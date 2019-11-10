October 2019 New St Johns County Business Licenses

November 10, 2019 Business 0

The information contained in this publications, is taken from sources deemed reliable; the accuracy and completeness of which HCN does not control and cannot guarantee. HCN is not a consumer reporting agency.

Nothing in these terms of service shall be construed to allow the use of information published on the Site for any consumer credit, insurance, employment, real estate or other purpose that may be deemed a “consumer report”.

As to any information taken from government sources, the original public records are on file and should be consulted before taking any action.

AC-IDNAME-BUSINESSNAME=OWNERLOCAL-PHYSICALISSUEDTYPEFEEPHONE
201981673ABBEYS AVENUEANGEL HAWK LLC2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 3208210/14/2019RETAIL SALES30.00(904)473-8830
201981781ACE THERAPY AND WELLNESS PLLCACE THERAPY AND WELLNESS PLLC565 CHRISTINA DR, ST. AUGUSTINE FL 3208610/21/2019MISCELLANEOUS PROFESSIONAL30.00(813)992-4564
201981529ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINEADAMEC CYCLE SALES CO INC380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/2/2019AUTOMOBILE DEALER30.00(904)831-1931
201981531ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINEADAMEC CYCLE SALES CO INC380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/2/2019RETAIL SALES30.00(904)831-1931
201981533ADAMEC HARLEY DAVIDSON OF ST AUGUSTINEADAMEC CYCLE SALES CO INC380 OUTLET MALL BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/2/2019GARAGE22.00(904)831-1931
201981639ADNAN FARUQIFARUQI ADNAN1301 PLANTATION ISLAND DR S, ST. AUGUSTINE FL 3208010/11/2019PHYSICIAN30.00904-461-9330
201981595ADVANCED PAIN AND SPINE INSTITUTE OF FLORIDA LLCADVANCED PAIN AND SPINE INSTITUTE OF FLORIDA LLC1301 PLANTATION ISLAND DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208010/8/2019CLINIC22.00(904)461-9330
201981675AFFORDABLE IMPRINTSANGEL HAWK LLC2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 3208210/14/2019PRINTING SERVICE22.00(904)473-8830
201981797ALEX EXPRESS LLCALEX EXPRESS LLC1082 THREE FORKS CT, ST. AUGUSTINE FL 3209210/23/2019HAULING SERVICE22.00(215)360-5121
201981831AMERICAN TOWER LPAMERICAN TOWER LP10 PRESIDENTIAL WAY, OUT OF AREA FL 0180110/28/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(781)926-4744
201981875AMOS CHAMBERS LAWN SERVICECHAMBERS AMOS894 W 3RD ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/31/2019LAWN MAINTENANCE22.00(904)400-3297
201981801AMY CARDINCARDIN AMY47 MAGNOLIA DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/23/2019RENTAL PROPERTY15.00(904)520-2322
201981741ANCHORA MEDICAL SUPPLIES LLCANCHORA MEDICAL SUPPLIES LLC99 MEDIO DR, ST. AUGUSTINE FL 3209510/17/2019RETAIL SALES30.00(904)495-8411
201981539ANCIENT CITY DRYER DUCT CLEANINGWORLEY KENNETH D1306 ARDMORE ST, ST. AUGUSTINE FL 3209210/3/2019CLEANING SERVICE22.00(904)814-9222
201981693ANITAS CLEANING LLCANITAS CLEANING LLC7973 WASHINGTON AVE, HASTINGS FL 3214510/15/2019CLEANING SERVICE22.00(904)392-5990
201981573ANSAARIE CARDIAC & ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLENANSAARIE CARDIAC & ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLEN1301 PLANTATION ISLAND DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/7/2019CLINIC22.00(386)232-9203
201981729ANSWER AIDE LLCANSWER AIDE LLC4475 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 3208610/17/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(904)719-8500
201981527ARTISTIC STUDIO DESIGNSYOUNG KAROL A117 LAUREL WOODS WAY, ST. AUGUSTINE FL 3208610/2/2019ARTIST0.00(201)787-5054
201981609ASPIRE VENTURE GROUP LLCASPIRE VENTURE GROUP LLC105 LONGWOOD ST, ST. JOHNS FL 3225910/9/2019RETAIL SALES30.00(904)383-8404
