November 2019 New St Johns County Business Licenses

The information contained in this publications, is taken from sources deemed reliable; the accuracy and completeness of which HCN does not control and cannot guarantee. HCN is not a consumer reporting agency.

Nothing in these terms of service shall be construed to allow the use of information published on the Site for any consumer credit, insurance, employment, real estate or other purpose that may be deemed a “consumer report”.

As to any information taken from government sources, the original public records are on file and should be consulted before taking any action.

ISSUED PHONE BUSINESS NAME LOCATION TYPE BUSINESS 11/15/2019 904.907.4652 2 BLOSSOMS BOUTIQUE 52 COASTAL HAMMOCK WAY ST AUGUSTINE 32086 RETAIL SALES 11/14/2019 904.540.2798 206 BEACHSIDE VINTAGE LLC 6791 CRESCENT COVE DR ST AUGUSTINE 32086 RETAIL SALES 11/27/2019 2843 GREAT ESCAPE LLC 2843 S PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082 RENTAL PROPERTY 11/22/2019 877.352.2634 A CANDIES COACHWORKS INC 555 OUTLET MALL BLVD ST AUGUSTINE 32084 MISC PUBLIC SERV 11/21/2019 A1A HOLDING GROUP II LLC 3001 S PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082 RENTAL PROPERTY 11/19/2019 941.730.0498 AGC INNOVATIONS LLC 19 DOLPHIN BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082 COMPUTER SERVICES 11/1/2019 ALL ABOUT HOME REPAIR 4420 CARTER RD ST AUGUSTINE 32086 HANDY MAN NON-STRUCTURAL 11/18/2019 904.392.3640 ALL CARE LAWN CARE 6440 CAPRI ISLE ST AUGUSTINE 32095 LAWN MAINTENANCE 11/27/2019 386.503.7950 AMETHYST WELLNESS LLC 304 KINGSLEY LAKE DR ST AUGUSTINE 32092 CLINIC 11/20/2019 AMY AND JUSTIN HUNT 6300 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/27/2019 ANACT 14709 MARSH VIEW DRIVE NON-LOCAL 32250 RETAIL SALES 11/14/2019 904.515.5070 ANCIENT CITY POUR TOUR LLC 495 DEL MONTE DR ST AUGUSTINE 32084 MISC PUBLIC SERV 11/18/2019 813.478.2211 ANCIENT CITY YACHT SERVICES 830 KINGS ESTATE RD ST AUGUSTINE 32086 MARINE REPAIR 11/18/2019 904.704.1121 ART BOX 137 137 KING ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RETAIL SALES 11/4/2019 904.671.6735 BA BAO YUAN INC 3501 N PONCE DE LEON BLVD CITY OF ST AUGUSTINE 32084 MASSAGE ESTABLISHMENT 11/19/2019 BAM PARTNERS LLC 2 15TH ST CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080 RENTAL PROPERTY 11/8/2019 904.770.2990 BANTAM CHEF ST AUGUSTINE LLC 34 GRANADA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RESTAURANT 11/26/2019 BEST GAS LLC 2970 CABBAGE HAMMOCK RD ST AUGUSTINE 32092 APPLIANCE REP 11/8/2019 904.436.5223 BEVERLY WHITMAN CPA CFP 466 TOWN PLAZA AVE PONTE VEDRA 32081 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 11/5/2019 904.703.8947 BIRD HOUSE SOAP 10180 TERRELL PAPPY RD ST JOHNS 32259 RETAIL SALES 11/13/2019 904.660.8328 BODY & SOUL HERBS LLC 2726 COLLEGE ST NON-LOCAL 32205 RETAIL SALES 11/25/2019 BURN BOOT CAMP 150 PINE LAKE DR UT B PONTE VEDRA 32081 ATHLETIC HEALTH CLUB 11/22/2019 904.819.7200 CAREFAST+ 70 TURIN TER ST AUGUSTINE 32092 PROFESSIONAL ASSOCIATION 11/8/2019 386.866.5170 CAYTLYN JEWEL PHOTOGRAPHY 9345 HASTINGS BLVD HASTINGS 32145 PHOTOGRAPHY 11/20/2019 CHRISTINA AND ALAN WACHS 880 A1A BEACH BLVD CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080 RENTAL PROPERTY 11/27/2019 904.830.0011 COLUMBIA CARE FLORIDA 160 KING ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RETAIL SALES 11/8/2019 904.268.5200 COMMUNITY HOSPICE AND PALLIATIVE