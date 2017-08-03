Who puts the money into political campaigns?

August 3, 2017 Government

Historic City News has done some research into the campaign contributions made by St Augustine donors during the 2016 federal elections to get an idea of who puts the money into political campaigns.

This article reports the money that was paid to political action committees and organized political parties.  We have broken the information into two parts — the first part is money donated to federal Political Action Committees, SuperPACs, and other Outside Groups.  The second is money donated to organized federal political parties.

In a subsequent article, we will report the money that was paid directly to individual federal political candidates during the 2016 election.  Yes, we know who all the Bernie Sanders supporters are!

2016 POLITICAL ACTION COMMITTEES, SUPERPACS, OUTSIDE GROUPS

AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 3/2/2015 $99.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 4/1/2015 $99.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 5/1/2015 $99.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 6/1/2015 $99.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 7/1/2015 $99.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 8/3/2015 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 9/1/2015 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 10/1/2015 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 11/2/2015 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 12/1/2015 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 2/1/2016 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 3/1/2016 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 4/1/2016 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 5/2/2016 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 6/1/2016 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 7/1/2016 $102.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 8/1/2016 $105.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 9/1/2016 $105.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 10/3/2016 $105.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 11/1/2016 $105.00 CSX CORP
AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 12/1/2016 $105.00 CSX CORP
ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/2/2016 $5.00 ACTBLUE
ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/9/2016 $5.00 ACTBLUE
ALEXANDER, DAN R THOMPSONBAKER AGENCY, INC. 3/30/2015 $250.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
ALEXANDER, DAN R THOMPSONBAKER AGENCY, INC. 10/3/2016 $250.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 ACTBLUE
ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/16/2016 $2.00 ACTBLUE
ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/18/2016 $3.00 ACTBLUE
ARNOLD, CATHERINE TUTOR 3/7/2016 $5,000.00 EAGLE FORUM
BAGWELL, MARY RETIRED 5/16/2016 $2.00 ACTBLUE
BAGWELL, MARY RETIRED 5/31/2016 $2.00 ACTBLUE
BAGWELL, MARY RETIRED 10/16/2016 $15.00 END CITIZENS UNITED
BAGWELL, MARY RETIRED 10/16/2016 $2.00 ACTBLUE
BAGWELL, MARY RETIRED 10/17/2016 $10.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC
BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 1/27/2015 $500.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 12/28/2016 $500.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
BATA, AHMED R MD ANESTHESIOLOGIST 8/20/2015 $500.00 AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS
BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 6/30/2015 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN
BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 9/29/2015 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN
BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 12/30/2015 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN
BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 4/28/2016 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN
BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 9/1/2016 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN
BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 12/29/2016 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN
BICKETT, BRENT FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 3/31/2015 $1,000.00 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
BRACKENRIDGE, MICHAEL FIELD OSRS 10/19/2016 $10.00 BLOOMIN’ BRANDS
BREZING, DAVID OWNER/MANAGER VACATION RENTAL PROPERTY 1/28/2016 $40.00 MOVEON.ORG
BROCK, LISA MASSAGE THERAPIST 2/1/2016 $5.00 MOVEON.ORG
BROCK, LISA MASSAGE THERAPIST 2/6/2016 $5.00 MOVEON.ORG
BROCK, LISA MASSAGE THERAPIST 2/29/2016 $3.00 MOVEON.ORG
BULLARD, ELEANOR AMIRO 1/28/2016 $5.00 MOVEON.ORG
BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE
BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE
BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 ACTBLUE
BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 ACTBLUE
BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 ACTBLUE
