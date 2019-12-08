November 2019 New St Johns County Business Licenses

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|ISSUED
|PHONE
|BUSINESS NAME
|LOCATION
|TYPE BUSINESS
|11/15/2019
|904.907.4652
|2 BLOSSOMS BOUTIQUE
|52 COASTAL HAMMOCK WAY ST AUGUSTINE 32086
|RETAIL SALES
|11/14/2019
|904.540.2798
|206 BEACHSIDE VINTAGE LLC
|6791 CRESCENT COVE DR ST AUGUSTINE 32086
|RETAIL SALES
|11/27/2019
|2843 GREAT ESCAPE LLC
|2843 S PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082
|RENTAL PROPERTY
|11/22/2019
|877.352.2634
|A CANDIES COACHWORKS INC
|555 OUTLET MALL BLVD ST AUGUSTINE 32084
|MISC PUBLIC SERV
|11/21/2019
|A1A HOLDING GROUP II LLC
|3001 S PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082
|RENTAL PROPERTY
|11/19/2019
|941.730.0498
|AGC INNOVATIONS LLC
|19 DOLPHIN BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082
|COMPUTER SERVICES
|11/1/2019
|ALL ABOUT HOME REPAIR
|4420 CARTER RD ST AUGUSTINE 32086
|HANDY MAN NON-STRUCTURAL
|11/18/2019
|904.392.3640
|ALL CARE LAWN CARE
|6440 CAPRI ISLE ST AUGUSTINE 32095
|LAWN MAINTENANCE
|11/27/2019
|386.503.7950
|AMETHYST WELLNESS LLC
|304 KINGSLEY LAKE DR ST AUGUSTINE 32092
|CLINIC
|11/20/2019
|AMY AND JUSTIN HUNT
|6300 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/27/2019
|ANACT
|14709 MARSH VIEW DRIVE NON-LOCAL 32250
|RETAIL SALES
|11/14/2019
|904.515.5070
|ANCIENT CITY POUR TOUR LLC
|495 DEL MONTE DR ST AUGUSTINE 32084
|MISC PUBLIC SERV
|11/18/2019
|813.478.2211
|ANCIENT CITY YACHT SERVICES
|830 KINGS ESTATE RD ST AUGUSTINE 32086
|MARINE REPAIR
|11/18/2019
|904.704.1121
|ART BOX 137
|137 KING ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RETAIL SALES
|11/4/2019
|904.671.6735
|BA BAO YUAN INC
|3501 N PONCE DE LEON BLVD CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|MASSAGE ESTABLISHMENT
|11/19/2019
|BAM PARTNERS LLC
|2 15TH ST CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/8/2019
|904.770.2990
|BANTAM CHEF ST AUGUSTINE LLC
|34 GRANADA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RESTAURANT
|11/26/2019
|BEST GAS LLC
|2970 CABBAGE HAMMOCK RD ST AUGUSTINE 32092
|APPLIANCE REP
|11/8/2019
|904.436.5223
|BEVERLY WHITMAN CPA CFP
|466 TOWN PLAZA AVE PONTE VEDRA 32081
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|11/5/2019
|904.703.8947
|BIRD HOUSE SOAP
|10180 TERRELL PAPPY RD ST JOHNS 32259
|RETAIL SALES
|11/13/2019
|904.660.8328
|BODY & SOUL HERBS LLC
|2726 COLLEGE ST NON-LOCAL 32205
|RETAIL SALES
|11/25/2019
|BURN BOOT CAMP
|150 PINE LAKE DR UT B PONTE VEDRA 32081
|ATHLETIC HEALTH CLUB
|11/22/2019
|904.819.7200
|CAREFAST+
|70 TURIN TER ST AUGUSTINE 32092
|PROFESSIONAL ASSOCIATION
|11/8/2019
|386.866.5170
|CAYTLYN JEWEL PHOTOGRAPHY
|9345 HASTINGS BLVD HASTINGS 32145
|PHOTOGRAPHY
|11/20/2019
|CHRISTINA AND ALAN WACHS
|880 A1A BEACH BLVD CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/27/2019
|904.830.0011
|COLUMBIA CARE FLORIDA
|160 KING ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RETAIL SALES
|11/8/2019
|904.268.5200
|COMMUNITY HOSPICE AND PALLIATIVE CARE
|1355 S US1 ST AUGUSTINE 32084
|NON-PROFIT ORGANIZATION
|11/22/2019
|904.209.5965
|COMPASS SELF STORAGE LLC
|250 SANDY CREEK PKWY ST AUGUSTINE 32095
|STORAGE UNITS
|11/8/2019
|419.221.3004
|CORA PHYSICAL THERAPY NOCATEE
|465 TOWN PLAZA AVE PONTE VEDRA BEACH 32081
|PROFESSIONAL ASSOCIATION
|11/12/2019
|CRAIG SULKEN
|105 KINGS FERRY WAY CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/18/2019
