2018 City, County, District and State employees paid over $80,000

January 2, 2018 Government

Each year, Historic City News compiles and analyzes Human Resources data on all local government employees working in St Johns County.  We prepare the following report and publish the hire date, name, position and income of all public employees who are paid $80,000 or more each year, plus benefits.

This year (Fiscal 2018) the highest paid 263 local government employees includes:

 

SALARY HIRED EMPLOYEE POSITION
$227,145.43 5/23/2011 PREDRAG BULIC CHIEF MEDICAL EXAMINER
 $220,607.14 7/30/2007 MICHAEL D WANCHICK COUNTY ADMINISTRATOR
 $178,952.58 11/15/2004 PATRICK F MCCORMACK COUNTY ATTORNEY
 $173,061.96 2/1/2015 MICHAEL A CALHOUN ADJUTANT GENERAL-FNG
 $165,000.00 1/1/2017 JAMES FORSON SCHOOL DISTRICT SUPERINTENDENT
 $164,747.98 12/1/2016 DEANNA A OLESKE ASSOCIATE MEDICAL EXAMINR
 $164,110.59 5/26/1998 JOHN REGAN CITY MANAGER
 $157,326.17 2/14/2000 DARRELL M LOCKLEAR ASSISTANT COUNTY ADMIN
 $149,172.36 1/1/2015 MIKE A CANZONERI ASSISTANT ADJUTANT GENERAL-ARMY
 $149,020.79 6/13/1985 WILLIAM G YOUNG UTILITIES DIRECTOR
 $147,699.51 5/23/1990 TIMOTHY BURCHFIELD ASSISTANT CITY MANAGER
 $146,267.16 3/1/2017 BRIAN M SIMPLER ASSISTANT ADJUTANT GENERAL-FNG
 $144,859.00 11/8/2004 DAVID SHOAR SHERIFF
 $143,829.14 1/29/2001 RAM S SHINKRE PUBLIC WORKS DIRECTOR
 $139,477.31 8/31/2011 ISABELLE LOPEZ CITY ATTORNEY CITY ATTORNEY
 $137,525.00 10/30/2015 HUNTER SINCLAIR CONRAD CLERK OF COURT
 $137,482.58 2/23/2009 SUZANNE SAM KONCHAN GROWTH MANAGEMENT DIR
 $136,239.62 7/11/1986 WYLIE D THIBAULT MIS DIRECTOR
 $135,525.00 1/3/2017 JAMES CREAMER PROPERTY APPRAISER
 $134,138.76 3/13/2000 MICHAEL T WARFEL ASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
 $132,372.93 4/14/2003 RUI-DE XUE DIRECTOR AMCD
 $128,999.78 5/1/2012 JEANNE GLIDDEN PRICKETT PRESIDENT FSDB
 $127,889.00 7/1/2003 CATHY MITTELSTADT DEPUTY SUPERINTENDENT ADMIN
 $127,001.31 11/24/2003 JESSE DANIEL DUNN MANAGEMENT & BUDGET DIRECTOR
 $126,525.73 4/4/1991 CARL SHANK FIRE RESCUE CHIEF
 $125,000.00 4/3/1989 PAMELA MANN CHIEF DEPUTY PROPERTY APPRAISER
 $124,115.00 1/15/2009 MATTHEW CLINE UNDERSHERIFF
 $123,659.18 6/3/2013 CHESSLEY G SMITH JR ASST UTIL DIR, ENG/OPS
 $123,030.17 11/20/2006 JUNYAO ANDREWS ASSISTANT COUNTY ADMIN
 $121,947.08 8/5/1991 MARK LITZINGER FINANCE, BUDGET & MGMT DIRECTOR
 $120,295.00 8/9/1990 LEONARD ORTAGUS CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
 $119,284.00 12/6/1996 MICHAEL DRESBACK ASSO SUPERT PUPIL PERS
 $119,284.00 8/26/1991 DAWN SAPP ASSO SUPERT INS/CUR
 $119,284.00 7/1/2008 SCOTT SHERMAN EXE GEN DIR INS CURR B
 $118,672.44 3/19/2007 REGINA DIONE ROSS DEPUTY COUNTY ATTORNEY
 $118,605.08 2/25/2008 MARTHA GRAHAM UTILITIES DIRECTOR, P.W.
