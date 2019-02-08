City, County, and State employees paid over $80,000 per year

These are the 312 highest paid public servants working for you in city, county and state government.
In St Johns County, the median household income is about $69,523 per year, according to Data USA and personal finance technology firm SmartAsset. Each individual employee on this report, taken from the Historic City News repository of government employee records, is earning over $80,000 per year, plus benefits.
The records are sorted highest paid to lowest paid. There are examples of underpaid professionals working in local government. Many such employees can no longer afford to live in the City of St Augustine or the City of St Augustine Beach. It is not uncommon to find employees of local government in St Johns County living in Flagler, Putnam, or Clay County and commuting to work. Some employees are assigned city or county vehicles and use the vehicles, not only to get back and forth to work, but also for personal use after hours.
Elected officials and constitutional officers also appear on this report, although in most cases, their salaries are set by statute. No agency votes for their own salary increase. Some of the highest paid individual employees in St Johns County are employed by the sheriff’s office. They have taken control of, with little or no transparency or oversight, the creation of job titles, descriptions, pay grades, and assignment of benefits of one of the county’s largest payrolls.
|233,332.60
|5/23/2011
|PREDRAG BULIC
|CHIEF MEDICAL EXAMINER
|227,445.96
|7/30/2007
|MICHAEL DAVID WANCHICK
|COUNTY ADMINISTRATOR
|186,004.85
|12/1/2016
|DEANNA A OLESKE
|ASSOCIATE MEDICAL EXAMINR
|184,500.11
|11/15/2004
|PATRICK FRANCIS MCCORMACK
|COUNTY ATTORNEY
|173,479.47
|5/26/1998
|JOHN P REGAN
|CITY MANAGER
|173,061.96
|2/1/2015
|MICHAEL A CALHOUN
|ADJUTANT GENERAL-FNG
|165,000.00
|1/1/2017
|JAMES FORSON
|DISTRICT SUPERINTENDENT
|162,047.14
|2/14/2000
|DARRELL M LOCKLEAR
|ASSISTANT COUNTY ADMIN
|156,131.50
|5/23/1990
|TIMOTHY A BURCHFIELD
|ASSISTANT CITY MANAGER
|154,941.91
|6/13/1985
|WILLIAM G YOUNG
|UTILITIES DIRECTOR
|150,701.09
|1/29/2001
|RAM S SHINKRE
|PUBLIC WORKS DIRECTOR
|149,172.36
|1/1/2015
|MIKE A CANZONERI
|ASSISTANT ADJUTANT GENERAL-ARMY
|147,439.91
|8/31/2011
|ISABELLE C LOPEZ
|CITY ATTORNEY
|146,521.00
|11/8/2004
|DAVID B SHOAR
|SHERIFF
|146,267.16
|3/1/2017
|BRIAN M SIMPLER
|ASSISTANT ADJUTANT GENERAL-FNG
|140,369.71
|2/23/2009
|SUZANNE SAMUELS KONCHAN
|GROWTH MANAGEMENT DIR
|140,369.71
|7/11/1986
|WYLIE D THIBAULT
|MIS DIRECTOR
|139,880.00
|4/14/2003
|RUI-DE XUE
|DIRECTOR
|138,590.96
|10/30/2015
|HUNTER CONRAD
|ELECTED OFFICIAL
|135,525.00
|1/3/2017