|C-SCAPE BEACH CONDO
|2960 COASTAL HWY ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/15/2019
|DAVID JACKSON
|407 ASHBY LANDING LN NON-LOCAL 32137
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|DAVID P ADAMSON
|26 CORUNNA ST ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/21/2019
|DAWN BURDYL-VOLZ
|4250 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/20/2019
|305.308.3986
|DAWNS ANIMAL SERVICES
|770 ORANGE AVE ST AUGUSTINE 32092
|MISC PUBLIC SERV
|11/27/2019
|DEBORA WILLIAMS
|1636 MASTERS DR ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|DELISH KEBABS OF ST AUGUSTINE
|12 CATHEDRAL PL CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RESTAURANT
|11/15/2019
|DENNIS AND JEAN TEWELL
|8550 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/27/2019
|DENNY PROPERTIES LLC
|405 ANDREAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/19/2019
|904.599.7739
|DUNCAN AND DUNCAN PROPERTY MANAGEMENT LLC
|55 ONEIDA ST CITY OF ST AUGUSTINE 320840000
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|386.299.4052
|DUNLOP TRAINING LLC
|120 CAMDEN CAY DR ST AUGUSTINE 32086
|SCHOOL TRAINING
|11/19/2019
|904.349.1837
|ECOVASIVE NORTH FLORIDA
|101 OAK VIEW CIR PONTE VEDRA BEACH 32082
|MISC PUBLIC SERV
|11/5/2019
|ESPERANZA P ETCHART
|120 VERA CRUZ DR PONTE VEDRA BEACH 32082
|RENTAL PROPERTY
|11/25/2019
|904.444.9316
|ETERNAL SET LLC
|3001 GREEN ACRES RD ST AUGUSTINE 32084
|MISC PUBLIC SERV
|11/22/2019
|904.687.9400
|FAY ENTERPRISES
|134 RIBERIA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RETAIL SALES
|11/22/2019
|904.687.9400
|FAY ENTERPRISES
|57 COMARES AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32080
|MISC PUBLIC SERV
|11/27/2019
|386.225.8462
|FIFIS SECRET PET BOUTIQUE LLC
|162 ST GEORGE ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RETAIL SALES
|11/1/2019
|904.440.8241
|FLIP FLOP FLOORING AND DESIGN LLC
|963 EAGLE POINT DR ST AUGUSTINE 32092
|RETAIL SALES
|11/13/2019
|904.495.2050
|FLOORING MADNESS LLC
|601 FALCON FORK WAY ST JOHNS 32259
|FLOOR COVERING
|11/5/2019
|904.827.3962
|FLORIDA COASTAL CONTRACTORS LLC
|3501 N PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32084
|CONSULTANT
|11/19/2019
|GIDEON DEVELOPMENT LLC
|605 MARKET ST ST AUGUSTINE 32095
|RENTAL PROPERTY
|11/7/2019
|954.303.7584
|GOLD POINT HEALING LLC
|3107 SAWGRASS VILLAGE CIR PONTE VEDRA BEACH 32082
|MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|11/5/2019
|904.287.3246
|GSIPV INC
|147 RIVER MARSH DR PONTE VEDRA BEACH 32082
|CONSULTANT
|11/8/2019
|904.669.7876
|HANDI REPAIR AND LAWN SERVICE INC
|2800 N SIXTH ST ST AUGUSTINE 32084
|HANDY MAN NON-STRUCTURAL
|11/27/2019
|904.891.7012
|HIGH TIDE HOME SERVICES LLC
|2805 S PORTOFINO RD ST AUGUSTINE 32092
|PAINTING WALLCOVERING
|11/26/2019
|HOLISTIC INVESTMENTS LLC
|120 SHERWOOD AVE ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|HONEY TREE PROPERTIES LLC
|347 ST GEORGE ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/15/2019
|904.241.1214
|HUGHES FINANCIAL PARTNERS INC
|822 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082
|CONSULTANT
|11/7/2019
|904.352.5596
|INTEGRITY LAWN AND LANDSCAPE
|2549 HAYWOOD ESTATES LN NON-LOCAL 32233
|LAWN MAINTENANCE
|11/1/2019
|904.229.5466
|ISLAND GIRL ORGANIZING LLC
|603 MIRAMAR CT PONTE VEDRA BEACH 32082
|MISC PUBLIC SERV
|11/19/2019
|JAMES MCCUNE
|402 ZORAYDA AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/15/2019
|JANETTE DURAN
|149 BUCK RUN WAY ST AUGUSTINE 32092
|RENTAL PROPERTY
