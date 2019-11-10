October 2019 New St Johns County Business Licenses

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|AC-ID
|NAME-BUSINESS
|NAME=OWNER
|LOCAL-PHYSICAL
|ISSUED
|TYPE
|FEE
|PHONE
|201981673
|ABBEYS AVENUE
|ANGEL HAWK LLC
|2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 32082
|10/14/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)473-8830
|201981781
|ACE THERAPY AND WELLNESS PLLC
|ACE THERAPY AND WELLNESS PLLC
|565 CHRISTINA DR, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/21/2019
|MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|30.00
|(813)992-4564
|201981529
|ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINE
|ADAMEC CYCLE SALES CO INC
|380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/2/2019
|AUTOMOBILE DEALER
|30.00
|(904)831-1931
|201981531
|ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINE
|ADAMEC CYCLE SALES CO INC
|380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/2/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)831-1931
|201981533
|ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINE
|ADAMEC CYCLE SALES CO INC
|380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/2/2019
|GARAGE
|22.00
|(904)831-1931
|201981639
|ADNAN FARUQI
|FARUQI ADNAN
|1301 PLANTATION ISLAND DR S, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/11/2019
|PHYSICIAN
|30.00
|904-461-9330
|201981595
|ADVANCED PAIN AND SPINE INSTITUTE OF FLORIDA LLC
|ADVANCED PAIN AND SPINE INSTITUTE OF FLORIDA LLC
|1301 PLANTATION ISLAND DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32080
|10/8/2019
|CLINIC
|22.00
|(904)461-9330
|201981675
|AFFORDABLE IMPRINTS
|ANGEL HAWK LLC
|2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 32082
|10/14/2019
|PRINTING SERVICE
|22.00
|(904)473-8830
|201981797
|ALEX EXPRESS LLC
|ALEX EXPRESS LLC
|1082 THREE FORKS CT, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/23/2019
|HAULING SERVICE
|22.00
|(215)360-5121
|201981831
|AMERICAN TOWER LP
|AMERICAN TOWER LP
|10 PRESIDENTIAL WAY, OUT OF AREA FL 01801
|10/28/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(781)926-4744
|201981875
|AMOS CHAMBERS LAWN SERVICE
|CHAMBERS AMOS
|894 W 3RD ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/31/2019
|LAWN MAINTENANCE
|22.00
|(904)400-3297
|201981801
|AMY CARDIN
|CARDIN AMY
|47 MAGNOLIA DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/23/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|(904)520-2322
|201981741
|ANCHORA MEDICAL SUPPLIES LLC
|ANCHORA MEDICAL SUPPLIES LLC
|99 MEDIO DR, ST. AUGUSTINE FL 32095
|10/17/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)495-8411
|201981539
|ANCIENT CITY DRYER DUCT CLEANING
|WORLEY KENNETH D
|1306 ARDMORE ST, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/3/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)814-9222
|201981693
|ANITAS CLEANING LLC
|ANITAS CLEANING LLC
|7973 WASHINGTON AVE, HASTINGS FL 32145
|10/15/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)392-5990
|201981573
|ANSAARIE CARDIAC & ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLEN
|ANSAARIE CARDIAC & ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLEN
|1301 PLANTATION ISLAND DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/7/2019
|CLINIC
|22.00
|(386)232-9203
|201981729
|ANSWER AIDE LLC
|ANSWER AIDE LLC
|4475 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/17/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(904)719-8500
|201981527
|ARTISTIC STUDIO DESIGNS
|YOUNG KAROL A
|117 LAUREL WOODS WAY, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/2/2019
|ARTIST
|0.00
|(201)787-5054
|201981609
|ASPIRE VENTURE GROUP LLC
|ASPIRE VENTURE GROUP LLC
|105 LONGWOOD ST, ST. JOHNS FL 32259
|10/9/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)383-8404
|201981829
|AT&T MOBILITY
|NEW CINGULAR WIRELESS PCS LLC
|120 PALENCIA VILLAGE DR, ST. AUGUSTINE FL 32095
|10/28/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|561-627-3365
