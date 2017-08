Historic City News has done some research into the campaign contributions made by St Augustine donors during the 2016 federal elections to get an idea of who puts the money into political campaigns.

This article reports the money that was paid to political action committees and organized political parties. We have broken the information into two parts — the first part is money donated to federal Political Action Committees, SuperPACs, and other Outside Groups. The second is money donated to organized federal political parties.

In a subsequent article, we will report the money that was paid directly to individual federal political candidates during the 2016 election. Yes, we know who all the Bernie Sanders supporters are!

2016 POLITICAL ACTION COMMITTEES, SUPERPACS, OUTSIDE GROUPS

AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 3/2/2015 $99.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 4/1/2015 $99.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 5/1/2015 $99.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 6/1/2015 $99.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 7/1/2015 $99.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 8/3/2015 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 9/1/2015 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 10/1/2015 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 11/2/2015 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 12/1/2015 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 2/1/2016 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 3/1/2016 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 4/1/2016 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 5/2/2016 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 6/1/2016 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 7/1/2016 $102.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 8/1/2016 $105.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 9/1/2016 $105.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 10/3/2016 $105.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 11/1/2016 $105.00 CSX CORP AJAYI, OLUFUNTO F CYBERNETICS & SERVICES INC. 12/1/2016 $105.00 CSX CORP ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/2/2016 $5.00 ACTBLUE ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/9/2016 $5.00 ACTBLUE ALEXANDER, DAN R THOMPSONBAKER AGENCY, INC. 3/30/2015 $250.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA ALEXANDER, DAN R THOMPSONBAKER AGENCY, INC. 10/3/2016 $250.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 ACTBLUE ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/16/2016 $2.00 ACTBLUE ARENAS, ANDRAGALE NOT EMPLOYED 10/18/2016 $3.00 ACTBLUE ARNOLD, CATHERINE TUTOR 3/7/2016 $5,000.00 EAGLE FORUM BAGWELL, MARY RETIRED 5/16/2016 $2.00 ACTBLUE BAGWELL, MARY RETIRED 5/31/2016 $2.00 ACTBLUE BAGWELL, MARY RETIRED 10/16/2016 $15.00 END CITIZENS UNITED BAGWELL, MARY RETIRED 10/16/2016 $2.00 ACTBLUE BAGWELL, MARY RETIRED 10/17/2016 $10.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 1/27/2015 $500.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA BAKER, GREGORY E THOMPSONBAKER AGENCY INC 12/28/2016 $500.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA BATA, AHMED R MD ANESTHESIOLOGIST 8/20/2015 $500.00 AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 6/30/2015 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 9/29/2015 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 12/30/2015 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 4/28/2016 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 9/1/2016 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN BERNARD, JAMES D DO PHYSICIAN 12/29/2016 $125.00 AMERICAN OSTEOPATHIC ASSN BICKETT, BRENT FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 3/31/2015 $1,000.00 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL BRACKENRIDGE, MICHAEL FIELD OSRS 10/19/2016 $10.00 BLOOMIN’ BRANDS BREZING, DAVID OWNER/MANAGER VACATION RENTAL PROPERTY 1/28/2016 $40.00 MOVEON.ORG BROCK, LISA MASSAGE THERAPIST 2/1/2016 $5.00 MOVEON.ORG BROCK, LISA MASSAGE THERAPIST 2/6/2016 $5.00 MOVEON.ORG BROCK, LISA MASSAGE THERAPIST 2/29/2016 $3.00 MOVEON.ORG BULLARD, ELEANOR AMIRO 1/28/2016 $5.00 MOVEON.ORG BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 ACTBLUE BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 ACTBLUE BULLOCK, ERVIN RETIRED 10/19/2016 $4.00 ACTBLUE BURKHARDT, T BROOKES JR BURKHARDT SALES & SERVICE OF ST. AUGUS 3/25/2015 $1,000.00 NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSN BURKHARDT, T BROOKES JR BURKHARDT SALES & SERVICE OF ST. AUGUS 7/12/2016 $1,000.00 NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSN BURRELL, GINA RETIRED 10/20/2015 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN BURRELL, GINA RETIRED 11/20/2015 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN BURRELL, GINA RETIRED 12/21/2015 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN BURRELL, GINA RETIRED 5/20/2016 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN BURRELL, GINA RETIRED 6/20/2016 $50.00 NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN CARNAHAN, ROBERT L RETIRED 10/4/2016 $76.00 LYNDON LAROUCHE PAC CARNAHAN, ROBERT L RETIRED 11/16/2016 $50.00 LYNDON LAROUCHE PAC CASADO, ARTHUR J INVESTOR 1/20/2016 $500.00 NATIONAL RIFLE ASSN CLARK, ROBERT HISTORY ILLUSTRATIONS 2/29/2016 $14.00 MOVEON.ORG CLARK, ROBERT HISTORY ILLUSTRATIONS 3/9/2016 $20.00 MOVEON.ORG CODD, PATRICK CITGO PERTOLEUM 5/5/2016 $1.00 ACTBLUE CORDOVA, RAOUL NOT EMPLOYED 10/17/2016 $5.00 DEMOCRATIC ACTION CORNEAL, DAVID B RETIRED 5/1/2016 $200.00 2016 ELECTION COMMITTEE CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE CUNNINGHAM, JOHN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE DEANE, EDWARD W 8/4/2015 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN DEANE, EDWARD W 12/7/2015 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/8/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/15/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/22/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/29/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/5/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/12/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/19/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/27/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/3/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/10/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/17/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/24/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/31/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/13/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/20/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 10/27/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/3/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/10/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/17/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 11/25/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/1/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/8/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/15/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/22/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DEWITT, SCOTT M PUBLIX 12/29/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS DILLON, JON WALL STREET 5/31/2016 $2.00 ACTBLUE DILLON, JON WALL STREET 10/7/2016 $5.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC DOMINI, MARGARET NOT EMPLOYED 11/30/2016 $35.00 END CITIZENS UNITED ELMER, DANIEL DOER’S CABINETS AND TRIM 2/29/2016 $3.00 MOVEON.ORG ERALE, CAREEN HOME DEPOT 2/1/2016 $10.00 MOVEON.ORG ESCLASANS, SUSANA NOT EMPLOYED 10/13/2016 $3.00 ACTBLUE FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/19/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/27/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/3/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/10/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/17/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/24/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/31/2015 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/3/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/10/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/17/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 11/25/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/1/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/8/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/15/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/22/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FELTS, JACK D JR PUBLIX 12/29/2016 $4.00 PUBLIX SUPER MARKETS FOSTER, FAITH AMERICAN CROSSROADS APPAREL COMPANY 5/14/2016 $1.00 ACTBLUE FOX, DONNA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $10.00 MOVEON.ORG FOX, DONNA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $10.00 MOVEON.ORG FOX, JOSEPH W UNITED AIRLINES 12/9/2016 $150.00 AIR LINE PILOTS ASSN FOX, JOSEPH W UNITED AIRLINES 12/31/2016 $9.00 AIR LINE PILOTS ASSN GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 5/2/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 6/1/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 7/1/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 8/1/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 9/1/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 10/3/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 11/1/2016 $48.00 CSX CORP GILBERT, DWAYNE H CSX INTERMODAL TERMINALS INC. 12/1/2016 $48.00 CSX CORP GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 5/28/2016 $5.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/13/2016 $3.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/15/2016 $2.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/15/2016 $3.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $3.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $3.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $0.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/17/2016 $25.00 HOUSE MAJORITY PAC GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 12/17/2016 $25.00 HOUSE MAJORITY PAC HARRISON, SHERRY FARM 5/10/2016 $2.00 ACTBLUE HELLER, CHRIS CARTOON NETWORK 1/26/2016 $10.00 MOVEON.ORG HENRY, CARINA NOT EMPLOYED 5/12/2016 $1.00 ACTBLUE HOLBORN, HUGH AZALEA HEALTH 5/4/2016 $3.00 ACTBLUE HUDSON, ROSLIND UHS OF DE 6/5/2015 $350.