CARE 1355 S US1 ST AUGUSTINE 32084 NON-PROFIT ORGANIZATION 11/22/2019 904.209.5965 COMPASS SELF STORAGE LLC 250 SANDY CREEK PKWY ST AUGUSTINE 32095 STORAGE UNITS 11/8/2019 419.221.3004 CORA PHYSICAL THERAPY NOCATEE 465 TOWN PLAZA AVE PONTE VEDRA BEACH 32081 PROFESSIONAL ASSOCIATION 11/12/2019 CRAIG SULKEN 105 KINGS FERRY WAY CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/18/2019 C-SCAPE BEACH CONDO 2960 COASTAL HWY ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/15/2019 DAVID JACKSON 407 ASHBY LANDING LN NON-LOCAL 32137 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 DAVID P ADAMSON 26 CORUNNA ST ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/21/2019 DAWN BURDYL-VOLZ 4250 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/20/2019 305.308.3986 DAWNS ANIMAL SERVICES 770 ORANGE AVE ST AUGUSTINE 32092 MISC PUBLIC SERV 11/27/2019 DEBORA WILLIAMS 1636 MASTERS DR ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 DELISH KEBABS OF ST AUGUSTINE 12 CATHEDRAL PL CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RESTAURANT 11/15/2019 DENNIS AND JEAN TEWELL 8550 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/27/2019 DENNY PROPERTIES LLC 405 ANDREAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/19/2019 904.599.7739 DUNCAN AND DUNCAN PROPERTY MANAGEMENT LLC 55 ONEIDA ST CITY OF ST AUGUSTINE 320840000 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 386.299.4052 DUNLOP TRAINING LLC 120 CAMDEN CAY DR ST AUGUSTINE 32086 SCHOOL TRAINING 11/19/2019 904.349.1837 ECOVASIVE NORTH FLORIDA 101 OAK VIEW CIR PONTE VEDRA BEACH 32082 MISC PUBLIC SERV 11/5/2019 ESPERANZA P ETCHART 120 VERA CRUZ DR PONTE VEDRA BEACH 32082 RENTAL PROPERTY 11/25/2019 904.444.9316 ETERNAL SET LLC 3001 GREEN ACRES RD ST AUGUSTINE 32084 MISC PUBLIC SERV 11/22/2019 904.687.9400 FAY ENTERPRISES 134 RIBERIA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RETAIL SALES 11/22/2019 904.687.9400 FAY ENTERPRISES 57 COMARES AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32080 MISC PUBLIC SERV 11/27/2019 386.225.8462 FIFIS SECRET PET BOUTIQUE LLC 162 ST GEORGE ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RETAIL SALES 11/1/2019 904.440.8241 FLIP FLOP FLOORING AND DESIGN LLC 963 EAGLE POINT DR ST AUGUSTINE 32092 RETAIL SALES 11/13/2019 904.495.2050 FLOORING MADNESS LLC 601 FALCON FORK WAY ST JOHNS 32259 FLOOR COVERING 11/5/2019 904.827.3962 FLORIDA COASTAL CONTRACTORS LLC 3501 N PONCE DE LEON BLVD ST AUGUSTINE 32084 CONSULTANT 11/19/2019 GIDEON DEVELOPMENT LLC 605 MARKET ST ST AUGUSTINE 32095 RENTAL PROPERTY 11/7/2019 954.303.7584 GOLD POINT HEALING LLC 3107 SAWGRASS VILLAGE CIR PONTE VEDRA BEACH 32082 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 11/5/2019 904.287.3246 GSIPV INC 147 RIVER MARSH DR PONTE VEDRA BEACH 32082 CONSULTANT 11/8/2019 904.669.7876 HANDI REPAIR AND LAWN SERVICE INC 2800 N SIXTH ST ST AUGUSTINE 32084 HANDY MAN NON-STRUCTURAL 11/27/2019 904.891.7012 HIGH TIDE HOME SERVICES LLC 2805 S PORTOFINO RD ST AUGUSTINE 32092 PAINTING WALLCOVERING 11/26/2019 HOLISTIC INVESTMENTS LLC 120 SHERWOOD AVE ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 HONEY TREE PROPERTIES LLC 347 ST GEORGE ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/15/2019 904.241.1214 HUGHES FINANCIAL PARTNERS INC 822 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082 CONSULTANT 11/7/2019 904.352.5596 INTEGRITY LAWN AND LANDSCAPE 2549 HAYWOOD ESTATES LN NON-LOCAL 