City, County, and State employees paid over $80,000 per year

February 7, 2019 Government 0

These are the 312 highest paid public servants working for you in city, county and state government.

In St Johns County, the median household income is about $69,523 per year, according to Data USA and personal finance technology firm SmartAsset. Each individual employee on this report, taken from the Historic City News repository of government employee records, is earning over $80,000 per year, plus benefits.

The records are sorted highest paid to lowest paid. There are examples of underpaid professionals working in local government. Many such employees can no longer afford to live in the City of St Augustine or the City of St Augustine Beach. It is not uncommon to find employees of local government in St Johns County living in Flagler, Putnam, or Clay County and commuting to work. Some employees are assigned city or county vehicles and use the vehicles, not only to get back and forth to work, but also for personal use after hours.

Elected officials and constitutional officers also appear on this report, although in most cases, their salaries are set by statute. No agency votes for their own salary increase. Some of the highest paid individual employees in St Johns County are employed by the sheriff’s office. They have taken control of, with little or no transparency or oversight, the creation of job titles, descriptions, pay grades, and assignment of benefits of one of the county’s largest payrolls.

233,332.605/23/2011PREDRAG BULICCHIEF MEDICAL EXAMINER
227,445.967/30/2007MICHAEL DAVID WANCHICKCOUNTY ADMINISTRATOR
186,004.8512/1/2016DEANNA A OLESKEASSOCIATE MEDICAL EXAMINR
184,500.1111/15/2004PATRICK FRANCIS MCCORMACKCOUNTY ATTORNEY
173,479.475/26/1998JOHN P REGANCITY MANAGER
173,061.962/1/2015MICHAEL A CALHOUNADJUTANT GENERAL-FNG
165,000.001/1/2017JAMES FORSONDISTRICT SUPERINTENDENT       
162,047.142/14/2000DARRELL M LOCKLEARASSISTANT COUNTY ADMIN
156,131.505/23/1990TIMOTHY A BURCHFIELDASSISTANT CITY MANAGER
154,941.916/13/1985WILLIAM G YOUNGUTILITIES DIRECTOR
150,701.091/29/2001RAM S SHINKREPUBLIC WORKS DIRECTOR
149,172.361/1/2015MIKE A CANZONERIASSISTANT ADJUTANT GENERAL-ARMY
147,439.918/31/2011ISABELLE C LOPEZCITY ATTORNEY
146,521.0011/8/2004DAVID B SHOARSHERIFF
146,267.163/1/2017BRIAN M SIMPLERASSISTANT ADJUTANT GENERAL-FNG
140,369.712/23/2009SUZANNE SAMUELS KONCHANGROWTH MANAGEMENT DIR
140,369.717/11/1986WYLIE D THIBAULTMIS DIRECTOR
139,880.004/14/2003RUI-DE XUEDIRECTOR
138,590.9610/30/2015HUNTER CONRADELECTED OFFICIAL
135,525.001/3/2017JAMES CREAMERELECTED PROPERTY APPRAISER
134,138.763/13/2000MICHAEL T WARFELASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
130,952.1811/24/2003JESSE DANIEL DUNNMANAGEMENT & BUDGET DIR
130,447.007/1/2006BRENNAN ASPLENDEP SUPT ACADEMIC SERVICES C  
130,447.007/25/2011MICHAEL DEGUTISEXE GEN DIR BUS FINANCE       
130,447.007/1/2003CATHY MITTELSTADTDEPUTY SUPERINTENDENT ADMIN   
128,999.785/1/2012JEANNE GLIDDEN PRICKETTPRESIDENT FSDB
128,908.908/5/1991MARK R LITZINGERDIRECTOR, FB&M
128,315.001/15/2009MATTHEW D CLINEUNDERSHERIFF
127,419.126/3/2013CHESSLEY GORDON SMITH JRASST UTIL DIR, ENG-OPS
127,030.9311/20/2006JUNYAO ANDREWSASSISTANT COUNTY ADMIN
125,000.004/3/1989PAMELA MANNCHIEF DEPUTY PROPERTY APPRAISER
124,116.006/12/2003BRUCE PATROUEXE GEN DIR ADM TECH          
122,448.413/19/2007REGINA DIONE ROSSDEPUTY COUNTY ATTORNEY
121,670.0012/6/1996MICHAEL DRESBACKASSO SUPERT PUPIL PERS        
121,670.008/1/1995CATHERINE HUTCHINSASSOC SUPT STAFF SERV         
121,670.008/26/1991DAWN SAPPASSO SUPERT INS/CUR           
120,295.008/9/1990LEONARD ORTAGUSCHIEF TECHNOLOGY OFFICER
119,744.005/1/1995CYNTHIA WILLIAMSPRINCIPAL SENIOR HIGH         
119,284.007/1/2008SCOTT SHERMANEXE GEN DIR INS CURR B 
118,634.247/10/2006STACEY BETH STANISHDIR ADMIN SUPPORT SVCS
118,611.008/26/1986CHRISTOPHER PHELPSPRINCIPAL SENIOR HIGH         
118,605.082/25/2008MARTHA GRAHAMUTILITIES DIRECTOR, P.W.
