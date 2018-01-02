2018 City, County, District and State employees paid over $80,000

Each year, Historic City News compiles and analyzes Human Resources data on all local government employees working in St Johns County. We prepare the following report and publish the hire date, name, position and income of all public employees who are paid $80,000 or more each year, plus benefits.
This year (Fiscal 2018) the highest paid 263 local government employees includes:
|SALARY
|HIRED
|EMPLOYEE
|POSITION
|$227,145.43
|5/23/2011
|PREDRAG BULIC
|CHIEF MEDICAL EXAMINER
|$220,607.14
|7/30/2007
|MICHAEL D WANCHICK
|COUNTY ADMINISTRATOR
|$178,952.58
|11/15/2004
|PATRICK F MCCORMACK
|COUNTY ATTORNEY
|$173,061.96
|2/1/2015
|MICHAEL A CALHOUN
|ADJUTANT GENERAL-FNG
|$165,000.00
|1/1/2017
|JAMES FORSON
|SCHOOL DISTRICT SUPERINTENDENT
|$164,747.98
|12/1/2016
|DEANNA A OLESKE
|ASSOCIATE MEDICAL EXAMINR
|$164,110.59
|5/26/1998
|JOHN REGAN
|CITY MANAGER
|$157,326.17
|2/14/2000
|DARRELL M LOCKLEAR
|ASSISTANT COUNTY ADMIN
|$149,172.36
|1/1/2015
|MIKE A CANZONERI
|ASSISTANT ADJUTANT GENERAL-ARMY
|$149,020.79
|6/13/1985
|WILLIAM G YOUNG
|UTILITIES DIRECTOR
|$147,699.51
|5/23/1990
|TIMOTHY BURCHFIELD
|ASSISTANT CITY MANAGER
|$146,267.16
|3/1/2017
|BRIAN M SIMPLER
|ASSISTANT ADJUTANT GENERAL-FNG
|$144,859.00
|11/8/2004
|DAVID SHOAR
|SHERIFF
|$143,829.14
|1/29/2001
|RAM S SHINKRE
|PUBLIC WORKS DIRECTOR
|$139,477.31
|8/31/2011
|ISABELLE LOPEZ
|CITY ATTORNEY CITY ATTORNEY
|$137,525.00
|10/30/2015
|HUNTER SINCLAIR CONRAD
|CLERK OF COURT
|$137,482.58
|2/23/2009
|SUZANNE SAM KONCHAN
|GROWTH MANAGEMENT DIR
|$136,239.62
|7/11/1986
|WYLIE D THIBAULT
|MIS DIRECTOR
|$135,525.00
|1/3/2017
|JAMES CREAMER
|PROPERTY APPRAISER
|$134,138.76
|3/13/2000
|MICHAEL T WARFEL
|ASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
|$132,372.93
|4/14/2003
|RUI-DE XUE
|DIRECTOR AMCD
|$128,999.78
|5/1/2012
|JEANNE GLIDDEN PRICKETT
|PRESIDENT FSDB
|$127,889.00
|7/1/2003
|CATHY MITTELSTADT
|DEPUTY SUPERINTENDENT ADMIN
|$127,001.31
|11/24/2003
|JESSE DANIEL DUNN
|MANAGEMENT & BUDGET DIRECTOR
|$126,525.73
|4/4/1991
|CARL SHANK
|FIRE RESCUE CHIEF
|$125,000.00
|4/3/1989
|PAMELA MANN
|CHIEF DEPUTY PROPERTY APPRAISER
|$124,115.00
|1/15/2009
|MATTHEW CLINE
|UNDERSHERIFF
|$123,659.18
|6/3/2013
|CHESSLEY G SMITH JR
|ASST UTIL DIR, ENG/OPS
|$123,030.17
|11/20/2006
|JUNYAO ANDREWS
|ASSISTANT COUNTY ADMIN
|$121,947.08
|8/5/1991
|MARK LITZINGER
|FINANCE, BUDGET & MGMT DIRECTOR
|$120,295.00
|8/9/1990
|LEONARD ORTAGUS
|CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
|$119,284.00
|12/6/1996
|MICHAEL DRESBACK
|ASSO SUPERT PUPIL PERS
|$119,284.00
|8/26/1991
|DAWN SAPP
|ASSO SUPERT INS/CUR
|$119,284.00
|7/1/2008
|SCOTT SHERMAN
|EXE GEN DIR INS CURR B
|$118,672.44
|3/19/2007
|REGINA DIONE ROSS
|DEPUTY COUNTY ATTORNEY
|$118,605.08
|2/25/2008
|MARTHA GRAHAM
|UTILITIES DIRECTOR, P.W.
