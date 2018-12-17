New Business Licenses – November 2018

December 8, 2018 Business 0

The information contained in this report is taken from sources deemed reliable; the accuracy and completeness of which Historic City News does not control and cannot guarantee.

The original public records are on file with the St. Johns County Tax Collector and should be consulted before taking any action.

From the records of Dennis W. Hollingsworth, C.F.C. – St. Johns County Tax Collector

11/7/20182 SUNS CLEANING LLCCLEANING SERVICE1211 N 3RD AVE, 32250
11/2/2018A-OK CONSTRUCTION INC*BUILDING CONTRACTOR300 WHITE CASTLE RD, 32095
11/21/2018ARTFROM TH E HEARTRETAIL SALES714 N OLEANDER AVE , 32118
11/30/2018ASHLEY GLOBAL SOLUTIONS LLCCONSULTANT529 ROYAL STEWART CT, 32259
11/16/2018BARNACLE BILLS*RESTAURANT1302 N PONCE DE LEON , 32084
11/20/2018BIRDSIVIDEOCONSULTANT8211 HALL LN, 32092
11/15/2018BITAR ADVISORY GROUP LLCMISC PUBLIC SERV 1239 LEITH HALL DRIVE, 32259
11/5/2018BURDEN AND SON LLCMISC PUBLIC SERV 2042 REEF DR, 32080
11/21/2018CANIKI CLOTHCONSULTANT591 PORTA ROSA CIR , 32092
11/15/2018CERTAPRO PAINTERS- FIRST COAST*PAINTING WALLCOVERING2816 PRATT PLACE, 32259
11/15/2018CERTAPRO PAINTERS- FIRST COASTPRESSURE WASHING2816 PRATT PLACE, 32259
11/26/2018CINCO DE MAYO AUTHENTIC MEXICAN RE*RESTAURANT389 PASO REYES DR, 32095
11/16/2018CLEAN SWEEP ON THE BEACH LLCCLEANING SERVICE5100 A1A SOUTH , 32080
11/14/2018CONSIDER IT DONE CONCIERGE SERVICECLEANING SERVICE240 ARGONAUT ROAD, 32086
11/5/2018CORBIN DS TRACTOR AND LAWNLAWN MAINTENANCE561 LENA ST, 32084
11/13/2018CORELIVING LLCMISC PUBLIC SERV 2709 LOJA ST, 32084
11/16/2018DAVID CLARK STUCCO LLC*PLASTER STUCCO CONTRACTOR3488 CHURCH RD , 32084
11/15/2018DON FEDONS LAND SERVICES INCLAND CLEARING SERVICE4631 JAVELINE STREET, 32068
11/21/2018DR JANET R MULLINS PSYCHOLOGIST LL*MISCELLANEOUS PROFESSIONAL24 CATHEDRAL PL, 32084
11/20/2018DRAKE LAWN AND PROPERTY SERVICESLAWN MAINTENANCE645 MACKENZIE CIR , 32092
11/17/2018DRIVERS PRO SHOPRETAIL SALES3245 S A1A SR3 , 32080
11/13/2018ELAINE H GOLDEN*COSMETOLOGIST731 A1A BEACH BLVD, 32080
11/20/2018ELLEN TALOS*PHYSICIAN10430 RAY RD, 32081
11/20/2018ELLEN TALOS*PHYSICIAN580 W ST RD 206 , 32086
11/19/2018EVA-CON LLC*GENERAL CONTRACTOR9549 OLD CYPRESS CT ,
11/13/2018FAST TOWING ROADSIDE ASSISTANCE LLHAULING SERVICE4875 ST RD 207 , 32033