118,290.004/24/1995PATRICK CARMICHAELPRINCIPAL SENIOR HIGH         
117,117.568/22/2016JASON EDWARD BRAWLEYCOUNTY ENGINEER
116,344.008/14/1995STEPHEN MCCORMICKPRINCIPAL SENIOR HIGH         
116,147.202/1/1990RICHARD MACDONALDCHIEF FINANCIAL OFFICER
115,863.701/19/1993PATRICIA G OLIVERLAND MANAGEMENT DIRECTOR
115,207.971/19/1993EDWARD F HOUSTON IIDEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
115,207.974/4/1991CARL SHANKFIRE CHIEF – SPEC PROJ
115,207.973/13/1995HOWARD T WHITEBUILDING OFFICIAL
115,002.364/4/1994JENNIFER L RAVANASSISTANT TAX COLLECTOR
114,979.009/6/2005FELESSIA KUNZEPRINCIPAL SENIOR HIGH         
114,722.361/21/1982JEFFREY A PREVATTASST FIRE RESCUE CHIEF
114,325.386/27/2006JAMES C PIGGOTTDIRECTOR, GENERAL SERVICES
114,225.007/24/1989MAX ROYLECITY MANAGER
113,483.007/1/2015FREDRIK OBERKEHRPRINCIPAL SENIOR HIGH         
112,838.365/29/1984GERALD E SOLANAUTILITY OPERATION MANAGER
112,359.008/15/2005PAUL ROSEEXE GEN FAC CONST             
112,250.275/1/2018MICHAEL G CULLUMDIRECTOR,  P.W.
111,865.8412/3/2007DEBRA RHODES GIBSONLIBRARY DIRECTOR
111,629.009/1/1988PAUL ABBATINOZZIEXEC/GEN DIR PUPIL PERS SERV  
110,870.007/1/2015DEARMAS GRAHAMPRINCIPAL SENIOR HIGH         
110,549.001/30/2015CRYSTAL FORCEPRINCIPAL ADULT EDUCATION     
110,221.248/1/2011MELISSA SUE GLASGOWDIR ECONOMIC DEVELOPMENT
110,050.7211/8/1999CHARLES F KENTONASST UTILITY DIRECTOR
109,468.008/4/1997PAUL GORICKIPRINCIPAL ELEMENTARY          
108,954.006/4/2001DAVE DARTYCHIEF APPRAISER
108,885.003/5/1991RAYE A BRUTNELLDIRECTOR OF FINANCE
108,885.004/10/1990REBECCA P HESSONDIRECTOR OF GENERAL SVCS
108,885.0011/24/1986DAVID A MESSENGERDIRECTOR OF LENF
108,885.007/17/1990SAMUEL P WILLIAMSDIRECTOR OF CORRECTIONS
108,740.214/13/1993BARRY E FOXPOLICE CHIEF
108,669.004/16/1984DARRELL COLEEDIRECTOR BUDGET               
108,261.151/26/1998JOHN J HALEASSISTANT MIS DIRECTOR
107,985.007/5/2005LINDA THOMSONDIRECTOR INS CURR 
107,714.034/8/1998TIMOTHY P SHIELDSFACILITIES GROUP MANAGER
107,516.764/6/1997BRIAN S FALLONSTATE QUARTERMASTER-FNG
107,516.766/19/2004STEPHEN M STROUDSPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
107,318.007/1/2004STILLMAN KELLEYPRINCIPAL ELEMENTARY          
106,410.659/6/2016RODNEY HOWELL COOPERCOUNTY TRAFFIC ENGINEER
106,106.1811/30/1998JOHN D REAMSDEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
106,106.187/2/2001JOEL L SNEEDDEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
105,907.0012/29/1997DAVID D BIRCHIMDIRECTOR, PLANNING & BUILDING
105,857.0910/1/1985LINDA M STOUGHTONEMERGENCY MANAGEMENT DIR
105,462.556/14/2010RYAN PATRICK MURPHYDIRECTOR CULTURAL EVENTS
105,204.011/25/1993JASON R GERONABATTALION CHIEF