|$118,260.00
|5/1/1995
|CYNTHIA WILLIAMS
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$116,806.00
|4/24/1995
|PATRICK CARMICHAEL
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$116,609.00
|8/26/1986
|CHRISTOPHER PHELPS
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$115,003.20
|2/1/1990
|RICHARD A MACDONALD JR
|CHIEF FINANCIAL OFFICER
|$114,722.36
|1/21/1982
|JEFFREY A PREVATT
|ASST FIRE RESCUE CHIEF
|$114,342.00
|8/14/1995
|STEPHEN MCCORMICK
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$114,225.00
|7/24/1989
|MAX ROYLE
|CITY MANAGER
|$113,495.00
|9/6/2005
|FELESSIA KUNZE
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$112,838.36
|5/29/1984
|GERALD E SOLANA
|UTILITY OPERATION MANAGER
|$111,258.00
|7/1/2015
|FREDRIK OBERKEHR
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$110,156.00
|8/15/2005
|PAUL ROSE
|EXE GEN FAC CONST
|$109,440.00
|9/1/1988
|PAUL ABBATINOZZI
|EXEC/GEN DIR PUPIL PERS SERV
|$109,386.00
|7/1/2015
|DEARMAS GRAHAM
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|$109,359.10
|7/10/2006
|STACEY BETH STANISH
|DIR ADMIN SUPPORT SVCS
|$109,334.29
|8/22/2016
|JASON EDWAR BRAWLEY
|COUNTY ENGINEER
|$109,262.40
|4/4/1994
|JENNIFER RAVAN
|ASSISTANT TAX COLLECTOR
|$109,127.16
|1/19/1993
|EDWARD F HOUSTON II
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|$109,065.00
|1/30/2015
|CRYSTAL FORCE
|PRINCIPAL ADULT EDUCATION
|$108,954.00
|6/4/2001
|DAVE DARTY
|CHIEF APPRAISER
|$108,532.94
|12/3/2007
|DEBRA RHODES GIBSON
|LIBRARY DIRECTOR
|$108,151.16
|6/27/2006
|JAMES PIGGOTT
|GENERAL SERVICES DIRECTOR
|$107,985.00
|7/5/2005
|LINDA THOMSON
|DIRECTOR INS CURR
|$107,984.00
|8/4/1997
|PAUL GORICKI
|COORDINATOR INSTR CURR
|$107,516.76
|4/6/1997
|BRIAN S FALLON
|STATE QUARTERMASTER-FNG
|$107,516.76
|6/19/2004
|STEPHEN M STROUD
|SPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
|$107,321.45
|3/13/1995
|HOWARD T WHITE
|BUILDING OFFICIAL
|$106,852.21
|11/8/1999
|CHARLES F KENTON
|ASST UTILITY DIRECTOR
|$106,538.00
|4/16/1984
|DARRELL COLEE
|DIRECTOR BUDGET
|$106,185.00
|3/5/1991
|RAYE BRUTNELL
|DIRECTOR OF FINANCE
|$106,185.00
|4/10/1990
|REBECCA HESSON
|DIRECTOR OF GENERAL SVCS
|$106,185.00
|11/24/1986
|DAVID MESSENGER
|DIRECTOR OF LENF
|$106,185.00
|7/17/1990
|SAMUEL WILLIAMS
|DIRECTOR OF CORRECTIONS
|$105,834.00
|7/1/2004
|STILLMAN KELLEY
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$105,099.45
|1/26/1998
|JOHN J HALE
|ASSISTANT MIS DIRECTOR
|$104,858.09
|8/1/2011
|MELISSA SUE GLASGOW
|DIR ECONOMIC DEVELOPMENT
|$104,359.80
|8/1/2005
|JESSE DURAL KINGHORN JR
|DIRECTOR OF FINANCIAL SERVICES