201981829AT&T MOBILITYNEW CINGULAR WIRELESS PCS LLC120 PALENCIA VILLAGE DR, ST. AUGUSTINE FL 3209510/28/2019RETAIL SALES30.00561-627-3365
201981505AUGGIES MINI DONUTSBAF HOLDINGS LLC2 ST GEORGE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/1/2019FOOD TAKE-OUT ONLY30.00(941)321-8018
201981865AVANT GARDE GLOBAL RESEARCHCONSULTING AND TRAINING LLC374 TOPSIDE DR, ST. JOHNS FL 3225910/30/2019CONSULTANT22.00(850)545-4414
201981677AVANT PIXELSANGEL HAWK LLC2033 SEA HAWK CIR, PONTE VEDRA FL 3208210/14/2019COMPUTER SERVICES22.00(904)473-8830
201981751AYLA THOMASS MAID SERVICESTHOMAS AYLA K940 KINGS ESTATE RD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/18/2019CLEANING SERVICE22.00(904)392-7016
201981599AYW PROPERTIES LLCWATERMAN WILLIAM B104 N WHITNEY ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/8/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981769BC DESIGNS INTERNATIONAL LLCBC DESIGNS INTERNATIONAL LLC1515 CR 210 , ST. JOHNS FL 3225910/21/2019RETAIL SALES30.00(904)416-0061
201981791BEACH LODGE PROPERTIES LLCBEACH LODGE PROPERTIES LLC4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/22/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981793BEACH LODGE PROPERTIES LLCBEACH LODGE PROPERTIES LLC4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/22/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981743BEADS BY GINA JOHNSJOHNS GINA250 MONTIANO CIR, ST. AUGUSTINE FL 3208410/17/2019RETAIL SALES30.00(305)766-1270
201981643BONITA BISHOP-CLARKBISHOP-CLARK BONITA585 OXFORD ESTATES WAY, ST. JOHNS FL 3225910/11/2019CLEANING SERVICE22.00(904)881-2229
201981631BREATH OF FRESHAIR BY CHRISTINA MARIEJARDINE CHRISTINA M425 W TOWN PL, ST. AUGUSTINE FL 3209210/11/2019COSMETOLOGIST22.00(386)793-8679
201981833BRIAN AND KAREN PIERCEPIERCE BRIAN AND KAREN30 MAGNOLIA DR, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208010/28/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981809BUHN T SOPHALSOPHAL BUHN T2220 W CR 210 , ST. JOHNS FL 3225910/24/2019COSMETOLOGIST22.00904-217-8752
201981835BUSYBZZSRODRIGUEZ BARBARA L2917 GREEN ACRES RD EXT, ST. AUGUSTINE FL 3208410/28/2019CLEANING SERVICE22.00(904)827-1590
201981711CAROL SKERRYSKERRY CAROL1733 SEA FAIR DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/16/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981551CHAMBERLAIN KNOWS BEST LLCCHAMBERLAIN KNOWS BEST LLC407 HUFFNER HILL CIR , ST. AUGUSTINE FL 3209210/4/2019CONSULTANT22.00904-773-4046
201981845CHARLES MCCRAYMCCRAY CHARLES36 WEEDEN ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981519CHEBA HUT TOASTED SUBSSEEING GREEN LLC604 ANASTASIA BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/2/2019RESTAURANT37.50(904)420-7007
201981807CHRIS LUKAS SERVICESLUKAS CHRISTINA R116 N WHITNEY ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/24/2019CONSULTANT22.00(941)276-2427
201981707CHRISTOPHER AND DONNA CONSAGACONSAGA CHRISTOPHER AND DONNA6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/16/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981715COLLAGE DAY SCHOOLCOLLAGE DAY SCHOOL LLC185 LANDRUM LANE , PONTE VEDRA FL 3208210/16/2019SCHOOL/TRAINING30.00(904)900-1439
201981511CYNTHIA ARNETTARNETT CYNTHIA153 STEWART ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/1/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981855DALERIE FISHERFISHER DALERIE505 TWENTY-THIRD ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981777DANIEL THOMPSON BRIDALSTHOMPSON DANIEL200 MALAGA ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/21/2019RETAIL SALES30.00(904)547-2347
201981725DAYSI JACOBSON ACCOUNTING LLCDAYSI JACOBSON ACCOUNTING LLC2201 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/16/2019BOOKKEEPING/TAX SERVICE22.00(904)285-1040
201981555DEMARKUS JOHNSON CLEANING SERVICEJOHNSON DEMARKUS112 LEWIS LN, OUT OF AREA FL 3213110/4/2019CLEANING SERVICE22.00(386)627-6420