|201981505
|AUGGIES MINI DONUTS
|BAF HOLDINGS LLC
|2 ST GEORGE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/1/2019
|FOOD TAKE-OUT ONLY
|30.00
|(941)321-8018
|201981865
|AVANT GARDE GLOBAL RESEARCH
|CONSULTING AND TRAINING LLC
|374 TOPSIDE DR, ST. JOHNS FL 32259
|10/30/2019
|CONSULTANT
|22.00
|(850)545-4414
|201981677
|AVANT PIXELS
|ANGEL HAWK LLC
|2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 32082
|10/14/2019
|COMPUTER SERVICES
|22.00
|(904)473-8830
|201981751
|AYLA THOMASS MAID SERVICES
|THOMAS AYLA K
|940 KINGS ESTATE RD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/18/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)392-7016
|201981599
|AYW PROPERTIES LLC
|WATERMAN WILLIAM B
|104 N WHITNEY ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/8/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981769
|BC DESIGNS INTERNATIONAL LLC
|BC DESIGNS INTERNATIONAL LLC
|1515 CR 210 , ST. JOHNS FL 32259
|10/21/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)416-0061
|201981791
|BEACH LODGE PROPERTIES LLC
|BEACH LODGE PROPERTIES LLC
|4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/22/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981793
|BEACH LODGE PROPERTIES LLC
|BEACH LODGE PROPERTIES LLC
|4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/22/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981743
|BEADS BY GINA JOHNS
|JOHNS GINA
|250 MONTIANO CIR, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/17/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(305)766-1270
|201981643
|BONITA BISHOP-CLARK
|BISHOP-CLARK BONITA
|585 OXFORD ESTATES WAY, ST. JOHNS FL 32259
|10/11/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)881-2229
|201981631
|BREATH OF FRESHAIR BY CHRISTINA MARIE
|JARDINE CHRISTINA M
|425 W TOWN PL, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/11/2019
|COSMETOLOGIST
|22.00
|(386)793-8679
|201981833
|BRIAN AND KAREN PIERCE
|PIERCE BRIAN AND KAREN
|30 MAGNOLIA DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32080
|10/28/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981809
|BUHN T SOPHAL
|SOPHAL BUHN T
|2220 W CR 210 , ST. JOHNS FL 32259
|10/24/2019
|COSMETOLOGIST
|22.00
|904-217-8752
|201981835
|BUSYBZZS
|RODRIGUEZ BARBARA L
|2917 GREEN ACRES RD EXT, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/28/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)827-1590
|201981711
|CAROL SKERRY
|SKERRY CAROL
|1733 SEA FAIR DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/16/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981551
|CHAMBERLAIN KNOWS BEST LLC
|CHAMBERLAIN KNOWS BEST LLC
|407 HUFFNER HILL CIR , ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/4/2019
|CONSULTANT
|22.00
|904-773-4046
|201981845
|CHARLES MCCRAY
|MCCRAY CHARLES
|36 WEEDEN ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981519
|CHEBA HUT TOASTED SUBS
|SEEING GREEN LLC
|604 ANASTASIA BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/2/2019
|RESTAURANT
|37.50
|(904)420-7007
|201981807
|CHRIS LUKAS SERVICES
|LUKAS CHRISTINA R
|116 N WHITNEY ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/24/2019
|CONSULTANT
|22.00
|(941)276-2427
|201981707
|CHRISTOPHER AND DONNA CONSAGA
|CONSAGA CHRISTOPHER AND DONNA
|6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/16/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981715
|COLLAGE DAY SCHOOL
|COLLAGE DAY SCHOOL LLC
|185 LANDRUM LANE , PONTE VEDRA FL 32082
|10/16/2019
|SCHOOL/TRAINING
|30.00
|(904)900-1439
|201981511
|CYNTHIA ARNETT
|ARNETT CYNTHIA
|153 STEWART ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/1/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981855
|DALERIE FISHER
|FISHER DALERIE
|505 TWENTY-THIRD ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981777
|DANIEL THOMPSON BRIDALS
|THOMPSON DANIEL
|200 MALAGA ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/21/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)547-2347
|201981725