|$103,097.00
|4/4/2005
|NICOLE CUBBEDGE
|ADMIN OF ASSGN FAC PLANNING
|$103,040.18
|1/25/1993
|JASON R GERONA
|BATTALION CHIEF
|$103,040.18
|7/27/1981
|ROBERT HERRING III
|BATTALION CHIEF
|$102,961.10
|10/27/1997
|WILLIAM C SMITH
|RECREATION & PARKS DIR
|$102,915.83
|4/8/1998
|TIMOTHY SHIELDS
|FACILITIES GROUP MANAGER
|$102,867.62
|4/13/1993
|BARRY FOX
|POLICE CHIEF
|$102,381.00
|3/14/1994
|DAVID LEE
|DIRECTOR MAINTENANCE
|$102,225.98
|4/20/1998
|TERESA L BISHOP
|PLANNING DIVISION MANAGER
|$102,225.98
|12/2/1996
|MICHAEL J CAMPBELL
|GIS MANAGER
|$102,225.98
|5/19/2008
|PHONG THACH NGUYEN
|TRANSPORT DEVPMT DIV MGER
|$102,225.98
|1/19/1993
|PATRICIA G OLIVER
|COUNTY SURVEYOR
|$101,727.00
|7/31/2006
|BETHANY GROVES
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$101,600.54
|8/13/2001
|MICHAEL T DALTON
|FACILITIES MANAGEMENT DIR
|$101,465.00
|11/15/1985
|PATRICIA MCMAHON
|PRINCIPAL OTHER ELEM SEC
|$101,358.00
|4/15/1993
|JOHN WILLETS
|PRINCIPAL MID JR
|$101,008.00
|7/1/2003
|WAYNE KING
|PRINCIPAL MID JR
|$100,498.00
|3/1/1990
|THOMAS SCHWARM
|PRINCIPAL MID JR
|$100,363.00
|1/1/1988
|KELLY BATTELL
|DIRECTOR PUPIL PERS SERV
|$100,363.00
|2/17/2005
|DAWN POSEY
|DIRECTOR ACCOUNTING
|$ 99,723.00
|8/15/2013
|MARQUEZ JACKSON
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 99,369.00
|12/7/2010
|LORNA KIRKHAM
|DIRECTOR FEDERAL PROGRAMS
|$ 99,369.00
|7/2/2012
|CHRISTINE STEPHAN
|DIRECTOR INS CURR
|$ 99,248.91
|1/5/1998
|SHERMAN SCO MISSICK
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|$ 99,248.91
|11/30/1998
|JOHN D REAMS
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|$ 99,248.91
|7/2/2001
|JOEL L SNEED
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|$ 99,248.91
|10/1/1995
|STEPHANIE CA WHALEY
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|$ 99,051.80
|9/6/2016
|RODNEY HOWEL COOPER
|COUNTY TRAFFIC ENGINEER
|$ 98,901.96
|3/17/2008
|ADAM MICHAEL CURRY
|ASST OPERATIONS OFFICER-FNG
|$ 98,385.00
|8/15/1994
|KIMBERLY DIXON
|DIRECTOR MEDIA B
|$ 98,385.00
|8/25/2000
|JUSTIN FORFAR
|DIRECTOR INST TECH C
|$ 98,385.00
|3/29/2012
|CHRISTINA LANGSTON
|EXE GEN DIR INFO SERV
|$ 98,385.00
|8/5/2002
|GEORGE MASTORIDIS
|DIRECTOR PERSONNEL C
|$ 98,385.00
|8/6/2001
|SEAN PREVATT
|DIRECTOR FOOD SERVICE
|$ 97,914.18
|8/14/1995
|TRACIE C SNOW
|ADMINISTRATOR
|$ 97,744.21
|10/1/1995
|BRIAN M YEOMAN
|BATTALION CHIEF
|$ 97,411.00
|1/8/2008
|BRIAN BENTZ
|DIRECTOR INST TECH B
|$ 97,411.00
|11/16/2004
|EMILY HARRISON
|DIRECTOR INS CURR
|$ 97,411.00
|8/2/2007
|MELISSA PETTY
|DIRECTOR HEALTH SERVICES
|$ 97,274.84
|6/21/2002