32233 LAWN MAINTENANCE 11/1/2019 904.229.5466 ISLAND GIRL ORGANIZING LLC 603 MIRAMAR CT PONTE VEDRA BEACH 32082 MISC PUBLIC SERV 11/19/2019 JAMES MCCUNE 402 ZORAYDA AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/15/2019 JANETTE DURAN 149 BUCK RUN WAY ST AUGUSTINE 32092 RENTAL PROPERTY 11/27/2019 JENNIFER BRABSON 4573 JONATHAN ST HASTINGS 32145 RENTAL PROPERTY 11/1/2019 301.788.9387 JESSICA LERTORA ART 340 OCEAN CAY BLVD ST AUGUSTINE 32080 ARTIST 11/15/2019 JOHN GORMAN 3070 HARBOR DR ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 JOSEPH AND MARION CHESEK 75 SARAGOSSA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/26/2019 JOSEPH STRANGE AND DENISE HANSON 66 CORUNNA ST ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/20/2019 904.737.4626 JOY ORTHODONTICS 2750 RACE TRACK RD ST JOHNS 32259 CLINIC 11/19/2019 JULIE AND MICHAEL COLLINS 7950 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/18/2019 KAREN NERGARD 73 ZAMORA ST ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/25/2019 904.415.2342 KARL BOCKHEIM 120 CYPRESS RD ST AUGUSTINE 32086 HANDY MAN NON-STRUCTURAL 11/5/2019 904.829.2627 KASAM HOSPITALITY INC 24 CATHEDRAL PL CITY OF ST AUGUSTINE 32084 BUSINESS OFFICE 11/6/2019 KIMBER LEA COATES 3 MATANZAS CIR ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/12/2019 386.627.8430 LANDSCAPE OF FLAGLER LLC 3480 STEEL RAIL DR NON-LOCAL 32110 LANDSCAPING & MAINT 11/19/2019 LAURA HODGES 7900 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/5/2019 MARY ELLEN SHAW 205 SPANISH MARSH DR ST AUGUSTINE 32095 RENTAL PROPERTY 11/14/2019 904.955.6582 MASTER CLEANING SERVICES OF JACKSONVILLE LLC 1120 N HIDEAWAY DR ST JOHNS 32259 CLEANING SERVICE 11/13/2019 MATANZAS STATE FOREST CEDAR CREEK CAMPGROUND 6840 S US1 ST AUGUSTINE 32086 R V PARK 11/13/2019 MAXWELL DAVID E REVOCABLE TRUST 37 FISHERMANS COVE RD PONTE VEDRA BEACH 32082 RENTAL PROPERTY 11/12/2019 MICHAEL BARGER 2798 USINA ST ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/14/2019 MICHAEL GUFFY 2 10TH ST CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080 RENTAL PROPERTY 11/8/2019 MIKMA PROPERTIES LLC 20 HYPOLITA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/12/2019 904.510.3835 MODERN STYLE PAINTING LLC 956 N LILAC LOOP ST JOHNS 32259 PAINTING WALLCOVERING 11/15/2019 904.509.0010 MOES SOUTHWEST GRILL 1685 S US1 ST AUGUSTINE 32084 RESTAURANT 11/14/2019 904.471.0003 NAILS SO HAPPY 1019 A1A BEACH BLVD CITY OF ST AUGUSTINE BEACH 32080 COSMETOLOGIST 11/27/2019 NANCY BLOCH 4901 ATLANTIC VIEW ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/26/2019 904.808.7246 NATIONAL HEALTHCARE CENTER OF ST AUGUSTINE LLC 105 SOUTHPARK BLVD ST AUGUSTINE 32086 CLINIC 11/22/2019 904.241.0370 NATURAL LIFE 820 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082 RETAIL SALES 11/4/2019 904.591.4720 OCEAN BREEZE INTERIORS 5574 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RETAIL SALES 11/22/2019 904.572.8912 OLD COAST PAINTING LLC 207 CRETE CT ST AUGUSTINE 32084 PAINTING WALLCOVERING 11/15/2019 OLD FLORIDA FISH CAMP 1209 S COUNTY ROAD 13 ST AUGUSTINE 32092 RENTAL PROPERTY 11/26/2019 904.241.0370 PATRICIA HUGHES 401 PONTE VEDRA BLVD PONTE VEDRA BEACH 32082 RENTAL PROPERTY 11/1/2019 904.907.3087 PATRIOT CUTS LLC 117 DIAMOND LAKE DR ST AUGUSTINE 32084 LAWN MAINTENANCE 11/4/2019 407.725.1394 PEOPLE FIRST SERVICES LLC 1101 MIRANDA LN NON-LOCAL 34741 EMPLOYMENT AGENCY 11/26/2019 PHILLIP SULLIVAN 