 $118,260.00 5/1/1995 CYNTHIA WILLIAMS PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $116,806.00 4/24/1995 PATRICK CARMICHAEL PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $116,609.00 8/26/1986 CHRISTOPHER PHELPS PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $115,003.20 2/1/1990 RICHARD A MACDONALD JR CHIEF FINANCIAL OFFICER
 $114,722.36 1/21/1982 JEFFREY A PREVATT ASST FIRE RESCUE CHIEF
 $114,342.00 8/14/1995 STEPHEN MCCORMICK PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $114,225.00 7/24/1989 MAX ROYLE CITY MANAGER
 $113,495.00 9/6/2005 FELESSIA KUNZE PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $112,838.36 5/29/1984 GERALD E SOLANA UTILITY OPERATION MANAGER
 $111,258.00 7/1/2015 FREDRIK OBERKEHR PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $110,156.00 8/15/2005 PAUL ROSE EXE GEN FAC CONST
 $109,440.00 9/1/1988 PAUL ABBATINOZZI EXEC/GEN DIR PUPIL PERS SERV
 $109,386.00 7/1/2015 DEARMAS GRAHAM PRINCIPAL SENIOR HIGH
 $109,359.10 7/10/2006 STACEY BETH STANISH DIR ADMIN SUPPORT SVCS
 $109,334.29 8/22/2016 JASON EDWAR BRAWLEY COUNTY ENGINEER
 $109,262.40 4/4/1994 JENNIFER RAVAN ASSISTANT TAX COLLECTOR
 $109,127.16 1/19/1993 EDWARD F HOUSTON II DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
 $109,065.00 1/30/2015 CRYSTAL FORCE PRINCIPAL ADULT EDUCATION
 $108,954.00 6/4/2001 DAVE DARTY CHIEF APPRAISER
 $108,532.94 12/3/2007 DEBRA RHODES GIBSON LIBRARY DIRECTOR
 $108,151.16 6/27/2006 JAMES PIGGOTT GENERAL SERVICES DIRECTOR
 $107,985.00 7/5/2005 LINDA THOMSON DIRECTOR INS CURR
 $107,984.00 8/4/1997 PAUL GORICKI COORDINATOR INSTR CURR
 $107,516.76 4/6/1997 BRIAN S FALLON STATE QUARTERMASTER-FNG
 $107,516.76 6/19/2004 STEPHEN M STROUD SPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
 $107,321.45 3/13/1995 HOWARD T WHITE BUILDING OFFICIAL
 $106,852.21 11/8/1999 CHARLES F KENTON ASST UTILITY DIRECTOR
 $106,538.00 4/16/1984 DARRELL COLEE DIRECTOR BUDGET
 $106,185.00 3/5/1991 RAYE BRUTNELL DIRECTOR OF FINANCE
 $106,185.00 4/10/1990 REBECCA HESSON DIRECTOR OF GENERAL SVCS
 $106,185.00 11/24/1986 DAVID MESSENGER DIRECTOR OF LENF
 $106,185.00 7/17/1990 SAMUEL WILLIAMS DIRECTOR OF CORRECTIONS
 $105,834.00 7/1/2004 STILLMAN KELLEY PRINCIPAL ELEMENTARY
 $105,099.45 1/26/1998 JOHN J HALE ASSISTANT MIS DIRECTOR
 $104,858.09 8/1/2011 MELISSA SUE GLASGOW DIR ECONOMIC DEVELOPMENT
 $104,359.80 8/1/2005 JESSE DURAL KINGHORN JR DIRECTOR OF FINANCIAL SERVICES