|DAYSI JACOBSON ACCOUNTING LLC
|DAYSI JACOBSON ACCOUNTING LLC
|2201 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/16/2019
|BOOKKEEPING/TAX SERVICE
|22.00
|(904)285-1040
|201981555
|DEMARKUS JOHNSON CLEANING SERVICE
|JOHNSON DEMARKUS
|112 LEWIS LN, OUT OF AREA FL 32131
|10/4/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(386)627-6420
|201981523
|DERMATOLOGY SOUTHEAST ST AUGUSTINE
|DERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA
|150 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/2/2019
|CLINIC
|22.00
|(850)877-4134
|201981525
|DERMATOLOGY SOUTHEAST ST AUGUSTINE
|DERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA
|150 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/2/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(850)877-4134
|201981805
|DIAMOND POWER WASHING AND MAINTENANCE INC
|DIAMOND POWER WASHING AND MAINTENANCE INC
|290 WILLOW WINDS PKWY, ST. JOHNS FL 32259
|10/24/2019
|PRESSURE WASHING
|22.00
|(904)484-7908
|201981857
|DIVINE GODDESS PHOTOGRAPHY LLC
|DIVINE GODDESS PHOTOGRAPHY LLC
|113 E FRANCHETTA LN, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/29/2019
|PHOTOGRAPHY
|22.00
|904-887-9799
|201981767
|DONALD JENKINS
|JENKINS DONALD
|5412 SHORE DR, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/21/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981749
|DOUGLAS HERNANDEZ
|HERNANDEZ DOUGLAS
|114 FLAGLER BLVD, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/18/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981589
|DRIVEWAY 75 LLC
|DRIVEWAY 75 LLC
|1700 WOODLAWN RD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/8/2019
|PRESSURE WASHING
|22.00
|(904)806-8607
|201981863
|DRS EXTERIORS INC
|DRS EXTERIORS INC
|10658 BEVERLY NALLE RD, JACKSONVILLE FL 32225
|10/29/2019
|PAINTING/WALLCOVERING
|18.00
|(904)607-0647
|201981613
|EARTH FARE
|EARTH FARE INNC
|120 SHOPS BLVD, ST. JOHNS FL 32259
|10/10/2019
|RESTAURANT
|30.00
|(904)417-9615
|201981867
|EAST COAST SPICE COMPANY
|EAST COAST SPICE COMPANY LLC
|1636 S DAYTONA AVE, OUT OF AREA FL 32136
|10/30/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(615)364-2713
|201981775
|EL AGAVE AZUL
|MEXICAN CUISINE LLC
|2700 ST RD 16 , ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/21/2019
|FOOD TAKE-OUT ONLY
|30.00
|201981811
|EMILY AND CORY BUSICHIO
|BUSICHIO EMILY AND CORY
|130 RIO DEL MAR ST, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/24/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981617
|EMILY AND DAVID HARRELL
|HARRELL EMILY AND DAVID
|8550 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/10/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981647
|EXRECA
|PORTAKAA LLC
|218 ST RD 16 , ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/11/2019
|AUTOMOBILE DEALER
|30.00
|201981667
|FILTERS DIRECT CLUB LLC
|FILTERS DIRECT CLUB LLC
|10 POINCIANA AVE, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/14/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|904-729-2937
|201981513
|FIRST COAST LAWN MASTERS LLC
|FIRST COAST LAWN MASTERS LLC
|137 MANRESA RD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/1/2019
|LAWN MAINTENANCE
|22.00
|(904)439-9577
|201981657
|FLORENCE FRONCZEK
|FRONCZEK FLORENCE
|14 SEA RAVEN TERRACE, OUT OF AREA FL 32176
|10/11/2019
|RETAIL SALES
|0.00
|201981535
|FORGET THE FLOUR
|AEAS LLC
|302 PORTA ROSA CIR, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/2/2019
|COTTAGE FOOD
|30.00
|904-397-4201
|201981745
|FRANK BEDELL HANDYMAN
|BEDELL FRANK
|1500 NW 16TH AVE , OUT OF AREA FL 32605
|10/17/2019
|HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)
|22.00
|(904)540-8671
|201981685
|FUNCTIONAL MOVEMENT LLC
|FUNCTIONAL MOVEMENT LLC
|124 STADIUM CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/14/2019
|MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|30.00
|(757)651-0183
|201981849
|G A RAE DAVIES
|DAVIES G A RAE
|620 PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981549
|GREAT EXPECTATIONS REALTY
|LEGENDARY FUTURES LLC
