November 2019 New St Johns County Business Licenses

December 7, 2019 Business 0

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ISSUEDPHONEBUSINESS NAMELOCATIONTYPE BUSINESS
11/15/2019904.907.46522 BLOSSOMS BOUTIQUE52 COASTAL HAMMOCK WAY ST AUGUSTINE 32086RETAIL SALES
11/14/2019904.540.2798206 BEACHSIDE VINTAGE LLC6791 CRESCENT COVE DR ST AUGUSTINE 32086RETAIL SALES
11/27/20192843 GREAT ESCAPE LLC2843 S PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082RENTAL PROPERTY
11/22/2019877.352.2634A CANDIES COACHWORKS INC555 OUTLET MALL BLVD ST AUGUSTINE 32084MISC PUBLIC SERV 
11/21/2019A1A HOLDING GROUP II LLC3001 S PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082RENTAL PROPERTY
11/19/2019941.730.0498AGC INNOVATIONS LLC19 DOLPHIN BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082COMPUTER SERVICES
11/1/2019ALL ABOUT HOME REPAIR4420 CARTER RD ST AUGUSTINE 32086HANDY MAN NON-STRUCTURAL
11/18/2019904.392.3640ALL CARE LAWN CARE6440 CAPRI ISLE ST AUGUSTINE 32095LAWN MAINTENANCE
11/27/2019386.503.7950AMETHYST WELLNESS LLC304 KINGSLEY LAKE DR ST AUGUSTINE 32092CLINIC
11/20/2019AMY AND JUSTIN HUNT6300 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/27/2019ANACT14709 MARSH VIEW DRIVE NON-LOCAL 32250RETAIL SALES
11/14/2019904.515.5070ANCIENT CITY POUR TOUR LLC495 DEL MONTE DR ST AUGUSTINE 32084MISC PUBLIC SERV 
11/18/2019813.478.2211ANCIENT CITY YACHT SERVICES830 KINGS ESTATE RD ST AUGUSTINE 32086MARINE REPAIR
11/18/2019904.704.1121ART BOX 137137 KING ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RETAIL SALES
11/4/2019904.671.6735BA BAO YUAN INC3501 N PONCE DE LEON BLVD CITY OF ST AUGUSTINE 32084MASSAGE ESTABLISHMENT
11/19/2019BAM PARTNERS LLC2 15TH ST CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080RENTAL PROPERTY
11/8/2019904.770.2990BANTAM CHEF ST AUGUSTINE LLC34 GRANADA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RESTAURANT
11/26/2019BEST GAS LLC2970 CABBAGE HAMMOCK RD ST AUGUSTINE 32092APPLIANCE REP
11/8/2019904.436.5223BEVERLY WHITMAN CPA CFP466 TOWN PLAZA AVE PONTE VEDRA 32081CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
11/5/2019904.703.8947BIRD HOUSE SOAP10180 TERRELL PAPPY RD ST JOHNS 32259RETAIL SALES
11/13/2019904.660.8328BODY & SOUL HERBS LLC2726 COLLEGE ST NON-LOCAL 32205RETAIL SALES
11/25/2019BURN BOOT CAMP150 PINE LAKE DR UT B PONTE VEDRA 32081ATHLETIC HEALTH CLUB
11/22/2019904.819.7200CAREFAST+70 TURIN TER ST AUGUSTINE 32092PROFESSIONAL ASSOCIATION
11/8/2019386.866.5170CAYTLYN JEWEL PHOTOGRAPHY9345 HASTINGS BLVD HASTINGS 32145PHOTOGRAPHY
11/20/2019CHRISTINA AND ALAN WACHS880 A1A BEACH BLVD CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080RENTAL PROPERTY
11/27/2019904.830.0011COLUMBIA CARE FLORIDA160 KING ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RETAIL SALES
11/8/2019904.268.5200COMMUNITY HOSPICE AND PALLIATIVE CARE1355 S US1 ST AUGUSTINE 32084NON-PROFIT ORGANIZATION
11/22/2019904.209.5965COMPASS SELF STORAGE LLC250 SANDY CREEK PKWY ST AUGUSTINE 32095STORAGE UNITS
11/8/2019419.221.3004CORA PHYSICAL THERAPY NOCATEE465 TOWN PLAZA AVE PONTE VEDRA BEACH 32081PROFESSIONAL ASSOCIATION