 $103,097.00 4/4/2005 NICOLE CUBBEDGE ADMIN OF ASSGN FAC PLANNING
 $103,040.18 1/25/1993 JASON R GERONA BATTALION CHIEF
 $103,040.18 7/27/1981 ROBERT HERRING III BATTALION CHIEF
 $102,961.10 10/27/1997 WILLIAM C SMITH RECREATION & PARKS DIR
 $102,915.83 4/8/1998 TIMOTHY SHIELDS FACILITIES GROUP MANAGER
 $102,867.62 4/13/1993 BARRY FOX POLICE CHIEF
 $102,381.00 3/14/1994 DAVID LEE DIRECTOR MAINTENANCE
 $102,225.98 4/20/1998 TERESA L BISHOP PLANNING DIVISION MANAGER
 $102,225.98 12/2/1996 MICHAEL J CAMPBELL GIS MANAGER
 $102,225.98 5/19/2008 PHONG THACH NGUYEN TRANSPORT DEVPMT DIV MGER
 $102,225.98 1/19/1993 PATRICIA G OLIVER COUNTY SURVEYOR
 $101,727.00 7/31/2006 BETHANY GROVES PRINCIPAL ELEMENTARY
 $101,600.54 8/13/2001 MICHAEL T DALTON FACILITIES MANAGEMENT DIR
 $101,465.00 11/15/1985 PATRICIA MCMAHON PRINCIPAL OTHER ELEM SEC
 $101,358.00 4/15/1993 JOHN WILLETS PRINCIPAL MID JR
 $101,008.00 7/1/2003 WAYNE KING PRINCIPAL MID JR
 $100,498.00 3/1/1990 THOMAS SCHWARM PRINCIPAL MID JR
 $100,363.00 1/1/1988 KELLY BATTELL DIRECTOR PUPIL PERS SERV
 $100,363.00 2/17/2005 DAWN POSEY DIRECTOR ACCOUNTING
 $ 99,723.00 8/15/2013 MARQUEZ JACKSON PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 99,369.00 12/7/2010 LORNA KIRKHAM DIRECTOR FEDERAL PROGRAMS
 $ 99,369.00 7/2/2012 CHRISTINE STEPHAN DIRECTOR INS CURR
 $ 99,248.91 1/5/1998 SHERMAN SCO MISSICK DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
 $ 99,248.91 11/30/1998 JOHN D REAMS DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
 $ 99,248.91 7/2/2001 JOEL L SNEED DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
 $ 99,248.91 10/1/1995 STEPHANIE CA WHALEY DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
 $ 99,051.80 9/6/2016 RODNEY HOWEL COOPER COUNTY TRAFFIC ENGINEER
 $ 98,901.96 3/17/2008 ADAM MICHAEL CURRY ASST OPERATIONS OFFICER-FNG
 $ 98,385.00 8/15/1994 KIMBERLY DIXON DIRECTOR MEDIA B
 $ 98,385.00 8/25/2000 JUSTIN FORFAR DIRECTOR INST TECH C
 $ 98,385.00 3/29/2012 CHRISTINA LANGSTON EXE GEN DIR INFO SERV
 $ 98,385.00 8/5/2002 GEORGE MASTORIDIS DIRECTOR PERSONNEL C
 $ 98,385.00 8/6/2001 SEAN PREVATT DIRECTOR FOOD SERVICE
 $ 97,914.18 8/14/1995 TRACIE C SNOW ADMINISTRATOR
 $ 97,744.21 10/1/1995 BRIAN M YEOMAN BATTALION CHIEF
 $ 97,411.00 1/8/2008 BRIAN BENTZ DIRECTOR INST TECH B
 $ 97,411.00 11/16/2004 EMILY HARRISON DIRECTOR INS CURR
 $ 97,411.00 8/2/2007 MELISSA PETTY DIRECTOR HEALTH SERVICES
 $ 97,274.84 6/21/2002 JULIA R MINTZER ADMINISTRATOR