|11/27/2019
|JENNIFER BRABSON
|4573 JONATHAN ST HASTINGS 32145
|RENTAL PROPERTY
|11/1/2019
|301.788.9387
|JESSICA LERTORA ART
|340 OCEAN CAY BLVD ST AUGUSTINE 32080
|ARTIST
|11/15/2019
|JOHN GORMAN
|3070 HARBOR DR ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|JOSEPH AND MARION CHESEK
|75 SARAGOSSA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/26/2019
|JOSEPH STRANGE AND DENISE HANSON
|66 CORUNNA ST ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/20/2019
|904.737.4626
|JOY ORTHODONTICS
|2750 RACE TRACK RD ST JOHNS 32259
|CLINIC
|11/19/2019
|JULIE AND MICHAEL COLLINS
|7950 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/18/2019
|KAREN NERGARD
|73 ZAMORA ST ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/25/2019
|904.415.2342
|KARL BOCKHEIM
|120 CYPRESS RD ST AUGUSTINE 32086
|HANDY MAN NON-STRUCTURAL
|11/5/2019
|904.829.2627
|KASAM HOSPITALITY INC
|24 CATHEDRAL PL CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|BUSINESS OFFICE
|11/6/2019
|KIMBER LEA COATES
|3 MATANZAS CIR ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/12/2019
|386.627.8430
|LANDSCAPE OF FLAGLER LLC
|3480 STEEL RAIL DR NON-LOCAL 32110
|LANDSCAPING & MAINT
|11/19/2019
|LAURA HODGES
|7900 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/5/2019
|MARY ELLEN SHAW
|205 SPANISH MARSH DR ST AUGUSTINE 32095
|RENTAL PROPERTY
|11/14/2019
|904.955.6582
|MASTER CLEANING SERVICES OF JACKSONVILLE LLC
|1120 N HIDEAWAY DR ST JOHNS 32259
|CLEANING SERVICE
|11/13/2019
|MATANZAS STATE FOREST CEDAR CREEK CAMPGROUND
|6840 S US1 ST AUGUSTINE 32086
|R V PARK
|11/13/2019
|MAXWELL DAVID E REVOCABLE TRUST
|37 FISHERMANS COVE RD PONTE VEDRA BEACH 32082
|RENTAL PROPERTY
|11/12/2019
|MICHAEL BARGER
|2798 USINA ST ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/14/2019
|MICHAEL GUFFY
|2 10TH ST CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/8/2019
|MIKMA PROPERTIES LLC
|20 HYPOLITA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/12/2019
|904.510.3835
|MODERN STYLE PAINTING LLC
|956 N LILAC LOOP ST JOHNS 32259
|PAINTING WALLCOVERING
|11/15/2019
|904.509.0010
|MOES SOUTHWEST GRILL
|1685 S US1 ST AUGUSTINE 32084
|RESTAURANT
|11/14/2019
|904.471.0003
|NAILS SO HAPPY
|1019 A1A BEACH BLVD CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080
|COSMETOLOGIST
|11/27/2019
|NANCY BLOCH
|4901 ATLANTIC VIEW ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/26/2019
|904.808.7246
|NATIONAL HEALTHCARE CENTER OF ST AUGUSTINE LLC
|105 SOUTHPARK BLVD ST AUGUSTINE 32086
|CLINIC
|11/22/2019
|904.241.0370
|NATURAL LIFE
|820 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082
|RETAIL SALES
|11/4/2019
|904.591.4720
|OCEAN BREEZE INTERIORS
|5574 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RETAIL SALES
|11/22/2019
|904.572.8912
|OLD COAST PAINTING LLC
|207 CRETE CT ST AUGUSTINE 32084
|PAINTING WALLCOVERING
|11/15/2019
|OLD FLORIDA FISH CAMP
|1209 S COUNTY ROAD 13 ST AUGUSTINE 32092
|RENTAL PROPERTY
|11/26/2019
|904.241.0370
|PATRICIA HUGHES
|401 PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082
|RENTAL PROPERTY
|11/1/2019
|904.907.3087
|PATRIOT CUTS LLC
|117 DIAMOND LAKE DR ST AUGUSTINE 32084
|LAWN MAINTENANCE
|11/4/2019
|407.725.1394
|PEOPLE FIRST SERVICES LLC
|1101 MIRANDA LN NON-LOCAL 34741
|EMPLOYMENT AGENCY
|11/26/2019
|PHILLIP SULLIVAN
|302 TWELFTH ST ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/15/2019
|904.834.6468
|PROGRADE PAVERS LLC
|830-13 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082
|PAVING & GRADING
