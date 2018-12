New Business Licenses – November 2018

The information contained in this report is taken from sources deemed reliable; the accuracy and completeness of which Historic City News does not control and cannot guarantee.

The original public records are on file with the St. Johns County Tax Collector and should be consulted before taking any action.

From the records of Dennis W. Hollingsworth, C.F.C. – St. Johns County Tax Collector

11/7/2018 2 SUNS CLEANING LLC CLEANING SERVICE 1211 N 3RD AVE, 32250 11/2/2018 A-OK CONSTRUCTION INC *BUILDING CONTRACTOR 300 WHITE CASTLE RD, 32095 11/21/2018 ARTFROM TH E HEART RETAIL SALES 714 N OLEANDER AVE , 32118 11/30/2018 ASHLEY GLOBAL SOLUTIONS LLC CONSULTANT 529 ROYAL STEWART CT, 32259 11/16/2018 BARNACLE BILLS *RESTAURANT 1302 N PONCE DE LEON , 32084 11/20/2018 BIRDSIVIDEO CONSULTANT 8211 HALL LN, 32092 11/15/2018 BITAR ADVISORY GROUP LLC MISC PUBLIC SERV 1239 LEITH HALL DRIVE, 32259 11/5/2018 BURDEN AND SON LLC MISC PUBLIC SERV 2042 REEF DR, 32080 11/21/2018 CANIKI CLOTH CONSULTANT 591 PORTA ROSA CIR , 32092 11/15/2018 CERTAPRO PAINTERS- FIRST COAST *PAINTING WALLCOVERING 2816 PRATT PLACE, 32259 11/15/2018 CERTAPRO PAINTERS- FIRST COAST PRESSURE WASHING 2816 PRATT PLACE, 32259 11/26/2018 CINCO DE MAYO AUTHENTIC MEXICAN RE *RESTAURANT 389 PASO REYES DR, 32095 11/16/2018 CLEAN SWEEP ON THE BEACH LLC CLEANING SERVICE 5100 A1A SOUTH , 32080 11/14/2018 CONSIDER IT DONE CONCIERGE SERVICE CLEANING SERVICE 240 ARGONAUT ROAD, 32086 11/5/2018 CORBIN DS TRACTOR AND LAWN LAWN MAINTENANCE 561 LENA ST, 32084 11/13/2018 CORELIVING LLC MISC PUBLIC SERV 2709 LOJA ST, 32084 11/16/2018 DAVID CLARK STUCCO LLC *PLASTER STUCCO CONTRACTOR 3488 CHURCH RD , 32084 11/15/2018 DON FEDONS LAND SERVICES INC LAND CLEARING SERVICE 4631 JAVELINE STREET, 32068 11/21/2018 DR JANET R MULLINS PSYCHOLOGIST LL *MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 24 CATHEDRAL PL, 32084 11/20/2018 DRAKE LAWN AND PROPERTY SERVICES LAWN MAINTENANCE 645 MACKENZIE CIR , 32092 11/17/2018 DRIVERS PRO SHOP RETAIL SALES 3245 S A1A SR3 , 32080 11/13/2018 ELAINE H GOLDEN *COSMETOLOGIST 731 A1A BEACH BLVD, 32080 11/20/2018 ELLEN TALOS *PHYSICIAN 10430 RAY RD, 32081 11/20/2018 ELLEN TALOS *PHYSICIAN 580 W ST RD 206 , 32086 11/19/2018 EVA-CON LLC *GENERAL CONTRACTOR 9549 OLD CYPRESS CT , 11/13/2018 FAST TOWING ROADSIDE ASSISTANCE LL HAULING SERVICE 4875 ST RD 207 , 32033 11/7/2018 