 $ 97,121.00 7/1/2015 ALLISON OLSON PRINCIPAL MID JR
 $ 96,725.00 8/18/2008 EDITH JARRELL PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 96,447.00 9/12/2013 ALFRED PANTANO DIRECTOR TRANSPORTATION
 $ 96,447.00 12/6/2010 GARY SNODGRASS DIRECTOR PURCHASING
 $ 96,447.00 1/12/2012 WAYNE THOMPSON DIRECTOR ADM TECH
 $ 95,936.57 1/14/2003 SCOTT GRAHAM GENERAL SERVICES IT MANAGER
 $ 95,492.00 8/14/2001 PATRICK MCGEE DIRECTOR INST TECH A
 $ 95,492.00 8/2/2007 DAVID MORELL DIR PLANNING RESERACH
 $ 95,492.00 7/1/2015 PAULA STEELE DIRECTOR PROFSNL ORIENTATION
 $ 95,492.00 7/5/2011 DENISE SUMERIX DIRECTOR GUIDANCE
 $ 95,411.82 12/29/1997 DAVID BIRCHIM PLANNING & BUILDING DIRECTOR
 $ 95,214.91 1/26/1989 HOWARD W TUCKER GOLF COURSE MANAGER
 $ 95,207.00 8/12/2013 TRACI HEMINGWAY PRINCIPAL MID JR
 $ 95,189.00 7/1/2016 RYAN PLAYER PRINCIPAL MID JR
 $ 94,993.60 7/17/2017 BRAD BRADLEY CHIEF ADMIN OFFICER
 $ 94,866.98 3/23/1998 GREGORY O CALDWELL ASSISTANT PUBLIC WORK DIR
 $ 94,754.22 6/9/2006 JOHN PATRIC BURNHAM CIP PROGRAM MANAGER PE
 $ 94,502.00 7/2/2012 AMANDA RIEDL PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 94,461.13 1/3/2005 LARRY K MILLER JR CHIEF ENG DEVELPMNT/PLAN
 $ 94,355.90 10/1/1985 LINDA M STOUGHTON EMERGENCY MANAGEMENT DIR
 $ 94,264.00 2/10/1999 KIRSTIE GABALDON PRINCIPAL MID JR
 $ 94,264.00 7/21/2005 KELLY JACOBSON PRINCIPAL MID JR
 $ 94,135.00 10/29/2012 JOSEPH HOWELL DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
 $ 94,000.00 1/7/2013 ROBERT HARDWICK CHIEF OF POLICE
 $ 93,992.00 7/27/2009 GREG BERGAMASCO PRINCIPAL MID JR
 $ 93,992.00 8/26/1986 TINA WALDROP PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 93,912.00 1/28/1985 MEGAN HILL SUPV EXEMPTION COMPLIANCE
 $ 93,609.00 8/19/1996 ALLEN ANDERSON PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 93,471.96 2/25/2011 EDMUND WOOLFOLK EXECUTIVE OFFICER
 $ 93,099.00 4/15/1994 KATHLENE TUCKER PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 93,002.84 6/6/1984 BARRY E STEWART WATER DIVISION MANAGER
 $ 92,900.43 9/16/2013 REBECCA CLAYT LAVIE ASST COUNTY ATTORNEY
 $ 92,652.02 6/14/2010 RYAN PATRICK MURPHY DIRECTOR CULTURAL EVENTS
 $ 92,448.24 10/19/1998 ALEXANDER R COURTER BATTALION CHIEF
 $ 92,448.24 1/16/2001 MICHAEL P CUZZORT BATTALION CHIEF
 $ 92,448.24 11/30/1998 SEAN M MCGEE BATTALION CHIEF
 $ 92,108.90 2/6/1995 STANLEY J GUSTETIC ADMINISTRATOR
 $ 92,080.00 4/12/1988 CHARLES BRADLEY CHIEF
 $ 92,080.00 11/9/1999 HOWARD COLE CHIEF
 $ 92,080.00 10/2/1986 BRIAN LEE CHIEF
