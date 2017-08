More: Who puts the money into political campaigns?

Historic City News has done some research into the campaign contributions made by St Augustine donors during the 2016 federal elections to get an idea of who puts the money into political campaigns.

In this article, we report the money that was paid directly to individual federal political candidates during the 2016 election.

This is the second article in this story. Previously we reported on money donated to federal Political Action Committees, SuperPACs, other Outside Groups, as well as organized federal political parties.

To read our previous article click this link.

2016 INDIVIDUAL FEDERAL POLITICAL CANDIDATES

CONTRIBUTOR OCCUPATION DATE AMOUNT RECIPIENT ADAMS, DANIEL ENCHANTED FLORIST 9/22/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ADAMS, DANIEL ENCHANTED FLORIST 9/26/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ADAMS, DANIEL ENCHANTED FLORIST 9/30/2016 $35.00 Clinton, Hillary (D) ADAMS, DANIEL ENCHANTED FLORIST 10/31/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 2/10/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 2/17/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 2/21/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 2/24/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 2/27/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 2/29/2016 $38.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/3/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/6/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/10/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/16/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/19/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/27/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 4/30/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 5/10/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 5/31/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 6/8/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) AGRESTA, SUE NOT EMPLOYED 6/30/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) ALBERS, FAITH RETIRED 4/13/2016 $31.00 Clinton, Hillary (D) ALBERS, FAITH RETIRED 7/31/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ALDRICH, TIMOTHY ALDRICH HEAT TRANSFER, INC. 4/1/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) ALDRICH, TIMOTHY ALDRICH HEAT TRANSFER, INC. 4/29/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 6/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 6/24/2016 $16.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 6/24/2016 $16.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 6/24/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 6/25/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 6/25/2016 $3.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 7/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 7/25/2016 $3.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 7/25/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 8/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 8/25/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 8/25/2016 $3.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 9/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 9/25/2016 $3.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 9/25/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 10/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 10/25/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 10/25/2016 $3.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 11/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANDERSON, KAREN BAPTITST HEALTH 11/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) ANTHONY, DANIEL VIRGINIA LINENS., LLC. 12/21/2015 $50.00 Trump, Donald (R) ANTHONY, DANIEL VIRGINIA LINENS., LLC. 1/21/2016 $50.00 Trump, Donald (R) ARBIZZANI, LOUIS JOHN 80 VILANO ROAD LLC 8/26/2016 $2,000.00 Rutherford, John (R) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 9/26/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 9/28/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/3/2016 $15.00 Peters, Scott (D) ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/14/2016 $18.00 Schneider, Brad (D) ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/16/2016 $18.00 Schneider, Brad (D) ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/18/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 10/19/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 10/26/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 11/1/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 11/3/2016 $30.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 11/3/2016 $120.00 Clinton, Hillary (D) ARENAS, ANDRAGALE RETIRED 11/5/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ASHDJI, FARID HOSPIATLITY 8/2/2016 $250.00 McClure, Bill (R) AULTMAN, ROBERT UPS 10/31/2016 $200.00 Clinton, Hillary (D) AULTMAN, ROBERT UPS 11/1/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BAGWELL, MARY RETIRED 10/3/2016 $15.00 Peters, Scott (D) BAGWELL, MARY RETIRED 10/7/2016 $15.00 Pelosi, Nancy (D) BAGWELL, MARY RETIRED 10/19/2016 $30.00 Clinton, Hillary (D) BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 6/21/2016 $250.00 Patty, Brandon (R) BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 7/31/2016 $500.00 Rutherford, John (R) BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 11/1/2016 ($250.00) Patty, Brandon (R) BEARD, CALVIN L RETIRED 7/12/2016 $40.00 Trump, Donald (R) BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 12/1/2015 $150.00 DeSantis, Ron (R) BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 3/31/2016 $150.00 DeSantis, Ron (R) BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 7/12/2016 $150.00 Mica, John L (R) BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 7/13/2016 $150.00 DeSantis, Ron (R) BOLES, JOSEPH JR ATTORNEY 9/29/2016 $250.00 Clinton, Hillary (D) BOSLEY, BRIAN SOLAR STIK, INC 11/4/2016 $100.00 Glenn, Darryl (R) BOWMAN, LOUISE ST. JOHN’S DISTRICT SCHOOLS 11/1/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) BOYCE, RICHARD Information Requested 3/7/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BOYCE, RICHARD Information Requested 3/28/2016 $15.00 Clinton, Hillary (D) BOYCE, RICHARD RETIRED 5/2/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BOYCE, RICHARD RETIRED 5/23/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BOYCE, RICHARD RETIRED 7/8/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BOYCE, RICHARD RETIRED 8/15/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BOYD, KATHLEEN MRS INFORMATION REQUESTED 7/12/2016 $20.00 Trump, Donald (R) BREZING, DAVID VACATION RENTAL MANAGER 10/17/2016 $15.00 Murphy, Patrick (D) BROWN, NETTIE RETIRED 8/29/2016 $50.00 Ryan, Paul (R) BROWN, NETTIE R MS RETIRED 7/6/2016 $40.00 Trump, Donald (R) BROWN, NETTIE RUTH MS RETIRED 10/8/2015 $50.00 Bush, Jeb (R) BROWN, NETTIE RUTH MS RETIRED 11/30/2015 $50.00 Bush, Jeb (R) BROWN, NETTIE RUTH MS RETIRED 10/19/2016 $50.00 DeSantis, Ron (R) BROWN, PAMELA RETIRED 10/28/2016 $15.00 Clinton, Hillary (D) BROWN, PAMELA RETIRED 11/3/2016 $15.00 Clinton, Hillary (D) BROWN, PAMELA RETIRED 11/4/2016 $15.00 Clinton, Hillary (D) BROWN, PAMELA RETIRED 11/8/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) BROWN, STEVEN MCDOWELL BAPTIST CHURCH 9/28/2016 $200.00 Trump, Donald (R) BRYAN, LON INSURANCE 6/30/2016 $500.00 Trump, Donald (R) BRYAN, LON L B BRYAN AND CO. 8/30/2016 $400.00 Trump, Donald (R) BULLOCK, ERVIN NOT EMPLOYED 8/10/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) BULLOCK, ERVIN NOT EMPLOYED 9/15/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 Nelson, Tom (D) BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 Barragan, Nanette (D) BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 Nolan, Rick (D) BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 Carroll, Morgan (D) BURCHENAL, ANDREW SILVERSMITH/SHOP OWNER 10/3/2016 $1,000.00 Clinton, Hillary (D) BURCHENAL, ANDREW SILVERSMITH/SHOP OWNER 11/4/2016 $150.00 Clinton, Hillary (D) BURNEY, JACKSON B INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $80.00 Trump, Donald (R) BURRELL, GINA RETIRED 9/11/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) BURRELL, GINA RETIRED 9/23/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) BURRELL, GINA RETIRED 10/24/2016 $100.00 Murphy, Patrick (D) BURRELL, GINA RETIRED 11/5/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) BURRELL, GINA RETIRED 11/5/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) BYRD, KENNETH 6/30/2015 $500.00 Hice, Jody B (R) BYRD, VALERIE 6/23/2016 $500.00 Scott, Austin (R) CAMERON, MARC REALTOR 6/30/2016 $8.00 Trump, Donald (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/2/2016 $15.