|2425 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/4/2019
|REAL ESTATE AGENCY
|30.00
|(904)806-4274
|201981763
|GREEN X ENERGY LLC
|GREEN X ENERGY LLC
|307 20TH ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/18/2019
|WHOLESALE
|30.00
|(347)931-0782
|201981713
|GREGORY AND NATALIE SMART
|SMART GREGORY AND NATALIE
|6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/16/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981569
|HAROLD AND CONNIE BAKER
|BAKER HAROLD AND CONNIE
|955 REGISTRY BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/7/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981851
|HARYALLEN PROPERTIES LLC
|HARYALLEN PROPERTIES LLC
|33 BEACON ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981645
|HEATHER DUMADAG
|DUMADAG HEATHER
|159 SCOTLAND YARD BLVD, ST. JOHNS FL 32259
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981853
|HEATHER JERON LLC
|HEATHER JERON LLC
|3025 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981733
|HEATHER MC MASTER
|MC MASTER HEATHER
|2391 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/17/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981799
|HEAVENLY HELPERS MONUMENT CLEANING
|DIXON LARRY G
|290 CALYPSO CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/23/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)293-3747
|201981553
|HOLMEDICAL HOLISTIC HEALTH ACUPUNCTURE
|AND WELLNESS CENTER
|230 CANAL BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/4/2019
|MISCELLANEOUS PROFESSIONAL
|30.00
|(904)878-5513
|201981723
|HOMEGROWN CREATIONS FL
|DAVIS KRISTEN P
|831 WARDS CREEK LN, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/16/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)588-2536
|201981575
|IMRAAN ANSAARIE
|ANSAARIE IMRAAN
|1301 PLANTATION ISLAND DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/7/2019
|PHYSICIAN
|30.00
|(386)232-9203
|201981773
|J FLANAGAN
|FLANAGAN JARED M
|1873 SWISS OAKS ST, ST. JOHNS FL 32259
|10/21/2019
|LANDSCAPING & MAINT
|22.00
|(770)289-2645
|201981567
|J JANITORIAL
|SCRAY JARED W
|336 PALOS CT, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/7/2019
|JANITORIAL SERVICE
|22.00
|(262)365-1476
|201981683
|J SQUARED WORLDWIDE LLC
|J SQUARED WORLDWIDE LLC
|6030 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/14/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981705
|JACK AND NANCY MILLERICK
|MILLERICK JACK AND NANCY
|21 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/16/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981545
|JAMES AND HALA LAQUIDERA
|LAQUIDERA JAMES AND HALA
|8851 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/3/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981689
|JAMIE CHESHIRE PROFESSIONAL CLEANING
|CHESHIRE JAMIE
|695 MADEORE ST, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/15/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)466-8221
|201981869
|JEREMY BUTCHER
|BUTCHER JEREMY
|4000 MOULTRIE FORESIDE BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/30/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981717
|JESS TO THE MESS LLC
|JESS TO THE MESS LLC
|114 W FOREST PARK DR, OUT OF AREA FL 32177
|10/16/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(386)336-6437
|201981783
|JONOS GETAWAYS LLC
|JONOS GETAWAYS LLC
|3604 WINDJAMMER LN, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/22/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981699
|JONS LAWN AND LANDSCAPING
|JONS LAWN AND LANDSCAPING
|3185 AUDRA RD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/16/2019
|LANDSCAPING & MAINT
|22.00
|(904)325-2228
|201981561
|JOSHUA P ZEIDENBERG MD
|ZEINENBERG JOSHUA P
|190 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/4/2019
|PHYSICIAN
|30.00
|(904)829-0674
|201981731
|JTF ASSOCIATES LLC
|JTF ASSOCIATES LLC
|80 ATHENS DR, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/17/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)910-0988
|201981837
|JUDY BENSON
|BENSON JUDY