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES HUDSON, ROSLIND UHS OF DE 6/30/2016 $500.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES HUDSON, ROSLIND UHS OF DE 8/30/2016 $500.00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 5/30/2016 $3.00 ACTBLUE HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 5/30/2016 $25.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/2/2016 $25.00 SENATE MAJORITY PAC HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/3/2016 $15.00 ACTBLUE HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/3/2016 $100.00 SENATE MAJORITY PAC HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/10/2016 $15.00 ACTBLUE HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/15/2016 $2.00 ACTBLUE HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/17/2016 $15.00 ACTBLUE JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 5/27/2016 $2.00 ACTBLUE JANE, EMMA STATE OF FLORIDA 10/18/2016 $4.00 ACTBLUE JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 11/13/2015 $10.00 BANK OF AMERICA JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 11/30/2015 $10.00 BANK OF AMERICA JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 12/15/2015 $5.00 BANK OF AMERICA JOHNSON, JEFFERY L BANK OF AMERICA 12/31/2015 $5.00 BANK OF AMERICA JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 7/1/2016 $95.00 AFLAC INC JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 8/1/2016 $95.00 AFLAC INC JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 9/1/2016 $95.00 AFLAC INC JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 10/1/2016 $95.00 AFLAC INC JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 11/1/2016 $95.00 AFLAC INC JOHNSON, JIMMY ASSOCIATE 12/1/2016 $95.00 AFLAC INC JONES, WES 8/11/2015 ($2.00) ACTBLUE JORDAN, GARY W ASSOCIATE 10/1/2016 $5.00 AFLAC INC JORDAN, GARY W ASSOCIATE 12/1/2016 $5.00 AFLAC INC KELLEY, TERRY RETIRED 9/11/2016 $35.00 SENATE MAJORITY PAC KELLEY, TERRY RETIRED 9/14/2016 $25.00 SENATE MAJORITY PAC KELLEY, TERRY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $25.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT KELLEY, TERRY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $3.00 ACTBLUE KELLEY, TERRY RETIRED 10/14/2016 $25.00 SENATE MAJORITY PAC KERR, SEAN DIGITAL MARKETING 5/14/2016 $1.00 ACTBLUE KUC, PETER 10/27/2016 $100.00 GREAT AMERICA PAC LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 5/31/2016 $60.00 LOCKHEED MARTIN LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 6/30/2016 $60.00 LOCKHEED MARTIN LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 7/31/2016 $75.00 LOCKHEED MARTIN LANGLEY, CYNTHIA LOCKHEED MARTIN 8/31/2016 $15.00 LOCKHEED MARTIN LANGLEY, KENNETH GERALD LOCKHEED MARTIN 10/19/2016 $10.00 LOCKHEED MARTIN LANGLEY, KENNETH GERALD LOCKHEED MARTIN 11/28/2016 $30.00 LOCKHEED MARTIN LANGLEY, KENNETH GERALD LOCKHEED MARTIN 12/31/2016 $25.00 LOCKHEED MARTIN MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 5/18/2016 $3.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 5/29/2016 $3.00 COMMITTEE FOR HISPANIC CAUSES-BOLD PAC MACY, ANTHONY 6/20/2016 $0.00 ACTBLUE MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/16/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/18/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/18/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/19/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT MACY, ANTHONY NOT EMPLOYED 10/19/2016 $3.00 PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT MADDOCK, KATHLEEN TRE SEBASTIAN 10/14/2016 $15.00 DEMOCRATS WIN SEATS PAC (D) MADDOCK, KATHLEEN TRE SEBASTIAN 10/14/2016 $35.00 DEMOCRATS WIN SEATS PAC (D) MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 ACTBLUE MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 ACTBLUE MAINS, SAMANTHA NOT EMPLOYED 10/18/2016 $1.00 ACTBLUE MASON, GRAY CAMACHEE HARBOR CONSULTING 5/15/2016 $25.00 ACTBLUE MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 2/5/2016 $5.00 MOVEON.ORG MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 2/29/2016 $3.00 MOVEON.ORG MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/2/2016 $5.00 SENATE MAJORITY PAC MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/10/2016 $5.00 HOUSE MAJORITY PAC MCCOY, CARA WILKINS LAW FIRM 5/8/2016 $2.00 ACTBLUE MCPHILLIPS, TIM EDUCATION 2/9/2016 $20.00 MOVEON.ORG MILLER, LEE C AT&T SERVICES, INC. 12/31/2016 $30.00 AT&T INC MILLER, WILLIAM SOHO 2/6/2016 $5.00 MOVEON.ORG MINTZ, RONALD NOT EMPLOYED 5/28/2016 $3.00 ACTBLUE MOREHEAD, JENNIFER ENDO PHARMACEUTICAL SOLUTIONS, INC. 11/15/2016 $20.00 ENDO HEALTH SOLUTIONS MOREHEAD, JENNIFER ENDO PHARMACEUTICAL SOLUTIONS, INC. 12/30/2016 $30.00 ENDO HEALTH SOLUTIONS MULDOWNEY, MARY RETIRED 5/18/2016 $2.00 ACTBLUE MULDOWNEY, MARY RETIRED 10/5/2016 $1.00 ACTBLUE MULDOWNEY, MARY RETIRED 10/9/2016 $3.00 END CITIZENS UNITED MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/6/2016 $20.00 ACTBLUE MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/13/2016 $20.00 ACTBLUE NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $2.00 ACTBLUE NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/12/2016 $1.00 ACTBLUE NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 ACTBLUE NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/16/2016 $2.