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/5/2016 $20.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/5/2016 $25.00 Carson, Ben (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/8/2016 $20.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/13/2016 $10.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/13/2016 $7.00 Carson, Ben (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/15/2016 $20.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/19/2016 $10.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/20/2016 $20.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/20/2016 $10.00 Carson, Ben (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/23/2016 $10.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/25/2016 $10.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/26/2016 $10.00 Carson, Ben (R) CAMPAU, LANE RETIRED 2/28/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/11/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/11/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/17/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/17/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/19/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/19/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/23/2016 $7.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/23/2016 $7.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/27/2016 $10.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/27/2016 $10.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/31/2016 $15.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 8/31/2016 $15.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 9/10/2016 $15.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 9/23/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAMPAU, LANE RETIRED 9/23/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) CAPLEY, WILLIAM ST MARKS EPISCOPAL DAY SCHOOL 6/21/2016 $8.00 Trump, Donald (R) CENTENO, GRETA R MS RETIRED 7/1/2016 $16.00 Trump, Donald (R) CHILDERS, MARLENE RETIRED 6/18/2016 $20.00 Trump, Donald (R) CHILDERS, MARLENE RETIRED 7/9/2016 $4.00 Trump, Donald (R) CHILDERS, MARLENE RETIRED 7/12/2016 $8.00 Trump, Donald (R) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 1/29/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 1/30/2016 $3.00 Sanders, Bernie (D) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 2/24/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 2/29/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 4/29/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 5/29/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) CHRUSTIPHER, ULRICA NOT EMPLOYED 6/8/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) CLARKSON, SCOTT CLARKSON’S LAND CLEARING 10/28/2016 $225.00 Trump, Donald (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 8/8/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 8/31/2015 $50.00 Cruz, Ted (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 9/19/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 5/28/2016 $100.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 6/3/2016 $105.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 6/5/2016 $80.00 Trump, Donald (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 6/17/2016 $100.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 6/30/2016 $80.00 Trump, Donald (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 7/3/2016 $100.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 7/9/2016 $100.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 7/26/2016 $100.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 8/6/2016 $90.00 Nehlen, Paul (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 8/8/2016 $80.00 Trump, Donald (R) CODD, PATRICK CITGO PERTOLEUM 2/28/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) CODD, PATRICK CITGO PERTOLEUM 4/26/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) CODD, PATRICK CITGO PERTOLEUM 5/3/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) CODD, PATRICK CITGO PERTOLEUM 5/31/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) COMBS, DONALD R INFORMATION REQUESTED 10/28/2016 $800.00 Trump, Donald (R) CORNEAL, DAVID B ATTORNEY 8/23/2016 $320.00 Trump, Donald (R) COX, CHARLES SAN SEBASTIAN WINERY 3/24/2016 $500.00 Patty, Brandon (R) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 2/29/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/2/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/4/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/11/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/16/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/18/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/19/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 4/27/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 5/3/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 5/9/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 5/22/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 5/26/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 5/31/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 6/30/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 Nolan, Rick (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 Barragan, Nanette (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 Carroll, Morgan (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 Masto, Catherine Cortez (D) CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 Clements, Paul Colin (D) DAVIS, ANN RETIRED 8/9/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) DAVIS, ANN RETIRED 8/29/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) DAVIS, ANN RETIRED 9/16/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) DAVIS, ANN RETIRED 10/31/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 2/10/2016 $20.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 2/20/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 2/26/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 4/3/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 4/5/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 4/22/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 4/30/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 5/3/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 5/23/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DEVITT, PATRICIA RETIRED 6/8/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) DIETZ, GERARD RETIRED 6/27/2016 $20.00 Trump, Donald (R) DIETZ, GERARD RETIRED 7/1/2016 $16.00 Trump, Donald (R) DIXON, RONALD L PHYSICIAN 3/31/2016 $500.00 Costello, Fred (R) DOUGLASS, BARBARA INFORMATION REQUESTED 8/5/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) DOUGLASS, BARBARA 8/30/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) DOUGLASS, BARBARA 8/30/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) DOUGLASS, BARBARA RETIRED 10/27/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) DUBETZ, BENEDETTA AMICI ITALIAN RESTAURANT 7/22/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) DUBETZ, BENEDETTA AMICI ITALIAN RESTAURANT 9/29/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) DUBETZ, BENEDETTA AMICI ITALIAN RESTAURANT 10/28/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) DUREN, JOSEPH M MR RETIRED 9/30/2015 $2,600.00 DeSantis, Ron (R) ELLIS, R GEORGE CORNERSTONE STRATEGIC BRANDING 4/15/2016 $70.00 Sanders, Bernie (D) ELLIS, R GEORGE CORNERSTONE STRATEGIC BRANDING 5/13/2016 $70.00 Sanders, Bernie (D) FERNANDEZ, LILIA A MS RETIRED 7/12/2016 $16.00 Trump, Donald (R) FERNANDEZ, LILIA A MS RETIRED 7/12/2016 $8.00 Trump, Donald (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/5/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/10/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/13/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/17/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/20/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/24/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/27/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERREIRA, LYNNE RETIRED 