|200 OCEAN HIBISCUS DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/28/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981739
|KATELYN BURNETT
|BURNETT KATELYN
|6975 A1A S, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/17/2019
|COSMETOLOGIST
|22.00
|(904)501-2502
|201981679
|KATHERINE CORNWELL MCGUIRE
|MCGUIRE KATHERINE C
|816 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/14/2019
|ATTORNEY
|30.00
|(904)638-1085
|201981747
|KATHY KINARDS CLEANING SERVICE
|KINARD KATHY
|4005 FLAGLER ESTATES BLVD, HASTINGS FL 32145
|10/17/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(904)907-7532
|201981765
|KAWADA PHOTOGRAPHY LLC
|KAWADA PHOTOGRAPHY LLC
|524 PORTSMOUTH BAY AVE, PONTE VEDRA FL 32081
|10/18/2019
|PHOTOGRAPHY
|22.00
|(732)740-2028
|201981847
|KBM VILLAS LLC
|KBM VILLAS LLC
|2841 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981651
|KEVIN AND LESIA PETRIZIO
|PETRIZIO KEVIN AND LESIA
|8130 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981737
|KILPATRICK ELECTRIC LLC
|KILPATRICK ELECTRIC LLC
|6550 CR 305 , ELKTON FL 32033
|10/17/2019
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|18.00
|904-669-7309
|201981507
|KING CONCRETE AND PAVERS
|KING RICHARD
|143 JESSE RD, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/1/2019
|PAVING & GRADING
|22.00
|904-329-1318
|201981649
|LAURENCE SKOLNIK
|SKOLNIK LAURENCE
|15 PINE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981709
|LAWRENCE AND LESLIE SEMANYK
|SEMANYK LAWRENCE AND LESLIE
|6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/16/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981821
|LINDA DANIELS LLC
|LINDA DANIELS LLC
|7350 N STATE RD 13 , ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/25/2019
|REAL ESTATE AGENCY
|30.00
|(904)304-7222
|201980861
|LITTLE SPROUTS
|QUAZAR INTERNATIONAL LLC
|6349 SALADO ROAD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/1/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)806-1417
|201981819
|LOCALS ONLY ARTISANS MARKET CORP
|LOCALS ONLY ARTISANS MARKET CORP
|950 ANASTASIA BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/25/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|904-217-7250
|201981787
|LOGGERHEAD CREATIONS LLC
|LOGGERHEAD CREATIONS LLC
|509 E ST, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 32080
|10/22/2019
|ENTERTAINMENT/THEATRE
|225.00
|(904)806-8496
|201981515
|LORI L ALDRICH
|ALDRICH LORI L
|111 NATURE WALK PKWY, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/1/2019
|ATTORNEY
|30.00
|(904)814-8515
|201981605
|LTB CONDOS LLC
|LTB CONDOS LLC
|8000 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/8/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981735
|LUIS RIVAS
|RIVAS LUIS
|2855 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/17/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981625
|MADISON MERRILL
|MERRILL MADISON
|140-6 GATEWAY CIRCLE, ST. JOHNS FL 32259
|10/10/2019
|COSMETOLOGIST
|22.00
|(904)814-8016
|201981597
|MANDALA FAMILY WELLNESS LLC
|MANDALA FAMILY WELLNESS LLC
|185 LANDRUM LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/8/2019
|PROFESSIONAL ASSOCIATION
|30.00
|(904)834-7581
|201981771
|MARNER SOLUTION LLC
|MARNER SOLUTION LLC
|10620 N CR 13 , ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/21/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(727)251-2629
|201981571
|MARTIN SHERYLL R LVG TRUST
|MARTIN SHERYLL R LVG TRUST
|965 REGISTRY BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/7/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981579
|MARY A HENDY
|HENDY MARY
|240 PONTE VEDRA PARK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/7/2019
|OPTOMETRIST
|30.00
|(904)425-5075
|201981521
|MARY LOUS HIDEAWAY
|MC GILL PAMELA K
|17 MADEORE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/2/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981761
|MATTHEW DOWNEY
|DOWNEY MATTHEW
|8550 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/18/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981591
