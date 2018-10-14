Marriage License Applications September 16-31

October 7, 2018 Community 0

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St Johns County Marriage License Applications:

Reverse Name Direct Name Record Date Book Page
ACORD COURTNEY ARIELLE GREGOIRE IAN JOSEPH 9/20/2018 4614 645
ADRIANZA URDANETA NINFA MARIA VILLALOBOS CANQUIZ ARIEL JOSE 9/17/2018 4612 1767
BOATMAN MARY ROSEANNE JOCELYN JOHN MAX 9/24/2018 4616 35
BOKALO ADRIANNA ZENIA GRASTON JESSE LUKE 9/27/2018 4617 1528
BUSICK JESSIE LYNN LINDGREN AARON JOHN 9/28/2018 4618 1205
COTTON MELINDA FLEURY LEWIS TELANTE AMILO 9/28/2018 4618 1134
COURET OLIVIA MARIE MOAS RAFAEL DAVID 9/18/2018 4613 833
DAUBERT DANIELLE JUSTINE BERNABE ENRICO MANUEL 9/26/2018 4617 486
DAVILA VERONICA NICHELLE PHILLIPS NOAH DAYNE 9/24/2018 4615 1620
DELEON SUE A PRESTON DALE OWEN 9/28/2018 4618 1789
DIXON NATALIE ELIZABETH BURESCH CHARLES EDWARD 9/20/2018 4614 792
DUPUIS EUGENE JEROME DUARTE DENNIS FRANK 9/18/2018 4613 1302
EAGLESON WHITNEY LYNN LYNN MATTHEW ROBERT 9/26/2018 4617 1158
FITZGERALD MARNIE LYNN MARTIGNETTI RAYMOND ALFRED 9/28/2018 4618 852
FRATELLO DARLENE ANNETTE DRAFTS GEORGE MICHAEL 9/24/2018 4615 1965
GASHEVA ELENA CHRISTINE ZIELKE JASON LEE 9/27/2018 4618 415
GERWE JODY GEOGHEGAN WILLIAM MICHAEL 9/18/2018 4613 1497
GILLIAM CATHERINE ELAINE THOMAS CHRISTOPHER CORNELIUS 9/18/2018 4613 1637
JOHNSON GIAVANNA MIRANDA HANDY CASEY SCOTT 9/17/2018 4613 579
LERBS MARIANNE CARRICK JAMES CHRISTOPHER 9/17/2018 4612 1824
MAZZEO BRENDA ELIZABETH STARING THOMAS MICHAEL 9/20/2018 4614 1490
MCALLISTER HOLLY ANGEL CRUSAN IAN MICHAEL 9/24/2018 4615 1440
MIRANDA RUTH DAISY GILARDONI RAFFAELE GIUSEPPE 9/17/2018 4612 1842
MULLIS ALISON MARIE JOHNSON MARK DANIEL 9/18/2018 4613 728
O’ROUKE MACKENZIE KAITLYN PAGE LESLIE MICHAEL 9/28/2018 4618 920
PATTERSON KATHERINE ELIZABETH COHEN JAKE ANTHONY 9/25/2018 4616 1535
PETKOSKI MADISON BROOKE GONZALES ELIJAH MICAH LOVE 9/26/2018 4617 493
RICHARDSON ASHLEY MARIE BENNETT TEVIS ASHLEY 9/17/2018 4612 1822
RUSSELL ASHLEY ELIZABETH BEVERS JONATHON EZEKIEL 9/27/2018 4618 345
SOKAL BAILEY MARIE BRUCE DERRICK ROBERT 9/21/2018 4615 1343
SOTOMAYOR GINA AIDALIZ HENRY MORLEY CLAY 9/18/2018 4613 1220
SULLIVAN JAMIE PAULA SUSAN CASTELLANOS OLIVO JUAN CARLOS 9/17/2018 4612 1823
TAYLOR CAREY VANESSA LANGENBAHN JOHN DOUGLAS 9/17/2018 4612 1837
TROUILLE BRITNEY ELISE NICKS JAMES DANIEL 9/20/2018 4614 1388
WEIGLE JENNIFER RAE WHITE KEITH LAMONT 9/25/2018 4616 452

Out-of-State Marriage License Applications:

Reverse Name Direct Name Record Date Book Page
AGUIRRE YESENIA PRICILA GOMRICK ZACHARY THOMAS 9/27/2018 4618 16
ARDILA MARTINEZ SANDRA CECILIA MITRE DANIEL RICAUTER 9/28/2018 4618 853
BICI ALBA TOSKA EUGEN 9/17/2018 4612 1838
BROWN STEPHANIE NICOLE HATFIELD SARA FRANCES 9/18/2018 4613 848
CAMPBELL SELICIA MELONIE BYRD ANTHONY KIRK 9/24/2018 4616 28
CHAMBERS CAROL ANN WHITFIELD COURTNEY LAUREN 9/18/2018 4613 1671
DAVIS AJOKE ALAKIJA ARMSTRONG SCOTT CHANNING 9/17/2018 4613 455
DEGROOT MACKENNA KATHERINE PIERCE DILLON MALACHI JOEL 9/21/2018 4615 115
DESIDERIO DEIRDRE KAREN ROSE DANIEL JOHN 9/17/2018 4612 1841
DURBAKU ENI GISHTA DONALDI 9/17/2018 4612 1959
EVERETT INEZ ZELLA LINCKE ERIC THEODORE 9/18/2018 4613 846
JAN KELLY ALLISON CASMEY KYLE ROBERT 9/18/2018 4613 1093
KNAPP TAYLOR ELIZABETH SERGENT FRED STEPHEN 9/28/2018 4618 922
KOTZ SHANNON MARIE BASINGER CHRIS ALAN 9/21/2018 4615 361
LONON PENNIE DAWN MURRAY JOSHUA LANDON 9/28/2018 4618 1859
MCVEY MADISON MCKENZIE JOHNSON BRETT THOMAS 9/21/2018 4615 359
METEVIA DEBORAH JUNE FRIERDICH RONALD RUSSELL 9/21/2018 4615 1236
MINHAQUI SILVA MARQUES WALLER MICHAEL WARREN 9/26/2018 4617 492
PAPP CAROLIN ANNA MARIA JANVIER SAMMY 9/17/2018 4613 494
PRICE KIMBERLY MAYE TENDULKAR ABHIJIT RANGANATH 9/24/2018 4615 1847
READ JENNIFER LYNN JOLLYE NICHOLAS CHARLES 9/17/2018 4612 1960
RICHARDS JESSICA HAILEY CHYRA ZACHARY STEVEN 9/17/2018 4612 1817
SALTONSTALL CAITLIN ELIZABETH SLATON WILLIAM GREGORY 9/24/2018 4616 425
SEMINARA SUSAN ANN SPEIGHT MARC EDWARD 9/26/2018 4617 680
SIMMONS RYA JANET POOLE WILLIAM JESSE 9/17/2018 4612 1836
TURNER CLARISSA JANELLE EDGHILL KAI CZARIO JOSHUA CONRAD 9/17/2018 4612 1771
VEGA SONIA CONSUELO EDWARDS DEREK ANTHONY 9/21/2018 4615 362
WIXTED ELIZABETH CHRISTINE SCOTT KYLE DAVID 9/28/2018 4618 923
ZIEMANN LUDMILLA MARIE CAMERON WILLIAM LAMARQUE 9/18/2018 4613 844

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