3/31/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) FERRER, JULLIENNE ECSTATIC TATTOO LLC 5/6/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) FLEMING, LEIGH ANN MRS 10/27/2016 $500.00 Rubio, Marco (R) FLEMING, MICHAEL INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS 10/28/2016 $500.00 Ryan, Paul (R) FLORYAN, KATHLEEN PONTE VEDRA CLUB REALTY 6/30/2016 $250.00 Trump, Donald (R) FORBES, PHILLIP R MR DENTIST 10/26/2016 $800.00 Trump, Donald (R) FOX, BRUCE ST JOHNS RIVER STATE COLLEGE 10/13/2016 $50.00 McGurn, Ken (D) FOX, BRUCE St Johns River State College 10/13/2016 $50.00 McGurn, Ken (D) FOX, BRUCE ST. JOHNS RIVER STATE COLLEGE 11/5/2016 $36.00 Clinton, Hillary (D) FOX, BRUCE ST. JOHNS RIVER STATE COLLEGE 11/8/2016 $36.00 Clinton, Hillary (D) FREEBERG, C W REV DR RETIRED 7/1/2016 $40.00 Trump, Donald (R) GARNES, MARIE MEDTRONIC 8/3/2016 $250.00 Clinton, Hillary (D) GARNES, MARIE MEDTRONIC 9/12/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) GEIER, CHARLENE MRS INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $28.00 Trump, Donald (R) GIBBON, PETER RETIRED 10/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) GIBBON, PETER RETIRED 10/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) GIBBON, PETER RETIRED 11/6/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) GIBBON, PETER RETIRED 11/6/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) GILLESOLE, GEORGE ANN ANN ARTIST 10/15/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESOLE, GEORGE ANN ANN ARTIST 10/15/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ARTIST 10/22/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ARTIST 10/28/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 5/28/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 7/19/2016 $25.00 Brownley, Julia (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 7/27/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 7/28/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 7/30/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 7/30/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 8/19/2016 $25.00 Brownley, Julia (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 9/19/2016 $25.00 Brownley, Julia (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/13/2016 $25.00 Masto, Catherine Cortez (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/15/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/15/2016 $15.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/19/2016 $25.00 Brownley, Julia (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/27/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/29/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/30/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 11/5/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ANN ARTIST 10/15/2016 $15.00 Murphy, Patrick (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ANN ARTIST 10/15/2016 $15.00 Murphy, Patrick (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/20/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/20/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/23/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/23/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/26/2016 $70.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/27/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 7/29/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 8/27/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) GLADSTONE, PETER JACKSONVILLE SYMPHONY ASSOCIATION 9/27/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $50.00 Johnson, Ron (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $50.00 Toomey, Pat (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $50.00 Johnson, Ron (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $50.00 Rubio, Marco (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 11/2/2016 $50.00 Johnson, Ron (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 11/2/2016 $50.00 Johnson, Ron (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 11/2/2016 $50.00 Toomey, Pat (R) GORDY, JOSEPH S FLAGLER HOSPITAL 3/31/2016 $2,000.00 Patty, Brandon (R) GORDY, JOSEPH S 11/1/2016 ($1,000.00) Patty, Brandon (R) GOWEN, WENDY RETIRED 8/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 8/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 8/8/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 8/8/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 8/26/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 9/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 9/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 9/15/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 9/18/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 9/29/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 10/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 10/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 11/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 11/2/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GOWEN, WENDY RETIRED 11/8/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) GRIGSBY, SUSAN RETIRED 2/26/2016 $10.00 Cruz, Ted (R) GRIGSBY, SUSAN RETIRED 2/26/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) GRIGSBY, SUSAN HOMEMAKER 3/5/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) GRIGSBY, SUSAN HOMEMAKER 3/12/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) GRIGSBY, SUSAN HOMEMAKER 3/20/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) GRIGSBY, SUSAN T MRS HOMEMAKER 10/18/2016 $250.00 Cruz, Ted (R) HALL, JAMES AUDIOLOGIST/PROFESSOR 7/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) HALL, JAMES AUDIOLOGIST/PROFESSOR 7/28/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) HALL, JAMES AUDIOLOGIST/PROFESSOR 8/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) HALL, JAMES AUDIOLOGIST/PROFESSOR 9/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) HALL, JAMES AUDIOLOGIST/PROFESSOR 10/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 7/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 7/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 8/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 8/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 8/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 8/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 9/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 9/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 9/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 9/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 10/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 10/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 10/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 10/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 11/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 11/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 11/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 11/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 12/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 12/27/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 12/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 12/28/2015 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 1/27/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 1/27/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 1/28/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 1/28/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 2/25/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 2/27/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 2/27/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 2/28/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HALL, MARGIE DEPT OF THE TREASURY 2/28/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) HARRISS, BARRY M RETIRED 10/21/2015 $35.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 10/24/2015 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 10/27/2015 $15.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 11/7/2015 $10.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 11/13/2015 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 12/2/2015 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 12/5/2015 $10.