|MEDICAL PHYSICIANS GROUP PLLC
|MEDICAL PHYSCIANS GROUP PLLC
|145 HILDEN ST, PONTE VEDRA FL 32081
|10/8/2019
|PROFESSIONAL ASSOCIATION
|30.00
|(863)874-0898
|201981795
|MERMAID GREEN PUBLISHING INC
|MERMAID GREEN PUBLISHING INC
|320 LOBELIA RD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/22/2019
|PUBLISHING
|22.00
|(919)274-6032
|201981663
|MERMAID RETREAT LLC
|MERMAID RETREAT LLC
|26 RIO VISTA DR, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981621
|MOREYS MOVING INC
|MOREYS MOVING INC
|1750 DOBBS RD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/10/2019
|MOVING / STORAGE
|22.00
|904-814-6032
|201981843
|MUNAFO TRANSPORTATION LLC
|MUNAFO TRANSPORTATION LLC
|205 ST RD 207 , ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/29/2019
|BUSINESS OFFICE
|22.00
|201981585
|NEXTHOME FIRST COAST
|NORTH FLORIDA REAL ESTATE LLC
|1296 PARADISE POND RD, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/7/2019
|REAL ESTATE AGENCY
|30.00
|(678)533-0755
|201981759
|NICHOLAS AND KELLY MEHRTENS
|MEHRTENS NOCHOLAS AND KELLY
|43 SAILFISH LN, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 32080
|10/18/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981757
|OLD CITY PEST
|STAUG OCP LLC
|263 MAJORCA RD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/18/2019
|EXTERMINATING
|22.00
|904-342-9862
|201981637
|OLD COAST CLEANING CO
|OLD COAST CLEANING LLC
|440 LOBELIA RD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/11/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(850)377-3756
|201981669
|ONE CALL CONTRACTING
|HOSPITALITY DEVELOPMENT GROUP LLC
|121 PARADISE VALLEY DR, PONTE VEDRA FL 32081
|10/14/2019
|BUILDING CONTRACTOR
|18.00
|904-613-5997
|201981727
|OUTDOOR 904 APPAREL LLC
|OUTDOOR 904 APPAREL LLC
|765 MEDINA AVE, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/16/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(904)669-6095
|201981803
|PARTIES N MOTION LLC
|PARTIES N MOTION LLC
|607 DEER CROSSING RD, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/23/2019
|RENTAL SERVICE
|22.00
|(904)386-6229
|201981593
|PAT LEUNG MD
|LEUNG PAT
|145 HILDEN ST, PONTE VEDRA FL 32081
|10/8/2019
|PHYSICIAN
|30.00
|(863)874-0898
|201981753
|PAUL ARENBURG
|ARENBURG PAUL
|1733 SEA FAIR DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/18/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981755
|PAUL ARENBURG
|ARENBURG PAUL
|2 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/18/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981577
|PEDIATRIC EYE CONSULTANTS OF NORTH FLORIDA
|FLORIDA PEDIATRIC ASSOCIATES LLC
|240 PONTE VEDRA PARK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/7/2019
|CLINIC
|22.00
|904-425-5075
|201981661
|PG WILKINSON LLC
|PG WILKINCON LLC
|17 DUFFERIN ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981659
|PHILLIP AND CARMENT LETTS
|LETTS PHILLIP AND CARMEN
|37 SURF DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981541
|PICKERING COATINGS AND MAINTENANCE
|PICKERING JEFF J
|422 OCEAN DR, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/3/2019
|HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)
|22.00
|201981813
|PINSPIRATION
|JSB STUDIOS LLC
|880 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/24/2019
|SHOWS
|225.00
|201981691
|POLISH NAILS AND SPA INC
|POLISH NAILS AND SPA INC
|4255 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/15/2019
|BEAUTY SALON
|22.00
|(904)794-0112
|201981877
|POND COMMUNICATIONS
|POND DANIELLE
|951 SILVER SPRING CT, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/31/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(949)922-8519
|201981603
|POSEY FAMILY OUTDOOR SERVICES LLC
|POSEY FAMILY OUTDOOR SERVICES LLC
|2891 BROWNS LANDING RD, OUT OF AREA FL 32177
|10/8/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|904-347-9915
|201981861
|POSH NAIL LOUNGE
|LE AND LE SALON INC
|52 TUSCAN WAY, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/29/2019
|BEAUTY SALON
|22.00
|(904)940-7778
|201981615
