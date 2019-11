October 2019 New St Johns County Business Licenses

The information contained in this publications, is taken from sources deemed reliable; the accuracy and completeness of which HCN does not control and cannot guarantee. HCN is not a consumer reporting agency.

AC-ID NAME-BUSINESS NAME=OWNER LOCAL-PHYSICAL ISSUED TYPE FEE PHONE 201981673 ABBEYS AVENUE ANGEL HAWK LLC 2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 32082 10/14/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)473-8830 201981781 ACE THERAPY AND WELLNESS PLLC ACE THERAPY AND WELLNESS PLLC 565 CHRISTINA DR, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/21/2019 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 30.00 (813)992-4564 201981529 ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINE ADAMEC CYCLE SALES CO INC 380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/2/2019 AUTOMOBILE DEALER 30.00 (904)831-1931 201981531 ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINE ADAMEC CYCLE SALES CO INC 380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/2/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)831-1931 201981533 ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINE ADAMEC CYCLE SALES CO INC 380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/2/2019 GARAGE 22.00 (904)831-1931 201981639 ADNAN FARUQI FARUQI ADNAN 1301 PLANTATION ISLAND DR S, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/11/2019 PHYSICIAN 30.00 904-461-9330 201981595 ADVANCED PAIN AND SPINE INSTITUTE OF FLORIDA LLC ADVANCED PAIN AND SPINE INSTITUTE OF FLORIDA LLC 1301 PLANTATION ISLAND DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32080 10/8/2019 CLINIC 22.00 (904)461-9330 201981675 AFFORDABLE IMPRINTS ANGEL HAWK LLC 2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 32082 10/14/2019 PRINTING SERVICE 22.00 (904)473-8830 201981797 ALEX EXPRESS LLC ALEX EXPRESS LLC 1082 THREE FORKS CT, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/23/2019 HAULING SERVICE 22.00 (215)360-5121 201981831 AMERICAN TOWER LP AMERICAN TOWER LP 10 PRESIDENTIAL WAY, OUT OF AREA FL 01801 10/28/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (781)926-4744 201981875 AMOS CHAMBERS LAWN SERVICE CHAMBERS AMOS 894 W 3RD ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/31/2019 LAWN MAINTENANCE 22.00 (904)400-3297 201981801 AMY CARDIN CARDIN AMY 47 MAGNOLIA DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/23/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 (904)520-2322 201981741 ANCHORA MEDICAL SUPPLIES LLC ANCHORA MEDICAL SUPPLIES LLC 99 MEDIO DR, ST. AUGUSTINE FL 32095 10/17/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)495-8411 201981539 ANCIENT CITY DRYER DUCT CLEANING WORLEY KENNETH D 1306 ARDMORE ST, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/3/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)814-9222 201981693 ANITAS CLEANING LLC ANITAS CLEANING LLC 7973 WASHINGTON AVE, HASTINGS FL 32145 10/15/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)392-5990 201981573 ANSAARIE CARDIAC & ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLEN ANSAARIE CARDIAC & ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLEN 1301 PLANTATION ISLAND DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/7/2019 CLINIC 22.00 (386)232-9203 201981729 ANSWER AIDE LLC ANSWER AIDE LLC 4475 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 32086 10/17/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (904)719-8500 201981527 ARTISTIC STUDIO DESIGNS YOUNG KAROL A 117 LAUREL WOODS WAY, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/2/2019 ARTIST 0.00 (201)787-5054 201981609 ASPIRE VENTURE GROUP LLC ASPIRE VENTURE GROUP LLC 105 LONGWOOD