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 12/14/2015 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 1/13/2016 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 1/22/2016 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 1/29/2016 $25.00 Carson, Ben (R) HARRISS, BARRY M RETIRED 2/5/2016 $25.00 Carson, Ben (R) HERNANDEZ, JARED NAVY RESERVE 10/14/2016 $100.00 Kander, Jason (D) HINMAN, DIANNA SUE HOMEMAKER 3/15/2016 $2,600.00 DeSantis, Ron (R) HINMAN, DIANNA SUE INFORMATION REQUESTED PER BEST EFFORTS 8/8/2016 $2,600.00 Nehlen, Paul (R) HINMAN, DIANNA SUE 8/9/2016 $250.00 Nehlen, Paul (R) HINMAN, DIANNA SUE ISLAND DOCTORS 10/22/2016 $2,700.00 Smith, Glo (R) HOLBORN, HUGH AZALEA HEALTH 6/2/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) HOSTLER, DENIS STATE OF FLORIDA 10/21/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) HOSTLER, DENIS STATE OF FLORIDA 11/7/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) HOSTLER, DENIS STATE OF FLORIDA 11/8/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) HUDSON, ROSLIND UHS 11/20/2015 $300.00 Toomey, Pat (R) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/3/2016 $25.00 Masto, Catherine Cortez (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/3/2016 $25.00 Harris, Kamala D (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/4/2016 $25.00 Hassan, Maggie (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/4/2016 $15.00 Bustos, Cheri (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Juneau, Denise (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Shkreli, Suzanna (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Sidie, Jay (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Eggman, Michael (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Plumb, John (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Caforio, Bryan (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Clements, Paul Colin (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Coleman, Lynn (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Shea-Porter, Carol (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Hartman, Christina (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Huerta, Emilio (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Dittmar, Jane (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 Applegate, Douglas L (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/17/2016 $50.00 Applegate, Douglas L (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 6/2/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 6/8/2016 $7.00 Sanders, Bernie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 6/8/2016 $7.00 Sanders, Bernie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 6/30/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 6/30/2016 $1.00 Sanders, Bernie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 10/18/2016 $4.00 McGinty, Katie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 10/18/2016 $4.00 Hassan, Maggie (D) JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 10/18/2016 $4.00 Masto, Catherine Cortez (D) JAQUETT, HAROLD RETIRED 6/29/2016 $28.00 Trump, Donald (R) JENSEN, ANNIE E DESIGNER 10/17/2016 $200.00 Trump, Donald (R) JOHNSON, GREGORY W RETIRED 7/31/2015 $500.00 Graham, Gwen (D) JOHNSON, GREGORY W RETIRED 8/31/2015 $500.00 Graham, Gwen (D) JOHNSON, GREGORY W RETIRED 10/31/2015 $500.00 Graham, Gwen (D) JONES, ELIZABETH INFORMATION REQUESTED 8/19/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) JONES, ELIZABETH RETIRED 9/26/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) KAPPELMANN, ROBERT L MR INFORMATION REQUESTED 7/12/2016 $80.00 Trump, Donald (R) KENT, MATTHEW MAS HVAC 12/19/2015 $10.00 Sanders, Bernie (D) KENT, MATTHEW MAS HVAC 1/19/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) KENT, MATTHEW MAS HVAC 2/19/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) KENT, MATTHEW MAS HVAC 2/29/2016 $35.00 Sanders, Bernie (D) KENT, MATTHEW MAS HVAC 4/19/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) KILLEBREW, JESSE ALSOP COMPANIES 6/1/2016 $2,700.00 Tanzler, Hans III (R) KING, MONA E INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $80.00 Trump, Donald (R) KINNALY, EUGENE B.DOBIES M.D. 10/30/2015 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, EUGENE B.DOBIES M.D. 11/20/2015 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, EUGENE BARRY DOBIES M.D. 1/25/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, EUGENE BARRY DOBIES M.D. 2/13/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, EUGENE BARRY DOBIES M.D. 2/19/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, GENE ISLAND DOCTORS 1/16/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, GENE ISLAND DOCTORS 2/16/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, GENE ISLAND DOCTORS 3/16/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KINNALY, GENE ISLAND DOCTORS 4/16/2016 $25.00 Rubio, Marco (R) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/18/2016 $20.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/24/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/27/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/27/2016 $37.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/28/2016 $37.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/30/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 10/31/2016 $37.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 11/3/2016 $37.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 11/6/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) KLAFFKA, DAWN STAPLES 11/7/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) LAKE, BENJAMIN UNITED METHODIST CHURCH 11/2/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) LANE, CAMPAU RETIRED 9/10/2016 $15.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B RETIRED 1/26/2016 $100.00 Ryan, Paul (R) LARROUDE, JUAN B RETIRED 9/6/2016 $200.00 Ryan, Paul (R) LARROUDE, JUAN B RETIRED 9/29/2016 $100.00 Ryan, Paul (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 6/16/2015 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/8/2015 $250.00 Carson, Ben (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/14/2015 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/27/2015 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 11/12/2015 $50.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 11/21/2015 $100.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 11/30/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 12/13/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 12/31/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 5/11/2016 $200.00 DeSantis, Ron (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 7/13/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/25/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/25/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/27/2016 $100.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN B MR RETIRED 9/30/2016 $200.00 DeSantis, Ron (R) LARROUDE, JUAN B, MR, RETIRED 9/25/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN MR RETIRED 1/4/2016 $125.00 DeSantis, Ron (R) LARROUDE, JUAN MR B, MR, RETIRED 9/25/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) LARROUDE, JUAN MR B, MR, RETIRED 9/27/2016 $100.00 Rubio, Marco (R) LAWRIE, IRENE RETIRED 7/20/2016 $100.00 Trump, Donald (R) LEE, JAMES NOT EMPLOYED 4/3/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) LEE, JAMES NOT EMPLOYED 4/5/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) LEE, JAMES NOT EMPLOYED 4/10/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) LEE, JAMES NOT EMPLOYED 4/19/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS Artist 4/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS Artist 4/6/2016 $20.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS Artist 4/18/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 4/20/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 5/15/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 5/18/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 6/11/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 6/14/2016 $54.