|PREHISTORIC FLORIDA CORP
|PREHISTORIC FLORIDA CORP
|162 ST GEORGE STREET, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/12/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|904-484-7458
|201981641
|PRISCILLA DENISE MILETELLO
|MILETELLO PRISCILLA DENISE
|4320 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/11/2019
|MANICURIST/NAIL TECHNICIAN
|22.00
|(904)669-4664
|201981721
|PROACTIVE COMPLIANCE CONSULTING
|MASTROBUONO LINDA
|202 TIMBERWOOD DR, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/16/2019
|CONSULTANT
|22.00
|(401)644-2202
|201981871
|PROFESSIONAL OUTDOOR LLC
|PROFESSIONAL OUTDOOR LLC
|166 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/30/2019
|HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)
|22.00
|(904)515-5104
|201981817
|PROUD HOME SERVICES LLC
|PROUD HOME SERVICES LLC
|180 WOODCROSS DR, ST. JOHNS FL 32259
|10/25/2019
|HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)
|22.00
|(904)612-5918
|201981827
|PS SALON AND SPA
|SALON PS FLORIDA LLC
|115 BENTON LN, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/28/2019
|BEAUTY SALON
|22.00
|(440)600-1592
|201981543
|RACE TO END GBM INC
|RACE TO END GBM INC
|5000 SAWGRASS VILLAGE CIR, PONTE VEDRA FL 32082
|10/3/2019
|NON-PROFIT ORGANIZATION
|0.00
|201981789
|RAIN GOD IRRIGATION AND LANDSCAPING INC
|RAIN GOD IRRIGATION AND LANDSCAPING INC
|3514 CITATION DR, OUT OF AREA FL 32043
|10/22/2019
|IRRIGATION/SPRINKLER SYSTEM
|18.00
|(904)626-3062
|201981665
|REDFISH VACATION RETREAT LLC
|REDFISH VACATION RETREAT LLC
|28 RIO VISTA DR, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981601
|REGIONAL LANDSCAPING & PROPERTY MAINTENANCE INC
|REGIONAL LANDSCAPING & PROPERTY MAINTENANCE INC
|1429 TAWNYBERRY CT, OUT OF AREA FL 34655
|10/8/2019
|LANDSCAPING & MAINT
|22.00
|(727)967-1781
|201981697
|RISE N VAPE SMOKE SHOP LLC
|RISE N VAPE SMOKE SHOP LLC
|113 KING ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/15/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|352-512-8496
|201981611
|ROBERT CARRAWAY
|CARRAWAY ROBERT
|59 N TIFTON WAY, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/9/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981559
|ROSS DRESS FOR LESS #2176
|ROSS DRESS FOR LESS INC
|675 DURBIN PAVILION DR, ST. JOHNS FL 32259
|10/4/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|201981701
|ROYAL MAJESTY CLEANING SERVICE LLC
|ROYAL MAJESTY CLEANING SERVICE LLC
|142 TIMBER LN, OUT OF AREA FL 32177
|10/16/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(386)643-0304
|201981841
|RSC PROPERTIES III LLC
|RSC PROPERTIES III LLC
|7900 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/29/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981825
|SANTA BARBARA HOSPITAL GIFT SHOP
|SPYGLASS TRAVEL LLC
|32C ST GEORGE ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/25/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|386-227-1064
|201981823
|SANTA BARBARA HOSPITAL MUSEUM CORPORATION
|SANTA BARBARA HOSPITAL MUSEUM CORPORATION
|21 SPANISH ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/25/2019
|EXHIBITS/MUSEUM
|225.00
|(386)227-1064
|201981687
|SAWGRASS COMPLETE DENTISTRY
|COMFORTABLE CARE DENTAL HEALTH PROFESSIONALS PA
|5000 SAWGRASS VILLAGE CIR, PONTE VEDRA FL 32082
|10/15/2019
|CLINIC
|22.00
|(317)960-4060
|201981815
|SIEKHOR HONG
|SIEKHOR HONG
|1820 ST RD 13, ST. JOHNS FL 32259
|10/25/2019
|COSMETOLOGIST
|22.00
|(904)962-5600
|201981565
|SIGMAN FABRICATION AND WELDING LLC
|SIGMAN FABRICATION AND WELDING LLC
|6500B CRACKER SWAMP RD, HASTINGS FL 32145
|10/7/2019
|WELDING SERVICE
|22.00
|904-392-0272
|201981619
|SIGNAL 88 OF FIRST COAST
|FIRST COAST ASSET PROTECTION SOLUTIONS INC
|10030 EW PAPPY ROAD, ST. JOHNS FL 32259
|10/10/2019
|SECURITY SERVICE
|22.00
|(904)808-2142
|201981671
|SLOANE KEATS
|KEATS SLOANE
|FARMERS MARKET PIER , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/14/2019
|ARTIST
|30.00
|(904)441-9048
|201981859
|SOUTHERN STREAM SERVICES FL
|SOUTHERN STREAM SERVICES FL LLC