 $ 92,080.00 1/28/2013 JASON SHEFFIELD DEPUTY DIRECTOR OF GNSV
 $ 91,936.00 11/1/2016 JEANNE DERRING HUMAN RESOURCES DIRECTOR
 $ 91,772.00 10/17/1990 AMANDA GARMAN PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 91,772.00 6/10/2013 RANDALL STRICKLAND PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 91,748.00 3/29/2000 JESSICA RICHARDSON PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 91,600.08 8/3/2009 REBECCA GUTH HILDING PRINCIPAL
 $ 91,566.54 8/6/2002 SAUNDRA T BUSBY ADMINISTRATOR
 $ 91,446.00 10/29/2012 JOSEPH HOWELL DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
 $ 91,398.00 7/1/2014 ANGELA FULLER PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 91,320.36 6/1/2011 ADAM R BAILEY ASST OPERATIONS OFFICER-FNG
 $ 91,320.36 10/1/2005 JASON MATTHEW HUNT SPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
 $ 91,252.74 2/28/2005 MEREDITH BREIDENSTEIN DIR OF BUDGET & PERF. MGMT
 $ 91,181.00 7/2/2012 BETHANY NELSON-MITIDIERI PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 91,091.40 3/16/1998 CHARLES F CRAIN DEPUTY BUILDING OFFICIAL
 $ 91,000.00 8/3/2010 CAROL ANN BOGUE PRINCIPAL
 $ 91,000.00 8/29/1983 KATHLEEN M GRUNDER ADMINISTRATOR
 $ 90,782.98 12/12/2016 BENJAMIN W BRIGHT ROAD & BRIDGE MANAGER
 $ 90,709.00 8/7/2000 GARY LARSON BUILDING OFFICIAL
 $ 90,682.92 10/25/1999 PATRICK MICHA WELCH BATTALION CHIEF
 $ 90,586.00 9/11/2006 JEANETTE MURPHY PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 90,420.49 8/12/2013 PAOLO SALINAS SORIA ASST COUNTY ATTORNEY
 $ 89,961.79 4/28/2003 ANTHONY W CUBBEDGE ENVIRONMENTAL MANAGER
 $ 89,906.99 6/13/2005 SCOTT M TRIGG CHIEF ENGINEER – CAPITAL
 $ 89,689.00 7/1/2017 LINDA EDEL PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 89,689.00 7/1/2017 ANTONIO SCOTT PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 89,656.00 10/27/2008 CATHERINE VAN HOUSEN PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 89,357.15 11/3/2014 SHAWNA ANNE NOVAK HEALTH & HUMAN SERVC DIR
 $ 89,138.61 3/20/2000 JAN P BREWER ENVIRONMENTAL MANAGER
 $ 89,063.76 8/25/1997 NICK M PERPICH ENGINEER (PE)
 $ 89,009.00 10/22/2001 ROBERT HOISINGTON HIDTA IT TECHNICIAN III
 $ 88,917.61 2/12/2001 HANK L EPPERSON BATTALION CHIEF
 $ 88,917.61 1/16/2001 CHARLES B MITZEL BATTALION CHIEF
 $ 88,827.00 1/2/2013 WILLIAM H FREEMAN CHIEF ENGINEER
 $ 88,801.00 7/31/2006 JOY REICHENBERG PRINCIPAL ELEMENTARY
 $ 88,677.00 6/10/2013 SHERI BURNS HIDTA FINANCE MANAGER
