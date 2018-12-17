New Business Licenses – November 2018

The information contained in this report is taken from sources deemed reliable; the accuracy and completeness of which Historic City News does not control and cannot guarantee.
The original public records are on file with the St. Johns County Tax Collector and should be consulted before taking any action.
From the records of Dennis W. Hollingsworth, C.F.C. – St. Johns County Tax Collector
|11/7/2018
|2 SUNS CLEANING LLC
|CLEANING SERVICE
|1211 N 3RD AVE, 32250
|11/2/2018
|A-OK CONSTRUCTION INC
|*BUILDING CONTRACTOR
|300 WHITE CASTLE RD, 32095
|11/21/2018
|ARTFROM TH E HEART
|RETAIL SALES
|714 N OLEANDER AVE , 32118
|11/30/2018
|ASHLEY GLOBAL SOLUTIONS LLC
|CONSULTANT
|529 ROYAL STEWART CT, 32259
|11/16/2018
|BARNACLE BILLS
|*RESTAURANT
|1302 N PONCE DE LEON , 32084
|11/20/2018
|BIRDSIVIDEO
|CONSULTANT
|8211 HALL LN, 32092
|11/15/2018
|BITAR ADVISORY GROUP LLC
|MISC PUBLIC SERV
|1239 LEITH HALL DRIVE, 32259
|11/5/2018
|BURDEN AND SON LLC
|MISC PUBLIC SERV
|2042 REEF DR, 32080
|11/21/2018
|CANIKI CLOTH
|CONSULTANT
|591 PORTA ROSA CIR , 32092
|11/15/2018
|CERTAPRO PAINTERS- FIRST COAST
|*PAINTING WALLCOVERING
|2816 PRATT PLACE, 32259
|11/15/2018
|CERTAPRO PAINTERS- FIRST COAST
|PRESSURE WASHING
|2816 PRATT PLACE, 32259
|11/26/2018
|CINCO DE MAYO AUTHENTIC MEXICAN RE
|*RESTAURANT
|389 PASO REYES DR, 32095
|11/16/2018
|CLEAN SWEEP ON THE BEACH LLC
|CLEANING SERVICE
|5100 A1A SOUTH , 32080
|11/14/2018
|CONSIDER IT DONE CONCIERGE SERVICE
|CLEANING SERVICE
|240 ARGONAUT ROAD, 32086
|11/5/2018
|CORBIN DS TRACTOR AND LAWN
|LAWN MAINTENANCE
|561 LENA ST, 32084
|11/13/2018
|CORELIVING LLC
|MISC PUBLIC SERV
|2709 LOJA ST, 32084
|11/16/2018
|DAVID CLARK STUCCO LLC
|*PLASTER STUCCO CONTRACTOR
|3488 CHURCH RD , 32084
|11/15/2018
|DON FEDONS LAND SERVICES INC
|LAND CLEARING SERVICE
|4631 JAVELINE STREET, 32068
|11/21/2018
|DR JANET R MULLINS PSYCHOLOGIST LL
|*MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|24 CATHEDRAL PL, 32084
|11/20/2018
|DRAKE LAWN AND PROPERTY SERVICES
|LAWN MAINTENANCE
|645 MACKENZIE CIR , 32092
|11/17/2018
|DRIVERS PRO SHOP
|RETAIL SALES
|3245 S A1A SR3 , 32080
|11/13/2018
|ELAINE H GOLDEN
|*COSMETOLOGIST
|731 A1A BEACH BLVD, 32080
|11/20/2018
|ELLEN TALOS
|*PHYSICIAN
|10430 RAY RD, 32081
|11/20/2018
|ELLEN TALOS
|*PHYSICIAN
|580 W ST RD 206 , 32086
|11/19/2018
|EVA-CON LLC
|*GENERAL CONTRACTOR
|9549 OLD CYPRESS CT ,
|11/13/2018
|FAST TOWING ROADSIDE ASSISTANCE LL
|HAULING SERVICE
|4875 ST RD 207 , 32033
|11/7/2018
|FLOOR COVERINGS INTERNATIONAL JACK