|69 BAINBRIDGE LN, OUT OF AREA FL 32137
|10/29/2019
|HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)
|22.00
|(904)392-8804
|201981779
|ST AUGUSTINE HOME WATCH
|BALDWIN GINA T
|1463 SPRING ST, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/21/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(239)494-2859
|201981681
|STAY TIGHT CHARTERS LLC
|STAY TIGHT CHARTERS LLC
|914 PONTE VEDRA BLVD , PONTE VEDRA FL 32082
|10/14/2019
|CHARTER BOAT
|22.00
|904-314-0803
|201981703
|SUZANNE STORY
|STORY SUZANNE
|2 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/16/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981719
|TAYLOR AUTO AIR LLC
|TAYLOR AUTO AIR LLC
|56 S DIXIE HWY, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/16/2019
|GARAGE
|22.00
|(904)342-2723
|201981629
|TERESE WHITLEY
|WHITLEY TERESE
|3107 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/11/2019
|MASSAGE THERAPIST
|30.00
|(904)422-0088
|201981623
|THE BARNYARD BUNCH
|HECKMAN MELISSA
|9620 LUTHER BECK ROAD, HASTINGS FL 32145
|10/10/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(352)875-1756
|201981785
|THE EVENT AGENCY
|BOUQUET BRIAN
|162 SAN MARCO AVE, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/22/2019
|EXHIBITS/MUSEUM
|225.00
|(310)902-5461
|201981563
|THE LITTLE WHALE
|REED ANN M TRUST
|6 LOVETT ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/4/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981557
|THE POOL CHICK FLORIDA LLC
|THE POOL CHICK FLORIDA LLC
|150 VERACRUZ DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/4/2019
|SWIMMING POOL CLEANING
|22.00
|(904)566-3065
|201981653
|THEODORE KLING
|KLING THEODORE
|4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981537
|TIFFANYS FRESH TOUCH CLEANING LLC
|TIFFANYS FRESH TOUCH CLEANING LLC
|6601 BROWARD ST, ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/3/2019
|CLEANING SERVICE
|22.00
|(561)809-3547
|201981517
|TIME TO SHINE TOTAL LAWN CARE SERVICE LLC
|TIME TO SHINE TOTAL LAWN CARE SERVICE LLC
|264 MARGARET ST, OUT OF AREA FL 32193
|10/2/2019
|LAWN MAINTENANCE
|22.00
|(386)530-0024
|201981873
|TIMOTHY AND CARLA SHANNON
|SHANNON TIMOTHY AND CARLA
|3545 COASTAL HWY, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/31/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981607
|TURF SURFERS
|TAYLOR JORDAN
|753 EAGLE POINT DR, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/9/2019
|LAWN MAINTENANCE
|22.00
|904-570-2781
|201981509
|UDI
|INTERKOI INC
|11225 N ST JOHNS INDUSTRIAL PKWY, JACKSONVILLE FL 32246
|10/1/2019
|MISC. PUBLIC SERV.
|22.00
|(904)646-9000
|201981879
|US CONCRETE CONTRACTORS INC
|US CONCRETE CONTRACTORS INC
|5322 E AIRPARK LOOP, OUT OF AREA FL 32043
|10/31/2019
|PAVING & GRADING
|22.00
|201981695
|VETERANS DEVELOPMENT GROUP LLC
|VETERANS DEVELOPMENT GROUP LLC
|255 GREEN TURTLE LN, ST. AUGUSTINE FL 32086
|10/15/2019
|BUSINESS OFFICE
|22.00
|(850)597-1976
|201981581
|VILLAGE POOL & PATIO
|WINIARZ JESSE
|2816 S PORTOFINO RD, ST. AUGUSTINE FL 32092
|10/7/2019
|0.00
|201981627
|WHITLEY THERAPEUTIX INC
|WHITLEY THERAPEUTIX INC
|3107 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
|10/11/2019
|MASSAGE ESTABLISHMENT
|30.00
|(904)422-0088
|201981655
|WILLIAM AND LISABRITT STEVENS
|STEVENS WILLIAM AND LISABRITT
|4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080
|10/11/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981583
|WILLIAM F COOK
|COOK WILLIAM F
|149 FERROL RD, ST. AUGUSTINE FL 32084
|10/7/2019
|BOOKKEEPING/TAX SERVICE
|0.00
|201981547
|WILLIAM LUCCHESI
|LUCCHESI WILLIAM
|16 F ST, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 32080
|10/3/2019
|RENTAL PROPERTY
|15.00
|201981839
|WILSON HOUSE
|FINNEGAN JOSEPH AND MARGARET
|280 ST GEORGE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084
|10/28/2019
|MOTEL/HOTEL/BED & BREAKFAST
|15.00
|201981587
|WNT TOOLS
|DECOSTA WAYNE
|808 NOTTAGE HILL STREET, FRUIT COVE FL 32259
|10/7/2019
|RETAIL SALES
|30.00
|(678)522-6459
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