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE ORLANDO, FRANK NOT EMPLOYED 3/29/2016 $2.00 MOVEON.ORG OSTEEN, ROBERT 10/3/2016 $69.00 NATIONAL RIFLE ASSN PATEL, KAUSHIK REAL ESTATE INVESTOR 7/13/2016 $200.00 GREAT AMERICA PAC PATEL, KAUSHIK REAL ESTATE INVESTOR 8/3/2016 $50.00 GREAT AMERICA PAC PAXTON, WILLIAM NOT EMPLOYED 2/5/2016 $10.00 MOVEON.ORG PAXTON, WILLIAM T PAXTON NOT EMPLOYED 5/4/2016 $3.00 ACTBLUE PAXTON, WILLIAM T PAXTON NOT EMPLOYED 5/18/2016 $4.00 ACTBLUE PAXTON, WILLIAM T PAXTON NOT EMPLOYED 5/21/2016 $4.00 ACTBLUE POORE, RUSSELL RETAIL 2/29/2016 $1.00 MOVEON.ORG RADZINSKI, MICHAEL FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC 4/8/2015 $400.00 FLORIDA EAST COAST RAILWAY RAYMOS, VICTOR J ST AUGUSTINE AND ST JOHNS COUNTY BOARD 3/22/2016 $300.00 NATIONAL ASSN OF REALTORS REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $5.00 PAC FOR A CHANGE (D) REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $1.00 ACTBLUE REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/13/2016 $5.00 ACTBLUE REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 ACTBLUE REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $1.00 ACTBLUE REYNOLDS, KATHLEEN NOT EMPLOYED 10/17/2016 $2.00 ACTBLUE RICHARDSON, BILLY RETIRED 8/18/2016 $50.00 GREAT AMERICA PAC RICHARDSON, CHRIS RETIRED 8/11/2015 $250.00 CARLY FOR AMERICA CMTE ROSE, ALLISON BETTY GRIFFIN HOUSE 3/30/2016 $5.00 MOVEON.ORG SCHAFFA, JOHN NOT EMPLOYED 1/25/2016 $5.00 MOVEON.ORG SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 12/17/2015 $100.00 VIGOP SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 4/19/2016 $250.00 VIGOP SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 4/19/2016 $250.00 VIGOP SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 8/11/2016 $500.00 VIGOP SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 8/23/2016 $250.00 FREEDOM’S DEFENSE FUND SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 8/23/2016 $250.00 VIGOP SCHILLING 320, PAUL J DR DOCTOR 9/16/2016 $100.00 FREEDOM’S DEFENSE FUND SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/4/2016 $250.00 MAKE AMERICA NUMBER 1 SCHILLING, PAUL J 8/23/2016 $250.00 SPECIAL OPERATIONS FOR AMERICA SCHINDLER, YVETTE NOT EMPLOYED 10/11/2016 $5.00 SENATE MAJORITY PAC SHERRY, JAMES F CONSULTANT 4/20/2015 $100.00 TEA PARTY EXPRESS/OUR COUNTRY DESERVES SHERRY, JAMES F CONSULTANT 6/17/2015 $500.00 TEA PARTY EXPRESS/OUR COUNTRY DESERVES SHERRY, JAMES F CONSULTANT 4/7/2015 $100.00 NATIONAL RIFLE ASSN SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/3/2016 $3.00 ACTBLUE SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/4/2016 $3.00 ACTBLUE SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/13/2016 $1.00 ACTBLUE SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 5/19/2016 $1.00 ACTBLUE SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE SHIVAYA, SHANTI FLAGLER COLLEGE 10/19/2016 $7.00 ACTBLUE SLAWSON, ROBERT NOT EMPLOYED 10/17/2016 $1.00 ACTBLUE SLAWSON, ROBERT NOT EMPLOYED 10/17/2016 $3.00 PROGRESSIVE CHANGE CAMPAIGN CMTE SMITH, JEREMY GARNEY HOLDING COMPANY 4/1/2015 $500.00 GARNEY HOLDING CO SPRINGFIELD, DIANA BUSINESS MANAGER 5/9/2016 $1.00 ACTBLUE STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 3/8/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 4/12/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 5/11/2016 $76.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 6/15/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 7/14/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 8/17/2016 $76.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 9/14/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 10/11/2016 $76.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 11/15/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION STEWART, ANTHONY N IUOE LOCAL L0025 12/13/2016 $61.00 OPERATING ENGINEERS UNION T PAXTON, WILLIAM NOT EMPLOYED 5/20/2016 $3.00 ACTBLUE TORRES, JULIO DEVRY UNIVERSITY 11/30/2015 $150.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 9/16/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 9/30/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 10/14/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 10/28/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 11/11/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 11/23/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 12/9/2016 $10.00 DEVRY INC TORRES, JULIO C DEVRY EDUCATION GROUP 12/22/2016 $10.00 DEVRY INC WALTON, ROBERT S RETIRED 10/12/2016 $5.00 ACTBLUE WALTON, ROBERT S 11/16/2016 ($5.00) ACTBLUE WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/8/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/15/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/22/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/29/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/5/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/12/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/19/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/27/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/3/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/10/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/17/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/24/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/31/2015 