FLOOR COVERINGS INTERNATIONAL JACK RETAIL SALES 66 PORT AVE, 32259 11/26/2018 GATE PETROLEUM COMPANY SERVICE STATION 700 DURBIN PAVILION DR, 32259 11/19/2018 GINA DIETRA DANIELS *COSMETOLOGIST 4420 S US1 , 32086 11/26/2018 GLENN A LETH RETAIL SALES 770 HOLMES BLVD, 32084 11/30/2018 HEATHER BURNS CLEANING CLEANING SERVICE 360 VARELLA AVE, 32084 11/13/2018 HIPPY WICK CHICK LLC WHOLESALE 168 FONSECA DR, 32086 11/21/2018 HOPE FOR ALL PETS PET GROOMING 7086 MIDDLETON AVE, 32080 11/26/2018 IMPRESSIVE IMPRESSIONS ENTERTAINME *COSMETOLOGIST 1145 CARMONA PL, 32092 11/29/2018 JACKSONVILLE BRAIN AND SPINE PLLC CLINIC 201 HEALTHPARK BLVD, 32086 11/16/2018 JAMES STARR CONSULTING, LLC MARKETING 645 GRAND PARKE DRIVE , 32259 11/26/2018 JASON ULLMAN LAWN MAINTENANCE LAWN MAINTENANCE 2405 DOBBS RD , 32086 11/5/2018 JIMMIE ROBINSON AND SON LANDSCAPE LANDSCAPING MAINT 346 UNDERWOOD TRAIL, 32164 11/26/2018 JOINT BAGEL COMPANY *RESTAURANT 389 PASEO REYES DR, 32095 11/6/2018 JON BESHARA ENTERPRISES TANGIBLE PERSONAL PROP 1304 S A1A , 32080 11/5/2018 JPMORGAN CHASE BANK NA *BANK 426 DURBIN PAVILION DR, 32259 11/9/2018 JULIE ANN CABANBAN *COSMETOLOGIST 1958 US 1 SOUTH , 32086 11/27/2018 KIMBERLEY EDWARDS TANGIBLE PERSONAL PROP 127 JASMINE RD, 32086 11/30/2018 KING’S OCCUPATIONAL THERAPY INC *MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 39 GLEN LAUREL DR , 32259 11/26/2018 LAUER DAVID MISC PUBLIC SERV 132 JOHNS GLEN DR , 32259 11/29/2018 LAURETTEKRAVECZLLC *COSMETOLOGIST 425 W TOWNE PL , 32092 11/13/2018 LEMONADE AND MORE *MOBILE FOOD VENDOR 1255 PONCE ISLAND DR, 32084 11/30/2018 LYMAN CLASSIC AUTO RESTORATIONS LL RETAIL SALES 63 PLAYERS CLUB VILLAS , 32082 11/2/2018 MARGERIE MUNOZ LMT *MASSAGE ESTABLISHMENT 88 RIBERIA ST, 32084 11/20/2018 MARKET STREET BOUTIQUE LLC RETAIL SALES 389 PASEO REYES , 32095 11/27/2018 MAS HVAC INC *ENGINEER 4010 DEERPARK BLVD, 32033 11/30/2018 MATTHEW MCNEISH VAPE RETAIL SALES 2495 SR 207, 32086 11/20/2018 MB WISE ORIGINALS RETAIL SALES 9 CRISTINA CT, 32086 11/21/2018 METRO BAND PRODUCTIONS LLC SHOWS 144 YELLOW BILL LN , 32082 11/2/2018 MIKE LESKOSKE ENTERPRISES LLC *CARPENTRY FRAMING CONTRACTOR 9963 FEATHERS CT, 32246 11/2/2018 MR APPLIANCE OF PONT VEDRA APPLIANCE REP 396 BELL BRANCH LN, 32259 11/13/2018 NAILED IT HOME CUSTOMS LLC HANDY MAN NON-STRUCTURAL 309 W JAYCE WAY , 32084 11/29/2018 NEW YORK BEACH BAGELS *MOBILE FOOD VENDOR 21 SABOR DE SAL RD, 32080 11/20/2018 OCEAN COAST REALTY, INC *REAL ESTATE AGENCY 5575 A1A S, 32080 11/7/2018 OCEAN STATE