201981523DERMATOLOGY SOUTHEAST ST AUGUSTINEDERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA150 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/2/2019CLINIC22.00(850)877-4134
201981525DERMATOLOGY SOUTHEAST ST AUGUSTINEDERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA150 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/2/2019RETAIL SALES30.00(850)877-4134
201981805DIAMOND POWER WASHING AND MAINTENANCE INCDIAMOND POWER WASHING AND MAINTENANCE INC290 WILLOW WINDS PKWY, ST. JOHNS FL 3225910/24/2019PRESSURE WASHING22.00(904)484-7908
201981857DIVINE GODDESS PHOTOGRAPHY LLCDIVINE GODDESS PHOTOGRAPHY LLC113 E FRANCHETTA LN, ST. AUGUSTINE FL 3209210/29/2019PHOTOGRAPHY22.00904-887-9799
201981767DONALD JENKINSJENKINS DONALD5412 SHORE DR, ST. AUGUSTINE FL 3208610/21/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981749DOUGLAS HERNANDEZHERNANDEZ DOUGLAS114 FLAGLER BLVD, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/18/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981589DRIVEWAY 75 LLCDRIVEWAY 75 LLC1700 WOODLAWN RD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/8/2019PRESSURE WASHING22.00(904)806-8607
201981863DRS EXTERIORS INCDRS EXTERIORS INC10658 BEVERLY NALLE RD, JACKSONVILLE FL 3222510/29/2019PAINTING/WALLCOVERING18.00(904)607-0647
201981613EARTH FAREEARTH FARE INNC120 SHOPS BLVD, ST. JOHNS FL 3225910/10/2019RESTAURANT30.00(904)417-9615
201981867EAST COAST SPICE COMPANYEAST COAST SPICE COMPANY LLC1636 S DAYTONA AVE, OUT OF AREA FL 3213610/30/2019RETAIL SALES30.00(615)364-2713
201981775EL AGAVE AZULMEXICAN CUISINE LLC2700 ST RD 16 , ST. AUGUSTINE FL 3209210/21/2019FOOD TAKE-OUT ONLY30.00
201981811EMILY AND CORY BUSICHIOBUSICHIO EMILY AND CORY130 RIO DEL MAR ST, ST. AUGUSTINE FL 3208010/24/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981617EMILY AND DAVID HARRELLHARRELL EMILY AND DAVID8550 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/10/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981647EXRECAPORTAKAA LLC218 ST RD 16 , ST. AUGUSTINE FL 3208410/11/2019AUTOMOBILE DEALER30.00
201981667FILTERS DIRECT CLUB LLCFILTERS DIRECT CLUB LLC10 POINCIANA AVE, ST. AUGUSTINE FL 3208410/14/2019RETAIL SALES30.00904-729-2937
201981513FIRST COAST LAWN MASTERS LLCFIRST COAST LAWN MASTERS LLC137 MANRESA RD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/1/2019LAWN MAINTENANCE22.00(904)439-9577
201981657FLORENCE FRONCZEKFRONCZEK FLORENCE14 SEA RAVEN TERRACE, OUT OF AREA FL 3217610/11/2019RETAIL SALES0.00
201981535FORGET THE FLOURAEAS LLC302 PORTA ROSA CIR, ST. AUGUSTINE FL 3209210/2/2019COTTAGE FOOD30.00904-397-4201
201981745FRANK BEDELL HANDYMANBEDELL FRANK1500 NW 16TH AVE , OUT OF AREA FL 3260510/17/2019HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)22.00(904)540-8671
201981685FUNCTIONAL MOVEMENT LLCFUNCTIONAL MOVEMENT LLC124 STADIUM CT, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/14/2019MISCELLANEOUS PROFESSIONAL30.00(757)651-0183
201981849G A RAE DAVIESDAVIES G A RAE620 PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981549GREAT EXPECTATIONS REALTYLEGENDARY FUTURES LLC2425 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 3208610/4/2019REAL ESTATE AGENCY30.00(904)806-4274
201981763GREEN X ENERGY LLCGREEN X ENERGY LLC307 20TH ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/18/2019WHOLESALE30.00(347)931-0782