105,204.018/5/1981ROBERT E HERRING IIIBATTALION CHIEF
105,159.004/4/2005NICOLE CUBBEDGEADMIN OF ASSGN FAC PLANNING   
104,429.003/14/1994DAVID LEEDIRECTOR MAINTENANCE          
104,372.734/20/1998TERESA L BISHOPPLANNING DIVISION MANAGER
104,372.7312/2/1996MICHAEL J CAMPBELLGIS MANAGER
104,372.735/19/2008PHONG THACH NGUYENTRANSPORT DEVPMT DIV MGER
104,359.808/1/2005JESSE DURAL KINGHORN JRDIRECTOR OF FINANCIAL SERVICES
103,729.007/31/2006BETHANY GROVESPRINCIPAL ELEMENTARY          
103,360.004/15/1993JOHN WILLETSPRINCIPAL MID JR              
102,961.1010/27/1997WILLIAM C SMITHRECREATION & PARKS DIR
102,949.0011/15/1985PATRICIA MCMAHONPRINCIPAL OTHER ELEM SEC      
102,586.853/23/1998GREGORY O CALDWELLASSISTANT PUBLIC WORK DIR
102,492.007/1/2003WAYNE KINGPRINCIPAL MID JR              
102,370.001/1/1988KELLY BATTELLDIRECTOR PUPIL PERS SERV      
102,370.008/1/2002LISA BELLDIRECTOR EX ST ED             
102,370.002/17/2005DAWN POSEYDIRECTOR ACCOUNTING           
102,287.741/5/1998SHERMAN SCOTT MISSICKDEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
102,287.7410/1/1995STEPHANIE CANTON WHALEYDEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
101,982.003/1/1990THOMAS SCHWARMPRINCIPAL MID JR              
101,933.046/9/2006JOHN PATRICK BURNHAMCIP PROGRAM MANAGER PE
101,717.008/15/2013MARQUEZ JACKSONPRINCIPAL ELEMENTARY          
101,633.791/3/2005LARRY K MILLER JRCHIEF ENG DEVELPMNT-PLAN
101,599.2310/1/1995BRIAN M YEOMANBATTALION CHIEF
101,413.481/14/2003SCOTT W GRAHAMIT MANAGER
101,356.007/2/2012CHRISTINE STEPHANDIRECTOR INS CURR             
101,356.0010/12/1992CATHERINE WEBERDIRECTOR PERSONNEL D          
101,356.009/27/1999CHRISTINE WILLIAMS-ASHDIRECTOR PERSONNEL B          
101,291.002/28/2005MEREDITH L BREIDENSTEINDIR OF BUDGET & PERF. MGMT
101,010.059/16/2013REBECCA CLAYTON LAVIESR ASST COUNTY ATTORNEY
100,353.008/15/1994KIMBERLY DIXONDIRECTOR MEDIA B              
100,353.008/25/2000JUSTIN FORFARDIRECTOR INST TECH C          
100,353.003/29/2012CHRISTINA LANGSTONEXE GEN DIR INFO SERV         
100,353.008/5/2002GEORGE MASTORIDISDIRECTOR PERSONNEL C          
100,353.008/22/1995BRIAN MCELHONEDIRECTOR INS/CURR             
100,353.008/6/2001SEAN PREVATTDIRECTOR FOOD SERVICE         
100,054.008/19/1996ALLEN ANDERSONPRINCIPAL MID JR              
100,054.007/2/2012AMANDA RIEDLPRINCIPAL MID JR              
99,587.002/6/2004SANDRA MCMANDONPRINCIPAL MID JR              
99,369.0012/7/2010LORNA KIRKHAMDIRECTOR FEDERAL PROGRAMS 
99,359.001/8/2008BRIAN BENTZDIRECTOR INST TECH B          
99,359.0011/16/2004EMILY HARRISONDIRECTOR INS CURR             
99,359.001/7/2008JEWEL JOHNSONDIRECTOR PERSONNEL A          