|JAMES CREAMER
|ELECTED PROPERTY APPRAISER
|134,138.76
|3/13/2000
|MICHAEL T WARFEL
|ASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
|130,952.18
|11/24/2003
|JESSE DANIEL DUNN
|MANAGEMENT & BUDGET DIR
|130,447.00
|7/1/2006
|BRENNAN ASPLEN
|DEP SUPT ACADEMIC SERVICES C
|130,447.00
|7/25/2011
|MICHAEL DEGUTIS
|EXE GEN DIR BUS FINANCE
|130,447.00
|7/1/2003
|CATHY MITTELSTADT
|DEPUTY SUPERINTENDENT ADMIN
|128,999.78
|5/1/2012
|JEANNE GLIDDEN PRICKETT
|PRESIDENT FSDB
|128,908.90
|8/5/1991
|MARK R LITZINGER
|DIRECTOR, FB&M
|128,315.00
|1/15/2009
|MATTHEW D CLINE
|UNDERSHERIFF
|127,419.12
|6/3/2013
|CHESSLEY GORDON SMITH JR
|ASST UTIL DIR, ENG-OPS
|127,030.93
|11/20/2006
|JUNYAO ANDREWS
|ASSISTANT COUNTY ADMIN
|125,000.00
|4/3/1989
|PAMELA MANN
|CHIEF DEPUTY PROPERTY APPRAISER
|124,116.00
|6/12/2003
|BRUCE PATROU
|EXE GEN DIR ADM TECH
|122,448.41
|3/19/2007
|REGINA DIONE ROSS
|DEPUTY COUNTY ATTORNEY
|121,670.00
|12/6/1996
|MICHAEL DRESBACK
|ASSO SUPERT PUPIL PERS
|121,670.00
|8/1/1995
|CATHERINE HUTCHINS
|ASSOC SUPT STAFF SERV
|121,670.00
|8/26/1991
|DAWN SAPP
|ASSO SUPERT INS/CUR
|120,295.00
|8/9/1990
|LEONARD ORTAGUS
|CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
|119,744.00
|5/1/1995
|CYNTHIA WILLIAMS
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|119,284.00
|7/1/2008
|SCOTT SHERMAN
|EXE GEN DIR INS CURR B
|118,634.24
|7/10/2006
|STACEY BETH STANISH
|DIR ADMIN SUPPORT SVCS
|118,611.00
|8/26/1986
|CHRISTOPHER PHELPS
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|118,605.08
|2/25/2008
|MARTHA GRAHAM
|UTILITIES DIRECTOR, P.W.
|118,290.00
|4/24/1995
|PATRICK CARMICHAEL
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|117,117.56
|8/22/2016
|JASON EDWARD BRAWLEY
|COUNTY ENGINEER
|116,344.00
|8/14/1995
|STEPHEN MCCORMICK
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|116,147.20
|2/1/1990
|RICHARD MACDONALD
|CHIEF FINANCIAL OFFICER
|115,863.70
|1/19/1993
|PATRICIA G OLIVER
|LAND MANAGEMENT DIRECTOR
|115,207.97
|1/19/1993
|EDWARD F HOUSTON II
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|115,207.97
|4/4/1991
|CARL SHANK
|FIRE CHIEF – SPEC PROJ
|115,207.97
|3/13/1995
|HOWARD T WHITE
|BUILDING OFFICIAL
|115,002.36
|4/4/1994
|JENNIFER L RAVAN
|ASSISTANT TAX COLLECTOR
|114,979.00
|9/6/2005
|FELESSIA KUNZE
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|114,722.36
|1/21/1982
|JEFFREY A PREVATT
|ASST FIRE RESCUE CHIEF
|114,325.38
|6/27/2006
|JAMES C PIGGOTT
|DIRECTOR, GENERAL SERVICES
|114,225.00
|7/24/1989
|MAX ROYLE
|CITY MANAGER
|113,483.00
|7/1/2015
|FREDRIK OBERKEHR
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|112,838.36
|5/29/1984
|GERALD E SOLANA
|UTILITY OPERATION MANAGER
|112,359.00
|8/15/2005
|PAUL ROSE
|EXE GEN FAC CONST
|112,250.27
|5/1/2018
|MICHAEL G CULLUM
|DIRECTOR, P.W.