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 6/18/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 7/14/2016 $54.00 Sanders, Bernie (D) LONG, THOMAS ARTIST 7/18/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) LOVE, JOSHUA CIGNA 12/16/2015 $15.00 Cruz, Ted (R) LOVE, JOSHUA CIGNA 12/16/2015 $250.00 Cruz, Ted (R) LOVING, JOAN B MS RETIRED 7/15/2015 $100.00 Carson, Ben (R) LOVING, JOAN B MS RETIRED 9/14/2015 $100.00 Carson, Ben (R) LOVING, JOAN B MS INFORMATION REQUESTED 7/6/2016 $80.00 Trump, Donald (R) LOWTHER, DAVID COORDINATE SOLUTIONS 4/13/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) MAETOZO, MATTHEW G DR RETIRED 7/11/2016 $40.00 Trump, Donald (R) MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 Nelson, Tom (D) MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 Nolan, Rick (D) MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 Barragan, Nanette (D) MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 Carroll, Morgan (D) MANSUR, GAIL T MS OCCUPATIONAL THERAPIST 7/11/2016 $160.00 Trump, Donald (R) MANSUR, SIDNEY SELF-EMPLOYED 10/3/2016 $400.00 Trump, Donald (R) MARKS, LYNDA D MS INFORMATION REQUESTED 7/6/2016 $80.00 Trump, Donald (R) MARSCHALL, THOMAS W RETIRED 9/7/2016 $960.00 Trump, Donald (R) MARSCHALL, THOMAS W RETIRED 9/7/2016 $960.00 Trump, Donald (R) MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 2/15/2016 $250.00 Murphy, Patrick (D) MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 3/15/2016 $250.00 Murphy, Patrick (D) MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 4/15/2016 $250.00 Murphy, Patrick (D) MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 5/15/2016 $250.00 Murphy, Patrick (D) MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 6/15/2016 $250.00 Murphy, Patrick (D) MC QUAIG, MELVIN A MR OWNER 7/6/2016 $80.00 Trump, Donald (R) MCCARTHY, MARY E DR INFORMATION REQUESTED 7/12/2016 $24.00 Trump, Donald (R) MCCARTHY, MICHAEL RS&H, INC. 2/6/2016 $500.00 Sanders, Bernie (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 5/11/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 5/21/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 5/30/2016 $5.00 Kirkpatrick, Ann (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/9/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/9/2016 $5.00 Pelosi, Nancy (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/11/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/14/2016 $3.00 Eggman, Michael (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/14/2016 $3.00 Plumb, John (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/14/2016 $3.00 Coleman, Lynn (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/15/2016 $5.00 Strickland, Ted (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/19/2016 $3.00 Murphy, Patrick (D) MCDOWELL, JEAN COORDINATE SOLUTIONS 2/29/2016 $1,000.00 Sanders, Bernie (D) MCGARVEY, MATTHEW J MR 9/19/2016 $500.00 Trump, Donald (R) MCGUINNESS, A J CASA VERDE 501 LLC 6/30/2016 $250.00 DeSantis, Ron (R) MCVADON, CHARLES 8/4/2016 $250.00 Nehlen, Paul (R) MEYERS, CHARLES STEPEHEN 3/15/2016 ($42.00) Anthony, Malcolm (R) MINTZ, RENEE NOT EMPLOYED 5/21/2016 $13.00 Sanders, Bernie (D) MINTZ, RENEE NOT EMPLOYED 6/29/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) MITCHELL, STEVE NOT EMPLOYED 4/9/2016 $54.00 Sanders, Bernie (D) MITCHELL, STEVE NOT EMPLOYED 5/15/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) MOORE, PATRICIA MRS RETIRED 10/19/2015 $75.00 Carson, Ben (R) MOORE, PATRICIA MRS RETIRED 11/10/2015 $100.00 Carson, Ben (R) MOORE, PATRICIA MRS RETIRED 12/11/2015 $100.00 Carson, Ben (R) MOORE, PATRICIA MRS RETIRED 1/12/2016 $100.00 Carson, Ben (R) MOORE, PATRICIA MRS RETIRED 2/11/2016 $100.00 Carson, Ben (R) MOTES, RICHARD B MR REPUBLIC AIRLINES 7/6/2016 $28.00 Trump, Donald (R) MULDOWNEY, MARY RETIRED 10/5/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) MULL, RUTH A MS RETIRED 7/11/2016 $40.00 Trump, Donald (R) NIXON-WITT, CINDY EXECUTIVE COACH/CONSULTANT 7/21/2016 $75.00 Clinton, Hillary (D) NIXON-WITT, CINDY EXECUTIVE COACH/CONSULTANT 7/21/2016 $75.00 Clinton, Hillary (D) NIXON-WITT, CINDY EXECUTIVE COACH/CONSULTANT 7/30/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) NIXON-WITT, CINDY EXECUTIVE COACH/CONSULTANT 9/10/2016 $75.00 Clinton, Hillary (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/3/2016 $5.00 Duckworth, Tammy (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/10/2016 $10.00 Duckworth, Tammy (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 Duckworth, Tammy (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 Hassan, Maggie (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 Feingold, Russ (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 Duckworth, Tammy (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 Warren, Elizabeth (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 Hassan, Maggie (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/16/2016 $2.00 Feingold, Russ (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/16/2016 $2.00 Warren, Elizabeth (D) NORTH, JEAN RETIRED 10/4/2016 $200.00 Trump, Donald (R) NORVIN, SONDRA K MS INFORMATION REQUESTED 7/1/2016 $40.00 Trump, Donald (R) O’SHEA, CHRISTOPHER SIGNATOR INVESTORS,INC. 6/29/2016 $80.00 Trump, Donald (R) OTTO, CARRIE SHADE AMERICA, INC. 9/27/2016 $100.00 Trump, Donald (R) OTTO, CARRIE SHADE AMERICA, INC. 10/27/2016 $100.00 Trump, Donald (R) PAXTON, WILLIAM T NOT EMPLOYED 4/16/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) PAXTON, WILLIAM T NOT EMPLOYED 5/4/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) PAXTON, WILLIAM T NOT EMPLOYED 5/20/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) PAXTON, WILLIAM T NOT EMPLOYED 6/19/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) PAYNE, FRED SAFETARP CORP. 9/16/2015 $1,000.00 Carson, Ben (R) PAYNE, FRED SAFETARP CORP. 1/28/2016 $250.00 Carson, Ben (R) PAYNE, FRED SAFETARP CORP. 2/2/2016 $50.00 Carson, Ben (R) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/4/2016 $36.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/19/2016 $21.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/19/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/21/2016 $41.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/22/2016 $41.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/29/2016 $21.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 10/31/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 11/3/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 11/3/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 11/6/2016 $15.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 11/7/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) PHILLIPS, LESLIE RETIRED 11/7/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) QUINN, ELAINE NONESELF 4/10/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) QUINN, ELAINE NONESELF 4/22/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) QUINN, ELAINE NONESELF 4/30/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) QUINN, ELAINE NONESELF 5/4/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) QUINN, ELAINE NONESELF 5/19/2016 $7.00 Sanders, Bernie (D) RADZINSKI, TERESA A US TRUST 9/30/2016 $2,700.00 Rubio, Marco (R) RADZINSKI, TERESA A US TRUST 9/30/2016 $2,700.00 Rubio, Marco (R) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/13/2016 $250.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/20/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/20/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/22/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/22/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/22/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/23/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/25/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/27/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 7/29/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 8/2/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 8/5/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 8/12/2016 $250.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 8/12/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 8/31/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 9/12/2016 $116.