11/12/2019CRAIG SULKEN105 KINGS FERRY WAY CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/18/2019C-SCAPE BEACH CONDO2960 COASTAL HWY ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/15/2019DAVID JACKSON407 ASHBY LANDING LN NON-LOCAL 32137RENTAL PROPERTY
11/13/2019DAVID P ADAMSON26 CORUNNA ST ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/21/2019DAWN BURDYL-VOLZ4250 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/20/2019305.308.3986DAWNS ANIMAL SERVICES770 ORANGE AVE ST AUGUSTINE 32092MISC PUBLIC SERV 
11/27/2019DEBORA WILLIAMS1636 MASTERS DR ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/13/2019DELISH KEBABS OF ST AUGUSTINE12 CATHEDRAL PL CITY OF ST AUGUSTINE 32084RESTAURANT
11/15/2019DENNIS AND JEAN TEWELL8550 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/27/2019DENNY PROPERTIES LLC405 ANDREAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/19/2019904.599.7739DUNCAN AND DUNCAN PROPERTY MANAGEMENT LLC55 ONEIDA ST CITY OF ST AUGUSTINE 320840000RENTAL PROPERTY
11/13/2019386.299.4052DUNLOP TRAINING LLC120 CAMDEN CAY DR ST AUGUSTINE 32086SCHOOL TRAINING
11/19/2019904.349.1837ECOVASIVE NORTH FLORIDA101 OAK VIEW CIR PONTE VEDRA BEACH 32082MISC PUBLIC SERV 
11/5/2019ESPERANZA P ETCHART120 VERA CRUZ DR PONTE VEDRA BEACH 32082RENTAL PROPERTY
11/25/2019904.444.9316ETERNAL SET LLC3001 GREEN ACRES RD ST AUGUSTINE 32084MISC PUBLIC SERV 
11/22/2019904.687.9400FAY ENTERPRISES134 RIBERIA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RETAIL SALES
11/22/2019904.687.9400FAY ENTERPRISES57 COMARES AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32080MISC PUBLIC SERV 
11/27/2019386.225.8462FIFIS SECRET PET BOUTIQUE LLC162 ST GEORGE ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RETAIL SALES
11/1/2019904.440.8241FLIP FLOP FLOORING AND DESIGN LLC963 EAGLE POINT DR ST AUGUSTINE 32092RETAIL SALES
11/13/2019904.495.2050FLOORING MADNESS LLC601 FALCON FORK WAY ST JOHNS 32259FLOOR COVERING
11/5/2019904.827.3962FLORIDA COASTAL CONTRACTORS LLC3501 N PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32084CONSULTANT
11/19/2019GIDEON DEVELOPMENT LLC605 MARKET ST ST AUGUSTINE 32095RENTAL PROPERTY
11/7/2019954.303.7584GOLD POINT HEALING LLC3107 SAWGRASS VILLAGE CIR PONTE VEDRA BEACH 32082MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
11/5/2019904.287.3246GSIPV INC147 RIVER MARSH DR PONTE VEDRA BEACH 32082CONSULTANT
11/8/2019904.669.7876HANDI REPAIR AND LAWN SERVICE INC2800 N SIXTH ST ST AUGUSTINE 32084HANDY MAN NON-STRUCTURAL
11/27/2019904.891.7012HIGH TIDE HOME SERVICES LLC2805 S PORTOFINO RD ST AUGUSTINE 32092PAINTING WALLCOVERING
11/26/2019HOLISTIC INVESTMENTS LLC120 SHERWOOD AVE ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/13/2019HONEY TREE PROPERTIES LLC347 ST GEORGE ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/15/2019904.241.1214HUGHES FINANCIAL PARTNERS INC822 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082CONSULTANT
11/7/2019904.352.5596INTEGRITY LAWN AND LANDSCAPE2549 HAYWOOD ESTATES LN NON-LOCAL 32233LAWN MAINTENANCE
11/1/2019904.229.5466ISLAND GIRL ORGANIZING LLC603 MIRAMAR CT PONTE VEDRA BEACH 32082MISC PUBLIC SERV 
11/19/2019JAMES MCCUNE402 ZORAYDA AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/15/2019JANETTE DURAN149 BUCK RUN WAY ST AUGUSTINE 32092RENTAL PROPERTY