11/7/2018FLOOR COVERINGS INTERNATIONAL JACKRETAIL SALES66 PORT AVE, 32259
11/26/2018GATE PETROLEUM COMPANYSERVICE STATION700 DURBIN PAVILION DR, 32259
11/19/2018GINA DIETRA DANIELS*COSMETOLOGIST4420 S US1 , 32086
11/26/2018GLENN A LETHRETAIL SALES770 HOLMES BLVD, 32084
11/30/2018HEATHER BURNS CLEANINGCLEANING SERVICE360 VARELLA AVE, 32084
11/13/2018HIPPY WICK CHICK LLCWHOLESALE168 FONSECA DR, 32086
11/21/2018HOPE FOR ALL PETSPET GROOMING7086 MIDDLETON AVE, 32080
11/26/2018IMPRESSIVE IMPRESSIONS ENTERTAINME*COSMETOLOGIST1145 CARMONA PL, 32092
11/29/2018JACKSONVILLE BRAIN AND SPINE PLLCCLINIC201 HEALTHPARK BLVD, 32086
11/16/2018JAMES STARR CONSULTING, LLCMARKETING645 GRAND PARKE DRIVE , 32259
11/26/2018JASON ULLMAN LAWN MAINTENANCELAWN MAINTENANCE2405 DOBBS RD , 32086
11/5/2018JIMMIE ROBINSON AND SON LANDSCAPELANDSCAPING MAINT346 UNDERWOOD TRAIL, 32164
11/26/2018JOINT BAGEL COMPANY*RESTAURANT389 PASEO REYES DR, 32095
11/6/2018JON BESHARA ENTERPRISESTANGIBLE PERSONAL PROP 1304 S A1A , 32080
11/5/2018JPMORGAN CHASE BANK NA*BANK426 DURBIN PAVILION DR, 32259
11/9/2018JULIE ANN CABANBAN*COSMETOLOGIST1958 US 1 SOUTH , 32086
11/27/2018KIMBERLEY EDWARDSTANGIBLE PERSONAL PROP 127 JASMINE RD, 32086
11/30/2018KING’S OCCUPATIONAL THERAPY INC*MISCELLANEOUS PROFESSIONAL39 GLEN LAUREL DR , 32259
11/26/2018LAUER DAVIDMISC PUBLIC SERV 132 JOHNS GLEN DR , 32259
11/29/2018LAURETTEKRAVECZLLC*COSMETOLOGIST425 W TOWNE PL , 32092
11/13/2018LEMONADE AND MORE*MOBILE FOOD VENDOR1255 PONCE ISLAND DR, 32084
11/30/2018LYMAN CLASSIC AUTO RESTORATIONS LLRETAIL SALES63 PLAYERS CLUB VILLAS , 32082
11/2/2018MARGERIE MUNOZ LMT*MASSAGE ESTABLISHMENT88 RIBERIA ST, 32084
11/20/2018MARKET STREET BOUTIQUE LLCRETAIL SALES389 PASEO REYES , 32095
11/27/2018MAS HVAC INC*ENGINEER4010 DEERPARK BLVD, 32033
11/30/2018MATTHEW MCNEISH VAPERETAIL SALES2495 SR 207, 32086
11/20/2018MB WISE ORIGINALSRETAIL SALES9 CRISTINA CT, 32086
11/21/2018METRO BAND PRODUCTIONS LLCSHOWS144 YELLOW BILL LN , 32082
11/2/2018MIKE LESKOSKE ENTERPRISES LLC*CARPENTRY FRAMING CONTRACTOR9963 FEATHERS CT, 32246
11/2/2018MR APPLIANCE OF PONT VEDRAAPPLIANCE REP396 BELL BRANCH LN, 32259
11/13/2018NAILED IT HOME CUSTOMS LLCHANDY MAN NON-STRUCTURAL 309 W JAYCE WAY , 32084
11/29/2018NEW YORK BEACH BAGELS*MOBILE FOOD VENDOR21 SABOR DE SAL RD, 32080
11/20/2018OCEAN COAST REALTY, INC*REAL ESTATE AGENCY5575 A1A S, 32080
11/7/2018OCEAN STATE LANDSCAPINGLANDSCAPING MAINT268 PORTA ROSA CIR, 32092