|JULIA R MINTZER
|ADMINISTRATOR
|$ 97,121.00
|7/1/2015
|ALLISON OLSON
|PRINCIPAL MID JR
|$ 96,725.00
|8/18/2008
|EDITH JARRELL
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 96,447.00
|9/12/2013
|ALFRED PANTANO
|DIRECTOR TRANSPORTATION
|$ 96,447.00
|12/6/2010
|GARY SNODGRASS
|DIRECTOR PURCHASING
|$ 96,447.00
|1/12/2012
|WAYNE THOMPSON
|DIRECTOR ADM TECH
|$ 95,936.57
|1/14/2003
|SCOTT GRAHAM
|GENERAL SERVICES IT MANAGER
|$ 95,492.00
|8/14/2001
|PATRICK MCGEE
|DIRECTOR INST TECH A
|$ 95,492.00
|8/2/2007
|DAVID MORELL
|DIR PLANNING RESERACH
|$ 95,492.00
|7/1/2015
|PAULA STEELE
|DIRECTOR PROFSNL ORIENTATION
|$ 95,492.00
|7/5/2011
|DENISE SUMERIX
|DIRECTOR GUIDANCE
|$ 95,411.82
|12/29/1997
|DAVID BIRCHIM
|PLANNING & BUILDING DIRECTOR
|$ 95,214.91
|1/26/1989
|HOWARD W TUCKER
|GOLF COURSE MANAGER
|$ 95,207.00
|8/12/2013
|TRACI HEMINGWAY
|PRINCIPAL MID JR
|$ 95,189.00
|7/1/2016
|RYAN PLAYER
|PRINCIPAL MID JR
|$ 94,993.60
|7/17/2017
|BRAD BRADLEY
|CHIEF ADMIN OFFICER
|$ 94,866.98
|3/23/1998
|GREGORY O CALDWELL
|ASSISTANT PUBLIC WORK DIR
|$ 94,754.22
|6/9/2006
|JOHN PATRIC BURNHAM
|CIP PROGRAM MANAGER PE
|$ 94,502.00
|7/2/2012
|AMANDA RIEDL
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 94,461.13
|1/3/2005
|LARRY K MILLER JR
|CHIEF ENG DEVELPMNT/PLAN
|$ 94,355.90
|10/1/1985
|LINDA M STOUGHTON
|EMERGENCY MANAGEMENT DIR
|$ 94,264.00
|2/10/1999
|KIRSTIE GABALDON
|PRINCIPAL MID JR
|$ 94,264.00
|7/21/2005
|KELLY JACOBSON
|PRINCIPAL MID JR
|$ 94,135.00
|10/29/2012
|JOSEPH HOWELL
|DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
|$ 94,000.00
|1/7/2013
|ROBERT HARDWICK
|CHIEF OF POLICE
|$ 93,992.00
|7/27/2009
|GREG BERGAMASCO
|PRINCIPAL MID JR
|$ 93,992.00
|8/26/1986
|TINA WALDROP
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 93,912.00
|1/28/1985
|MEGAN HILL
|SUPV EXEMPTION COMPLIANCE
|$ 93,609.00
|8/19/1996
|ALLEN ANDERSON
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 93,471.96
|2/25/2011
|EDMUND WOOLFOLK
|EXECUTIVE OFFICER
|$ 93,099.00
|4/15/1994
|KATHLENE TUCKER
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 93,002.84
|6/6/1984
|BARRY E STEWART
|WATER DIVISION MANAGER
|$ 92,900.43
|9/16/2013
|REBECCA CLAYT LAVIE
|ASST COUNTY ATTORNEY
|$ 92,652.02
|6/14/2010
|RYAN PATRICK MURPHY
|DIRECTOR CULTURAL EVENTS
|$ 92,448.24
|10/19/1998
|ALEXANDER R COURTER
|BATTALION CHIEF
|$ 92,448.24
|1/16/2001
|MICHAEL P CUZZORT
|BATTALION CHIEF
|$ 92,448.24
|11/30/1998
|SEAN M MCGEE
|BATTALION CHIEF
|$ 92,108.90
|2/6/1995
|STANLEY J GUSTETIC
|ADMINISTRATOR
|$ 92,080.00
|4/12/1988
|CHARLES BRADLEY
|CHIEF
|$ 92,080.00
|11/9/1999