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/13/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/20/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 10/27/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/3/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/10/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/17/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 11/25/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/1/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/8/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/15/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/22/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WATSON, TRACEY A PUBLIX 12/29/2016 $5.00 PUBLIX SUPER MARKETS WEILL, SARAH NOT EMPLOYED 2/2/2016 $5.00 MOVEON.ORG WEILL, SARAH NOT EMPLOYED 5/9/2016 $1.00 ACTBLUE WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 ACTBLUE WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 ACTBLUE WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $14.00 ACTBLUE WELDON, ALICE NOT EMPLOYED 10/19/2016 $10.00 ACTBLUE WHITE, FREDERICK OLD GUY 9/29/2016 $55.00 NATIONAL RIFLE ASSN WHITE, FREDERICK OLD GUY 10/16/2016 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN WHITE, FREDERICK OLD GUY 10/27/2016 $50.00 NATIONAL RIFLE ASSN WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 2/28/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 3/31/2015 $40.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 4/30/2015 $200.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 6/30/2015 $160.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 7/31/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 8/1/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 9/30/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 10/31/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 11/30/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 12/31/2015 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 3/31/2016 $120.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 4/30/2016 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 5/31/2016 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 6/30/2016 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 7/31/2016 $80.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 8/31/2016 $120.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 9/30/2016 $40.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 10/1/2016 $40.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 11/28/2016 $120.00 MAERSK INC WHITE, THOMAS S MAERSK AGENCY 12/31/2016 $80.00 MAERSK INC WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 1/23/2015 $250.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 3/25/2015 $150.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 10/23/2015 $1,000.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 2/8/2016 $500.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA WILES, DOUG HERBIE WILES INSURANCE 12/14/2016 $100.00 INDEP INSURANCE AGENTS & BROKERS/AMERICA WILLIAMS, BRUCE RETIRED 9/19/2015 $250.00 CARLY FOR AMERICA CMTE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/11/2016 $2.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/17/2016 $1.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 5/27/2016 $0.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 7/17/2016 $0.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 7/25/2016 $0.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 8/17/2016 $0.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 9/17/2016 $0.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 10/17/2016 $1.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 11/17/2016 $0.00 ACTBLUE WISE, PAUL NOT EMPLOYED 12/17/2016 $0.00 ACTBLUE WOLFE, CAROLYN NOT EMPLOYED 4/16/2016 ($61.00) ACTBLUE WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $3.00 ACTBLUE WOODRUFF, BRIAN FIELDS AUTOMOTIVE GROUP 10/19/2016 $25.00 ACTBLUE

2016 ORGANIZED FEDERAL POLITICAL PARTIES

ADAMS, DAN FLORIST 10/16/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) ADAMS, DAN FLORIST 10/19/2016 $25.00 DEMOCRATIC EXECUTIVE CMTE OF FLORIDA (D) ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/2/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) ALDRICH, TIM ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/9/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) ALDRICH, TIMOTHY ALDRICH HEAT TRANSFER, INC 10/2/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) ALDRICH, TIMOTHY ALDRICH HEAT TRANSFER, INC. 10/9/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) ANDERSON, KAREN BAPTIST HEALTH 5/20/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) ARBUTHNOT, JANET RETIRED 10/6/2016 $30.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) BAGWELL, MARY RETIRED 5/16/2016 $15.