ST, ST. JOHNS FL 32259 10/9/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)383-8404 201981829 AT&T MOBILITY NEW CINGULAR WIRELESS PCS LLC 120 PALENCIA VILLAGE DR, ST. AUGUSTINE FL 32095 10/28/2019 RETAIL SALES 30.00 561-627-3365 201981505 AUGGIES MINI DONUTS BAF HOLDINGS LLC 2 ST GEORGE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/1/2019 FOOD TAKE-OUT ONLY 30.00 (941)321-8018 201981865 AVANT GARDE GLOBAL RESEARCH CONSULTING AND TRAINING LLC 374 TOPSIDE DR, ST. JOHNS FL 32259 10/30/2019 CONSULTANT 22.00 (850)545-4414 201981677 AVANT PIXELS ANGEL HAWK LLC 2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 32082 10/14/2019 COMPUTER SERVICES 22.00 (904)473-8830 201981751 AYLA THOMASS MAID SERVICES THOMAS AYLA K 940 KINGS ESTATE RD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/18/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)392-7016 201981599 AYW PROPERTIES LLC WATERMAN WILLIAM B 104 N WHITNEY ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/8/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981769 BC DESIGNS INTERNATIONAL LLC BC DESIGNS INTERNATIONAL LLC 1515 CR 210 , ST. JOHNS FL 32259 10/21/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)416-0061 201981791 BEACH LODGE PROPERTIES LLC BEACH LODGE PROPERTIES LLC 4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/22/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981793 BEACH LODGE PROPERTIES LLC BEACH LODGE PROPERTIES LLC 4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/22/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981743 BEADS BY GINA JOHNS JOHNS GINA 250 MONTIANO CIR, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/17/2019 RETAIL SALES 30.00 (305)766-1270 201981643 BONITA BISHOP-CLARK BISHOP-CLARK BONITA 585 OXFORD ESTATES WAY, ST. JOHNS FL 32259 10/11/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)881-2229 201981631 BREATH OF FRESHAIR BY CHRISTINA MARIE JARDINE CHRISTINA M 425 W TOWN PL, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/11/2019 COSMETOLOGIST 22.00 (386)793-8679 201981833 BRIAN AND KAREN PIERCE PIERCE BRIAN AND KAREN 30 MAGNOLIA DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32080 10/28/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981809 BUHN T SOPHAL SOPHAL BUHN T 2220 W CR 210 , ST. JOHNS FL 32259 10/24/2019 COSMETOLOGIST 22.00 904-217-8752 201981835 BUSYBZZS RODRIGUEZ BARBARA L 2917 GREEN ACRES RD EXT, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/28/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)827-1590 201981711 CAROL SKERRY SKERRY CAROL 1733 SEA FAIR DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/16/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981551 CHAMBERLAIN KNOWS BEST LLC CHAMBERLAIN KNOWS BEST LLC 407 HUFFNER HILL CIR , ST. AUGUSTINE FL 32092 10/4/2019 CONSULTANT 22.00 904-773-4046 201981845 CHARLES MCCRAY MCCRAY CHARLES 36 WEEDEN ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981519 CHEBA HUT TOASTED SUBS SEEING GREEN LLC 604 ANASTASIA BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/2/2019 RESTAURANT 37.50 (904)420-7007 201981807 CHRIS LUKAS SERVICES LUKAS CHRISTINA R 116 N WHITNEY ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/24/2019 CONSULTANT 22.00 (941)276-2427 201981707 CHRISTOPHER AND DONNA CONSAGA CONSAGA CHRISTOPHER AND DONNA 6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/16/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981715 COLLAGE DAY SCHOOL COLLAGE DAY SCHOOL LLC 185 LANDRUM LANE , PONTE VEDRA FL 32082 10/16/2019 SCHOOL/TRAINING 30.00 (904)900-1439 201981511 CYNTHIA ARNETT ARNETT CYNTHIA 153 STEWART ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/1/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981855 DALERIE FISHER FISHER DALERIE 505 TWENTY-THIRD ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981777 DANIEL THOMPSON BRIDALS THOMPSON DANIEL 200 MALAGA ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/21/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)547-2347 201981725 DAYSI JACOBSON ACCOUNTING LLC DAYSI JACOBSON ACCOUNTING LLC 2201 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/16/2019 BOOKKEEPING/TAX SERVICE 22.00 (904)285-1040 201981555 DEMARKUS JOHNSON CLEANING SERVICE JOHNSON DEMARKUS 112 LEWIS LN, OUT OF AREA FL 32131 10/4/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (386)627-6420 201981523 DERMATOLOGY SOUTHEAST ST AUGUSTINE DERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA 150 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/2/2019 CLINIC 22.00 (850)877-4134 201981525 DERMATOLOGY SOUTHEAST ST AUGUSTINE DERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA 150 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/2/2019 RETAIL SALES 30.00 (850)877-4134 201981805 DIAMOND POWER WASHING AND MAINTENANCE INC DIAMOND POWER WASHING AND MAINTENANCE INC 290 WILLOW WINDS PKWY, ST. JOHNS FL 32259 10/24/2019 PRESSURE WASHING 22.00 (904)484-7908 201981857 DIVINE GODDESS PHOTOGRAPHY LLC DIVINE GODDESS PHOTOGRAPHY LLC 113 E FRANCHETTA LN, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/29/2019 PHOTOGRAPHY 22.00 904-887-9799 201981767 DONALD JENKINS JENKINS DONALD 5412 SHORE DR, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/21/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981749 DOUGLAS HERNANDEZ HERNANDEZ DOUGLAS 114 FLAGLER BLVD, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/18/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981589 DRIVEWAY 75 LLC DRIVEWAY 75 LLC 1700 WOODLAWN RD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/8/2019 PRESSURE WASHING 22.00 (904)806-8607 201981863 DRS EXTERIORS INC DRS EXTERIORS INC 10658 BEVERLY NALLE RD, JACKSONVILLE FL 32225 10/29/2019 PAINTING/WALLCOVERING 18.00 (904)607-0647 201981613 EARTH FARE EARTH FARE INNC 120 SHOPS BLVD, ST. JOHNS FL 32259 10/10/2019 RESTAURANT 30.00 (904)417-9615 201981867 EAST COAST SPICE COMPANY EAST COAST SPICE COMPANY LLC 1636 S DAYTONA AVE, OUT OF AREA FL 32136 10/30/2019 RETAIL SALES 30.00 (615)364-2713 201981775 EL AGAVE AZUL MEXICAN CUISINE LLC 2700 ST RD 16 , ST. AUGUSTINE FL 32092 10/21/2019 FOOD TAKE-OUT ONLY 30.00 201981811 EMILY AND CORY BUSICHIO BUSICHIO EMILY AND CORY 130 RIO DEL MAR ST, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/24/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981617 EMILY AND DAVID HARRELL HARRELL EMILY AND DAVID 8550 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/10/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981647 EXRECA PORTAKAA LLC 218 ST RD 16 , ST. AUGUSTINE FL 32084 10/11/2019 AUTOMOBILE DEALER 30.00 201981667 FILTERS DIRECT CLUB LLC FILTERS DIRECT CLUB LLC 10 POINCIANA AVE, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/14/2019 RETAIL SALES 30.00 904-729-2937 201981513 FIRST COAST LAWN MASTERS LLC FIRST COAST LAWN MASTERS LLC 137 MANRESA RD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/1/2019 LAWN MAINTENANCE 22.00 (904)439-9577 201981657 FLORENCE FRONCZEK FRONCZEK FLORENCE 14 SEA RAVEN TERRACE, OUT OF AREA FL 32176 10/11/2019 RETAIL SALES 0.00 201981535 FORGET THE FLOUR AEAS LLC 302 PORTA ROSA CIR, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/2/2019 COTTAGE FOOD 30.00 904-397-4201 201981745 FRANK BEDELL HANDYMAN BEDELL FRANK 1500 NW 16TH AVE , OUT OF AREA FL 32605 10/17/2019 HANDY MAN (NON-STRUCTURAL) 22.00 (904)540-8671 201981685 FUNCTIONAL MOVEMENT LLC FUNCTIONAL MOVEMENT LLC 124 STADIUM CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/14/2019 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 30.00 (757)651-0183 201981849 G A RAE DAVIES DAVIES G A RAE 620 PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981549 GREAT EXPECTATIONS REALTY LEGENDARY FUTURES LLC 2425 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 32086 10/4/2019 REAL ESTATE AGENCY 30.00 (904)806-4274 201981763 GREEN X ENERGY LLC GREEN X ENERGY LLC 307 20TH ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/18/2019 WHOLESALE 30.00 (347)931-0782 201981713 GREGORY AND NATALIE SMART SMART GREGORY AND NATALIE 6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/16/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981569 HAROLD AND CONNIE BAKER BAKER HAROLD AND CONNIE 955 REGISTRY BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/7/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981851 HARYALLEN PROPERTIES LLC HARYALLEN PROPERTIES LLC 33 BEACON ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981645 HEATHER DUMADAG DUMADAG HEATHER 159 SCOTLAND YARD BLVD, ST. JOHNS FL 32259 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981853 HEATHER JERON LLC HEATHER JERON LLC 3025 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981733 HEATHER MC MASTER MC MASTER HEATHER 2391 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/17/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981799 HEAVENLY HELPERS MONUMENT CLEANING DIXON LARRY G 290 CALYPSO CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/23/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)293-3747 201981553 HOLMEDICAL HOLISTIC HEALTH ACUPUNCTURE AND WELLNESS CENTER 230 CANAL BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/4/2019 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL 30.00 (904)878-5513 201981723 HOMEGROWN CREATIONS FL DAVIS KRISTEN P 831 WARDS CREEK LN, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/16/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)588-2536 201981575 IMRAAN ANSAARIE ANSAARIE IMRAAN 1301 PLANTATION ISLAND DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/7/2019 PHYSICIAN 30.00 (386)232-9203 201981773 J FLANAGAN FLANAGAN JARED M 1873 SWISS OAKS ST, ST. JOHNS FL 32259 10/21/2019 LANDSCAPING & MAINT 22.00 (770)289-2645 201981567 J JANITORIAL SCRAY JARED W 336 PALOS CT, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/7/2019 JANITORIAL SERVICE 22.00 (262)365-1476 201981683 J SQUARED WORLDWIDE LLC J SQUARED WORLDWIDE LLC 6030 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/14/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981705 JACK AND NANCY MILLERICK MILLERICK JACK AND NANCY 21 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/16/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981545 JAMES AND HALA LAQUIDERA LAQUIDERA JAMES AND HALA 8851 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/3/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981689 JAMIE CHESHIRE PROFESSIONAL CLEANING CHESHIRE JAMIE 695 MADEORE ST, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/15/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)466-8221 201981869 JEREMY BUTCHER BUTCHER JEREMY 4000 MOULTRIE FORESIDE BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/30/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981717 JESS TO THE MESS LLC JESS TO THE MESS LLC 114 W FOREST PARK DR, OUT OF AREA FL 32177 10/16/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (386)336-6437 201981783 JONOS GETAWAYS LLC JONOS GETAWAYS LLC 3604 WINDJAMMER LN, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/22/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981699 JONS LAWN AND LANDSCAPING JONS LAWN AND LANDSCAPING 3185 AUDRA RD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/16/2019 LANDSCAPING & MAINT 22.00 (904)325-2228 201981561 JOSHUA P ZEIDENBERG MD ZEINENBERG JOSHUA P 190 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/4/2019 PHYSICIAN 30.00 (904)829-0674 201981731 