11/9/2018PAULS BAKERY LLC*BAKERY3874 N PONCE DE LEON BLVD, 32084
11/29/2018PETR MICHAEL JAMES*PHYSICIAN201 HEALTHPARK BLVD, 32086
11/7/2018PRECISION CLEANINGCLEANING SERVICE330 S ST AUGUSTINE DR, 32086
11/21/2018PRECISION TILE AND FLOORING LLC*FLOOR COVERING1150 CYPRESS RD, 32086
11/13/2018PREMIER AMUSEMENT INCCOIN OPER AMUSEMENT DEVICES135 TERRY DR, 32503
11/20/2018PUNKS POST LLCRETAIL SALES4032 VERMONT BLVD, 32033
11/9/2018REDEMPTION CONSTRUCTION LLCPAVING GRADING381 DRONE STREET, 32218
11/14/2018REPAIR SPECIALIST INCHANDY MAN NON-STRUCTURAL 1109 N HIDEAWAY DR, 32259
11/27/2018RESCUE TEAM LANDSCAPING LLCLANDSCAPING MAINT140 PATRICK MILL CIR, 32082
11/9/2018SANTANA MARTINEZCLEANING SERVICE353 TIRANA AVE, 32084
11/5/2018SHEILA FLORES*COSMETOLOGIST133 MASTERS DR, 32084
11/5/2018SHEILA FLORESRETAIL SALES133 MASTERS DR, 32084
11/21/2018SHER DUPUY HAIR ARTIST LLC*COSMETOLOGIST425 W TOWN PL , 32092
11/27/2018SIMPLY STAGING BY MARLANEINTERIOR DECORATOR404 CLEARWATER DR , 32082
11/21/2018SLIM BODY & SPA, LLCCLINIC665 SR 207 SUITE 102 , 32084
11/21/2018ST AUGUSTINE CITY TOURS INCMISC PUBLIC SERV 1208 WILD PALM COURT, 32084
11/8/2018STEPHANIE DIGIROLAMO*PHYSICIAN1851 OLD MOULTRIE RD, 32084
11/2/2018STEVENS MASONRY LLC*MASONRY CONTRACTOR6536 SHERRY LN, 32095
11/30/2018STUFFA PLUSHIERETAIL SALES247 BUCK RUN WAY , 32092
11/13/2018SUSAN P VANDERLINDETANGIBLE PERSONAL PROP 355 N SHORE CIR, 32092
11/5/2018TERYANNS LLC*COSMETOLOGIST425 W TOWN PL, 32092
11/20/2018THE BOLD ART GALLERYRETAIL SALES51 CORDOVA ST, 32084
11/8/2018THE FLORIDA MOTEL*MOTEL HOTEL BED BREAKFAST253 SAN MARCO AVE, 32084
11/13/2018THE GUACAMOLE FACTORY LLCRETAIL SALES184 MARION OAKS BLVD, 34473
11/19/2018THE SHORES HAIR SALON*BEAUTY SALON4420 S US HWY 1 , 32086
11/19/2018THE SHORES HAIR SALONRETAIL SALES4420 S US1 , 32086
11/9/2018TJAX GOVERNMENT LLCWHOLESALE383 CASPIA LN, 32081
11/6/2018TLC HOME ST AUGUSTINE LLCCONSULTANT137 EGRET RD, 32086
11/13/2018TRIMAC OUTDOORLANDSCAPING MAINT1579 WILD FERN DR, 32003
11/21/2018TRI-STATE BUILDERS & REMODELING LL*GENERAL CONTRACTOR144 CAPTAIN POINT CIR, 32086
11/2/2018VINTAGE CLOTHING CORETAIL SALES30 ST GEORGE ST, 32084
11/19/2018WORLD GOLF FLOORING LLC*FLOOR COVERING5187 FARM CREEK RD, 32092
11/16/2018YOUR PIE AT PALENCIA*RESTAURANT389 PASEO REYES DR, 32095
11/15/2018ZEINNE ANN TARGETTRETAIL SALES4846 RACE TRACK ROAD, 32259

Share your thoughts with our readers >>

Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*