99,359.008/2/2007MELISSA KLEDZIKDIRECTOR HEALTH SERVICES      
99,063.007/1/2015ALLISON OLSONPRINCIPAL MID JR              
99,063.003/29/2000JESSICA RICHARDSONPRINCIPAL MID JR              
98,901.963/17/2008ADAM MICHAEL CURRYASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
98,488.007/17/2017BRAD BRADLEYCHIEF ADMIN OFFICER
98,478.038/12/2013PAOLO SALINAS SORIASR ASST COUNTY ATTORNEY
98,376.0010/15/1995MELINDA BOGARTDIRECTOR INST STAFF TRNG SVS  
98,376.009/12/2013ALFRED PANTANODIRECTOR TRANSPORTATION       
98,376.0012/6/2010GARY SNODGRASSDIRECTOR PURCHASING           
98,376.001/12/2012WAYNE THOMPSONDIRECTOR ADM TECH             
98,311.005/19/2005CARLOS R AVILESFIRE CHIEF
98,209.008/18/2008EDITH JARRELLPRINCIPAL ELEMENTARY          
98,079.251/26/1989HOWARD W TUCKERGOLF COURSE MANAGER
98,007.5111/10/2003SELISA J DERRINGHUMAN RESOURCE DIRECTOR
97,914.188/14/1995TRACIE C SNOWADMINISTRATOR
97,719.856/6/1984BARRY E STEWARTWATER DIVISION MANAGER
97,452.718/13/2001MICHAEL T DALTONADMINISTRATIVE MANAGER
97,411.008/2/2007MELISSA PETTYDIRECTOR HEALTH SERVICES 
97,402.008/14/2001PATRICK MCGEEDIRECTOR INST TECH A          
97,402.008/2/2007DAVID MORELLDIR PLANNING RESERACH         
97,402.007/1/2015PAULA STEELEDIRECTOR PROFSNL ORIENTATION  
97,402.007/5/2011DENISE SUMERIXDIRECTOR GUIDANCE             
97,274.846/21/2002JULIA R MINTZERADMINISTRATOR
97,191.007/1/2016RYAN PLAYERPRINCIPAL MID JR              
97,111.008/12/2013TRACI HEMINGWAYPRINCIPAL MID JR              
96,984.026/13/2005SCOTT M TRIGGCHIEF ENGINEER – CAPITAL
96,746.171/2/2013WILLIAM H FREEMANCHIEF ENGINEER
96,192.0610/19/1998ALEXANDER R COURTERBATTALION CHIEF
96,192.061/16/2001MICHAEL P CUZZORTBATTALION CHIEF
96,192.0611/30/1998SEAN M MCGEEBATTALION CHIEF
96,149.002/10/1999KIRSTIE GABALDONPRINCIPAL MID JR              
96,149.007/21/2005KELLY JACOBSONPRINCIPAL MID JR              
96,057.984/2/2018JASON D SPARKSCHIEF ENGINEER
95,553.2512/12/2016BENJAMIN W BRIGHTROAD & BRIDGE MANAGER
95,483.0011/13/2018JEASTAUNDA WYNNDIRECTOR PERSONNEL D          
95,476.007/27/2009GREG BERGAMASCOPRINCIPAL MID JR              
95,476.008/26/1986TINA WALDROPPRINCIPAL ELEMENTARY          
94,780.0011/9/1999HOWARD F COLECHIEF
94,780.0010/2/1986BRIAN C LEECHIEF
94,780.001/28/2013JASON I SHEFFIELDDEPUTY DIRECTOR
94,652.095/18/2001SARAH CONE TAYLORASST PERSONNEL SVCS DIR
94,583.004/15/1994KATHLENE TUCKERPRINCIPAL ELEMENTARY          
94,556.543/16/1998CHARLES F CRAINDEPUTY BUILDING OFFICIAL
94,394.7811/3/2014SHAWNA ANNE NOVAKHEALTH & HUMAN SERVC DIR
94,389.6510/25/1999PATRICK MICHAEL WELCHBATTALION CHIEF
94,255.008/1/2005CATHERINE GOODRICHPRINCIPAL ELEMENTARY          
94,135.0010/29/2012JOSEPH HOWELLDIRECTOR OF PUBLIC WORKS 