|111,865.84
|12/3/2007
|DEBRA RHODES GIBSON
|LIBRARY DIRECTOR
|111,629.00
|9/1/1988
|PAUL ABBATINOZZI
|EXEC/GEN DIR PUPIL PERS SERV
|110,870.00
|7/1/2015
|DEARMAS GRAHAM
|PRINCIPAL SENIOR HIGH
|110,549.00
|1/30/2015
|CRYSTAL FORCE
|PRINCIPAL ADULT EDUCATION
|110,221.24
|8/1/2011
|MELISSA SUE GLASGOW
|DIR ECONOMIC DEVELOPMENT
|110,050.72
|11/8/1999
|CHARLES F KENTON
|ASST UTILITY DIRECTOR
|109,468.00
|8/4/1997
|PAUL GORICKI
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|108,954.00
|6/4/2001
|DAVE DARTY
|CHIEF APPRAISER
|108,885.00
|3/5/1991
|RAYE A BRUTNELL
|DIRECTOR OF FINANCE
|108,885.00
|4/10/1990
|REBECCA P HESSON
|DIRECTOR OF GENERAL SVCS
|108,885.00
|11/24/1986
|DAVID A MESSENGER
|DIRECTOR OF LENF
|108,885.00
|7/17/1990
|SAMUEL P WILLIAMS
|DIRECTOR OF CORRECTIONS
|108,740.21
|4/13/1993
|BARRY E FOX
|POLICE CHIEF
|108,669.00
|4/16/1984
|DARRELL COLEE
|DIRECTOR BUDGET
|108,261.15
|1/26/1998
|JOHN J HALE
|ASSISTANT MIS DIRECTOR
|107,985.00
|7/5/2005
|LINDA THOMSON
|DIRECTOR INS CURR
|107,714.03
|4/8/1998
|TIMOTHY P SHIELDS
|FACILITIES GROUP MANAGER
|107,516.76
|4/6/1997
|BRIAN S FALLON
|STATE QUARTERMASTER-FNG
|107,516.76
|6/19/2004
|STEPHEN M STROUD
|SPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
|107,318.00
|7/1/2004
|STILLMAN KELLEY
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|106,410.65
|9/6/2016
|RODNEY HOWELL COOPER
|COUNTY TRAFFIC ENGINEER
|106,106.18
|11/30/1998
|JOHN D REAMS
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|106,106.18
|7/2/2001
|JOEL L SNEED
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|105,907.00
|12/29/1997
|DAVID D BIRCHIM
|DIRECTOR, PLANNING & BUILDING
|105,857.09
|10/1/1985
|LINDA M STOUGHTON
|EMERGENCY MANAGEMENT DIR
|105,462.55
|6/14/2010
|RYAN PATRICK MURPHY
|DIRECTOR CULTURAL EVENTS
|105,204.01
|1/25/1993
|JASON R GERONA
|BATTALION CHIEF
|105,204.01
|8/5/1981
|ROBERT E HERRING III
|BATTALION CHIEF
|105,159.00
|4/4/2005
|NICOLE CUBBEDGE
|ADMIN OF ASSGN FAC PLANNING
|104,429.00
|3/14/1994
|DAVID LEE
|DIRECTOR MAINTENANCE
|104,372.73
|4/20/1998
|TERESA L BISHOP
|PLANNING DIVISION MANAGER
|104,372.73
|12/2/1996
|MICHAEL J CAMPBELL
|GIS MANAGER
|104,372.73
|5/19/2008
|PHONG THACH NGUYEN
|TRANSPORT DEVPMT DIV MGER
|104,359.80
|8/1/2005
|JESSE DURAL KINGHORN JR
|DIRECTOR OF FINANCIAL SERVICES
|103,729.00
|7/31/2006
|BETHANY GROVES
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|103,360.00
|4/15/1993
|JOHN WILLETS
|PRINCIPAL MID JR
|102,961.10
|10/27/1997
|WILLIAM C SMITH
|RECREATION & PARKS DIR
|102,949.00
|11/15/1985
|PATRICIA MCMAHON
|PRINCIPAL OTHER ELEM SEC
|102,586.85
|3/23/1998
|GREGORY O CALDWELL
|ASSISTANT PUBLIC WORK DIR
|102,492.00
|7/1/2003
|WAYNE KING
|PRINCIPAL MID JR
|102,370.00
|1/1/1988
|KELLY BATTELL
|DIRECTOR PUPIL PERS SERV
|102,370.00
|8/1/2002
|LISA BELL
|DIRECTOR EX ST ED
|102,370.00
|2/17/2005
|DAWN POSEY
|DIRECTOR ACCOUNTING
|102,287.74
|1/5/1998
|SHERMAN SCOTT MISSICK