|HOWARD COLE
|CHIEF
|$ 92,080.00
|10/2/1986
|BRIAN LEE
|CHIEF
|$ 92,080.00
|1/28/2013
|JASON SHEFFIELD
|DEPUTY DIRECTOR OF GNSV
|$ 91,936.00
|11/1/2016
|JEANNE DERRING
|HUMAN RESOURCES DIRECTOR
|$ 91,772.00
|10/17/1990
|AMANDA GARMAN
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 91,772.00
|6/10/2013
|RANDALL STRICKLAND
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 91,748.00
|3/29/2000
|JESSICA RICHARDSON
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 91,600.08
|8/3/2009
|REBECCA GUTH HILDING
|PRINCIPAL
|$ 91,566.54
|8/6/2002
|SAUNDRA T BUSBY
|ADMINISTRATOR
|$ 91,446.00
|10/29/2012
|JOSEPH HOWELL
|DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
|$ 91,398.00
|7/1/2014
|ANGELA FULLER
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 91,320.36
|6/1/2011
|ADAM R BAILEY
|ASST OPERATIONS OFFICER-FNG
|$ 91,320.36
|10/1/2005
|JASON MATTHEW HUNT
|SPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
|$ 91,252.74
|2/28/2005
|MEREDITH BREIDENSTEIN
|DIR OF BUDGET & PERF. MGMT
|$ 91,181.00
|7/2/2012
|BETHANY NELSON-MITIDIERI
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 91,091.40
|3/16/1998
|CHARLES F CRAIN
|DEPUTY BUILDING OFFICIAL
|$ 91,000.00
|8/3/2010
|CAROL ANN BOGUE
|PRINCIPAL
|$ 91,000.00
|8/29/1983
|KATHLEEN M GRUNDER
|ADMINISTRATOR
|$ 90,782.98
|12/12/2016
|BENJAMIN W BRIGHT
|ROAD & BRIDGE MANAGER
|$ 90,709.00
|8/7/2000
|GARY LARSON
|BUILDING OFFICIAL
|$ 90,682.92
|10/25/1999
|PATRICK MICHA WELCH
|BATTALION CHIEF
|$ 90,586.00
|9/11/2006
|JEANETTE MURPHY
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 90,420.49
|8/12/2013
|PAOLO SALINAS SORIA
|ASST COUNTY ATTORNEY
|$ 89,961.79
|4/28/2003
|ANTHONY W CUBBEDGE
|ENVIRONMENTAL MANAGER
|$ 89,906.99
|6/13/2005
|SCOTT M TRIGG
|CHIEF ENGINEER – CAPITAL
|$ 89,689.00
|7/1/2017
|LINDA EDEL
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 89,689.00
|7/1/2017
|ANTONIO SCOTT
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 89,656.00
|10/27/2008
|CATHERINE VAN HOUSEN
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 89,357.15
|11/3/2014
|SHAWNA ANNE NOVAK
|HEALTH & HUMAN SERVC DIR
|$ 89,138.61
|3/20/2000
|JAN P BREWER
|ENVIRONMENTAL MANAGER
|$ 89,063.76
|8/25/1997
|NICK M PERPICH
|ENGINEER (PE)
|$ 89,009.00
|10/22/2001
|ROBERT HOISINGTON
|HIDTA IT TECHNICIAN III
|$ 88,917.61
|2/12/2001
|HANK L EPPERSON
|BATTALION CHIEF
|$ 88,917.61
|1/16/2001
|CHARLES B MITZEL
|BATTALION CHIEF
|$ 88,827.00
|1/2/2013
|WILLIAM H FREEMAN
|CHIEF ENGINEER
|$ 88,801.00
|7/31/2006
|JOY REICHENBERG
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|$ 88,677.00