JTF ASSOCIATES LLC JTF ASSOCIATES LLC 80 ATHENS DR, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/17/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)910-0988 201981837 JUDY BENSON BENSON JUDY 200 OCEAN HIBISCUS DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/28/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981739 KATELYN BURNETT BURNETT KATELYN 6975 A1A S, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/17/2019 COSMETOLOGIST 22.00 (904)501-2502 201981679 KATHERINE CORNWELL MCGUIRE MCGUIRE KATHERINE C 816 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/14/2019 ATTORNEY 30.00 (904)638-1085 201981747 KATHY KINARDS CLEANING SERVICE KINARD KATHY 4005 FLAGLER ESTATES BLVD, HASTINGS FL 32145 10/17/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (904)907-7532 201981765 KAWADA PHOTOGRAPHY LLC KAWADA PHOTOGRAPHY LLC 524 PORTSMOUTH BAY AVE, PONTE VEDRA FL 32081 10/18/2019 PHOTOGRAPHY 22.00 (732)740-2028 201981847 KBM VILLAS LLC KBM VILLAS LLC 2841 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981651 KEVIN AND LESIA PETRIZIO PETRIZIO KEVIN AND LESIA 8130 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981737 KILPATRICK ELECTRIC LLC KILPATRICK ELECTRIC LLC 6550 CR 305 , ELKTON FL 32033 10/17/2019 ELECTRICAL CONTRACTOR 18.00 904-669-7309 201981507 KING CONCRETE AND PAVERS KING RICHARD 143 JESSE RD, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/1/2019 PAVING & GRADING 22.00 904-329-1318 201981649 LAURENCE SKOLNIK SKOLNIK LAURENCE 15 PINE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981709 LAWRENCE AND LESLIE SEMANYK SEMANYK LAWRENCE AND LESLIE 6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/16/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981821 LINDA DANIELS LLC LINDA DANIELS LLC 7350 N STATE RD 13 , ST. AUGUSTINE FL 32092 10/25/2019 REAL ESTATE AGENCY 30.00 (904)304-7222 201980861 LITTLE SPROUTS QUAZAR INTERNATIONAL LLC 6349 SALADO ROAD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/1/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)806-1417 201981819 LOCALS ONLY ARTISANS MARKET CORP LOCALS ONLY ARTISANS MARKET CORP 950 ANASTASIA BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/25/2019 RETAIL SALES 30.00 904-217-7250 201981787 LOGGERHEAD CREATIONS LLC LOGGERHEAD CREATIONS LLC 509 E ST, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 32080 10/22/2019 ENTERTAINMENT/THEATRE 225.00 (904)806-8496 201981515 LORI L ALDRICH ALDRICH LORI L 111 NATURE WALK PKWY, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/1/2019 ATTORNEY 30.00 (904)814-8515 201981605 LTB CONDOS LLC LTB CONDOS LLC 8000 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/8/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981735 LUIS RIVAS RIVAS LUIS 2855 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/17/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981625 MADISON MERRILL MERRILL MADISON 140-6 GATEWAY CIRCLE, ST. JOHNS FL 32259 10/10/2019 COSMETOLOGIST 22.00 (904)814-8016 201981597 MANDALA FAMILY WELLNESS LLC MANDALA FAMILY WELLNESS LLC 185 LANDRUM LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/8/2019 PROFESSIONAL ASSOCIATION 30.00 (904)834-7581 201981771 MARNER SOLUTION LLC MARNER SOLUTION LLC 10620 N CR 13 , ST. AUGUSTINE FL 32092 10/21/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (727)251-2629 201981571 MARTIN SHERYLL R LVG TRUST MARTIN SHERYLL R LVG TRUST 965 REGISTRY BLVD, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/7/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981579 MARY A HENDY HENDY MARY 240 PONTE VEDRA PARK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/7/2019 OPTOMETRIST 30.00 (904)425-5075 201981521 MARY LOUS HIDEAWAY MC GILL PAMELA K 17 MADEORE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/2/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981761 