 $ 88,569.01 5/19/2005 CARLOS AVILES FIRE DEPARTMENT FIRE CHIEF
 $ 88,482.64 4/22/2013 HARRY LEE MATHIS JR RADIO SYSTEMS MANAGER
 $ 88,245.04 8/25/1978 CYNTHIA A DAY EXECUTIVE DIRECTOR
 $ 87,675.97 10/25/1993 DANIEL A PHILLIPS APPLICATIONS MANAGER
 $ 87,234.00 1/3/1984 RITA GARLANGER ASST PRINCIPAL ELEMENTARY0
 $ 87,095.42 5/18/2001 SARAH CONE TAYLOR ASST PERSONNEL SVCS DIR
 $ 86,999.90 11/19/2012 NANCY J BLOCH EXECUTIVE DIRECTOR
 $ 86,986.12 7/9/2012 MICHAEL STEVEN RYAN COMMUNICATIONS DIRECTOR
 $ 86,563.79 10/14/1997 WENDY SUE HICKS SOLID WASTE MANAGER
 $ 86,293.00 1/7/2008 TOMMY BLEDSOE PROGRAM SPECIALIST
 $ 86,293.00 1/20/2010 KATHY MIGNEREY PROGRAM SPECIALIST
 $ 85,983.40 3/7/2016 TERA K MEEKS TOURSM/CULTRAL EVENTS DIR
 $ 85,551.24 8/23/2010 WILLIAM T HARLEY WASTEWATER DIVISION MGR
 $ 85,439.00 7/1/2009 TINA KENNON ASST DIRECTOR INS CUR A
 $ 85,439.00 8/22/1988 JOHN RAY SAFETY OFFICER
 $ 85,431.58 10/31/2001 ROCKY S AGBUNAG INFO SYSTEMS MANAGER
 $ 85,214.32 1/4/2016 BRADLEY J BULTHUIS ASST COUNTY ATTORNEY
 $ 85,212.28 4/1/1997 ANTHONY CUTHBERT POLICE ASSISTANT POLICE CHIEF
 $ 85,161.00 9/16/1997 GREGORY BEAVER COMMANDER
 $ 85,161.00 8/25/2003 STEPHEN COLSON CORRECTIONS COMMANDER
 $ 85,161.00 2/13/1996 BRIAN HARRINGTON COMMANDER
 $ 85,161.00 1/4/1988 CHARLES MULLIGAN COMMANDER
 $ 85,161.00 8/10/1993 MISTY NORTH CORRECTIONS COMMANDER
 $ 85,161.00 3/5/1987 THOMAS QUINTIERI COMMANDER
 $ 85,161.00 12/29/1992 ROBERT STEWART COMMANDER
 $ 85,161.00 6/23/1998 WILLIAM WERLE COMMANDER
 $ 85,053.00 8/14/1989 CYNTHIA BAYLY SENIOR COMMERCIAL / TPP LIAISON
 $ 85,051.20 11/28/2011 RICK HAMPTON IT DIRECTOR
 $ 85,009.60 12/5/2007 CATHY ANN ROCHE CHIEF OPERATING OFFICER
 $ 84,882.81 9/23/1994 PATRICK MCCAULLEY POLICE COMMANDER, POLICE
 $ 84,620.76 5/1/1995 SCOTT A GENTRY SECURITY SYSTEM SUPV-FNG
 $ 84,389.97 6/3/2014 JEFFREY A ALEXANDER DEPUTY EMERGENCY MGMT DIR
 $ 84,146.48 3/10/2005 CLAYTON W SCHROEDER MANAGMNT/ BUDGET ASST DIR
 $ 84,000.02 1/22/1999 SHELLEY POPSON ARDIS EXECUTIVE DIRECTOR
 $ 83,901.62 1/29/2001 TOM A TIBBITTS INFORMATION SYSTEM COORD
 $ 83,755.00 5/23/2017 TIMOTHY EGNOR ADM SP ASSN INS/CURR
 $ 83,755.00 10/21/1985 SUSAN MINSHALL PROGRAM SPECIALIST
 $ 83,755.00 12/15/1996 KIM WUELLNER SUP COOR MATH
 $ 83,722.00 11/26/2007 MICHAEL JO ROBERSON GROWTH MGT ASST DIRECTOR
 $ 83,499.00 12/12/2005 JACOB PARHAM INFORMATION TECH MANAGER
 $ 83,451.42 8/3/2000 PAUL WILLIAMSON PUBLIC AFFAIRS DIRECTOR