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|102,287.74
|10/1/1995
|STEPHANIE CANTON WHALEY
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|101,982.00
|3/1/1990
|THOMAS SCHWARM
|PRINCIPAL MID JR
|101,933.04
|6/9/2006
|JOHN PATRICK BURNHAM
|CIP PROGRAM MANAGER PE
|101,717.00
|8/15/2013
|MARQUEZ JACKSON
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|101,633.79
|1/3/2005
|LARRY K MILLER JR
|CHIEF ENG DEVELPMNT-PLAN
|101,599.23
|10/1/1995
|BRIAN M YEOMAN
|BATTALION CHIEF
|101,413.48
|1/14/2003
|SCOTT W GRAHAM
|IT MANAGER
|101,356.00
|7/2/2012
|CHRISTINE STEPHAN
|DIRECTOR INS CURR
|101,356.00
|10/12/1992
|CATHERINE WEBER
|DIRECTOR PERSONNEL D
|101,356.00
|9/27/1999
|CHRISTINE WILLIAMS-ASH
|DIRECTOR PERSONNEL B
|101,291.00
|2/28/2005
|MEREDITH L BREIDENSTEIN
|DIR OF BUDGET & PERF. MGMT
|101,010.05
|9/16/2013
|REBECCA CLAYTON LAVIE
|SR ASST COUNTY ATTORNEY
|100,353.00
|8/15/1994
|KIMBERLY DIXON
|DIRECTOR MEDIA B
|100,353.00
|8/25/2000
|JUSTIN FORFAR
|DIRECTOR INST TECH C
|100,353.00
|3/29/2012
|CHRISTINA LANGSTON
|EXE GEN DIR INFO SERV
|100,353.00
|8/5/2002
|GEORGE MASTORIDIS
|DIRECTOR PERSONNEL C
|100,353.00
|8/22/1995
|BRIAN MCELHONE
|DIRECTOR INS/CURR
|100,353.00
|8/6/2001
|SEAN PREVATT
|DIRECTOR FOOD SERVICE
|100,054.00
|8/19/1996
|ALLEN ANDERSON
|PRINCIPAL MID JR
|100,054.00
|7/2/2012
|AMANDA RIEDL
|PRINCIPAL MID JR
|99,587.00
|2/6/2004
|SANDRA MCMANDON
|PRINCIPAL MID JR
|99,369.00
|12/7/2010
|LORNA KIRKHAM
|DIRECTOR FEDERAL PROGRAMS
|99,359.00
|1/8/2008
|BRIAN BENTZ
|DIRECTOR INST TECH B
|99,359.00
|11/16/2004
|EMILY HARRISON
|DIRECTOR INS CURR
|99,359.00
|1/7/2008
|JEWEL JOHNSON
|DIRECTOR PERSONNEL A
|99,359.00
|8/2/2007
|MELISSA KLEDZIK
|DIRECTOR HEALTH SERVICES
|99,063.00
|7/1/2015
|ALLISON OLSON
|PRINCIPAL MID JR
|99,063.00
|3/29/2000
|JESSICA RICHARDSON
|PRINCIPAL MID JR
|98,901.96
|3/17/2008
|ADAM MICHAEL CURRY
|ASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
|98,488.00
|7/17/2017
|BRAD BRADLEY
|CHIEF ADMIN OFFICER
|98,478.03
|8/12/2013
|PAOLO SALINAS SORIA
|SR ASST COUNTY ATTORNEY
|98,376.00
|10/15/1995
|MELINDA BOGART
|DIRECTOR INST STAFF TRNG SVS
|98,376.00
|9/12/2013
|ALFRED PANTANO
|DIRECTOR TRANSPORTATION
|98,376.00
|12/6/2010
|GARY SNODGRASS
|DIRECTOR PURCHASING
|98,376.00
|1/12/2012
|WAYNE THOMPSON
|DIRECTOR ADM TECH
|98,311.00
|5/19/2005
|CARLOS R AVILES
|FIRE CHIEF
|98,209.00
|8/18/2008
|EDITH JARRELL
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|98,079.25
|1/26/1989
|HOWARD W TUCKER
|GOLF COURSE MANAGER
|98,007.51
|11/10/2003
|SELISA J DERRING
|HUMAN RESOURCE DIRECTOR
|97,914.18
|8/14/1995
|TRACIE C SNOW
|ADMINISTRATOR
|97,719.85
|6/6/1984
|BARRY E STEWART
|WATER DIVISION MANAGER
|97,452.71
|8/13/2001
|MICHAEL T DALTON
|ADMINISTRATIVE MANAGER
|97,411.00
|8/2/2007
|MELISSA PETTY
|DIRECTOR HEALTH SERVICES
|97,402.00
|8/14/2001
|PATRICK MCGEE
|DIRECTOR INST TECH A
|97,402.00
|8/2/2007
|DAVID MORELL
|DIR PLANNING RESERACH