11/27/2019JENNIFER BRABSON4573 JONATHAN ST HASTINGS 32145RENTAL PROPERTY
11/1/2019301.788.9387JESSICA LERTORA ART340 OCEAN CAY BLVD ST AUGUSTINE 32080ARTIST
11/15/2019JOHN GORMAN3070 HARBOR DR ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/13/2019JOSEPH AND MARION CHESEK75 SARAGOSSA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/26/2019JOSEPH STRANGE AND DENISE HANSON66 CORUNNA ST ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/20/2019904.737.4626JOY ORTHODONTICS2750 RACE TRACK RD ST JOHNS 32259CLINIC
11/19/2019JULIE AND MICHAEL COLLINS7950 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/18/2019KAREN NERGARD73 ZAMORA ST ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/25/2019904.415.2342KARL BOCKHEIM120 CYPRESS RD ST AUGUSTINE 32086HANDY MAN NON-STRUCTURAL
11/5/2019904.829.2627KASAM HOSPITALITY INC24 CATHEDRAL PL CITY OF ST AUGUSTINE 32084BUSINESS OFFICE
11/6/2019KIMBER LEA COATES3 MATANZAS CIR ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/12/2019386.627.8430LANDSCAPE OF FLAGLER LLC3480 STEEL RAIL DR NON-LOCAL 32110LANDSCAPING & MAINT
11/19/2019LAURA HODGES7900 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/5/2019MARY ELLEN SHAW205 SPANISH MARSH DR ST AUGUSTINE 32095RENTAL PROPERTY
11/14/2019904.955.6582MASTER CLEANING SERVICES OF JACKSONVILLE LLC1120 N HIDEAWAY DR ST JOHNS 32259CLEANING SERVICE
11/13/2019MATANZAS STATE FOREST CEDAR CREEK CAMPGROUND6840 S US1 ST AUGUSTINE 32086R V PARK
11/13/2019MAXWELL DAVID E REVOCABLE TRUST37 FISHERMANS COVE RD PONTE VEDRA BEACH 32082RENTAL PROPERTY
11/12/2019MICHAEL BARGER2798 USINA ST ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/14/2019MICHAEL GUFFY2 10TH ST CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080RENTAL PROPERTY
11/8/2019MIKMA PROPERTIES LLC20 HYPOLITA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/12/2019904.510.3835MODERN STYLE PAINTING LLC956 N LILAC LOOP ST JOHNS 32259PAINTING WALLCOVERING
11/15/2019904.509.0010MOES SOUTHWEST GRILL1685 S US1 ST AUGUSTINE 32084RESTAURANT
11/14/2019904.471.0003NAILS SO HAPPY1019 A1A BEACH BLVD CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080COSMETOLOGIST
11/27/2019NANCY BLOCH4901 ATLANTIC VIEW ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/26/2019904.808.7246NATIONAL HEALTHCARE CENTER OF ST AUGUSTINE LLC105 SOUTHPARK BLVD ST AUGUSTINE 32086CLINIC
11/22/2019904.241.0370NATURAL LIFE820 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082RETAIL SALES
11/4/2019904.591.4720OCEAN BREEZE INTERIORS5574 S A1A ST AUGUSTINE 32080RETAIL SALES
11/22/2019904.572.8912OLD COAST PAINTING LLC207 CRETE CT ST AUGUSTINE 32084PAINTING WALLCOVERING
11/15/2019OLD FLORIDA FISH CAMP1209 S COUNTY ROAD 13 ST AUGUSTINE 32092RENTAL PROPERTY
11/26/2019904.241.0370PATRICIA HUGHES401 PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082RENTAL PROPERTY
11/1/2019904.907.3087PATRIOT CUTS LLC117 DIAMOND LAKE DR ST AUGUSTINE 32084LAWN MAINTENANCE
11/4/2019407.725.1394PEOPLE FIRST SERVICES LLC1101 MIRANDA LN NON-LOCAL 34741EMPLOYMENT AGENCY
11/26/2019PHILLIP SULLIVAN302 TWELFTH ST ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/15/2019904.834.6468PROGRADE PAVERS LLC830-13 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082PAVING & GRADING