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) BENOIT, VICKI UNEMPLOYED 10/30/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) BENOIT, VICKI UNEMPLOYED 11/28/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) BENOIT, VICKI UNEMPLOYED 12/28/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) BRIGGS, DOROTHY RETIRED 9/28/2015 $275.00 DEMOCRATIC EXECUTIVE CMTE OF FLORIDA (D) BROWN, NETTIE RETIRED 8/21/2015 $25.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RETIRED 10/8/2015 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RETIRED 12/1/2015 $25.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RETIRED 6/1/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RETIRED 6/21/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RETIRED 8/15/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RETIRED 8/29/2016 $35.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/14/2015 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/21/2015 $35.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 11/25/2015 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/20/2016 $8.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) BROWN, NETTIE RUTH RETIRED 10/20/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) BULLOCK, JAMES UNEMPLOYED 10/12/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) BULLOCK, JAMES UNEMPLOYED 12/12/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) CALLAHAN, TOM RETIRED 8/29/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) CAPPER, JUDY 1/28/2015 ($50.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/9/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/16/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/19/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) CLOUD, NANCY HOTEL OWNER 10/27/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) CUMMINGS, CARLETON RETIRED 4/21/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) CUMMINGS, CARLETON RETIRED 8/8/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) CUMMINGS, CARLETON RETIRED 11/1/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 9/30/2016 $120.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 10/1/2016 $24.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 10/5/2016 $21.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 10/5/2016 $120.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 10/11/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 10/18/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 10/25/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DAX, RAYMOND E RETIRED 11/1/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) DOMINI, MARGARET RETIRED 6/30/2015 $150.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) DOMINI, MARGARET RETIRED 10/7/2015 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) DOMINI, MARGARET RETIRED 10/30/2015 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) DOMINI, MARGARET RETIRED 5/26/2016 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) DOMINI, MARGARET RETIRED 6/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) DUPONT, CATHY NOT EMPLOYED 10/7/2016 $2.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) DUPONT, CATHY NOT EMPLOYED 10/14/2016 $2.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) ESCLASANS, SUSANA NOT EMPLOYED 10/13/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 4/5/2016 $10.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 4/5/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 5/24/2016 $60.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/12/2016 $2.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/12/2016 $4.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/12/2016 $60.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 7/14/2016 $10.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 8/9/2016 $85.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 8/15/2016 $14.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/6/2016 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/6/2016 $80.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/7/2016 $16.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 9/13/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/6/2016 $17.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/11/2016 $85.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/20/2016 $26.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 10/25/2016 $15.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FERNANDEZ, LILIA A RETIRED 12/5/2016 $25.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMING, LEIGH HOMEMAKER 10/27/2016 $250.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/12/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/15/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/19/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/20/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/23/2016 $4.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/26/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 10/27/2016 $5.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/1/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/2/2016 $3.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/3/2016 $9.