201981713GREGORY AND NATALIE SMARTSMART GREGORY AND NATALIE6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/16/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981569HAROLD AND CONNIE BAKERBAKER HAROLD AND CONNIE955 REGISTRY BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3209210/7/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981851HARYALLEN PROPERTIES LLCHARYALLEN PROPERTIES LLC33 BEACON ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981645HEATHER DUMADAGDUMADAG HEATHER159 SCOTLAND YARD BLVD, ST. JOHNS FL 3225910/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981853HEATHER JERON LLCHEATHER JERON LLC3025 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981733HEATHER MC MASTERMC MASTER HEATHER2391 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/17/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981799HEAVENLY HELPERS MONUMENT CLEANINGDIXON LARRY G290 CALYPSO CT, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/23/2019CLEANING SERVICE22.00(904)293-3747
201981553HOLMEDICAL HOLISTIC HEALTH ACUPUNCTUREAND WELLNESS CENTER230 CANAL BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/4/2019MISCELLANEOUS PROFESSIONAL30.00(904)878-5513
201981723HOMEGROWN CREATIONS FLDAVIS KRISTEN P831 WARDS CREEK LN, ST. AUGUSTINE FL 3209210/16/2019RETAIL SALES30.00(904)588-2536
201981575IMRAAN ANSAARIEANSAARIE IMRAAN1301 PLANTATION ISLAND DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/7/2019PHYSICIAN30.00(386)232-9203
201981773J FLANAGANFLANAGAN JARED M1873 SWISS OAKS ST, ST. JOHNS FL 3225910/21/2019LANDSCAPING & MAINT22.00(770)289-2645
201981567J JANITORIALSCRAY JARED W336 PALOS CT, ST. AUGUSTINE FL 3208610/7/2019JANITORIAL SERVICE22.00(262)365-1476
201981683J SQUARED WORLDWIDE LLCJ SQUARED WORLDWIDE LLC6030 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/14/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981705JACK AND NANCY MILLERICKMILLERICK JACK AND NANCY21 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/16/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981545JAMES AND HALA LAQUIDERALAQUIDERA JAMES AND HALA8851 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/3/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981689JAMIE CHESHIRE PROFESSIONAL CLEANINGCHESHIRE JAMIE695 MADEORE ST, ST. AUGUSTINE FL 3208610/15/2019CLEANING SERVICE22.00(904)466-8221
201981869JEREMY BUTCHERBUTCHER JEREMY4000 MOULTRIE FORESIDE BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/30/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981717JESS TO THE MESS LLCJESS TO THE MESS LLC114 W FOREST PARK DR, OUT OF AREA FL 3217710/16/2019CLEANING SERVICE22.00(386)336-6437
201981783JONOS GETAWAYS LLCJONOS GETAWAYS LLC3604 WINDJAMMER LN, ST. AUGUSTINE FL 3208410/22/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981699JONS LAWN AND LANDSCAPINGJONS LAWN AND LANDSCAPING3185 AUDRA RD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/16/2019LANDSCAPING & MAINT22.00(904)325-2228
201981561JOSHUA P ZEIDENBERG MDZEINENBERG JOSHUA P190 SOUTHPARK BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/4/2019PHYSICIAN30.00(904)829-0674
201981731JTF ASSOCIATES LLCJTF ASSOCIATES LLC80 ATHENS DR, ST. AUGUSTINE FL 3209210/17/2019RETAIL SALES30.00(904)910-0988
201981837JUDY BENSONBENSON JUDY200 OCEAN HIBISCUS DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/28/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981739KATELYN BURNETTBURNETT KATELYN6975 A1A S, ST. AUGUSTINE FL 3208010/17/2019COSMETOLOGIST22.00(904)501-2502
201981679KATHERINE CORNWELL MCGUIREMCGUIRE KATHERINE C816 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/14/2019ATTORNEY30.00(904)638-1085
201981747KATHY KINARDS CLEANING SERVICEKINARD KATHY4005 FLAGLER ESTATES BLVD, HASTINGS FL 3214510/17/2019CLEANING SERVICE22.00(904)907-7532
201981765KAWADA PHOTOGRAPHY LLCKAWADA PHOTOGRAPHY LLC524 PORTSMOUTH BAY AVE, PONTE VEDRA FL 3208110/18/2019PHOTOGRAPHY22.00(732)740-2028
201981847KBM VILLAS LLCKBM VILLAS LLC2841 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981651KEVIN AND LESIA PETRIZIOPETRIZIO KEVIN AND LESIA8130 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981737KILPATRICK ELECTRIC LLCKILPATRICK ELECTRIC LLC6550 CR 305 , ELKTON FL 3203310/17/2019ELECTRICAL CONTRACTOR18.00904-669-7309