94,000.001/7/2013ROBERT HARDWICKCHIEF OF POLICE 
93,912.001/28/1985MEGAN HILLSUPERVISOR OF EXEMPTION COMPLIANCE
93,774.0010/17/1990AMANDA GARMANPRINCIPAL ELEMENTARY          
93,601.0011/8/2018COLIN KIRKLANDDIRECTOR INFO SERV            
93,474.754/22/2013HARRY LEE MATHIS JRRADIO SYSTEMS MANAGER
93,471.962/25/2011EDMUND WOOLFOLKEXECUTIVE OFFICER
93,183.007/2/2012BETHANY NELSON-MITIDIERIPRINCIPAL ELEMENTARY          
93,162.531/4/2016BRADLEY J BULTHUISSR ASST COUNTY ATTORNEY
93,069.006/10/2013SHERI L BURNSHIDTA FINANCE MANAGER
92,882.007/1/2014ANGELA FULLERPRINCIPAL ELEMENTARY          
92,732.4710/25/1993DANIEL A PHILLIPSAPPLICATIONS MANAGER
92,715.814/28/2003ANTHONY W CUBBEDGEENVIRONMENTAL MANAGER
92,646.143/10/2005CLAYTON WADE SCHROEDERMANAGMNT- BUDGET ASST DIR
92,587.262/12/2001HANK L EPPERSONBATTALION CHIEF
92,587.261/16/2001CHARLES B MITZELBATTALION CHIEF
92,398.009/11/2006JEANETTE MURPHYPRINCIPAL ELEMENTARY          
92,108.902/6/1995STANLEY J GUSTETICADMINISTRATOR
91,936.0011/1/2016JEANNE DERRINGHUMAN RESOURCES DIRECTOR
91,875.353/20/2000JAN P BREWERENVIRONMENTAL MANAGER
91,847.007/24/2012NIGEL PILLAYPRINCIPAL ELEMENTARY          
91,772.006/10/2013RANDALL STRICKLANDPRINCIPAL ELEMENTARY 
91,756.005/8/2018TIMOTHY EGNORDIRECTOR INS CURR             
91,717.598/25/1997NICK M PERPICHENGINEER (PE)
91,600.088/3/2009REBECCA GUTH HILDINGPRINCIPAL
91,566.548/6/2002SAUNDRA T BUSBYADMINISTRATOR
91,565.786/5/2006GABRIEL T PELLICERASST CULTURAL EVENTS DIR
91,483.001/11/2001TIFFANY CANTWELLPRINCIPAL ELEMENTARY          
91,483.007/1/2017LINDA EDELPRINCIPAL ELEMENTARY          
91,483.008/3/2015KENNETH GOODWINPRINCIPAL ELEMENTARY          
91,320.366/1/2011ADAM R BAILEYASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
91,320.3610/1/2005JASON MATTHEW HUNTSPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
91,140.0010/27/2008CATHERINE VAN HOUSENPRINCIPAL ELEMENTARY          
91,000.008/3/2010CAROL ANN BOGUEPRINCIPAL
91,000.008/29/1983KATHLEEN M GRUNDERADMINISTRATOR
90,977.724/1/1997ANTHONY W CUTHBERTASSISTANT POLICE CHIEF
90,950.193/7/2016TERA K MEEKSTOURSM-CULTRAL EVENTS DIR
90,896.001/2/2018BILLY STAFFORDFINANCE MANAGER
90,709.008/7/2000GARY LARSONBUILDING OFFICIAL 
90,692.031/29/2001TOM A TIBBITTSINFO SYSTEMS MANAGER
90,577.007/31/2006JOY REICHENBERGPRINCIPAL ELEMENTARY          
90,496.0010/22/2001ROBERT H HOISINGTON JRHIDTA IT TECHNICIAN III
90,359.6010/31/2001ROCKY S AGBUNAGINFO SYSTEMS MANAGER
90,325.5011/28/2011RICK D HAMPTONIT DIRECTOR
90,111.2910/14/1997WENDY SUE HICKSSOLID WASTE MANAGER
89,959.618/23/2010WILLIAM T HARLEYWASTEWATER DIVISION MGR
89,728.659/23/1994PATRICK V MCCAULLEYCOMMANDER, POLICE