BURKHARDT, T BROOKES JR BURKHARDT SALES & SERVICE OF ST. AUGUS 3/25/2015 $1,000.00 NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSN
BURKHARDT, T BROOKES JR BURKHARDT SALES & SERVICE OF ST. AUGUS 7/12/2016 $1,000.00 NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSN
BURRELL, GINA RETIRED 10/20/2015 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN
BURRELL, GINA RETIRED 11/20/2015 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN
BURRELL, GINA RETIRED 12/21/2015 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN
BURRELL, GINA RETIRED 5/20/2016 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN
BURRELL, GINA RETIRED 6/20/2016 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN
CARNAHAN, ROBERT L RETIRED 10/4/2016 $76.00 LYNDON LAROUCHE PAC
CARNAHAN, ROBERT L RETIRED 11/16/2016 $50.00 LYNDON LAROUCHE PAC
CASADO, ARTHUR J INVESTOR 1/20/2016 $500.00 NATIONAL RIFLE ASSN
CLARK, ROBERT HISTORY ILLUSTRATIONS 2/29/2016 $14.00 MOVEON.ORG
CLARK, ROBERT HISTORY ILLUSTRATIONS 3/9/2016 $20.00 MOVEON.ORG
CODD, PATRICK CITGO PERTOLEUM 5/5/2016 $1.00 ACTBLUE
CORDOVA, RAOUL NOT EMPLOYED 10/17/2016 $5.00 DEMOCRATIC ACTION
CORNEAL, DAVID B RETIRED 5/1/2016 $200.00 2016 ELECTION COMMITTEE
CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE
CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE
DEANE, EDWARD W 8/4/2015 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN
DEANE, EDWARD W 12/7/2015 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/8/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/15/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/22/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/29/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/5/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/12/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/19/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/27/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/3/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/10/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/17/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/24/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/31/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/13/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/20/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/27/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/3/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/10/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/17/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/25/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/1/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/8/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/15/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/22/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/29/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
DILLON, JON WALL STREET 5/31/2016 $2.00 ACTBLUE
DILLON, JON WALL STREET 10/7/2016 $5.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC
DOMINI, MARGARET NOT EMPLOYED 11/30/2016 $35.00 END CITIZENS UNITED
ELMER, DANIEL DOER’S CABINETS AND TRIM 2/29/2016 $3.00 MOVEON.ORG
ERALE, CAREEN HOME DEPOT 2/1/2016 $10.00 MOVEON.ORG
ESCLASANS, SUSANA NOT EMPLOYED 10/13/2016 $3.00 ACTBLUE
FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/19/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/27/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/3/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/10/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/17/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/24/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/31/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/3/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/10/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/17/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/25/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/1/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/8/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/15/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/22/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/29/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS
FOSTER, FAITH AMERICAN CROSSROADS APPAREL COMPANY 5/14/2016 $1.00 ACTBLUE
FOX, DONNA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $10.00 MOVEON.ORG
FOX, DONNA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $10.00 MOVEON.ORG
FOX, JOSEPH W UNITED AIRLINES 12/9/2016 $150.00 AIR LINE PILOTS ASSN
FOX, JOSEPH W UNITED AIRLINES 12/31/2016 $9.00 AIR LINE PILOTS ASSN
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 5/2/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 6/1/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 7/1/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 8/1/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 9/1/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 10/3/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 11/1/2016 $48.00 CSX CORP
GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 12/1/2016 $48.00 CSX CORP