 $ 83,376.04 7/12/1999 JEFFREY R PEARSON ROADS&BRIDGES SUPRINTNDT
 $ 83,235.31 7/6/2010 REUBEN FRANKLIN CITY MOBILITY PROGRAM MANAGER
 $ 83,162.38 12/5/1998 GEORGE ROB WOODWARD EMS MEDICAL DIRECTOR
 $ 83,120.17 6/5/2006 GABRIEL T PELLICER ASST CULTURAL EVENTS DIR
 $ 83,120.00 12/1/1999 DAWN R CARDENAS ADMINISTRATIVE MANAGER
 $ 82,972.00 11/23/1995 LAUREL DEAN GIS COORDINATOR
 $ 82,972.00 4/28/2008 GRAHAM PESKETT SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR
 $ 82,926.00 7/30/2012 DONNA MCMASTER PROGRAM SPECIALIST B
 $ 82,683.00 9/10/1998 TWILA POWERS ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR0
 $ 82,492.80 10/22/2001 KIMBERLY M DACOSTA H R DIRECTOR
 $ 82,333.00 1/13/2014 JULIE HUDSON ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR 0
 $ 82,264.29 1/16/1991 JOHN M CONTESTABILE FIRE RESCUE CAPTAIN
 $ 82,105.00 12/4/2006 DENNIS RAMHARRY SPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
 $ 81,907.34 1/25/1993 BRADLEY BURCHFIELD SR APPLICATIONS ANALYST
 $ 81,792.00 9/23/1982 SHARON HARRELL HIDTA FINANCE SPECIALIST
 $ 81,792.00 10/29/2001 KIMBERLY JONES HIDTA ISC MANAGER
 $ 81,292.00 7/13/2016 JAMES COPELAND COORDINATOR CONST SERV
 $ 81,292.00 8/1/2005 MICHELLE CURTIN COORDINATOR INSTR CURR
 $ 81,292.00 8/13/2013 MICHAEL EISEN COORDINATOR INSTR CURR
 $ 81,261.42 10/24/1988 LEON D VAUGHN PARK MAINT SUPERINTENDENT
 $ 81,199.74 12/20/2010 JEFFREY P NORDSIEK FLEET MAINTENANCE MANAGER
 $ 81,152.00 9/19/2002 MELISSA BURNS CHIEF FINANCIAL OFFICER
 $ 80,999.88 8/7/2017 DINA PADDEN ASSISTANT PRINCIPAL
 $ 80,942.00 9/28/1998 MATTHEW CUMISKEY RESIDENTIAL APPRAISAL SUPERVISOR
 $ 80,931.04 6/4/1982 THOMAS W MULLIGAN BUILDING MAINT SUPT
 $ 80,901.08 5/24/1999 THEODORE A LOMBARDO SPECIALIST RANK I – 14%
 $ 80,716.17 3/12/2007 MICHAEL FITTIPALDI FIRE DEPARTMENT CAPTAIN, FIRE
 $ 80,716.17 1/6/1999 JAMES VON BRETZEL FIRE DEPARTMENT CAPTAIN, FIRE
 $ 80,716.17 5/14/2001 PETER WEILAND FIRE DEPARTMENT CAPTAIN, FIRE
 $ 80,578.00 8/17/1998 PAULA WHITLOCK PHYSICAL THERAPIST
 $ 80,487.00 8/18/2011 STAN REDDISH SPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
 $ 80,478.99 7/9/2008 CHRISTOPHER PACETTI FIRE DEPARTMENT DIVISION CHIEF
 $ 80,407.00 10/14/1997 DARREN KAELIN CORRECTIONS UNIT LT
 $ 80,102.84 11/13/1989 SHARON LANGFORD VISITOR SERVICES MANAGER
 $ 80,092.86 1/30/2006 WILLIAM H ZEITS JR ASST REC & PARKS DIR
 $ 80,078.76 6/12/2006 WILLIAM HARDING CONSTRUCTION PLANNING & DESIGN MGR

 

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