MATTHEW DOWNEY DOWNEY MATTHEW 8550 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/18/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981591 MEDICAL PHYSICIANS GROUP PLLC MEDICAL PHYSCIANS GROUP PLLC 145 HILDEN ST, PONTE VEDRA FL 32081 10/8/2019 PROFESSIONAL ASSOCIATION 30.00 (863)874-0898 201981795 MERMAID GREEN PUBLISHING INC MERMAID GREEN PUBLISHING INC 320 LOBELIA RD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/22/2019 PUBLISHING 22.00 (919)274-6032 201981663 MERMAID RETREAT LLC MERMAID RETREAT LLC 26 RIO VISTA DR, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981621 MOREYS MOVING INC MOREYS MOVING INC 1750 DOBBS RD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/10/2019 MOVING / STORAGE 22.00 904-814-6032 201981843 MUNAFO TRANSPORTATION LLC MUNAFO TRANSPORTATION LLC 205 ST RD 207 , ST. AUGUSTINE FL 32086 10/29/2019 BUSINESS OFFICE 22.00 201981585 NEXTHOME FIRST COAST NORTH FLORIDA REAL ESTATE LLC 1296 PARADISE POND RD, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/7/2019 REAL ESTATE AGENCY 30.00 (678)533-0755 201981759 NICHOLAS AND KELLY MEHRTENS MEHRTENS NOCHOLAS AND KELLY 43 SAILFISH LN, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 32080 10/18/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981757 OLD CITY PEST STAUG OCP LLC 263 MAJORCA RD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/18/2019 EXTERMINATING 22.00 904-342-9862 201981637 OLD COAST CLEANING CO OLD COAST CLEANING LLC 440 LOBELIA RD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/11/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (850)377-3756 201981669 ONE CALL CONTRACTING HOSPITALITY DEVELOPMENT GROUP LLC 121 PARADISE VALLEY DR, PONTE VEDRA FL 32081 10/14/2019 BUILDING CONTRACTOR 18.00 904-613-5997 201981727 OUTDOOR 904 APPAREL LLC OUTDOOR 904 APPAREL LLC 765 MEDINA AVE, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/16/2019 RETAIL SALES 30.00 (904)669-6095 201981803 PARTIES N MOTION LLC PARTIES N MOTION LLC 607 DEER CROSSING RD, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/23/2019 RENTAL SERVICE 22.00 (904)386-6229 201981593 PAT LEUNG MD LEUNG PAT 145 HILDEN ST, PONTE VEDRA FL 32081 10/8/2019 PHYSICIAN 30.00 (863)874-0898 201981753 PAUL ARENBURG ARENBURG PAUL 1733 SEA FAIR DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/18/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981755 PAUL ARENBURG ARENBURG PAUL 2 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/18/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981577 PEDIATRIC EYE CONSULTANTS OF NORTH FLORIDA FLORIDA PEDIATRIC ASSOCIATES LLC 240 PONTE VEDRA PARK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/7/2019 CLINIC 22.00 904-425-5075 201981661 PG WILKINSON LLC PG WILKINCON LLC 17 DUFFERIN ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981659 PHILLIP AND CARMENT LETTS LETTS PHILLIP AND CARMEN 37 SURF DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981541 PICKERING COATINGS AND MAINTENANCE PICKERING JEFF J 422 OCEAN DR, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/3/2019 HANDY MAN (NON-STRUCTURAL) 22.00 201981813 PINSPIRATION JSB STUDIOS LLC 880 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/24/2019 SHOWS 225.00 201981691 POLISH NAILS AND SPA INC POLISH NAILS AND SPA INC 4255 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 32086 10/15/2019 BEAUTY SALON 22.00 (904)794-0112 201981877 POND COMMUNICATIONS POND DANIELLE 951 SILVER SPRING CT, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/31/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (949)922-8519 201981603 POSEY FAMILY OUTDOOR SERVICES LLC POSEY FAMILY OUTDOOR SERVICES LLC 2891 BROWNS LANDING RD, OUT OF AREA FL 32177 10/8/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 