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 5/28/2016 $5.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/13/2016 $3.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/15/2016 $2.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/15/2016 $3.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $3.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $3.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $0.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $25.00 HOUSE MAJORITY PAC
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 12/17/2016 $25.00 HOUSE MAJORITY PAC
HARRISON, SHERRY FARM 5/10/2016 $2.00 ACTBLUE
HELLER, CHRIS CARTOON NETWORK 1/26/2016 $10.00 MOVEON.ORG
HENRY, CARINA NOT EMPLOYED 5/12/2016 $1.00 ACTBLUE
HOLBORN, HUGH AZALEA HEALTH 5/4/2016 $3.00 ACTBLUE
HUDSON, ROSLIND UHS OF DE 6/5/2015 $350.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES
HUDSON, ROSLIND UHS OF DE 6/30/2016 $500.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES
HUDSON, ROSLIND UHS OF DE 8/30/2016 $500.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 5/30/2016 $3.00 ACTBLUE
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 5/30/2016 $25.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/2/2016 $25.00 SENATE MAJORITY PAC
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/3/2016 $15.00 ACTBLUE
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/3/2016 $100.00 SENATE MAJORITY PAC
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/10/2016 $15.00 ACTBLUE
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 ACTBLUE
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/17/2016 $15.00 ACTBLUE
JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 5/27/2016 $2.00 ACTBLUE
JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 10/18/2016 $4.00 ACTBLUE
JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 11/13/2015 $10.00 BANK OF AMERICA
JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 11/30/2015 $10.00 BANK OF AMERICA
JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 12/15/2015 $5.00 BANK OF AMERICA
JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 12/31/2015 $5.00 BANK OF AMERICA
JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 7/1/2016 $95.00 AFLAC INC
JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 8/1/2016 $95.00 AFLAC INC
JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 9/1/2016 $95.00 AFLAC INC
JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 10/1/2016 $95.00 AFLAC INC
JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 11/1/2016 $95.00 AFLAC INC
JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 12/1/2016 $95.00 AFLAC INC
JONES, WES 8/11/2015 ($2.00) ACTBLUE
JORDAN, GARY W ASSOCIATE 10/1/2016 $5.00 AFLAC INC
JORDAN, GARY W ASSOCIATE 12/1/2016 $5.00 AFLAC INC
KELLEY, TERRY RETIRED 9/11/2016 $35.00 SENATE MAJORITY PAC
KELLEY, TERRY RETIRED 9/14/2016 $25.00 SENATE MAJORITY PAC
KELLEY, TERRY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $25.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
KELLEY, TERRY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $3.00 ACTBLUE
KELLEY, TERRY RETIRED 10/14/2016 $25.00 SENATE MAJORITY PAC
KERR, SEAN DIGITAL MARKETING 5/14/2016 $1.00 ACTBLUE
KUC, PETER 10/27/2016 $100.00 GREAT AMERICA PAC
LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 5/31/2016 $60.00 LOCKHEED MARTIN
LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 6/30/2016 $60.00 LOCKHEED MARTIN
LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 7/31/2016 $75.00 LOCKHEED MARTIN
LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 8/31/2016 $15.00 LOCKHEED MARTIN
LANGLEY, KENNETH GERALD LOCKHEED MARTIN 10/19/2016 $10.00 LOCKHEED MARTIN
LANGLEY, KENNETH GERALD LOCKHEED MARTIN 11/28/2016 $30.00 LOCKHEED MARTIN
LANGLEY, KENNETH GERALD LOCKHEED MARTIN 12/31/2016 $25.00 LOCKHEED MARTIN
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 5/18/2016 $3.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 5/29/2016 $3.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC
MACY, ANTHONY 6/20/2016 $0.00 ACTBLUE
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/16/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/18/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/18/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/19/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/19/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT
MADDOCK, KATHLEEN TRE SEBASTIAN 10/14/2016 $15.00 DEMOCRATS WIN SEATS PAC (D)
MADDOCK, KATHLEEN TRE SEBASTIAN 10/14/2016 $35.00 DEMOCRATS WIN SEATS PAC (D)
MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 ACTBLUE
MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 ACTBLUE
MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 ACTBLUE
MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 5/15/2016 $25.00 ACTBLUE
MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 2/5/2016 $5.00 MOVEON.ORG
MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 2/29/2016 $3.00 MOVEON.ORG
MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/2/2016 $5.00 SENATE MAJORITY PAC
MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/10/2016 $5.00 HOUSE MAJORITY PAC
MCCOY, CARA WILKINS LAW FIRM 5/8/2016 $2.00 ACTBLUE