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/5/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/6/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/7/2016 $4.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/8/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FLEMMING, REGAN RETIRED 11/19/2016 $7.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) FREEMANN, JOHN RETIRED 9/15/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 10/31/2015 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) GILLESPIE, GEORGE ANN ARTIST 11/30/2015 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) GOMEZ, MODESTO RETIRED 4/18/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 4/30/2016 $150.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 5/31/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 6/22/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/20/2016 $150.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/30/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 8/31/2016 $450.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 9/27/2016 $500.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $500.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 6/22/2016 $150.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/20/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 7/30/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 8/31/2016 $200.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 9/27/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 10/22/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GOMEZ, MODESTO RETIRED 11/2/2016 $300.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) GRUNWALD, HUBERT NOT EMPLOYED 10/3/2016 $10.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) GUERTIN, PAUL RETIRED 3/12/2015 $35.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) GUERTIN, PAUL RETIRED 3/29/2015 $35.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) GUERTIN, PAUL 4/13/2015 ($50.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) GUERTIN, PAUL 4/13/2015 ($35.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUDSON, TWILA NOT EMPLOYED 10/5/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUDSON, TWILA NOT EMPLOYED 10/12/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 5/30/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) HUFFMAN, SUSAN BODYWISE STUDIOS 10/1/2016 $100.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/4/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/5/2016 $4.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/11/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/12/2016 $4.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/18/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN NOT EMPLOYED 10/19/2016 $4.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($4.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) HUGHES, ANN 11/7/2016 ($5.00) DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) JENSEN, JOANNE RUSSELL RETIRED 11/4/2016 $125.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) JENSEN, JOANNE RUSSELL RETIRED 11/11/2016 $20.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) JENSEN, SONYA SMALL BUSINESS OWNER 8/8/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) JENSEN, SONYA SMALL BUSINESS OWNER 8/29/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) JIMMERSON, LEILA C RETIRED 10/25/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) JIMMERSON, LEILA C RETIRED 11/7/2016 $52.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) KELLEY, TERRY NOT EMPLOYED 10/18/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) LARROUDE, JUAN DR RETIRED 9/30/2016 $100.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/1/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/4/2016 $1.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/8/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) LINDER, PAMELA J TAKE CARE 10/15/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) LOUD, RICHARD RETIRED 9/22/2016 $200.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) LOUD, RICHARD W RETIRED 7/26/2016 $40.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) LOUD, RICHARD W RETIRED 8/12/2016 $40.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) LOUD, RICHARD W RETIRED 9/23/2016 $200.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) MARSCHALL, THOMAS W RETIRED 9/7/2016 $240.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/6/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) MCCOMB, WILLIAM HISTORIC TOURS OF AMERICA 10/13/2016 $5.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/20/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) MURPHY, DON NOT EMPLOYED 10/27/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) MURPHY, DON NOT EMPLOYED 11/3/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/11/2016 $8.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) NOLOBOFF, NANCY NOT EMPLOYED 10/17/2016 $10.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/15/2016 $38.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/23/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 8/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/6/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/15/2016 $38.