|RETAIL SALES
|66 PORT AVE, 32259
|11/26/2018
|GATE PETROLEUM COMPANY
|SERVICE STATION
|700 DURBIN PAVILION DR, 32259
|11/19/2018
|GINA DIETRA DANIELS
|*COSMETOLOGIST
|4420 S US1 , 32086
|11/26/2018
|GLENN A LETH
|RETAIL SALES
|770 HOLMES BLVD, 32084
|11/30/2018
|HEATHER BURNS CLEANING
|CLEANING SERVICE
|360 VARELLA AVE, 32084
|11/13/2018
|HIPPY WICK CHICK LLC
|WHOLESALE
|168 FONSECA DR, 32086
|11/21/2018
|HOPE FOR ALL PETS
|PET GROOMING
|7086 MIDDLETON AVE, 32080
|11/26/2018
|IMPRESSIVE IMPRESSIONS ENTERTAINME
|*COSMETOLOGIST
|1145 CARMONA PL, 32092
|11/29/2018
|JACKSONVILLE BRAIN AND SPINE PLLC
|CLINIC
|201 HEALTHPARK BLVD, 32086
|11/16/2018
|JAMES STARR CONSULTING, LLC
|MARKETING
|645 GRAND PARKE DRIVE , 32259
|11/26/2018
|JASON ULLMAN LAWN MAINTENANCE
|LAWN MAINTENANCE
|2405 DOBBS RD , 32086
|11/5/2018
|JIMMIE ROBINSON AND SON LANDSCAPE
|LANDSCAPING MAINT
|346 UNDERWOOD TRAIL, 32164
|11/26/2018
|JOINT BAGEL COMPANY
|*RESTAURANT
|389 PASEO REYES DR, 32095
|11/6/2018
|JON BESHARA ENTERPRISES
|TANGIBLE PERSONAL PROP
|1304 S A1A , 32080
|11/5/2018
|JPMORGAN CHASE BANK NA
|*BANK
|426 DURBIN PAVILION DR, 32259
|11/9/2018
|JULIE ANN CABANBAN
|*COSMETOLOGIST
|1958 US 1 SOUTH , 32086
|11/27/2018
|KIMBERLEY EDWARDS
|TANGIBLE PERSONAL PROP
|127 JASMINE RD, 32086
|11/30/2018
|KING’S OCCUPATIONAL THERAPY INC
|*MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|39 GLEN LAUREL DR , 32259
|11/26/2018
|LAUER DAVID
|MISC PUBLIC SERV
|132 JOHNS GLEN DR , 32259
|11/29/2018
|LAURETTEKRAVECZLLC
|*COSMETOLOGIST
|425 W TOWNE PL , 32092
|11/13/2018
|LEMONADE AND MORE
|*MOBILE FOOD VENDOR
|1255 PONCE ISLAND DR, 32084
|11/30/2018
|LYMAN CLASSIC AUTO RESTORATIONS LL
|RETAIL SALES
|63 PLAYERS CLUB VILLAS , 32082
|11/2/2018
|MARGERIE MUNOZ LMT
|*MASSAGE ESTABLISHMENT
|88 RIBERIA ST, 32084
|11/20/2018
|MARKET STREET BOUTIQUE LLC
|RETAIL SALES
|389 PASEO REYES , 32095
|11/27/2018
|MAS HVAC INC
|*ENGINEER
|4010 DEERPARK BLVD, 32033
|11/30/2018
|MATTHEW MCNEISH VAPE
|RETAIL SALES
|2495 SR 207, 32086
|11/20/2018
|MB WISE ORIGINALS
|RETAIL SALES
|9 CRISTINA CT, 32086
|11/21/2018
|METRO BAND PRODUCTIONS LLC
|SHOWS
|144 YELLOW BILL LN , 32082
|11/2/2018
|MIKE LESKOSKE ENTERPRISES LLC
|*CARPENTRY FRAMING CONTRACTOR
|9963 FEATHERS CT, 32246
|11/2/2018
|MR APPLIANCE OF PONT VEDRA
|APPLIANCE REP
|396 BELL BRANCH LN, 32259
|11/13/2018
|NAILED IT HOME CUSTOMS LLC
|HANDY MAN NON-STRUCTURAL
|309 W JAYCE WAY , 32084
|11/29/2018
|NEW YORK BEACH BAGELS
|*MOBILE FOOD VENDOR
|21 SABOR DE SAL RD, 32080
|11/20/2018
|OCEAN COAST REALTY, INC
|*REAL ESTATE AGENCY
|5575 A1A S, 32080
|11/7/2018
|OCEAN STATE LANDSCAPING
|LANDSCAPING MAINT