302 TWELFTH ST ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/15/2019 904.834.6468 PROGRADE PAVERS LLC 830-13 N A1A PONTE VEDRA BEACH 32082 PAVING & GRADING 11/13/2019 R A PRIETOS ENTERPRISES INC 11 DAVIS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/22/2019 904.512.7740 REAL FINANCIAL SOLUTIONS GROUP LLC 1333 OLD DIXIE HWY ST AUGUSTINE 32084 BOOKKEEPING TAX SERVICE 11/14/2019 904.501.6595 RENEE LEIGH 450 WATSON RD ST AUGUSTINE 32086 MASSAGE THERAPIST 11/19/2019 RENEE ROMITO 149 BROOKFALL DR ST AUGUSTINE 32092 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 RENEE STRAUSS 5348 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/1/2019 904.295.9220 RISE AND SHINE CLEANING SERVICES 8000 CR 208 ST AUGUSTINE 32092 CLEANING SERVICE 11/12/2019 860.234.0760 RONALD ROBINSON 162 SPLIT OAK RD ST AUGUSTINE 32092 DETAILING 11/15/2019 800.635.2926 RV ONE SUPERSTORES ST AUGUSTINE 6775 US1 ST AUGUSTINE 32086 AUTOMOBILE DEALER 11/13/2019 904.826.5014 SANTIAGO & SEBASTIAN ENTERPRISE LLC 194 OLD HICKORY FOREST RD ST AUGUSTINE 32084 DETAILING 11/5/2019 SAVERIO LOMBARDI 307 SAWMILL LANDING DR ST AUGUSTINE 32086 RENTAL PROPERTY 11/25/2019 SCOTT HERLIHY 448 COLUMBUS ST ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/26/2019 SEDOMA REALTY LLC 33 SOLANARD PONTE VEDRA BEACH 32082 REAL ESTATE AGENCY 11/8/2019 904.441.2500 SPROUTS LANDSCAPING LLC 1549 AUSTIN LN ST AUGUSTINE 32092 LANDSCAPING & MAINT 11/15/2019 904.742.2399 ST AUGUSTINE MOBILE CAR WASH 113 SHERWOOD AVE ST AUGUSTINE 32084 DETAILING 11/22/2019 904.299.5854 ST AUGUSTINE PAVER COMPANY LLC 7115 S A1A ST AUGUSTINE 32080 PAVING & GRADING 11/5/2019 386.338.8379 STALEC INC 22 FALLON LN NON-LOCAL 32137 HANDY MAN NON-STRUCTURAL 11/18/2019 646.483.7133 STAR BROWS LLC 1515 W CR 210 ST JOHNS 32259 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 11/26/2019 703.304.8160 STITCHING LEFTHANDED 1916 AMALFI CT ST AUGUSTINE 32092 RETAIL SALES 11/21/2019 904.477.9997 SUGAR RUSH VENDING LLC 10930 US HWY 1 N PONTE VEDRA 32081 MERCHANDISE VENDING 11/12/2019 SURF SHACK 10 LOVETT ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/19/2019 TERILYN DAWN JONES 177 SURFSIDE AVE ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/20/2019 THE CLARK COTTAGES 7 PARK AVE CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/4/2019 904.824.4949 THE MERCER LAW PA 2812 N TENTH ST ST AUGUSTINE 32084 PROFESSIONAL ASSOCIATION 11/13/2019 904.347.1944 THE SAUCY PIG 122 SATURN RD ST AUGUSTINE 32086 MOBILE FOOD VENDOR 11/20/2019 THOMAS AND MARY JENKINS 18 PONTE VEDRA CIR PONTE VEDRA BEACH 32082 RENTAL PROPERTY 11/19/2019 THOMAS SCHEER 5394 S A1A ST AUGUSTINE 32080 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 904.719.1969 TOP NOTCH WINDOW CLEANING AND PRESSURE WASHING LLC 13339 MT PLEASANT RD NON-LOCAL 32225 PRESSURE WASHING 11/5/2019 904.451.1711 VANILLA MODE 35 PURITAN RD PONTE VEDRA 32081 RETAIL SALES 11/6/2019 VILANO BEACH TOWN CENTER REALTY INC 190 VILANO RD ST AUGUSTINE 32084 REAL ESTATE AGENCY 11/5/2019 904.829.2627 VISTA HOTEL VIII INC 88 RIBERIA ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 BUSINESS OFFICE 11/22/2019 WHITE GLOVE CLEANING & ORGANIZING LLC 17205 HARBOUR VISTA CIR CITY OF ST AUGUSTINE 32080 CLEANING SERVICE 11/13/2019 WILLIAM AND ALEXANDRA DAUGHERTY 72 DUMAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY 11/13/2019 WILLIAM AND ALEXANDRA DAUGHERTY 74 DUMAS ST CITY OF ST AUGUSTINE 32084 RENTAL PROPERTY