904-347-9915 201981861 POSH NAIL LOUNGE LE AND LE SALON INC 52 TUSCAN WAY, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/29/2019 BEAUTY SALON 22.00 (904)940-7778 201981615 PREHISTORIC FLORIDA CORP PREHISTORIC FLORIDA CORP 162 ST GEORGE STREET, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/12/2019 RETAIL SALES 30.00 904-484-7458 201981641 PRISCILLA DENISE MILETELLO MILETELLO PRISCILLA DENISE 4320 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/11/2019 MANICURIST/NAIL TECHNICIAN 22.00 (904)669-4664 201981721 PROACTIVE COMPLIANCE CONSULTING MASTROBUONO LINDA 202 TIMBERWOOD DR, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/16/2019 CONSULTANT 22.00 (401)644-2202 201981871 PROFESSIONAL OUTDOOR LLC PROFESSIONAL OUTDOOR LLC 166 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/30/2019 HANDY MAN (NON-STRUCTURAL) 22.00 (904)515-5104 201981817 PROUD HOME SERVICES LLC PROUD HOME SERVICES LLC 180 WOODCROSS DR, ST. JOHNS FL 32259 10/25/2019 HANDY MAN (NON-STRUCTURAL) 22.00 (904)612-5918 201981827 PS SALON AND SPA SALON PS FLORIDA LLC 115 BENTON LN, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/28/2019 BEAUTY SALON 22.00 (440)600-1592 201981543 RACE TO END GBM INC RACE TO END GBM INC 5000 SAWGRASS VILLAGE CIR, PONTE VEDRA FL 32082 10/3/2019 NON-PROFIT ORGANIZATION 0.00 201981789 RAIN GOD IRRIGATION AND LANDSCAPING INC RAIN GOD IRRIGATION AND LANDSCAPING INC 3514 CITATION DR, OUT OF AREA FL 32043 10/22/2019 IRRIGATION/SPRINKLER SYSTEM 18.00 (904)626-3062 201981665 REDFISH VACATION RETREAT LLC REDFISH VACATION RETREAT LLC 28 RIO VISTA DR, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981601 REGIONAL LANDSCAPING & PROPERTY MAINTENANCE INC REGIONAL LANDSCAPING & PROPERTY MAINTENANCE INC 1429 TAWNYBERRY CT, OUT OF AREA FL 34655 10/8/2019 LANDSCAPING & MAINT 22.00 (727)967-1781 201981697 RISE N VAPE SMOKE SHOP LLC RISE N VAPE SMOKE SHOP LLC 113 KING ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/15/2019 RETAIL SALES 30.00 352-512-8496 201981611 ROBERT CARRAWAY CARRAWAY ROBERT 59 N TIFTON WAY, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/9/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981559 ROSS DRESS FOR LESS #2176 ROSS DRESS FOR LESS INC 675 DURBIN PAVILION DR, ST. JOHNS FL 32259 10/4/2019 RETAIL SALES 30.00 201981701 ROYAL MAJESTY CLEANING SERVICE LLC ROYAL MAJESTY CLEANING SERVICE LLC 142 TIMBER LN, OUT OF AREA FL 32177 10/16/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (386)643-0304 201981841 RSC PROPERTIES III LLC RSC PROPERTIES III LLC 7900 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/29/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981825 SANTA BARBARA HOSPITAL GIFT SHOP SPYGLASS TRAVEL LLC 32C ST GEORGE ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/25/2019 RETAIL SALES 30.00 386-227-1064 201981823 SANTA BARBARA HOSPITAL MUSEUM CORPORATION SANTA BARBARA HOSPITAL MUSEUM CORPORATION 21 SPANISH ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/25/2019 EXHIBITS/MUSEUM 225.00 (386)227-1064 201981687 SAWGRASS COMPLETE DENTISTRY COMFORTABLE CARE DENTAL HEALTH PROFESSIONALS PA 5000 SAWGRASS VILLAGE CIR, PONTE VEDRA FL 32082 10/15/2019 CLINIC 22.00 (317)960-4060 201981815 SIEKHOR HONG SIEKHOR HONG 1820 ST RD 13, ST. JOHNS FL 32259 10/25/2019 COSMETOLOGIST 22.00 (904)962-5600 201981565 SIGMAN FABRICATION AND WELDING LLC SIGMAN FABRICATION AND WELDING LLC 6500B CRACKER SWAMP RD, HASTINGS FL 32145 10/7/2019 WELDING SERVICE 22.00 904-392-0272 201981619 SIGNAL 88 OF FIRST COAST FIRST COAST ASSET PROTECTION SOLUTIONS INC 10030 EW PAPPY ROAD, ST. JOHNS FL 32259 10/10/2019 SECURITY SERVICE 22.00 (904)808-2142 201981671 SLOANE KEATS KEATS SLOANE FARMERS MARKET PIER , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/14/2019 ARTIST 30.00 (904)441-9048 201981859 SOUTHERN