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 9/16/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 9/20/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 9/30/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 10/4/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 10/25/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 10/31/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 11/1/2016 $30.00 Clinton, Hillary (D) RANDLE, MARCELA RETIRED 11/7/2016 $150.00 Clinton, Hillary (D) REED, PHILLIP SALES 11/4/2015 $500.00 Cruz, Ted (R) REED, PHILLIP SALES 11/30/2015 $250.00 Cruz, Ted (R) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $5.00 Murphy, Patrick (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $5.00 Brownley, Julia (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/13/2016 $50.00 Murphy, Patrick (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Shkreli, Suzanna (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Dittmar, Jane (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Eggman, Michael (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $10.00 Murphy, Patrick (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Plumb, John (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Caforio, Bryan (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Clements, Paul Colin (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Applegate, Douglas L (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Shea-Porter, Carol (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Sidie, Jay (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Hartman, Christina (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Huerta, Emilio (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Juneau, Denise (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 Coleman, Lynn (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/18/2016 $25.00 Kirkpatrick, Ann (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/18/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) RICHARDSON, BILLY RETIRED 8/11/2016 $80.00 Trump, Donald (R) ROACH, JESSE W INFORMATION REQUESTED 7/12/2016 $28.00 Trump, Donald (R) ROBSON, TERESA MS INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $28.00 Trump, Donald (R) ROCKER, MARGARET RETIRED 4/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 4/29/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 4/29/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 5/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 5/29/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 6/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 6/29/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 6/30/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 6/30/2016 $12.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 7/18/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 7/26/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 7/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 7/29/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 7/31/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/5/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/5/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/9/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/18/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/29/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 8/31/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 9/15/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 9/18/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 9/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 9/29/2016 $5.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 9/30/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET RETIRED 10/18/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET C RETIRED 10/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) ROCKER, MARGARET C RETIRED 10/31/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) ROLLO, CATHERINE RETIRED 6/28/2016 $28.00 Trump, Donald (R) ROSE, CELIA R MRS 12/29/2015 $200.00 Rubio, Marco (R) ROUNDS, JACK RETIRED 6/17/2016 $80.00 Trump, Donald (R) ROUNDS, JACK RETIRED 6/30/2016 $40.00 Trump, Donald (R) ROUNDS, JACK RETIRED 8/2/2016 $25.00 Ryan, Paul (R) ROUNDS, JACK RETIRED 9/9/2016 $100.00 Trump, Donald (R) ROUNDS, JACK RETIRED 9/9/2016 $100.00 Trump, Donald (R) ROUNDS, JACK RETIRED 10/9/2016 $100.00 Trump, Donald (R) RUDD-CAMERON, LORI MEMORIAL 7/9/2016 $8.00 Trump, Donald (R) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 5/6/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 5/27/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 6/23/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 6/30/2016 $75.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 7/27/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 7/31/2016 $60.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 8/15/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 9/14/2016 $40.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 9/20/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 9/28/2016 $75.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 10/18/2016 $75.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 10/29/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) RUIZ-BROWN, MYRNA RETIRED 11/3/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) RUMRELL, RICHARD ATTORNEY 3/30/2016 $500.00 Garcia, Joe (D) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 4/11/2016 $250.00 Brown, Sakima (R) SCHILLING, PAUL SWLF 8/7/2016 $250.00 Gowdy, Trey (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/10/2016 $250.00 Cope, Clay (R) SCHILLING, PAUL COMMUNITY CANCER CENTER 8/24/2016 $250.00 Blum, Rod (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/28/2016 $400.00 Trump, Donald (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 9/16/2016 $250.00 Paul, Rand (R) SCHILLING, PAUL COMMUNITY CANCER CENTER 10/6/2016 $250.00 Blum, Rod (R) SCHILLING, PAUL DR PHYSICIAN 6/17/2016 $250.00 Ryan, Paul (R) SCHILLING, PAUL DR J, DR, PHYSICIAN 9/16/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 5/6/2016 $250.00 McCain, John (R) SCHILLING, PAUL J DR RETIRED 6/27/2016 $250.00 Kaufman, Joe (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 7/14/2016 $500.00 Guillory, Elbert (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 7/31/2016 $500.00 Rubio, Marco (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 8/1/2016 $500.00 Ryan, Paul (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 8/3/2016 $500.00 Ryan, Paul (R) SCHILLING, PAUL J DR DOCTOR 8/9/2016 $250.00 Glenn, Darryl (R) SCHILLING, PAUL J DR DOCTOR 8/9/2016 $250.00 Glenn, Darryl (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 9/9/2016 $200.00 Banks, Jim (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 10/31/2016 $200.00 Banks, Jim (R) SCHILLING, PAUL J DR DR PHYSICIAN 9/16/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) SCHILLING, PAUL J MR PHYSICIAN 7/20/2016 $1,000.00 Trump, Donald (R) SCHILLING, PAUL J MR PHYSICIAN 8/11/2016 $400.00 Trump, Donald (R) SCHMIDT, KEVIN CONSULTANT 7/20/2016 $200.00 Trump, Donald (R) SCOTT, MARK RETIRED 10/22/2016 $100.00 Trump, Donald (R) SEROKA, ELIZABETH MS INFORMATION REQUESTED 7/7/2016 $40.00 Trump, Donald (R) SEROKA, ELIZABETH MS INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $40.00 Trump, Donald (R) SFERRE, MARY INFORMATION REQUESTED 5/25/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 7/18/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 7/31/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 8/21/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 9/8/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 9/16/2015 $10.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 9/29/2015 $10.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 10/29/2015 $28.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 10/30/2015 $10.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 11/10/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 11/16/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 12/11/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 12/31/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 1/28/2016 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 2/13/2016 $15.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 2/20/2016 $10.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 2/22/2016 $20.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 2/25/2016 $25.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 3/1/2016 $12.00 Carson, Ben (R) SHEILS, PATRICIA M MRS RETIRED 10/10/2016 $50.00 DeSantis, Ron (R) SHEILS, PATRICIA M MS RETIRED 8/3/2016 $25.00 DeSantis, Ron (R) SHERRY, JAMES F SELF-EMPLOYED 9/20/2016 $800.00 Trump, Donald (R) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/4/2016 $13.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/9/2016 $17.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/11/2016 $17.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/17/2016 $17.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/19/2016 $8.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/20/2016 $8.