201981507KING CONCRETE AND PAVERSKING RICHARD143 JESSE RD, ST. AUGUSTINE FL 3209210/1/2019PAVING & GRADING22.00904-329-1318
201981649LAURENCE SKOLNIKSKOLNIK LAURENCE15 PINE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981709LAWRENCE AND LESLIE SEMANYKSEMANYK LAWRENCE AND LESLIE6300 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/16/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981821LINDA DANIELS LLCLINDA DANIELS LLC7350 N STATE RD 13 , ST. AUGUSTINE FL 3209210/25/2019REAL ESTATE AGENCY30.00(904)304-7222
201980861LITTLE SPROUTSQUAZAR INTERNATIONAL LLC6349 SALADO ROAD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/1/2019RETAIL SALES30.00(904)806-1417
201981819LOCALS ONLY ARTISANS MARKET CORPLOCALS ONLY ARTISANS MARKET CORP950 ANASTASIA BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/25/2019RETAIL SALES30.00904-217-7250
201981787LOGGERHEAD CREATIONS LLCLOGGERHEAD CREATIONS LLC509 E ST, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 3208010/22/2019ENTERTAINMENT/THEATRE225.00(904)806-8496
201981515LORI L ALDRICHALDRICH LORI L111 NATURE WALK PKWY, ST. AUGUSTINE FL 3209210/1/2019ATTORNEY30.00(904)814-8515
201981605LTB CONDOS LLCLTB CONDOS LLC8000 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/8/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981735LUIS RIVASRIVAS LUIS2855 S PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/17/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981625MADISON MERRILLMERRILL MADISON140-6 GATEWAY CIRCLE, ST. JOHNS FL 3225910/10/2019COSMETOLOGIST22.00(904)814-8016
201981597MANDALA FAMILY WELLNESS LLCMANDALA FAMILY WELLNESS LLC185 LANDRUM LN, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/8/2019PROFESSIONAL ASSOCIATION30.00(904)834-7581
201981771MARNER SOLUTION LLCMARNER SOLUTION LLC10620 N CR 13 , ST. AUGUSTINE FL 3209210/21/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(727)251-2629
201981571MARTIN SHERYLL R LVG TRUSTMARTIN SHERYLL R LVG TRUST965 REGISTRY BLVD, ST. AUGUSTINE FL 3209210/7/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981579MARY A HENDYHENDY MARY240 PONTE VEDRA PARK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/7/2019OPTOMETRIST30.00(904)425-5075
201981521MARY LOUS HIDEAWAYMC GILL PAMELA K17 MADEORE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/2/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981761MATTHEW DOWNEYDOWNEY MATTHEW8550 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/18/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981591MEDICAL PHYSICIANS GROUP PLLCMEDICAL PHYSCIANS GROUP PLLC145 HILDEN ST, PONTE VEDRA FL 3208110/8/2019PROFESSIONAL ASSOCIATION30.00(863)874-0898
201981795MERMAID GREEN PUBLISHING INCMERMAID GREEN PUBLISHING INC320 LOBELIA RD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/22/2019PUBLISHING22.00(919)274-6032
201981663MERMAID RETREAT LLCMERMAID RETREAT LLC26 RIO VISTA DR, ST. AUGUSTINE FL 3208410/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981621MOREYS MOVING INCMOREYS MOVING INC1750 DOBBS RD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/10/2019MOVING / STORAGE22.00904-814-6032
201981843MUNAFO TRANSPORTATION LLCMUNAFO TRANSPORTATION LLC205 ST RD 207 , ST. AUGUSTINE FL 3208610/29/2019BUSINESS OFFICE22.00
201981585NEXTHOME FIRST COASTNORTH FLORIDA REAL ESTATE LLC1296 PARADISE POND RD, ST. AUGUSTINE FL 3209210/7/2019REAL ESTATE AGENCY30.00(678)533-0755
201981759NICHOLAS AND KELLY MEHRTENSMEHRTENS NOCHOLAS AND KELLY43 SAILFISH LN, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 3208010/18/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981757OLD CITY PESTSTAUG OCP LLC263 MAJORCA RD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/18/2019EXTERMINATING22.00904-342-9862
201981637OLD COAST CLEANING COOLD COAST CLEANING LLC440 LOBELIA RD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/11/2019CLEANING SERVICE22.00(850)377-3756