11/13/2019R A PRIETOS ENTERPRISES INC11 DAVIS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/22/2019904.512.7740REAL FINANCIAL SOLUTIONS GROUP LLC1333 OLD DIXIE HWY ST AUGUSTINE 32084BOOKKEEPING TAX SERVICE
11/14/2019904.501.6595RENEE LEIGH450 WATSON RD ST AUGUSTINE 32086MASSAGE THERAPIST
11/19/2019RENEE ROMITO149 BROOKFALL DR ST AUGUSTINE 32092RENTAL PROPERTY
11/13/2019RENEE STRAUSS5348 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/1/2019904.295.9220RISE AND SHINE CLEANING SERVICES8000 CR 208 ST AUGUSTINE 32092CLEANING SERVICE
11/12/2019860.234.0760RONALD ROBINSON162 SPLIT OAK RD ST AUGUSTINE 32092DETAILING
11/15/2019800.635.2926RV ONE SUPERSTORES ST AUGUSTINE6775 US1 ST AUGUSTINE 32086AUTOMOBILE DEALER
11/13/2019904.826.5014SANTIAGO & SEBASTIAN ENTERPRISE LLC194 OLD HICKORY FOREST RD ST AUGUSTINE 32084DETAILING
11/5/2019SAVERIO LOMBARDI307 SAWMILL LANDING DR ST AUGUSTINE 32086RENTAL PROPERTY
11/25/2019SCOTT HERLIHY448 COLUMBUS ST ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/26/2019SEDOMA REALTY LLC33 SOLANARD PONTE VEDRA BEACH 32082REAL ESTATE AGENCY
11/8/2019904.441.2500SPROUTS LANDSCAPING LLC1549 AUSTIN LN ST AUGUSTINE 32092LANDSCAPING & MAINT
11/15/2019904.742.2399ST AUGUSTINE MOBILE CAR WASH113 SHERWOOD AVE ST AUGUSTINE 32084DETAILING
11/22/2019904.299.5854ST AUGUSTINE PAVER COMPANY LLC7115 S A1A ST AUGUSTINE 32080PAVING & GRADING
11/5/2019386.338.8379STALEC INC22 FALLON LN NON-LOCAL 32137HANDY MAN NON-STRUCTURAL
11/18/2019646.483.7133STAR BROWS LLC1515 W CR 210 ST JOHNS 32259MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
11/26/2019703.304.8160STITCHING LEFTHANDED1916 AMALFI CT ST AUGUSTINE 32092RETAIL SALES
11/21/2019904.477.9997SUGAR RUSH VENDING LLC10930 US HWY 1 N PONTE VEDRA 32081MERCHANDISE VENDING
11/12/2019SURF SHACK10 LOVETT ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/19/2019TERILYN DAWN JONES177 SURFSIDE AVE ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/20/2019THE CLARK COTTAGES7 PARK AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/4/2019904.824.4949THE MERCER LAW PA2812 N TENTH ST ST AUGUSTINE 32084PROFESSIONAL ASSOCIATION
11/13/2019904.347.1944THE SAUCY PIG122 SATURN RD ST AUGUSTINE 32086MOBILE FOOD VENDOR
11/20/2019THOMAS AND MARY JENKINS18 PONTE VEDRA CIR PONTE VEDRA BEACH 32082RENTAL PROPERTY
11/19/2019THOMAS SCHEER5394 S A1A ST AUGUSTINE 32080RENTAL PROPERTY
11/13/2019904.719.1969TOP NOTCH WINDOW CLEANING AND PRESSURE WASHING LLC13339 MT PLEASANT RD NON-LOCAL 32225PRESSURE WASHING
11/5/2019904.451.1711VANILLA MODE35 PURITAN RD PONTE VEDRA 32081RETAIL SALES
11/6/2019VILANO BEACH TOWN CENTER REALTY INC190 VILANO RD ST AUGUSTINE 32084REAL ESTATE AGENCY
11/5/2019904.829.2627VISTA HOTEL VIII INC88 RIBERIA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084BUSINESS OFFICE
11/22/2019WHITE GLOVE CLEANING & ORGANIZING LLC17205 HARBOUR VISTA CIR CITY OF ST AUGUSTINE 32080CLEANING SERVICE
11/13/2019WILLIAM AND ALEXANDRA DAUGHERTY72 DUMAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY
11/13/2019WILLIAM AND ALEXANDRA DAUGHERTY74 DUMAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084RENTAL PROPERTY

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