STREAM SERVICES FL SOUTHERN STREAM SERVICES FL LLC 69 BAINBRIDGE LN, OUT OF AREA FL 32137 10/29/2019 HANDY MAN (NON-STRUCTURAL) 22.00 (904)392-8804 201981779 ST AUGUSTINE HOME WATCH BALDWIN GINA T 1463 SPRING ST, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/21/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (239)494-2859 201981681 STAY TIGHT CHARTERS LLC STAY TIGHT CHARTERS LLC 914 PONTE VEDRA BLVD , PONTE VEDRA FL 32082 10/14/2019 CHARTER BOAT 22.00 904-314-0803 201981703 SUZANNE STORY STORY SUZANNE 2 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/16/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981719 TAYLOR AUTO AIR LLC TAYLOR AUTO AIR LLC 56 S DIXIE HWY, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/16/2019 GARAGE 22.00 (904)342-2723 201981629 TERESE WHITLEY WHITLEY TERESE 3107 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/11/2019 MASSAGE THERAPIST 30.00 (904)422-0088 201981623 THE BARNYARD BUNCH HECKMAN MELISSA 9620 LUTHER BECK ROAD, HASTINGS FL 32145 10/10/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (352)875-1756 201981785 THE EVENT AGENCY BOUQUET BRIAN 162 SAN MARCO AVE, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/22/2019 EXHIBITS/MUSEUM 225.00 (310)902-5461 201981563 THE LITTLE WHALE REED ANN M TRUST 6 LOVETT ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/4/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981557 THE POOL CHICK FLORIDA LLC THE POOL CHICK FLORIDA LLC 150 VERACRUZ DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/4/2019 SWIMMING POOL CLEANING 22.00 (904)566-3065 201981653 THEODORE KLING KLING THEODORE 4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981537 TIFFANYS FRESH TOUCH CLEANING LLC TIFFANYS FRESH TOUCH CLEANING LLC 6601 BROWARD ST, ST. AUGUSTINE FL 32080 10/3/2019 CLEANING SERVICE 22.00 (561)809-3547 201981517 TIME TO SHINE TOTAL LAWN CARE SERVICE LLC TIME TO SHINE TOTAL LAWN CARE SERVICE LLC 264 MARGARET ST, OUT OF AREA FL 32193 10/2/2019 LAWN MAINTENANCE 22.00 (386)530-0024 201981873 TIMOTHY AND CARLA SHANNON SHANNON TIMOTHY AND CARLA 3545 COASTAL HWY, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/31/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981607 TURF SURFERS TAYLOR JORDAN 753 EAGLE POINT DR, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/9/2019 LAWN MAINTENANCE 22.00 904-570-2781 201981509 UDI INTERKOI INC 11225 N ST JOHNS INDUSTRIAL PKWY, JACKSONVILLE FL 32246 10/1/2019 MISC. PUBLIC SERV. 22.00 (904)646-9000 201981879 US CONCRETE CONTRACTORS INC US CONCRETE CONTRACTORS INC 5322 E AIRPARK LOOP, OUT OF AREA FL 32043 10/31/2019 PAVING & GRADING 22.00 201981695 VETERANS DEVELOPMENT GROUP LLC VETERANS DEVELOPMENT GROUP LLC 255 GREEN TURTLE LN, ST. AUGUSTINE FL 32086 10/15/2019 BUSINESS OFFICE 22.00 (850)597-1976 201981581 VILLAGE POOL & PATIO WINIARZ JESSE 2816 S PORTOFINO RD, ST. AUGUSTINE FL 32092 10/7/2019 0.00 201981627 WHITLEY THERAPEUTIX INC WHITLEY THERAPEUTIX INC 3107 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082 10/11/2019 MASSAGE ESTABLISHMENT 30.00 (904)422-0088 201981655 WILLIAM AND LISABRITT STEVENS STEVENS WILLIAM AND LISABRITT 4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 32080 10/11/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981583 WILLIAM F COOK COOK WILLIAM F 149 FERROL RD, ST. AUGUSTINE FL 32084 10/7/2019 BOOKKEEPING/TAX SERVICE 0.00 201981547 WILLIAM LUCCHESI LUCCHESI WILLIAM 16 F ST, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 32080 10/3/2019 RENTAL PROPERTY 15.00 201981839 WILSON HOUSE FINNEGAN JOSEPH AND MARGARET 280 ST GEORGE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 32084 10/28/2019 MOTEL/HOTEL/BED & BREAKFAST 15.00 201981587 WNT TOOLS DECOSTA WAYNE 808 NOTTAGE HILL STREET, FRUIT COVE FL 32259 10/7/2019 RETAIL SALES 30.00 (678)522-6459