MCPHILLIPS, TIM EDUCATION 2/9/2016 $20.00 MOVEON.ORG
MILLER, LEE C AT&T SERVICES, INC. 12/31/2016 $30.00 AT&T INC
MILLER, WILLIAM SOHO 2/6/2016 $5.00 MOVEON.ORG
MINTZ, RONALD NOT EMPLOYED 5/28/2016 $3.00 ACTBLUE
MOREHEAD, JENNIFER ENDO PHARMACEUTICAL SOLUTIONS, INC. 11/15/2016 $20.00 ENDO HEALTH SOLUTIONS
MOREHEAD, JENNIFER ENDO PHARMACEUTICAL SOLUTIONS, INC. 12/30/2016 $30.00 ENDO HEALTH SOLUTIONS
MULDOWNEY, MARY RETIRED 5/18/2016 $2.00 ACTBLUE
MULDOWNEY, MARY RETIRED 10/5/2016 $1.00 ACTBLUE
MULDOWNEY, MARY RETIRED 10/9/2016 $3.00 END CITIZENS UNITED
MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/6/2016 $20.00 ACTBLUE
MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/13/2016 $20.00 ACTBLUE
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $2.00 ACTBLUE
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 ACTBLUE
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 ACTBLUE
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/16/2016 $2.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE
ORLANDO, FRANK NOT EMPLOYED 3/29/2016 $2.00 MOVEON.ORG
OSTEEN, ROBERT 10/3/2016 $69.00 NATIONAL RIFLE ASSN
PATEL, KAUSHIK REAL ESTATE INVESTOR 7/13/2016 $200.00 GREAT AMERICA PAC
PATEL, KAUSHIK REAL ESTATE INVESTOR 8/3/2016 $50.00 GREAT AMERICA PAC
PAXTON, WILLIAM NOT EMPLOYED 2/5/2016 $10.00 MOVEON.ORG
PAXTON, WILLIAM T PAXTON NOT EMPLOYED 5/4/2016 $3.00 ACTBLUE
PAXTON, WILLIAM T PAXTON NOT EMPLOYED 5/18/2016 $4.00 ACTBLUE
PAXTON, WILLIAM T PAXTON NOT EMPLOYED 5/21/2016 $4.00 ACTBLUE
POORE, RUSSELL RETAIL 2/29/2016 $1.00 MOVEON.ORG
RADZINSKI, MICHAEL FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC 4/8/2015 $400.00 FLORIDA EAST COAST RAILWAY
RAYMOS, VICTOR J ST AUGUSTINE AND ST JOHNS COUNTY BOARD 3/22/2016 $300.00 NATIONAL ASSN OF REALTORS
REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $5.00 PAC FOR A CHANGE (D)
REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $1.00 ACTBLUE
REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/13/2016 $5.00 ACTBLUE
REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 ACTBLUE
REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $1.00 ACTBLUE
REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 ACTBLUE
RICHARDSON, BILLY RETIRED 8/18/2016 $50.00 GREAT AMERICA PAC
RICHARDSON, CHRIS RETIRED 8/11/2015 $250.00 CARLY FOR AMERICA CMTE
ROSE, ALLISON BETTY GRIFFIN HOUSE 3/30/2016 $5.00 MOVEON.ORG
SCHAFFA, JOHN NOT EMPLOYED 1/25/2016 $5.00 MOVEON.ORG
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 12/17/2015 $100.00 VIGOP
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 4/19/2016 $250.00 VIGOP
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 4/19/2016 $250.00 VIGOP
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 8/11/2016 $500.00 VIGOP
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 8/23/2016 $250.00 FREEDOM’S DEFENSE FUND
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 8/23/2016 $250.00 VIGOP
SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 9/16/2016 $100.00 FREEDOM’S DEFENSE FUND
SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/4/2016 $250.00 MAKE AMERICA NUMBER 1
SCHILLING, PAUL J 8/23/2016 $250.00 SPECIAL OPERATIONS FOR AMERICA
SCHINDLER, YVETTE NOT EMPLOYED 10/11/2016 $5.00 SENATE MAJORITY PAC
SHERRY, JAMES F CONSULTANT 4/20/2015 $100.00 TEA PARTY EXPRESS/OUR COUNTRY DESERVES
SHERRY, JAMES F CONSULTANT 6/17/2015 $500.00 TEA PARTY EXPRESS/OUR COUNTRY DESERVES
SHERRY, JAMES F CONSULTANT 4/7/2015 $100.00 NATIONAL RIFLE ASSN
SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/3/2016 $3.00 ACTBLUE
SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/4/2016 $3.00 ACTBLUE
SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/13/2016 $1.00 ACTBLUE
SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/19/2016 $1.00 ACTBLUE
SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE
SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE
SLAWSON, ROBERT NOT EMPLOYED 10/17/2016 $1.00 ACTBLUE
SLAWSON, ROBERT NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE
SMITH, JEREMY GARNEY HOLDING COMPANY 4/1/2015 $500.00 GARNEY HOLDING CO
SPRINGFIELD, DIANA BUSINESS MANAGER 5/9/2016 $1.00 ACTBLUE
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 3/8/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 4/12/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 5/11/2016 $76.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 6/15/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 7/14/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 8/17/2016 $76.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 9/14/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 10/11/2016 $76.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 11/15/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 12/13/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION
T PAXTON, WILLIAM NOT EMPLOYED 5/20/2016 $3.00 ACTBLUE
TORRES, JULIO DEVRY UNIVERSITY 11/30/2015 $150.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 9/16/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 9/30/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 10/14/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 10/28/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 11/11/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 11/23/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 12/9/2016 $10.00 DEVRY INC
TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 12/22/2016 $10.00 DEVRY INC
WALTON, ROBERT S RETIRED 10/12/2016 $5.00 ACTBLUE
WALTON, ROBERT S 11/16/2016 ($5.00) ACTBLUE
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/8/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/15/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/22/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/29/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/5/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/12/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/19/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/27/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/3/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/10/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/17/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/24/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/31/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/13/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/20/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/27/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/3/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/10/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/17/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/25/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/1/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/8/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/15/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/22/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/29/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS
WEILL, SARAH NOT EMPLOYED 2/2/2016 $5.00 MOVEON.ORG
WEILL, SARAH NOT EMPLOYED 5/9/2016 $1.00 ACTBLUE
WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 ACTBLUE
WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 ACTBLUE
WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 ACTBLUE
WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $10.00 ACTBLUE
WHITE, FREDERICK OLD GUY 9/29/2016 $55.00 NATIONAL RIFLE ASSN
WHITE, FREDERICK OLD GUY 10/16/2016 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN
WHITE, FREDERICK OLD GUY 10/27/2016 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 2/28/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 3/31/2015 $40.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 4/30/2015 $200.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 6/30/2015 $160.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 7/31/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 8/1/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 9/30/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 10/31/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 11/30/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 12/31/2015 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 3/31/2016 $120.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 4/30/2016 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 5/31/2016 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 6/30/2016 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 7/31/2016 $80.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 8/31/2016 $120.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 9/30/2016 $40.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 10/1/2016 $40.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 11/28/2016 $120.00 MAERSK INC
WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 12/31/2016 $80.00 MAERSK INC
WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 1/23/2015 $250.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 3/25/2015 $150.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 10/23/2015 $1,000.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 2/8/2016 $500.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 12/14/2016 $100.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA
WILLIAMS, BRUCE RETIRED 9/19/2015 $250.00 CARLY FOR AMERICA CMTE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/11/2016 $2.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/17/2016 $1.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/27/2016 $0.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 7/17/2016 $0.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 7/25/2016 $0.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 8/17/2016 $0.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 9/17/2016 $0.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 10/17/2016 $1.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 11/17/2016 $0.00 ACTBLUE
WISE, PAUL NOT EMPLOYED 12/17/2016 $0.00 ACTBLUE
WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/16/2016 ($61.00) ACTBLUE
WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE
WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE
WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE
WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $25.00 ACTBLUE