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/22/2016 $17.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/24/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/25/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/26/2016 $14.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 2/29/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/11/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/13/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/14/2016 $6.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/20/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/26/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/27/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 4/27/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/3/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/4/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/10/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/10/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/13/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/18/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/19/2016 $4.00 Harris, Kamala D (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/19/2016 $4.00 Booker, Cory (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/23/2016 $7.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/27/2016 $13.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/27/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/27/2016 $14.00 Feingold, Russ (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/30/2016 $7.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/31/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 6/6/2016 $7.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 6/8/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 6/8/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 6/13/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 6/14/2016 $54.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 6/30/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 7/14/2016 $54.00 Sanders, Bernie (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 Nolan, Rick (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 Barragan, Nanette (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 Masto, Catherine Cortez (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 Clements, Paul Colin (D) SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 Carroll, Morgan (D) SHOAR, DAVID B ST JOHNS COUNTY 5/23/2016 $500.00 Rutherford, John (R) SHOAR, DAVID B ST JOHNS COUNTY 7/31/2016 $1,000.00 Rutherford, John (R) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 10/10/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 10/19/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 10/24/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 10/26/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 10/29/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 10/30/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 11/3/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 11/5/2016 $60.00 Clinton, Hillary (D) SHORTLIDGE, RICHARD RETIRED 11/7/2016 $60.00 Clinton, Hillary (D) SIMMONS, JEFFREY POWER PRO-TECH SERVICES 7/30/2015 $50.00 Carson, Ben (R) SIMMONS, JEFFREY POWER PRO-TECH SERVICES 8/20/2015 $50.00 Carson, Ben (R) SIMMONS, JEFFREY POWER PRO-TECH SERVICES 9/23/2015 $50.00 Carson, Ben (R) SIMMONS, JEFFREY POWER PRO-TECH SERVICES 10/26/2015 $25.00 Carson, Ben (R) SIMMONS, JEFFREY POWER PRO-TECH SERVICES 11/7/2015 $10.00 Carson, Ben (R) SIMMONS, JEFFREY POWER PRO-TECH SERVICES 2/4/2016 $100.00 Carson, Ben (R) SIPOS, JOZSEF J RETIRED 7/6/2016 $40.00 Trump, Donald (R) SLAWSON, ROBERT NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 Feingold, Russ (D) SLAWSON, ROBERT NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 Warren, Elizabeth (D) SMITH, MARK HSS 7/5/2015 $50.00 Cruz, Ted (R) SMITH, MARK HSS 8/5/2015 $50.00 Cruz, Ted (R) SMITH, MARK HSS 9/5/2015 $50.00 Cruz, Ted (R) SMITH, MARK HSS 10/5/2015 $50.00 Cruz, Ted (R) SMOLLICH, SANDRA L MS INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $20.00 Trump, Donald (R) SOLOMON, JAMES TRANSPORTATION INSIGHT 1/25/2016 $150.00 Sanders, Bernie (D) SOLOMON, JAMES TRANSPORTATION INSIGHT 2/18/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SOLOMON, JAMES TRANSPORTATION INSIGHT 2/29/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) SOLOMON, JAMES TRANSPORTATION INSIGHT 4/6/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SOLOMON, JAMES TRANSPORTATION INSIGHT 4/11/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SONIA, JEFFREY CASA DE SOLANA BED AND BREAKFAST 7/25/2016 $300.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 4/4/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 4/28/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 4/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 4/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 5/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 6/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 7/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 8/2/2016 $27.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 8/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 9/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 10/29/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) SORENSEN, LOLA RETIRED 11/8/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) STANFIELD, CHARLES RETIRED 4/26/2016 $100.00 Ryan, Paul (R) STECKER, DEAN RETIRED 8/18/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 8/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 8/28/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 9/1/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 9/15/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 9/16/2016 $24.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 9/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 10/21/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) STECKER, DEAN RETIRED 11/2/2016 $30.00 Clinton, Hillary (D) STEPHENS, DONNA M MRS INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $8.00 Trump, Donald (R) SUSKALO, ELAYNE RETIRED 6/22/2016 $40.00 Trump, Donald (R) SUSKALO, GENE G MR RETIRED 7/11/2016 $16.00 Trump, Donald (R) SUYDAM, BETH R MS INFORMATION REQUESTED 7/11/2016 $20.00 Trump, Donald (R) SWINDULL, KARL WATER WELL CONTRACTOR 9/12/2016 $250.00 Trump, Donald (R) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 9/17/2015 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 10/17/2015 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 11/17/2015 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 12/14/2015 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 12/17/2015 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 1/5/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 1/11/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 1/14/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 1/17/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 1/25/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/5/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/10/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/14/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/16/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/17/2016 $100.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/21/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 2/23/2016 $33.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 3/14/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL POLI CONSTRUCTION INC 4/14/2016 $250.00 Sanders, Bernie (D) SZATKOWSKI, PAWEL 5/1/2016 ($752.00) Sanders, Bernie (D) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 7/19/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 7/19/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 7/29/2015 $35.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 8/11/2015 $75.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 9/17/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 9/30/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 10/29/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 10/29/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 12/5/2015 $50.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 12/31/2015 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 2/3/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 2/14/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 3/5/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 3/14/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 3/24/2016 $100.