|97,402.00
|7/1/2015
|PAULA STEELE
|DIRECTOR PROFSNL ORIENTATION
|97,402.00
|7/5/2011
|DENISE SUMERIX
|DIRECTOR GUIDANCE
|97,274.84
|6/21/2002
|JULIA R MINTZER
|ADMINISTRATOR
|97,191.00
|7/1/2016
|RYAN PLAYER
|PRINCIPAL MID JR
|97,111.00
|8/12/2013
|TRACI HEMINGWAY
|PRINCIPAL MID JR
|96,984.02
|6/13/2005
|SCOTT M TRIGG
|CHIEF ENGINEER – CAPITAL
|96,746.17
|1/2/2013
|WILLIAM H FREEMAN
|CHIEF ENGINEER
|96,192.06
|10/19/1998
|ALEXANDER R COURTER
|BATTALION CHIEF
|96,192.06
|1/16/2001
|MICHAEL P CUZZORT
|BATTALION CHIEF
|96,192.06
|11/30/1998
|SEAN M MCGEE
|BATTALION CHIEF
|96,149.00
|2/10/1999
|KIRSTIE GABALDON
|PRINCIPAL MID JR
|96,149.00
|7/21/2005
|KELLY JACOBSON
|PRINCIPAL MID JR
|96,057.98
|4/2/2018
|JASON D SPARKS
|CHIEF ENGINEER
|95,553.25
|12/12/2016
|BENJAMIN W BRIGHT
|ROAD & BRIDGE MANAGER
|95,483.00
|11/13/2018
|JEASTAUNDA WYNN
|DIRECTOR PERSONNEL D
|95,476.00
|7/27/2009
|GREG BERGAMASCO
|PRINCIPAL MID JR
|95,476.00
|8/26/1986
|TINA WALDROP
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|94,780.00
|11/9/1999
|HOWARD F COLE
|CHIEF
|94,780.00
|10/2/1986
|BRIAN C LEE
|CHIEF
|94,780.00
|1/28/2013
|JASON I SHEFFIELD
|DEPUTY DIRECTOR
|94,652.09
|5/18/2001
|SARAH CONE TAYLOR
|ASST PERSONNEL SVCS DIR
|94,583.00
|4/15/1994
|KATHLENE TUCKER
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|94,556.54
|3/16/1998
|CHARLES F CRAIN
|DEPUTY BUILDING OFFICIAL
|94,394.78
|11/3/2014
|SHAWNA ANNE NOVAK
|HEALTH & HUMAN SERVC DIR
|94,389.65
|10/25/1999
|PATRICK MICHAEL WELCH
|BATTALION CHIEF
|94,255.00
|8/1/2005
|CATHERINE GOODRICH
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|94,135.00
|10/29/2012
|JOSEPH HOWELL
|DIRECTOR OF PUBLIC WORKS
|94,000.00
|1/7/2013
|ROBERT HARDWICK
|CHIEF OF POLICE
|93,912.00
|1/28/1985
|MEGAN HILL
|SUPERVISOR OF EXEMPTION COMPLIANCE
|93,774.00
|10/17/1990
|AMANDA GARMAN
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|93,601.00
|11/8/2018
|COLIN KIRKLAND
|DIRECTOR INFO SERV
|93,474.75
|4/22/2013
|HARRY LEE MATHIS JR
|RADIO SYSTEMS MANAGER
|93,471.96
|2/25/2011
|EDMUND WOOLFOLK
|EXECUTIVE OFFICER
|93,183.00
|7/2/2012
|BETHANY NELSON-MITIDIERI
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|93,162.53
|1/4/2016
|BRADLEY J BULTHUIS
|SR ASST COUNTY ATTORNEY
|93,069.00
|6/10/2013
|SHERI L BURNS
|HIDTA FINANCE MANAGER
|92,882.00
|7/1/2014
|ANGELA FULLER
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|92,732.47
|10/25/1993
|DANIEL A PHILLIPS
|APPLICATIONS MANAGER
|92,715.81
|4/28/2003
|ANTHONY W CUBBEDGE
|ENVIRONMENTAL MANAGER
|92,646.14
|3/10/2005
|CLAYTON WADE SCHROEDER
|MANAGMNT- BUDGET ASST DIR
|92,587.26
|2/12/2001
|HANK L EPPERSON
|BATTALION CHIEF
|92,587.26
|1/16/2001
|CHARLES B MITZEL
|BATTALION CHIEF
|92,398.00
|9/11/2006
|JEANETTE MURPHY
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|92,108.90
|2/6/1995
|STANLEY J GUSTETIC
|ADMINISTRATOR
|91,936.00
|11/1/2016
|JEANNE DERRING
|HUMAN RESOURCES DIRECTOR