|11/13/2019
|R A PRIETOS ENTERPRISES INC
|11 DAVIS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/22/2019
|904.512.7740
|REAL FINANCIAL SOLUTIONS GROUP LLC
|1333 OLD DIXIE HWY ST AUGUSTINE 32084
|BOOKKEEPING TAX SERVICE
|11/14/2019
|904.501.6595
|RENEE LEIGH
|450 WATSON RD ST AUGUSTINE 32086
|MASSAGE THERAPIST
|11/19/2019
|RENEE ROMITO
|149 BROOKFALL DR ST AUGUSTINE 32092
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|RENEE STRAUSS
|5348 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/1/2019
|904.295.9220
|RISE AND SHINE CLEANING SERVICES
|8000 CR 208 ST AUGUSTINE 32092
|CLEANING SERVICE
|11/12/2019
|860.234.0760
|RONALD ROBINSON
|162 SPLIT OAK RD ST AUGUSTINE 32092
|DETAILING
|11/15/2019
|800.635.2926
|RV ONE SUPERSTORES ST AUGUSTINE
|6775 US1 ST AUGUSTINE 32086
|AUTOMOBILE DEALER
|11/13/2019
|904.826.5014
|SANTIAGO & SEBASTIAN ENTERPRISE LLC
|194 OLD HICKORY FOREST RD ST AUGUSTINE 32084
|DETAILING
|11/5/2019
|SAVERIO LOMBARDI
|307 SAWMILL LANDING DR ST AUGUSTINE 32086
|RENTAL PROPERTY
|11/25/2019
|SCOTT HERLIHY
|448 COLUMBUS ST ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/26/2019
|SEDOMA REALTY LLC
|33 SOLANARD PONTE VEDRA BEACH 32082
|REAL ESTATE AGENCY
|11/8/2019
|904.441.2500
|SPROUTS LANDSCAPING LLC
|1549 AUSTIN LN ST AUGUSTINE 32092
|LANDSCAPING & MAINT
|11/15/2019
|904.742.2399
|ST AUGUSTINE MOBILE CAR WASH
|113 SHERWOOD AVE ST AUGUSTINE 32084
|DETAILING
|11/22/2019
|904.299.5854
|ST AUGUSTINE PAVER COMPANY LLC
|7115 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|PAVING & GRADING
|11/5/2019
|386.338.8379
|STALEC INC
|22 FALLON LN NON-LOCAL 32137
|HANDY MAN NON-STRUCTURAL
|11/18/2019
|646.483.7133
|STAR BROWS LLC
|1515 W CR 210 ST JOHNS 32259
|MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|11/26/2019
|703.304.8160
|STITCHING LEFTHANDED
|1916 AMALFI CT ST AUGUSTINE 32092
|RETAIL SALES
|11/21/2019
|904.477.9997
|SUGAR RUSH VENDING LLC
|10930 US HWY 1 N PONTE VEDRA 32081
|MERCHANDISE VENDING
|11/12/2019
|SURF SHACK
|10 LOVETT ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/19/2019
|TERILYN DAWN JONES
|177 SURFSIDE AVE ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/20/2019
|THE CLARK COTTAGES
|7 PARK AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/4/2019
|904.824.4949
|THE MERCER LAW PA
|2812 N TENTH ST ST AUGUSTINE 32084
|PROFESSIONAL ASSOCIATION
|11/13/2019
|904.347.1944
|THE SAUCY PIG
|122 SATURN RD ST AUGUSTINE 32086
|MOBILE FOOD VENDOR
|11/20/2019
|THOMAS AND MARY JENKINS
|18 PONTE VEDRA CIR PONTE VEDRA BEACH 32082
|RENTAL PROPERTY
|11/19/2019
|THOMAS SCHEER
|5394 S A1A ST AUGUSTINE 32080
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|904.719.1969
|TOP NOTCH WINDOW CLEANING AND PRESSURE WASHING LLC
|13339 MT PLEASANT RD NON-LOCAL 32225
|PRESSURE WASHING
|11/5/2019
|904.451.1711
|VANILLA MODE
|35 PURITAN RD PONTE VEDRA 32081
|RETAIL SALES
|11/6/2019
|VILANO BEACH TOWN CENTER REALTY INC
|190 VILANO RD ST AUGUSTINE 32084
|REAL ESTATE AGENCY
|11/5/2019
|904.829.2627
|VISTA HOTEL VIII INC
|88 RIBERIA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|BUSINESS OFFICE
|11/22/2019
|WHITE GLOVE CLEANING & ORGANIZING LLC
|17205 HARBOUR VISTA CIR CITY OF ST AUGUSTINE 32080
|CLEANING SERVICE
|11/13/2019
|WILLIAM AND ALEXANDRA DAUGHERTY
|72 DUMAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
|11/13/2019
|WILLIAM AND ALEXANDRA DAUGHERTY
|74 DUMAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084
|RENTAL PROPERTY
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