89,689.007/1/2017ANTONIO SCOTTPRINCIPAL ELEMENTARY 
89,677.667/9/2012MICHAEL STEVEN RYANCOMMUNICATIONS DIRECTOR
89,676.565/14/2001PETER E WEILANDCAPTAIN, FIRE
89,298.6111/26/2007MICHAEL JOHN ROBERSONGROWTH MGT ASST DIRECTOR
89,236.001/3/1984RITA GARLANGERASST PRINCIPAL ELEMENTARY0    
88,379.2012/5/2007CATHY ROCHECHIEF OPERATING OFFICER
88,245.048/25/1978CYNTHIA A DAYEXECUTIVE DIRECTOR
88,215.568/3/2000PAUL K WILLIAMSONDIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS
88,019.001/20/2010KATHY MIGNEREYPROGRAM SPECIALIST            
87,987.127/6/2010REUBEN C FRANKLINMOBILITY PROGRAM MANAGER
87,861.009/16/1997GREGORY S BEAVERCOMMANDER
87,861.007/18/2000TIMOTHY R BURRESCOMMANDER
87,861.008/25/2003STEPHEN J COLSONCORRECTIONS COMMANDER
87,861.002/13/1996BRIAN K HARRINGTONCOMMANDER
87,861.008/10/1993MISTY C NORTHCORRECTIONS COMMANDER
87,861.003/5/1987THOMAS V QUINTIERICOMMANDER
87,861.006/23/1998WILLIAM J WERLECOMMANDER
87,859.7812/1/1999DAWN R CARDENASADMINISTRATIVE MANAGER
87,148.007/1/2009TINA KENNONASST DIRECTOR INS CUR A       
87,039.193/12/2007MICHAEL J FITTIPALDICAPTAIN, FIRE
87,039.191/6/1999JAMES G VON BRETZELCAPTAIN, FIRE
86,999.9011/19/2012NANCY J BLOCHEXECUTIVE DIRECTOR
86,963.791/30/2006WILLIAM HENRY ZEITS JRASST REC & PARKS DIR
86,945.666/3/2014JEFFREY ALLEN ALEXANDERDEPUTY EMERGENCY MGMT DIR
86,293.001/7/2008TOMMY BLEDSOEPROGRAM SPECIALIST 
85,924.177/9/2008CHRISTOPHER D PACETTIDIVISION CHIEF
85,663.551/25/1993BRADLEY D BURCHFIELDSR APPLICATIONS ANALYST
85,663.557/12/1999JEFFREY R PEARSONROADS&BRIDGES SUPRINTNDT
85,624.7412/5/1998GEORGE ROBERT WOODWARDEMS MEDICAL DIRECTOR
85,605.0010/29/2001KIMBERLY J JONESHIDTA ISC MANAGER
85,441.981/16/1991JOHN M CONTESTABILEFIRE RESCUE CAPTAIN
85,439.008/22/1988JOHN RAYSAFETY OFFICER 
85,430.0010/21/1985SUSAN MINSHALLPROGRAM SPECIALIST            
85,430.0012/15/1996KIM WUELLNERSUP COOR MATH                 
85,161.001/4/1988CHARLES EDGAR MULLIGANCOMMANDER
85,161.0012/29/1992ROBERT STEWARTCOMMANDER
85,053.008/14/1989CYNTHIA BAYLYSENIOR COMMERCIAL / TPP LIAISON
84,818.004/12/1988CHARLES E BRADLEY IIWATCH COMMANDER
84,818.0012/12/2005JACOB E PARHAMINFORMATION TECH MANAGER
84,685.009/10/1998TWILA NEEDHAMASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR0 
84,620.765/1/1995SCOTT A GENTRYELECTRONIC SECURITY SYSTEM SUPV-FNG
84,572.8010/22/2001KIMBERLY DACOSTAHR MANAGER
84,529.929/3/2002JEREMY B ROBSHAWDEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
84,073.6010/30/2017JOHN RUNDGRENIT MANAGER
84,000.021/22/1999SHELLEY POPSON ARDISEXECUTIVE DIRECTOR
83,837.4511/13/1989SHARON D LANGFORDVISITOR SERVICES MANAGER
83,817.001/13/2014JULIE HUDSONASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR 0