|268 PORTA ROSA CIR, 32092
|11/9/2018
|PAULS BAKERY LLC
|*BAKERY
|3874 N PONCE DE LEON BLVD, 32084
|11/29/2018
|PETR MICHAEL JAMES
|*PHYSICIAN
|201 HEALTHPARK BLVD, 32086
|11/7/2018
|PRECISION CLEANING
|CLEANING SERVICE
|330 S ST AUGUSTINE DR, 32086
|11/21/2018
|PRECISION TILE AND FLOORING LLC
|*FLOOR COVERING
|1150 CYPRESS RD, 32086
|11/13/2018
|PREMIER AMUSEMENT INC
|COIN OPER AMUSEMENT DEVICES
|135 TERRY DR, 32503
|11/20/2018
|PUNKS POST LLC
|RETAIL SALES
|4032 VERMONT BLVD, 32033
|11/9/2018
|REDEMPTION CONSTRUCTION LLC
|PAVING GRADING
|381 DRONE STREET, 32218
|11/14/2018
|REPAIR SPECIALIST INC
|HANDY MAN NON-STRUCTURAL
|1109 N HIDEAWAY DR, 32259
|11/27/2018
|RESCUE TEAM LANDSCAPING LLC
|LANDSCAPING MAINT
|140 PATRICK MILL CIR, 32082
|11/9/2018
|SANTANA MARTINEZ
|CLEANING SERVICE
|353 TIRANA AVE, 32084
|11/5/2018
|SHEILA FLORES
|*COSMETOLOGIST
|133 MASTERS DR, 32084
|11/5/2018
|SHEILA FLORES
|RETAIL SALES
|133 MASTERS DR, 32084
|11/21/2018
|SHER DUPUY HAIR ARTIST LLC
|*COSMETOLOGIST
|425 W TOWN PL , 32092
|11/27/2018
|SIMPLY STAGING BY MARLANE
|INTERIOR DECORATOR
|404 CLEARWATER DR , 32082
|11/21/2018
|SLIM BODY & SPA, LLC
|CLINIC
|665 SR 207 SUITE 102 , 32084
|11/21/2018
|ST AUGUSTINE CITY TOURS INC
|MISC PUBLIC SERV
|1208 WILD PALM COURT, 32084
|11/8/2018
|STEPHANIE DIGIROLAMO
|*PHYSICIAN
|1851 OLD MOULTRIE RD, 32084
|11/2/2018
|STEVENS MASONRY LLC
|*MASONRY CONTRACTOR
|6536 SHERRY LN, 32095
|11/30/2018
|STUFFA PLUSHIE
|RETAIL SALES
|247 BUCK RUN WAY , 32092
|11/13/2018
|SUSAN P VANDERLINDE
|TANGIBLE PERSONAL PROP
|355 N SHORE CIR, 32092
|11/5/2018
|TERYANNS LLC
|*COSMETOLOGIST
|425 W TOWN PL, 32092
|11/20/2018
|THE BOLD ART GALLERY
|RETAIL SALES
|51 CORDOVA ST, 32084
|11/8/2018
|THE FLORIDA MOTEL
|*MOTEL HOTEL BED BREAKFAST
|253 SAN MARCO AVE, 32084
|11/13/2018
|THE GUACAMOLE FACTORY LLC
|RETAIL SALES
|184 MARION OAKS BLVD, 34473
|11/19/2018
|THE SHORES HAIR SALON
|*BEAUTY SALON
|4420 S US HWY 1 , 32086
|11/19/2018
|THE SHORES HAIR SALON
|RETAIL SALES
|4420 S US1 , 32086
|11/9/2018
|TJAX GOVERNMENT LLC
|WHOLESALE
|383 CASPIA LN, 32081
|11/6/2018
|TLC HOME ST AUGUSTINE LLC
|CONSULTANT
|137 EGRET RD, 32086
|11/13/2018
|TRIMAC OUTDOOR
|LANDSCAPING MAINT
|1579 WILD FERN DR, 32003
|11/21/2018
|TRI-STATE BUILDERS & REMODELING LL
|*GENERAL CONTRACTOR
|144 CAPTAIN POINT CIR, 32086
|11/2/2018
|VINTAGE CLOTHING CO
|RETAIL SALES
|30 ST GEORGE ST, 32084
|11/19/2018
|WORLD GOLF FLOORING LLC
|*FLOOR COVERING
|5187 FARM CREEK RD, 32092
|11/16/2018
|YOUR PIE AT PALENCIA
|*RESTAURANT
|389 PASEO REYES DR, 32095
|11/15/2018
|ZEINNE ANN TARGETT
|RETAIL SALES
|4846 RACE TRACK ROAD, 32259
Leave a Reply