|91,875.35
|3/20/2000
|JAN P BREWER
|ENVIRONMENTAL MANAGER
|91,847.00
|7/24/2012
|NIGEL PILLAY
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|91,772.00
|6/10/2013
|RANDALL STRICKLAND
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|91,756.00
|5/8/2018
|TIMOTHY EGNOR
|DIRECTOR INS CURR
|91,717.59
|8/25/1997
|NICK M PERPICH
|ENGINEER (PE)
|91,600.08
|8/3/2009
|REBECCA GUTH HILDING
|PRINCIPAL
|91,566.54
|8/6/2002
|SAUNDRA T BUSBY
|ADMINISTRATOR
|91,565.78
|6/5/2006
|GABRIEL T PELLICER
|ASST CULTURAL EVENTS DIR
|91,483.00
|1/11/2001
|TIFFANY CANTWELL
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|91,483.00
|7/1/2017
|LINDA EDEL
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|91,483.00
|8/3/2015
|KENNETH GOODWIN
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|91,320.36
|6/1/2011
|ADAM R BAILEY
|ASSISTANT OPERATIONS OFFICER-FNG
|91,320.36
|10/1/2005
|JASON MATTHEW HUNT
|SPECIAL PROJECTS OFFICER-FNG
|91,140.00
|10/27/2008
|CATHERINE VAN HOUSEN
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|91,000.00
|8/3/2010
|CAROL ANN BOGUE
|PRINCIPAL
|91,000.00
|8/29/1983
|KATHLEEN M GRUNDER
|ADMINISTRATOR
|90,977.72
|4/1/1997
|ANTHONY W CUTHBERT
|ASSISTANT POLICE CHIEF
|90,950.19
|3/7/2016
|TERA K MEEKS
|TOURSM-CULTRAL EVENTS DIR
|90,896.00
|1/2/2018
|BILLY STAFFORD
|FINANCE MANAGER
|90,709.00
|8/7/2000
|GARY LARSON
|BUILDING OFFICIAL
|90,692.03
|1/29/2001
|TOM A TIBBITTS
|INFO SYSTEMS MANAGER
|90,577.00
|7/31/2006
|JOY REICHENBERG
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|90,496.00
|10/22/2001
|ROBERT H HOISINGTON JR
|HIDTA IT TECHNICIAN III
|90,359.60
|10/31/2001
|ROCKY S AGBUNAG
|INFO SYSTEMS MANAGER
|90,325.50
|11/28/2011
|RICK D HAMPTON
|IT DIRECTOR
|90,111.29
|10/14/1997
|WENDY SUE HICKS
|SOLID WASTE MANAGER
|89,959.61
|8/23/2010
|WILLIAM T HARLEY
|WASTEWATER DIVISION MGR
|89,728.65
|9/23/1994
|PATRICK V MCCAULLEY
|COMMANDER, POLICE
|89,689.00
|7/1/2017
|ANTONIO SCOTT
|PRINCIPAL ELEMENTARY
|89,677.66
|7/9/2012
|MICHAEL STEVEN RYAN
|COMMUNICATIONS DIRECTOR
|89,676.56
|5/14/2001
|PETER E WEILAND
|CAPTAIN, FIRE
|89,298.61
|11/26/2007
|MICHAEL JOHN ROBERSON
|GROWTH MGT ASST DIRECTOR
|89,236.00
|1/3/1984
|RITA GARLANGER
|ASST PRINCIPAL ELEMENTARY0
|88,379.20
|12/5/2007
|CATHY ROCHE
|CHIEF OPERATING OFFICER
|88,245.04
|8/25/1978
|CYNTHIA A DAY
|EXECUTIVE DIRECTOR
|88,215.56
|8/3/2000
|PAUL K WILLIAMSON
|DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS
|88,019.00
|1/20/2010
|KATHY MIGNEREY
|PROGRAM SPECIALIST
|87,987.12
|7/6/2010
|REUBEN C FRANKLIN
|MOBILITY PROGRAM MANAGER
|87,861.00
|9/16/1997
|GREGORY S BEAVER
|COMMANDER
|87,861.00
|7/18/2000
|TIMOTHY R BURRES
|COMMANDER
|87,861.00
|8/25/2003
|STEPHEN J COLSON
|CORRECTIONS COMMANDER
|87,861.00
|2/13/1996
|BRIAN K HARRINGTON
|COMMANDER
|87,861.00
|8/10/1993
|MISTY C NORTH
|CORRECTIONS COMMANDER
|87,861.00
|3/5/1987
|THOMAS V QUINTIERI
|COMMANDER
|87,861.00
|6/23/1998
|WILLIAM J WERLE