|6/10/2013
|SHERI BURNS
|HIDTA FINANCE MANAGER
|$ 88,569.01
|5/19/2005
|CARLOS AVILES
|FIRE DEPARTMENT FIRE CHIEF
|$ 88,482.64
|4/22/2013
|HARRY LEE MATHIS JR
|RADIO SYSTEMS MANAGER
|$ 88,245.04
|8/25/1978
|CYNTHIA A DAY
|EXECUTIVE DIRECTOR
|$ 87,675.97
|10/25/1993
|DANIEL A PHILLIPS
|APPLICATIONS MANAGER
|$ 87,234.00
|1/3/1984
|RITA GARLANGER
|ASST PRINCIPAL ELEMENTARY0
|$ 87,095.42
|5/18/2001
|SARAH CONE TAYLOR
|ASST PERSONNEL SVCS DIR
|$ 86,999.90
|11/19/2012
|NANCY J BLOCH
|EXECUTIVE DIRECTOR
|$ 86,986.12
|7/9/2012
|MICHAEL STEVEN RYAN
|COMMUNICATIONS DIRECTOR
|$ 86,563.79
|10/14/1997
|WENDY SUE HICKS
|SOLID WASTE MANAGER
|$ 86,293.00
|1/7/2008
|TOMMY BLEDSOE
|PROGRAM SPECIALIST
|$ 86,293.00
|1/20/2010
|KATHY MIGNEREY
|PROGRAM SPECIALIST
|$ 85,983.40
|3/7/2016
|TERA K MEEKS
|TOURSM/CULTRAL EVENTS DIR
|$ 85,551.24
|8/23/2010
|WILLIAM T HARLEY
|WASTEWATER DIVISION MGR
|$ 85,439.00
|7/1/2009
|TINA KENNON
|ASST DIRECTOR INS CUR A
|$ 85,439.00
|8/22/1988
|JOHN RAY
|SAFETY OFFICER
|$ 85,431.58
|10/31/2001
|ROCKY S AGBUNAG
|INFO SYSTEMS MANAGER
|$ 85,214.32
|1/4/2016
|BRADLEY J BULTHUIS
|ASST COUNTY ATTORNEY
|$ 85,212.28
|4/1/1997
|ANTHONY CUTHBERT
|POLICE ASSISTANT POLICE CHIEF
|$ 85,161.00
|9/16/1997
|GREGORY BEAVER
|COMMANDER
|$ 85,161.00
|8/25/2003
|STEPHEN COLSON
|CORRECTIONS COMMANDER
|$ 85,161.00
|2/13/1996
|BRIAN HARRINGTON
|COMMANDER
|$ 85,161.00
|1/4/1988
|CHARLES MULLIGAN
|COMMANDER
|$ 85,161.00
|8/10/1993
|MISTY NORTH
|CORRECTIONS COMMANDER
|$ 85,161.00
|3/5/1987
|THOMAS QUINTIERI
|COMMANDER
|$ 85,161.00
|12/29/1992
|ROBERT STEWART
|COMMANDER
|$ 85,161.00
|6/23/1998
|WILLIAM WERLE
|COMMANDER
|$ 85,053.00
|8/14/1989
|CYNTHIA BAYLY
|SENIOR COMMERCIAL / TPP LIAISON
|$ 85,051.20
|11/28/2011
|RICK HAMPTON
|IT DIRECTOR
|$ 85,009.60
|12/5/2007
|CATHY ANN ROCHE
|CHIEF OPERATING OFFICER
|$ 84,882.81
|9/23/1994
|PATRICK MCCAULLEY
|POLICE COMMANDER, POLICE
|$ 84,620.76
|5/1/1995
|SCOTT A GENTRY
|SECURITY SYSTEM SUPV-FNG
|$ 84,389.97
|6/3/2014
|JEFFREY A ALEXANDER
|DEPUTY EMERGENCY MGMT DIR
|$ 84,146.48
|3/10/2005
|CLAYTON W SCHROEDER
|MANAGMNT/ BUDGET ASST DIR
|$ 84,000.02
|1/22/1999
|SHELLEY POPSON ARDIS
|EXECUTIVE DIRECTOR
|$ 83,901.62
|1/29/2001
|TOM A TIBBITTS
|INFORMATION SYSTEM COORD
|$ 83,755.00
|5/23/2017
|TIMOTHY EGNOR
|ADM SP ASSN INS/CURR
|$ 83,755.00
|10/21/1985
|SUSAN MINSHALL
|PROGRAM SPECIALIST
|$ 83,755.00
|12/15/1996
|KIM WUELLNER
|SUP COOR MATH
|$ 83,722.00
|11/26/2007
|MICHAEL JO ROBERSON
|GROWTH MGT ASST DIRECTOR
|$ 83,499.00
|12/12/2005
|JACOB PARHAM
|INFORMATION TECH MANAGER
|$ 83,451.42
|8/3/2000
|PAUL WILLIAMSON