 

2016 ORGANIZED FEDERAL POLITICAL PARTIES

ADAMS, DAN FLORIST 10/16/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
ADAMS, DAN FLORIST 10/19/2016 $25.00 DEMOCRATIC EXECUTIVE CMTE OF FLORIDA (D)
ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/2/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/9/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
ALDRICH, TIMOTHY ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/2/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
ALDRICH, TIMOTHY ALDRICH HEAT TRANSFER, INC. 10/9/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
ANDERSON, KAREN BAPTIST HEALTH 5/20/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
ARBUTHNOT, JANET RETIRED 10/6/2016 $30.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
BAGWELL, MARY RETIRED 5/16/2016 $15.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
BENOIT, VICKI UNEMPLOYED 10/30/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
BENOIT, VICKI UNEMPLOYED 11/28/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
BENOIT, VICKI UNEMPLOYED 12/28/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
BRIGGS, DOROTHY RETIRED 9/28/2015 $275.00 DEMOCRATIC EXECUTIVE CMTE OF FLORIDA (D)
BROWN, NETTIE RETIRED 8/21/2015 $25.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RETIRED 10/8/2015 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RETIRED 12/1/2015 $25.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RETIRED 6/1/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RETIRED 6/21/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RETIRED 8/15/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RETIRED 8/29/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/14/2015 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/21/2015 $35.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 11/25/2015 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/20/2016 $8.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/20/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
BULLOCK, JAMES UNEMPLOYED 10/12/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
BULLOCK, JAMES UNEMPLOYED 12/12/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
CALLAHAN, TOM RETIRED 8/29/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
CAPPER, JUDY 1/28/2015 ($50.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/9/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/16/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/19/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/27/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
CUMMINGS, CARLETON RETIRED 4/21/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
CUMMINGS, CARLETON RETIRED 8/8/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
CUMMINGS, CARLETON RETIRED 11/1/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 9/30/2016 $120.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 10/1/2016 $24.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 10/5/2016 $21.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 10/5/2016 $120.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 10/11/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 10/18/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 10/25/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DAX, RAYMOND E RETIRED 11/1/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
DOMINI, MARGARET RETIRED 6/30/2015 $150.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
DOMINI, MARGARET RETIRED 10/7/2015 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
DOMINI, MARGARET RETIRED 10/30/2015 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
DOMINI, MARGARET RETIRED 5/26/2016 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
DOMINI, MARGARET RETIRED 6/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
DUPONT, CATHY NOT EMPLOYED 10/7/2016 $2.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
DUPONT, CATHY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
ESCLASANS, SUSANA NOT EMPLOYED 10/13/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 4/5/2016 $10.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 4/5/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 5/24/2016 $60.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/12/2016 $2.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/12/2016 $4.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/12/2016 $60.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/14/2016 $10.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 8/9/2016 $85.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 8/15/2016 $14.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/6/2016 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/6/2016 $80.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/7/2016 $16.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/13/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/6/2016 $17.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/11/2016 $85.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/20/2016 $26.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/25/2016 $15.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 12/5/2016 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMING, LEIGH HOMEMAKER 10/27/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/12/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/15/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/19/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/20/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/23/2016 $4.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/26/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 10/27/2016 $5.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/1/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/2/2016 $3.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/3/2016 $9.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/5/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/6/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/7/2016 $4.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/8/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FLEMMING, REGAN RETIRED 11/19/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
FREEMANN, JOHN RETIRED 9/15/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/31/2015 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 11/30/2015 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 4/18/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 4/30/2016 $150.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 5/31/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 6/22/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/20/2016 $150.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/30/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 8/31/2016 $450.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 9/27/2016 $500.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $500.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 6/22/2016 $150.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/20/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/30/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 8/31/2016 $200.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 9/27/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GOMEZ, MODESTO RETIRED 11/2/2016 $300.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
GRUNWALD, HUBERT NOT EMPLOYED 10/3/2016 $10.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
GUERTIN, PAUL RETIRED 3/12/2015 $35.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
GUERTIN, PAUL RETIRED 3/29/2015 $35.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
GUERTIN, PAUL 4/13/2015 ($50.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