|COMMANDER
|87,859.78
|12/1/1999
|DAWN R CARDENAS
|ADMINISTRATIVE MANAGER
|87,148.00
|7/1/2009
|TINA KENNON
|ASST DIRECTOR INS CUR A
|87,039.19
|3/12/2007
|MICHAEL J FITTIPALDI
|CAPTAIN, FIRE
|87,039.19
|1/6/1999
|JAMES G VON BRETZEL
|CAPTAIN, FIRE
|86,999.90
|11/19/2012
|NANCY J BLOCH
|EXECUTIVE DIRECTOR
|86,963.79
|1/30/2006
|WILLIAM HENRY ZEITS JR
|ASST REC & PARKS DIR
|86,945.66
|6/3/2014
|JEFFREY ALLEN ALEXANDER
|DEPUTY EMERGENCY MGMT DIR
|86,293.00
|1/7/2008
|TOMMY BLEDSOE
|PROGRAM SPECIALIST
|85,924.17
|7/9/2008
|CHRISTOPHER D PACETTI
|DIVISION CHIEF
|85,663.55
|1/25/1993
|BRADLEY D BURCHFIELD
|SR APPLICATIONS ANALYST
|85,663.55
|7/12/1999
|JEFFREY R PEARSON
|ROADS&BRIDGES SUPRINTNDT
|85,624.74
|12/5/1998
|GEORGE ROBERT WOODWARD
|EMS MEDICAL DIRECTOR
|85,605.00
|10/29/2001
|KIMBERLY J JONES
|HIDTA ISC MANAGER
|85,441.98
|1/16/1991
|JOHN M CONTESTABILE
|FIRE RESCUE CAPTAIN
|85,439.00
|8/22/1988
|JOHN RAY
|SAFETY OFFICER
|85,430.00
|10/21/1985
|SUSAN MINSHALL
|PROGRAM SPECIALIST
|85,430.00
|12/15/1996
|KIM WUELLNER
|SUP COOR MATH
|85,161.00
|1/4/1988
|CHARLES EDGAR MULLIGAN
|COMMANDER
|85,161.00
|12/29/1992
|ROBERT STEWART
|COMMANDER
|85,053.00
|8/14/1989
|CYNTHIA BAYLY
|SENIOR COMMERCIAL / TPP LIAISON
|84,818.00
|4/12/1988
|CHARLES E BRADLEY II
|WATCH COMMANDER
|84,818.00
|12/12/2005
|JACOB E PARHAM
|INFORMATION TECH MANAGER
|84,685.00
|9/10/1998
|TWILA NEEDHAM
|ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR0
|84,620.76
|5/1/1995
|SCOTT A GENTRY
|ELECTRONIC SECURITY SYSTEM SUPV-FNG
|84,572.80
|10/22/2001
|KIMBERLY DACOSTA
|HR MANAGER
|84,529.92
|9/3/2002
|JEREMY B ROBSHAW
|DEPUTY CHIEF FIRE RESCUE
|84,073.60
|10/30/2017
|JOHN RUNDGREN
|IT MANAGER
|84,000.02
|1/22/1999
|SHELLEY POPSON ARDIS
|EXECUTIVE DIRECTOR
|83,837.45
|11/13/1989
|SHARON D LANGFORD
|VISITOR SERVICES MANAGER
|83,817.00
|1/13/2014
|JULIE HUDSON
|ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR 0
|83,769.77
|12/20/2010
|JEFFREY P NORDSIEK
|FLEET MAINTENANCE MANAGER
|83,747.00
|12/4/2006
|DENNIS RAMHARRY
|SPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
|83,724.41
|8/4/1997
|COREY D BOWENS
|SENIOR GIS COORDINATOR
|83,724.41
|10/1/1999
|ROBERT W CARBERRY
|SENIOR GIS COORDINATOR
|83,677.71
|10/24/1988
|LEON D VAUGHN
|PARK MAINT SUPERINTENDENT
|83,340.40
|6/4/1982
|THOMAS W MULLIGAN
|BUILDING MAINT SUPT
|83,185.71
|1/17/2012
|RICHARD THOMAS NELSON
|SCADA MANAGER
|83,159.00
|9/23/1982
|SHARON M HARRELL
|HIDTA FINANCE SPECIALIST
|82,972.00
|11/23/1995
|LAUREL DEAN
|GIS COORDINATOR
|82,972.00
|4/28/2008
|GRAHAM PESKETT
|SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR
|82,926.00
|7/30/2012
|DONNA MCMASTER
|PROGRAM SPECIALIST B
|82,918.00
|7/13/2016
|JAMES COPELAND
|COORDINATOR CONST SERV
|82,918.00
|8/1/2005
|MICHELLE CURTIN
|COORDINATOR INSTR CURR
|82,918.00
|8/13/2013
|MICHAEL EISEN
|COORDINATOR INSTR CURR
|82,917.54
|1/12/2009
|TODD J GRANT
|DEPUTY DIRECTOR, P.W.
