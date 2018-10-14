Marriage License Applications September 16-31

Historic City News has obtained the following marriage license application information from the office of St Johns County Clerk of Court, Hunter Conrad; the accuracy and completeness of which we do not control, nor can we guarantee. Please review our Terms of Service.
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St Johns County Marriage License Applications:
|Reverse Name
|Direct Name
|Record Date
|Book
|Page
|ACORD COURTNEY ARIELLE
|GREGOIRE IAN JOSEPH
|9/20/2018
|4614
|645
|ADRIANZA URDANETA NINFA MARIA
|VILLALOBOS CANQUIZ ARIEL JOSE
|9/17/2018
|4612
|1767
|BOATMAN MARY ROSEANNE
|JOCELYN JOHN MAX
|9/24/2018
|4616
|35
|BOKALO ADRIANNA ZENIA
|GRASTON JESSE LUKE
|9/27/2018
|4617
|1528
|BUSICK JESSIE LYNN
|LINDGREN AARON JOHN
|9/28/2018
|4618
|1205
|COTTON MELINDA FLEURY
|LEWIS TELANTE AMILO
|9/28/2018
|4618
|1134
|COURET OLIVIA MARIE
|MOAS RAFAEL DAVID
|9/18/2018
|4613
|833
|DAUBERT DANIELLE JUSTINE
|BERNABE ENRICO MANUEL
|9/26/2018
|4617
|486
|DAVILA VERONICA NICHELLE
|PHILLIPS NOAH DAYNE
|9/24/2018
|4615
|1620
|DELEON SUE A
|PRESTON DALE OWEN
|9/28/2018
|4618
|1789
|DIXON NATALIE ELIZABETH
|BURESCH CHARLES EDWARD
|9/20/2018
|4614
|792
|DUPUIS EUGENE JEROME
|DUARTE DENNIS FRANK
|9/18/2018
|4613
|1302
|EAGLESON WHITNEY LYNN
|LYNN MATTHEW ROBERT
|9/26/2018
|4617
|1158
|FITZGERALD MARNIE LYNN
|MARTIGNETTI RAYMOND ALFRED
|9/28/2018
|4618
|852
|FRATELLO DARLENE ANNETTE
|DRAFTS GEORGE MICHAEL
|9/24/2018
|4615
|1965
|GASHEVA ELENA CHRISTINE
|ZIELKE JASON LEE
|9/27/2018
|4618
|415
|GERWE JODY
|GEOGHEGAN WILLIAM MICHAEL
|9/18/2018
|4613
|1497
|GILLIAM CATHERINE ELAINE
|THOMAS CHRISTOPHER CORNELIUS
|9/18/2018
|4613
|1637
|JOHNSON GIAVANNA MIRANDA
|HANDY CASEY SCOTT
|9/17/2018
|4613
|579
|LERBS MARIANNE
|CARRICK JAMES CHRISTOPHER
|9/17/2018
|4612
|1824
|MAZZEO BRENDA ELIZABETH
|STARING THOMAS MICHAEL
|9/20/2018
|4614
|1490
|MCALLISTER HOLLY ANGEL
|CRUSAN IAN MICHAEL
|9/24/2018
|4615
|1440
|MIRANDA RUTH DAISY
|GILARDONI RAFFAELE GIUSEPPE
|9/17/2018
|4612
|1842
|MULLIS ALISON MARIE
|JOHNSON MARK DANIEL
|9/18/2018
|4613
|728
|O’ROUKE MACKENZIE KAITLYN
|PAGE LESLIE MICHAEL
|9/28/2018
|4618
|920
|PATTERSON KATHERINE ELIZABETH
|COHEN JAKE ANTHONY
|9/25/2018
|4616
|1535
|PETKOSKI MADISON BROOKE
|GONZALES ELIJAH MICAH LOVE
|9/26/2018
|4617
|493
|RICHARDSON ASHLEY MARIE
|BENNETT TEVIS ASHLEY
|9/17/2018
|4612
|1822
|RUSSELL ASHLEY ELIZABETH
|BEVERS JONATHON EZEKIEL