83,769.7712/20/2010JEFFREY P NORDSIEKFLEET MAINTENANCE MANAGER
83,747.0012/4/2006DENNIS RAMHARRYSPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
83,724.418/4/1997COREY D BOWENSSENIOR GIS COORDINATOR
83,724.4110/1/1999ROBERT W CARBERRYSENIOR GIS COORDINATOR
83,677.7110/24/1988LEON D VAUGHNPARK MAINT SUPERINTENDENT
83,340.406/4/1982THOMAS W MULLIGANBUILDING MAINT SUPT
83,185.711/17/2012RICHARD THOMAS NELSONSCADA MANAGER
83,159.009/23/1982SHARON M HARRELLHIDTA FINANCE SPECIALIST
82,972.0011/23/1995LAUREL DEANGIS COORDINATOR
82,972.004/28/2008GRAHAM PESKETTSENIOR DATABASE ADMINISTRATOR
82,926.007/30/2012DONNA MCMASTERPROGRAM SPECIALIST B 
82,918.007/13/2016JAMES COPELANDCOORDINATOR CONST SERV        
82,918.008/1/2005MICHELLE CURTINCOORDINATOR INSTR CURR        
82,918.008/13/2013MICHAEL EISENCOORDINATOR INSTR CURR        
82,917.541/12/2009TODD J GRANTDEPUTY DIRECTOR, P.W.
82,862.9411/20/1995JENNIFER L MICHAUXCOMMANDER, OPERATIONS
82,683.009/10/1998TWILA POWERSASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR0 
82,513.608/6/2018CURTIS EVANSINSPECTOR GENERAL
82,493.0010/14/1997DARREN M KAELINCORRECTIONS UNIT LT
82,190.008/17/1998PAULA WHITLOCKPHYSICAL THERAPIST            
81,934.947/7/2015PAUL EDWARD NORRISNETWORK ENGINEER
81,855.0010/28/2004HENRY LANGHOLZSCHOOL PSYCHOLOGIST           
81,772.9210/2/2006ERIC HARRY HELLSTROMBATTALION CHIEF-40 HR
81,676.005/18/1993PEGGY G TENNYSONTRAINING LT
81,196.983/14/2006TIMOTHY W FLEMINGDEPUTY DIRECTOR, GEN SERV.
81,187.3110/3/2016JOSEPH SCOTT GIAMMANCODR-GRANT COMPLIANCE DIR
81,152.009/19/2002MELISSA BURNSCHIEF FINANCIAL OFFICER 
81,091.581/5/1998MARCUS W GRABERTFIRE RESCUE CAPTAIN
80,999.888/7/2017DINA PADDENASSISTANT PRINCIPAL
80,942.009/28/1998MATTHEW CUMISKEYRESIDENTIAL APPRAISAL SUPERVISOR
80,901.085/24/1999THEODORE A LOMBARDOSPECIALIST RANK I – 14%
80,833.008/21/2013GINA FONSECAASST PRINCIPAL SENIOR HIGH    
80,668.0011/9/1999SOMMER R ADAMSCORRECTIONS UNIT LT
80,668.001/2/2001LARRY L DURDEN JRPLANNING RESEARCH LT
80,668.004/21/1992SHAWN T LEEWATCH COMMANDER
80,588.087/21/2003SANDRA A STOKEYWEB MANAGER
80,487.008/18/2011STAN REDDISHSPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
80,479.008/4/2008ROBERT BAKERASSISTANT DIRECTOR F S A      
80,479.008/9/2001ANDREA DIECKMANPROGRAM SPECIALIST B          
80,479.0010/17/2006JODI DOUGLASASSISTANT DIRECTOR F S B      
80,479.008/2/2004GEORGE FREEMANPROGRAM SPECIALIST            
80,449.005/25/1993MARGARET Y GRIFFINBUDGET OFFICER
80,449.0011/28/2005ANGELA M HOSFORDFORENSICS UNIT MANAGER
80,078.766/12/2006WILLIAM HARDINGCONSTRUCTION PLANNING & DESIGN MGR – SES

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