LANDSCAPING LANDSCAPING MAINT 268 PORTA ROSA CIR, 32092 11/9/2018 PAULS BAKERY LLC *BAKERY 3874 N PONCE DE LEON BLVD, 32084 11/29/2018 PETR MICHAEL JAMES *PHYSICIAN 201 HEALTHPARK BLVD, 32086 11/7/2018 PRECISION CLEANING CLEANING SERVICE 330 S ST AUGUSTINE DR, 32086 11/21/2018 PRECISION TILE AND FLOORING LLC *FLOOR COVERING 1150 CYPRESS RD, 32086 11/13/2018 PREMIER AMUSEMENT INC COIN OPER AMUSEMENT DEVICES 135 TERRY DR, 32503 11/20/2018 PUNKS POST LLC RETAIL SALES 4032 VERMONT BLVD, 32033 11/9/2018 REDEMPTION CONSTRUCTION LLC PAVING GRADING 381 DRONE STREET, 32218 11/14/2018 REPAIR SPECIALIST INC HANDY MAN NON-STRUCTURAL 1109 N HIDEAWAY DR, 32259 11/27/2018 RESCUE TEAM LANDSCAPING LLC LANDSCAPING MAINT 140 PATRICK MILL CIR, 32082 11/9/2018 SANTANA MARTINEZ CLEANING SERVICE 353 TIRANA AVE, 32084 11/5/2018 SHEILA FLORES *COSMETOLOGIST 133 MASTERS DR, 32084 11/5/2018 SHEILA FLORES RETAIL SALES 133 MASTERS DR, 32084 11/21/2018 SHER DUPUY HAIR ARTIST LLC *COSMETOLOGIST 425 W TOWN PL , 32092 11/27/2018 SIMPLY STAGING BY MARLANE INTERIOR DECORATOR 404 CLEARWATER DR , 32082 11/21/2018 SLIM BODY & SPA, LLC CLINIC 665 SR 207 SUITE 102 , 32084 11/21/2018 ST AUGUSTINE CITY TOURS INC MISC PUBLIC SERV 1208 WILD PALM COURT, 32084 11/8/2018 STEPHANIE DIGIROLAMO *PHYSICIAN 1851 OLD MOULTRIE RD, 32084 11/2/2018 STEVENS MASONRY LLC *MASONRY CONTRACTOR 6536 SHERRY LN, 32095 11/30/2018 STUFFA PLUSHIE RETAIL SALES 247 BUCK RUN WAY , 32092 11/13/2018 SUSAN P VANDERLINDE TANGIBLE PERSONAL PROP 355 N SHORE CIR, 32092 11/5/2018 TERYANNS LLC *COSMETOLOGIST 425 W TOWN PL, 32092 11/20/2018 THE BOLD ART GALLERY RETAIL SALES 51 CORDOVA ST, 32084 11/8/2018 THE FLORIDA MOTEL *MOTEL HOTEL BED BREAKFAST 253 SAN MARCO AVE, 32084 11/13/2018 THE GUACAMOLE FACTORY LLC RETAIL SALES 184 MARION OAKS BLVD, 34473 11/19/2018 THE SHORES HAIR SALON *BEAUTY SALON 4420 S US HWY 1 , 32086 11/19/2018 THE SHORES HAIR SALON RETAIL SALES 4420 S US1 , 32086 11/9/2018 TJAX GOVERNMENT LLC WHOLESALE 383 CASPIA LN, 32081 11/6/2018 TLC HOME ST AUGUSTINE LLC CONSULTANT 137 EGRET RD, 32086 11/13/2018 TRIMAC OUTDOOR LANDSCAPING MAINT 1579 WILD FERN DR, 32003 11/21/2018 TRI-STATE BUILDERS & REMODELING LL *GENERAL CONTRACTOR 144 CAPTAIN POINT CIR, 32086 11/2/2018 VINTAGE CLOTHING CO RETAIL SALES 30 ST GEORGE ST, 32084 11/19/2018 WORLD GOLF FLOORING LLC *FLOOR COVERING 5187 FARM CREEK RD, 32092 11/16/2018 YOUR PIE AT PALENCIA *RESTAURANT 389 PASEO REYES DR, 32095 11/15/2018 ZEINNE ANN TARGETT RETAIL SALES 4846 RACE TRACK ROAD, 32259