|82,862.94
|11/20/1995
|JENNIFER L MICHAUX
|COMMANDER, OPERATIONS
|82,683.00
|9/10/1998
|TWILA POWERS
|ASST PRINCIPAL MIDDLE JUNIOR0
|82,513.60
|8/6/2018
|CURTIS EVANS
|INSPECTOR GENERAL
|82,493.00
|10/14/1997
|DARREN M KAELIN
|CORRECTIONS UNIT LT
|82,190.00
|8/17/1998
|PAULA WHITLOCK
|PHYSICAL THERAPIST
|81,934.94
|7/7/2015
|PAUL EDWARD NORRIS
|NETWORK ENGINEER
|81,855.00
|10/28/2004
|HENRY LANGHOLZ
|SCHOOL PSYCHOLOGIST
|81,772.92
|10/2/2006
|ERIC HARRY HELLSTROM
|BATTALION CHIEF-40 HR
|81,676.00
|5/18/1993
|PEGGY G TENNYSON
|TRAINING LT
|81,196.98
|3/14/2006
|TIMOTHY W FLEMING
|DEPUTY DIRECTOR, GEN SERV.
|81,187.31
|10/3/2016
|JOSEPH SCOTT GIAMMANCO
|DR-GRANT COMPLIANCE DIR
|81,152.00
|9/19/2002
|MELISSA BURNS
|CHIEF FINANCIAL OFFICER
|81,091.58
|1/5/1998
|MARCUS W GRABERT
|FIRE RESCUE CAPTAIN
|80,999.88
|8/7/2017
|DINA PADDEN
|ASSISTANT PRINCIPAL
|80,942.00
|9/28/1998
|MATTHEW CUMISKEY
|RESIDENTIAL APPRAISAL SUPERVISOR
|80,901.08
|5/24/1999
|THEODORE A LOMBARDO
|SPECIALIST RANK I – 14%
|80,833.00
|8/21/2013
|GINA FONSECA
|ASST PRINCIPAL SENIOR HIGH
|80,668.00
|11/9/1999
|SOMMER R ADAMS
|CORRECTIONS UNIT LT
|80,668.00
|1/2/2001
|LARRY L DURDEN JR
|PLANNING RESEARCH LT
|80,668.00
|4/21/1992
|SHAWN T LEE
|WATCH COMMANDER
|80,588.08
|7/21/2003
|SANDRA A STOKEY
|WEB MANAGER
|80,487.00
|8/18/2011
|STAN REDDISH
|SPECIALIST CONSTRUCTION SERVCS
|80,479.00
|8/4/2008
|ROBERT BAKER
|ASSISTANT DIRECTOR F S A
|80,479.00
|8/9/2001
|ANDREA DIECKMAN
|PROGRAM SPECIALIST B
|80,479.00
|10/17/2006
|JODI DOUGLAS
|ASSISTANT DIRECTOR F S B
|80,479.00
|8/2/2004
|GEORGE FREEMAN
|PROGRAM SPECIALIST
|80,449.00
|5/25/1993
|MARGARET Y GRIFFIN
|BUDGET OFFICER
|80,449.00
|11/28/2005
|ANGELA M HOSFORD
|FORENSICS UNIT MANAGER
|80,078.76
|6/12/2006
|WILLIAM HARDING
|CONSTRUCTION PLANNING & DESIGN MGR – SES
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