|9/27/2018
|4618
|345
|SOKAL BAILEY MARIE
|BRUCE DERRICK ROBERT
|9/21/2018
|4615
|1343
|SOTOMAYOR GINA AIDALIZ
|HENRY MORLEY CLAY
|9/18/2018
|4613
|1220
|SULLIVAN JAMIE PAULA SUSAN
|CASTELLANOS OLIVO JUAN CARLOS
|9/17/2018
|4612
|1823
|TAYLOR CAREY VANESSA
|LANGENBAHN JOHN DOUGLAS
|9/17/2018
|4612
|1837
|TROUILLE BRITNEY ELISE
|NICKS JAMES DANIEL
|9/20/2018
|4614
|1388
|WEIGLE JENNIFER RAE
|WHITE KEITH LAMONT
|9/25/2018
|4616
|452
Out-of-State Marriage License Applications:
|Reverse Name
|Direct Name
|Record Date
|Book
|Page
|AGUIRRE YESENIA PRICILA
|GOMRICK ZACHARY THOMAS
|9/27/2018
|4618
|16
|ARDILA MARTINEZ SANDRA CECILIA
|MITRE DANIEL RICAUTER
|9/28/2018
|4618
|853
|BICI ALBA
|TOSKA EUGEN
|9/17/2018
|4612
|1838
|BROWN STEPHANIE NICOLE
|HATFIELD SARA FRANCES
|9/18/2018
|4613
|848
|CAMPBELL SELICIA MELONIE
|BYRD ANTHONY KIRK
|9/24/2018
|4616
|28
|CHAMBERS CAROL ANN
|WHITFIELD COURTNEY LAUREN
|9/18/2018
|4613
|1671
|DAVIS AJOKE ALAKIJA
|ARMSTRONG SCOTT CHANNING
|9/17/2018
|4613
|455
|DEGROOT MACKENNA KATHERINE
|PIERCE DILLON MALACHI JOEL
|9/21/2018
|4615
|115
|DESIDERIO DEIRDRE KAREN
|ROSE DANIEL JOHN
|9/17/2018
|4612
|1841
|DURBAKU ENI
|GISHTA DONALDI
|9/17/2018
|4612
|1959
|EVERETT INEZ ZELLA
|LINCKE ERIC THEODORE
|9/18/2018
|4613
|846
|JAN KELLY ALLISON
|CASMEY KYLE ROBERT
|9/18/2018
|4613
|1093
|KNAPP TAYLOR ELIZABETH
|SERGENT FRED STEPHEN
|9/28/2018
|4618
|922
|KOTZ SHANNON MARIE
|BASINGER CHRIS ALAN
|9/21/2018
|4615
|361
|LONON PENNIE DAWN
|MURRAY JOSHUA LANDON
|9/28/2018
|4618
|1859
|MCVEY MADISON MCKENZIE
|JOHNSON BRETT THOMAS
|9/21/2018
|4615
|359
|METEVIA DEBORAH JUNE
|FRIERDICH RONALD RUSSELL
|9/21/2018
|4615
|1236
|MINHAQUI SILVA MARQUES
|WALLER MICHAEL WARREN
|9/26/2018
|4617
|492
|PAPP CAROLIN ANNA MARIA
|JANVIER SAMMY
|9/17/2018
|4613
|494
|PRICE KIMBERLY MAYE
|TENDULKAR ABHIJIT RANGANATH
|9/24/2018
|4615
|1847
|READ JENNIFER LYNN
|JOLLYE NICHOLAS CHARLES
|9/17/2018
|4612
|1960
|RICHARDS JESSICA HAILEY
|CHYRA ZACHARY STEVEN
|9/17/2018
|4612
|1817
|SALTONSTALL CAITLIN ELIZABETH
|SLATON WILLIAM GREGORY
|9/24/2018
|4616
|425
|SEMINARA SUSAN ANN
|SPEIGHT MARC EDWARD
|9/26/2018
|4617
|680
|SIMMONS RYA JANET
|POOLE WILLIAM JESSE
|9/17/2018
|4612
|1836
|TURNER CLARISSA JANELLE
|EDGHILL KAI CZARIO JOSHUA CONRAD
|9/17/2018
|4612
|1771
|VEGA SONIA CONSUELO
|EDWARDS DEREK ANTHONY
|9/21/2018
|4615
|362
|WIXTED ELIZABETH CHRISTINE
|SCOTT KYLE DAVID
|9/28/2018
|4618
|923
|ZIEMANN LUDMILLA MARIE
|CAMERON WILLIAM LAMARQUE
|9/18/2018
|4613
|844
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