Marriage License Applications September 16-31

St Johns County Marriage License Applications:

Reverse Name Direct Name Record Date Book Page ACORD COURTNEY ARIELLE GREGOIRE IAN JOSEPH 9/20/2018 4614 645 ADRIANZA URDANETA NINFA MARIA VILLALOBOS CANQUIZ ARIEL JOSE 9/17/2018 4612 1767 BOATMAN MARY ROSEANNE JOCELYN JOHN MAX 9/24/2018 4616 35 BOKALO ADRIANNA ZENIA GRASTON JESSE LUKE 9/27/2018 4617 1528 BUSICK JESSIE LYNN LINDGREN AARON JOHN 9/28/2018 4618 1205 COTTON MELINDA FLEURY LEWIS TELANTE AMILO 9/28/2018 4618 1134 COURET OLIVIA MARIE MOAS RAFAEL DAVID 9/18/2018 4613 833 DAUBERT DANIELLE JUSTINE BERNABE ENRICO MANUEL 9/26/2018 4617 486 DAVILA VERONICA NICHELLE PHILLIPS NOAH DAYNE 9/24/2018 4615 1620 DELEON SUE A PRESTON DALE OWEN 9/28/2018 4618 1789 DIXON NATALIE ELIZABETH BURESCH CHARLES EDWARD 9/20/2018 4614 792 DUPUIS EUGENE JEROME DUARTE DENNIS FRANK 9/18/2018 4613 1302 EAGLESON WHITNEY LYNN LYNN MATTHEW ROBERT 9/26/2018 4617 1158 FITZGERALD MARNIE LYNN MARTIGNETTI RAYMOND ALFRED 9/28/2018 4618 852 FRATELLO DARLENE ANNETTE DRAFTS GEORGE MICHAEL 9/24/2018 4615 1965 GASHEVA ELENA CHRISTINE ZIELKE JASON LEE 9/27/2018 4618 415 GERWE JODY GEOGHEGAN WILLIAM MICHAEL 9/18/2018 4613 1497 GILLIAM CATHERINE ELAINE THOMAS CHRISTOPHER CORNELIUS 9/18/2018 4613 1637 JOHNSON GIAVANNA MIRANDA HANDY CASEY SCOTT 9/17/2018 4613 579 LERBS MARIANNE CARRICK JAMES CHRISTOPHER 9/17/2018 4612 1824 MAZZEO BRENDA ELIZABETH STARING THOMAS MICHAEL 9/20/2018 4614 1490 MCALLISTER HOLLY ANGEL CRUSAN IAN MICHAEL 9/24/2018 4615 1440 MIRANDA RUTH DAISY GILARDONI RAFFAELE GIUSEPPE 9/17/2018 4612 1842 MULLIS ALISON MARIE JOHNSON MARK DANIEL 9/18/2018 4613 728 O’ROUKE MACKENZIE KAITLYN PAGE LESLIE MICHAEL 9/28/2018 4618 920 PATTERSON KATHERINE ELIZABETH COHEN JAKE ANTHONY 9/25/2018 4616 1535 PETKOSKI MADISON BROOKE GONZALES ELIJAH MICAH LOVE 9/26/2018 4617 493 RICHARDSON ASHLEY MARIE BENNETT TEVIS ASHLEY 9/17/2018 4612 1822 RUSSELL ASHLEY ELIZABETH BEVERS JONATHON EZEKIEL 9/27/2018 4618 345 SOKAL BAILEY MARIE BRUCE DERRICK ROBERT 9/21/2018 4615 1343 SOTOMAYOR GINA AIDALIZ HENRY MORLEY CLAY 9/18/2018 4613 1220 SULLIVAN JAMIE PAULA SUSAN CASTELLANOS OLIVO JUAN CARLOS 9/17/2018 4612 1823 TAYLOR CAREY VANESSA LANGENBAHN JOHN DOUGLAS 9/17/2018 4612 1837 TROUILLE BRITNEY ELISE NICKS JAMES DANIEL 9/20/2018 4614 1388 WEIGLE JENNIFER RAE WHITE KEITH LAMONT 9/25/2018 4616 452

Out-of-State Marriage License Applications:

Reverse Name Direct Name Record Date Book Page AGUIRRE YESENIA PRICILA GOMRICK ZACHARY THOMAS 9/27/2018 4618 16 ARDILA MARTINEZ SANDRA CECILIA MITRE DANIEL RICAUTER 9/28/2018 4618 853 BICI ALBA TOSKA EUGEN 9/17/2018 4612 1838 BROWN STEPHANIE NICOLE HATFIELD SARA FRANCES 9/18/2018 4613 848 CAMPBELL SELICIA MELONIE BYRD ANTHONY KIRK 9/24/2018 4616 28 CHAMBERS CAROL ANN WHITFIELD COURTNEY LAUREN 9/18/2018 4613 1671 DAVIS AJOKE ALAKIJA ARMSTRONG SCOTT CHANNING 9/17/2018 4613 455 DEGROOT MACKENNA KATHERINE PIERCE DILLON MALACHI JOEL 9/21/2018 4615 115 DESIDERIO DEIRDRE KAREN ROSE DANIEL JOHN 9/17/2018 4612 1841 DURBAKU ENI GISHTA DONALDI 9/17/2018 4612 1959 EVERETT INEZ ZELLA LINCKE ERIC THEODORE 9/18/2018 4613 846 JAN KELLY ALLISON CASMEY KYLE ROBERT 9/18/2018 4613 1093 KNAPP TAYLOR ELIZABETH SERGENT FRED STEPHEN 9/28/2018 4618 922 KOTZ SHANNON MARIE BASINGER CHRIS ALAN 9/21/2018 4615 361 LONON PENNIE DAWN MURRAY JOSHUA LANDON 9/28/2018 4618 1859 MCVEY MADISON MCKENZIE JOHNSON BRETT THOMAS 9/21/2018 4615 359 METEVIA DEBORAH JUNE FRIERDICH RONALD RUSSELL 9/21/2018 4615 1236 MINHAQUI SILVA MARQUES WALLER MICHAEL WARREN 9/26/2018 4617 492 PAPP CAROLIN ANNA MARIA JANVIER SAMMY 9/17/2018 4613 494 PRICE KIMBERLY MAYE TENDULKAR ABHIJIT RANGANATH 9/24/2018 4615 1847 READ JENNIFER LYNN JOLLYE NICHOLAS CHARLES 9/17/2018 4612 1960 RICHARDS JESSICA HAILEY CHYRA ZACHARY STEVEN 9/17/2018 4612 1817 SALTONSTALL CAITLIN ELIZABETH SLATON WILLIAM GREGORY 9/24/2018 4616 425 SEMINARA SUSAN ANN SPEIGHT MARC EDWARD 9/26/2018 4617 680 SIMMONS RYA JANET POOLE WILLIAM JESSE 9/17/2018 4612 1836 TURNER CLARISSA JANELLE EDGHILL KAI CZARIO JOSHUA CONRAD 9/17/2018 4612 1771 VEGA SONIA CONSUELO EDWARDS DEREK ANTHONY 9/21/2018 4615 362 WIXTED ELIZABETH CHRISTINE SCOTT KYLE DAVID 9/28/2018 4618 923 ZIEMANN LUDMILLA MARIE CAMERON WILLIAM LAMARQUE 9/18/2018 4613 844