GUERTIN, PAUL 4/13/2015 ($35.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUDSON, TWILA NOT EMPLOYED 10/5/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUDSON, TWILA NOT EMPLOYED 10/12/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 5/30/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/1/2016 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/4/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $4.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/11/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/12/2016 $4.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/18/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $4.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
JENSEN, JOANNE RUSSELL RETIRED 11/4/2016 $125.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
JENSEN, JOANNE RUSSELL RETIRED 11/11/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
JENSEN, SONYA SMALL BUSINESS OWNER 8/8/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
JENSEN, SONYA SMALL BUSINESS OWNER 8/29/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
JIMMERSON, LEILA C RETIRED 10/25/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
JIMMERSON, LEILA C RETIRED 11/7/2016 $52.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
KELLEY, TERRY NOT EMPLOYED 10/18/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
LARROUDE, JUAN DR RETIRED 9/30/2016 $100.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/1/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/4/2016 $1.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/8/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/15/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
LOUD, RICHARD RETIRED 9/22/2016 $200.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
LOUD, RICHARD W RETIRED 7/26/2016 $40.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
LOUD, RICHARD W RETIRED 8/12/2016 $40.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
LOUD, RICHARD W RETIRED 9/23/2016 $200.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
MARSCHALL, THOMAS W RETIRED 9/7/2016 $240.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/6/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/13/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/20/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/27/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
MURPHY, DON NOT EMPLOYED 11/3/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $8.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/17/2016 $10.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/15/2016 $38.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/23/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/6/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/15/2016 $38.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/25/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN RETIRED 10/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 10/9/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 10/23/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 10/30/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 11/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 11/24/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 11/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PENNY, JEAN UNEMPLOYED 12/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
PORTER, RICHMOND RETIRED 9/27/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
PORTER, RICHMOND RETIRED 10/31/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
RADZINSKI, TERESA A US TRUST 10/5/2016 $2,700.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
ROUNDS, JACK RETIRED 10/28/2016 $25.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
ROUNDS, JACK RETIRED 11/8/2016 $50.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/7/2016 $75.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 5/18/2016 $30.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 5/21/2016 $51.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 8/30/2016 $75.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 9/14/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 9/14/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 9/23/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 9/24/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 9/30/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/13/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/24/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/26/2016 $101.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/27/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/28/2016 $75.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 10/31/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 11/2/2016 $35.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 11/4/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 11/4/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 11/4/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 11/14/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R)
ROUNDS, JACK S RETIRED 11/15/2016 $101.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
RUVERS, TOM OLDE CARRIAGE REALTY 11/3/2015 $71.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R)
SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 9/24/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R)
SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/11/2016 $100.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/15/2016 $500.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/28/2016 $100.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 9/20/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
SHERRY, JAMES F SELF-EMPLOYED 9/20/2016 $200.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
SMITH, DAWN PARKWAY PROPERTIES 12/12/2016 $110.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)
THOMPSON, EVELYN SELF EMPLOYED 10/20/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
THOMPSON, EVELYN SELF EMPLOYED 11/20/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
THOMPSON, EVELYN SELF EMPLOYED 12/20/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL N/A 7/11/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/1/2016 $20.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 7/19/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/15/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/15/2016 $30.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/16/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/17/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/30/2016 $40.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 9/18/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D N/A 9/26/2016 $50.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 9/27/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D N/A 9/29/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 9/29/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 10/2/2016 $20.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D N/A 10/25/2016 $30.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 10/26/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D N/A 10/28/2016 $30.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 10/30/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
TIDWELL, MICHAEL D N/A 11/17/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
WALTON, ROBERT S RETIRED 10/12/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D)
WENZEL, NIKOLAI G FLAGLER COLLEGE 8/28/2016 $250.00 LIBERTARIAN NATIONAL CMTE (L)
WHALEN-DUNNINGT, JANET NOT EMPLOYED 10/11/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D)
YOAKUM, JUDITH RS RETIRED 9/2/2016 $250.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)

 

 

 

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