|PUBLIC AFFAIRS DIRECTOR
|$ 83,376.04
|7/12/1999
|JEFFREY R PEARSON
|ROADS&BRIDGES SUPRINTNDT
|$ 83,235.31
|7/6/2010
|REUBEN FRANKLIN
|CITY MOBILITY PROGRAM MANAGER
|$ 83,162.38
|12/5/1998
|GEORGE ROB WOODWARD
|EMS MEDICAL DIRECTOR
|$ 83,120.17
|6/5/2006
|GABRIEL T PELLICER
|ASST CULTURAL EVENTS DIR
|$ 83,120.00
|12/1/1999
|DAWN R CARDENAS
|ADMINISTRATIVE MANAGER
|$ 82,972.00
|11/23/1995
|LAUREL DEAN
|GIS COORDINATOR
|$ 82,972.00
|4/28/2008
|GRAHAM PESKETT
|SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR
|$ 82,926.00
|7/30/2012
|DONNA MCMASTER
|PROGRAM SPECIALIST B
|$ 82,683.00
|9/10/1998
|TWILA POWERS
|ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR0
|$ 82,492.80
|10/22/2001
|KIMBERLY M DACOSTA
|H R DIRECTOR
|$ 82,333.00
|1/13/2014
|JULIE HUDSON
|ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR 0
|$ 82,264.29
|1/16/1991
|JOHN M CONTESTABILE
|FIRE RESCUE CAPTAIN
|$ 82,105.00
|12/4/2006
|DENNIS RAMHARRY
|SPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
|$ 81,907.34
|1/25/1993
|BRADLEY BURCHFIELD
|SR APPLICATIONS ANALYST
|$ 81,792.00
|9/23/1982
|SHARON HARRELL
|HIDTA FINANCE SPECIALIST
|$ 81,792.00
|10/29/2001
|KIMBERLY JONES
|HIDTA ISC MANAGER
|$ 81,292.00
|7/13/2016
|JAMES COPELAND
|COORDINATOR CONST SERV
|$ 81,292.00
|8/1/2005
|MICHELLE CURTIN
|COORDINATOR INSTR CURR
|$ 81,292.00
|8/13/2013
|MICHAEL EISEN
|COORDINATOR INSTR CURR
|$ 81,261.42
|10/24/1988
|LEON D VAUGHN
|PARK MAINT SUPERINTENDENT
|$ 81,199.74
|12/20/2010
|JEFFREY P NORDSIEK
|FLEET MAINTENANCE MANAGER
|$ 81,152.00
|9/19/2002
|MELISSA BURNS
|CHIEF FINANCIAL OFFICER
|$ 80,999.88
|8/7/2017
|DINA PADDEN
|ASSISTANT PRINCIPAL
|$ 80,942.00
|9/28/1998
|MATTHEW CUMISKEY
|RESIDENTIAL APPRAISAL SUPERVISOR
|$ 80,931.04
|6/4/1982
|THOMAS W MULLIGAN
|BUILDING MAINT SUPT
|$ 80,901.08
|5/24/1999
|THEODORE A LOMBARDO
|SPECIALIST RANK I – 14%
|$ 80,716.17
|3/12/2007
|MICHAEL FITTIPALDI
|FIRE DEPARTMENT CAPTAIN, FIRE
|$ 80,716.17
|1/6/1999
|JAMES VON BRETZEL
|FIRE DEPARTMENT CAPTAIN, FIRE
|$ 80,716.17
|5/14/2001
|PETER WEILAND
|FIRE DEPARTMENT CAPTAIN, FIRE
|$ 80,578.00
|8/17/1998
|PAULA WHITLOCK
|PHYSICAL THERAPIST
|$ 80,487.00
|8/18/2011
|STAN REDDISH
|SPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
|$ 80,478.99
|7/9/2008
|CHRISTOPHER PACETTI
|FIRE DEPARTMENT DIVISION CHIEF
|$ 80,407.00
|10/14/1997
|DARREN KAELIN
|CORRECTIONS UNIT LT
|$ 80,102.84
|11/13/1989
|SHARON LANGFORD
|VISITOR SERVICES MANAGER
|$ 80,092.86
|1/30/2006
|WILLIAM H ZEITS JR
|ASST REC & PARKS DIR
|$ 80,078.76
|6/12/2006
|WILLIAM HARDING
|CONSTRUCTION PLANNING & DESIGN MGR