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 4/5/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 4/12/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 4/19/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 4/26/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) TAYLOR, MAUREEN RETIRED 5/3/2016 $25.00 Cruz, Ted (R) THOMPSON, MAXIE MS INFORMATION REQUESTED 7/6/2016 $40.00 Trump, Donald (R) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 8/15/2016 $40.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 8/17/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 8/19/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 9/23/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 9/29/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/20/2016 $25.00 Murphy, Patrick (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/20/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/25/2016 $15.00 Murphy, Patrick (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/25/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/28/2016 $10.00 Murphy, Patrick (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 11/1/2016 $15.00 Murphy, Patrick (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 11/1/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 11/2/2016 $20.00 Clinton, Hillary (D) TURBET, BRIAN RETIRED 7/12/2016 $20.00 Trump, Donald (R) VERMEULEN, DAVID DAVID VERMEULEN 7/7/2016 $100.00 Trump, Donald (R) VOGLER, TOM MR INFORMATION REQUESTED 7/12/2016 $16.00 Trump, Donald (R) VOPARIL, JAN RETIRED 7/4/2016 $40.00 Trump, Donald (R) WAGNER, WINIFRED RETIRED 10/19/2016 $26.00 Clinton, Hillary (D) WAGNER, WINIFRED RETIRED 10/26/2016 $26.00 Clinton, Hillary (D) WALKER, CLYDE Not employed 4/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WALKER, CLYDE Not employed 4/13/2016 $4.00 Sanders, Bernie (D) WALKER, CLYDE Not employed 4/15/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WALKER, CLYDE NOT EMPLOYED 4/21/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WALKER, CLYDE NOT EMPLOYED 4/26/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WALLACE, WILLIAM RETIRED 8/10/2016 $800.00 Trump, Donald (R) WALLIS, DON UPCHURCH, BAILEY AND UPCHURCH, P.A. 9/29/2016 $500.00 Clinton, Hillary (D) WALPOLE, HARRY J MR INFORMATION REQUESTED 7/6/2016 $40.00 Trump, Donald (R) WALTON, ROBERT S PSYCHOTHERAPIST 11/17/2015 $250.00 Clinton, Hillary (D) WALTON, ROBERT S RETIRED 3/5/2016 $300.00 Clinton, Hillary (D) WALTON, ROBERT S RETIRED 9/23/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) WALTON, ROBERT S RETIRED 10/5/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) WATKINSON, DAVID INN KEEPER 6/14/2016 $40.00 Trump, Donald (R) WATSON, ALICIA MARIE MRS PREMIER COMMUNICATION GROUP 8/17/2015 $25.00 Carson, Ben (R) WATSON, ALICIA MARIE MRS PREMIER COMMUNICATION GROUP 2/22/2016 $75.00 Carson, Ben (R) WEBER, SUE ANN THERAPIST 7/29/2016 $200.00 Clinton, Hillary (D) WEBER, SUE ANN THERAPIST 9/16/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 12/8/2015 $250.00 Sanders, Bernie (D) WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 2/1/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 Nolan, Rick (D) WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 Nelson, Tom (D) WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 Carroll, Morgan (D) WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 Barragan, Nanette (D) WHALEN, BONNY RETIRED 1/14/2016 $20.00 Carson, Ben (R) WHALEN, BONNY RETIRED 1/23/2016 $20.00 Carson, Ben (R) WHALEN, BONNY RETIRED 2/16/2016 $20.00 Carson, Ben (R) WHALEN, BONNY RETIRED 2/23/2016 $4.00 Carson, Ben (R) WHALEN, BONNY RETIRED 2/29/2016 $20.00 Carson, Ben (R) WHALEN-DUNNING, JANET NOT EMPLOYED 10/28/2016 $1.00 Clinton, Hillary (D) WHALEN-DUNNING, JANET NOT EMPLOYED 10/31/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) WHETSTONE, VIRGINIA WHETSTONE CHOCOLATES 10/24/2016 $200.00 Trump, Donald (R) WHITE, BILL SWCOWBOYS 6/22/2016 $40.00 Trump, Donald (R) WHITE, WILLIAM C III DEFENSHIELD INC 7/27/2016 $500.00 Rubio, Marco (R) WILES, HERBERT HERBIE WILES INSURANCE 6/21/2016 $100.00 Murphy, Patrick (D) WILES, HERBERT HERBIE WILES INSURANCE 9/19/2016 $200.00 Clinton, Hillary (D) WILLARD, KEITH RETIRED 7/12/2016 $80.00 Trump, Donald (R) WILLIAMS, ATHENA M MS ISLAND DOCTORS 3/15/2016 $2,600.00 DeSantis, Ron (R) WILLIAMS, JOE 8/5/2016 $1,500.00 Nehlen, Paul (R) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/10/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/16/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/20/2016 $50.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/20/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/23/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/27/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 2/29/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 4/1/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 4/5/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 4/7/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 4/26/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 4/30/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 5/11/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/17/2016 $5.00 Grayson, Alan (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 5/31/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 6/30/2016 $25.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL SOUTH GA STATE COLLEGE 7/25/2016 $3.00 Sanders, Bernie (D) WISE, PAUL NOT EMPLOYED 10/17/2016 $5.00 Grayson, Alan (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 2/29/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/13/2016 $5.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/14/2016 $616.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/16/2016 ($616.00) Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/16/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/30/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 5/30/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 5/31/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 6/6/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 6/8/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 6/17/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 6/23/2016 $15.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 6/28/2016 $27.00 Sanders, Bernie (D) WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 6/30/2016 $10.00 Sanders, Bernie (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 8/12/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 8/12/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 8/12/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 8/30/2016 $19.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/11/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/12/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/15/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/16/2016 $10.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/26/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/26/2016 $37.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 9/29/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/2/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/5/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/9/2016 $38.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/12/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $25.00 McGinty, Katie (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $25.00 Hassan, Maggie (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/20/2016 $20.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/28/2016 $200.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/28/2016 $20.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/31/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 11/1/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 11/2/2016 $25.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 11/5/2016 $50.00 Clinton, Hillary (D) WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 11/7/2016 $100.00 Clinton, Hillary (D) YOAKUM, JAMES RETIRED 8/31/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) YOAKUM, JAMES RETIRED 8/31/2016 $250.00 Rubio, Marco (R) YOAKUM, JAMES RETIRED 8/31/2016 $250.00 Toomey, Pat (R) ZIERS, RUSSELL EDWARD RETIRED 8/4/2015 $100.00 Paul, Rand (R) ZIERS, RUSSELL EDWARD RETIRED 9/17/2015 $100.00 Paul, Rand (R)