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/25/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 9/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN RETIRED 10/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 10/9/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 10/23/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 10/30/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 11/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 11/24/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 11/28/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PENNY, JEAN UNEMPLOYED 12/8/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) PORTER, RICHMOND RETIRED 9/27/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) PORTER, RICHMOND RETIRED 10/31/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) RADZINSKI, TERESA A US TRUST 10/5/2016 $2,700.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) ROUNDS, JACK RETIRED 10/28/2016 $25.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) ROUNDS, JACK RETIRED 11/8/2016 $50.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/7/2016 $75.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 5/18/2016 $30.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 5/21/2016 $51.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 8/30/2016 $75.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 9/14/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 9/14/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 9/23/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 9/24/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 9/30/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/13/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/24/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/26/2016 $101.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/27/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/28/2016 $75.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 10/31/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 11/2/2016 $35.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 11/4/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 11/4/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 11/4/2016 $25.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 11/14/2016 $100.00 NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL CMTE (R) ROUNDS, JACK S RETIRED 11/15/2016 $101.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) RUVERS, TOM OLDE CARRIAGE REALTY 11/3/2015 $71.00 REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (R) SCHILLING, PAUL J DR PHYSICIAN 9/24/2016 $250.00 NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL CMTE (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/11/2016 $100.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/15/2016 $500.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 8/28/2016 $100.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) SCHILLING, PAUL PHYSICIAN 9/20/2016 $50.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) SHERRY, JAMES F SELF-EMPLOYED 9/20/2016 $200.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) SMITH, DAWN PARKWAY PROPERTIES 12/12/2016 $110.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R) THOMPSON, EVELYN SELF EMPLOYED 10/20/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) THOMPSON, EVELYN SELF EMPLOYED 11/20/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) THOMPSON, EVELYN SELF EMPLOYED 12/20/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL N/A 7/11/2016 $100.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL NOT EMPLOYED 10/1/2016 $20.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 7/19/2016 $25.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/15/2016 $15.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/15/2016 $30.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/16/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/17/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 8/30/2016 $40.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 9/18/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D N/A 9/26/2016 $50.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 9/27/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D N/A 9/29/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 9/29/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 10/2/2016 $20.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D N/A 10/25/2016 $30.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 10/26/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D N/A 10/28/2016 $30.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D RETIRED 10/30/2016 $30.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) TIDWELL, MICHAEL D N/A 11/17/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) WALTON, ROBERT S RETIRED 10/12/2016 $50.00 DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN CMTE (D) WENZEL, NIKOLAI G FLAGLER COLLEGE 8/28/2016 $250.00 LIBERTARIAN NATIONAL CMTE (L) WHALEN-DUNNINGT, JANET NOT EMPLOYED 10/11/2016 $25.00 DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN CMTE (D) YOAKUM, JUDITH RS RETIRED 9/2/2016 $250.00 REPUBLICAN NATIONAL CMTE (R)