201981669ONE CALL CONTRACTINGHOSPITALITY DEVELOPMENT GROUP LLC121 PARADISE VALLEY DR, PONTE VEDRA FL 3208110/14/2019BUILDING CONTRACTOR18.00904-613-5997
201981727OUTDOOR 904 APPAREL LLCOUTDOOR 904 APPAREL LLC765 MEDINA AVE, ST. AUGUSTINE FL 3208610/16/2019RETAIL SALES30.00(904)669-6095
201981803PARTIES N MOTION LLCPARTIES N MOTION LLC607 DEER CROSSING RD, ST. AUGUSTINE FL 3208610/23/2019RENTAL SERVICE22.00(904)386-6229
201981593PAT LEUNG MDLEUNG PAT145 HILDEN ST, PONTE VEDRA FL 3208110/8/2019PHYSICIAN30.00(863)874-0898
201981753PAUL ARENBURGARENBURG PAUL1733 SEA FAIR DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/18/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981755PAUL ARENBURGARENBURG PAUL2 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/18/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981577PEDIATRIC EYE CONSULTANTS OF NORTH FLORIDAFLORIDA PEDIATRIC ASSOCIATES LLC240 PONTE VEDRA PARK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/7/2019CLINIC22.00904-425-5075
201981661PG WILKINSON LLCPG WILKINCON LLC17 DUFFERIN ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981659PHILLIP AND CARMENT LETTSLETTS PHILLIP AND CARMEN37 SURF DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981541PICKERING COATINGS AND MAINTENANCEPICKERING JEFF J422 OCEAN DR, ST. AUGUSTINE FL 3208010/3/2019HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)22.00
201981813PINSPIRATIONJSB STUDIOS LLC880 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/24/2019SHOWS225.00
201981691POLISH NAILS AND SPA INCPOLISH NAILS AND SPA INC4255 S US1 , ST. AUGUSTINE FL 3208610/15/2019BEAUTY SALON22.00(904)794-0112
201981877POND COMMUNICATIONSPOND DANIELLE951 SILVER SPRING CT, ST. AUGUSTINE FL 3209210/31/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(949)922-8519
201981603POSEY FAMILY OUTDOOR SERVICES LLCPOSEY FAMILY OUTDOOR SERVICES LLC2891 BROWNS LANDING RD, OUT OF AREA FL 3217710/8/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00904-347-9915
201981861POSH NAIL LOUNGELE AND LE SALON INC52 TUSCAN WAY, ST. AUGUSTINE FL 3209210/29/2019BEAUTY SALON22.00(904)940-7778
201981615PREHISTORIC FLORIDA CORPPREHISTORIC FLORIDA CORP162 ST GEORGE STREET, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/12/2019RETAIL SALES30.00904-484-7458
201981641PRISCILLA DENISE MILETELLOMILETELLO PRISCILLA DENISE4320 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/11/2019MANICURIST/NAIL TECHNICIAN22.00(904)669-4664
201981721PROACTIVE COMPLIANCE CONSULTINGMASTROBUONO LINDA202 TIMBERWOOD DR, ST. AUGUSTINE FL 3208410/16/2019CONSULTANT22.00(401)644-2202
201981871PROFESSIONAL OUTDOOR LLCPROFESSIONAL OUTDOOR LLC166 N A1A , PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/30/2019HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)22.00(904)515-5104
201981817PROUD HOME SERVICES LLCPROUD HOME SERVICES LLC180 WOODCROSS DR, ST. JOHNS FL 3225910/25/2019HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)22.00(904)612-5918
201981827PS SALON AND SPASALON PS FLORIDA LLC115 BENTON LN, ST. AUGUSTINE FL 3209210/28/2019BEAUTY SALON22.00(440)600-1592
201981543RACE TO END GBM INCRACE TO END GBM INC5000 SAWGRASS VILLAGE CIR, PONTE VEDRA FL 3208210/3/2019NON-PROFIT ORGANIZATION0.00
201981789RAIN GOD IRRIGATION AND LANDSCAPING INCRAIN GOD IRRIGATION AND LANDSCAPING INC3514 CITATION DR, OUT OF AREA FL 3204310/22/2019IRRIGATION/SPRINKLER SYSTEM18.00(904)626-3062
201981665REDFISH VACATION RETREAT LLCREDFISH VACATION RETREAT LLC28 RIO VISTA DR, ST. AUGUSTINE FL 3208410/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981601REGIONAL LANDSCAPING & PROPERTY MAINTENANCE INCREGIONAL LANDSCAPING & PROPERTY MAINTENANCE INC1429 TAWNYBERRY CT, OUT OF AREA FL 3465510/8/2019LANDSCAPING & MAINT22.00(727)967-1781
201981697RISE N VAPE SMOKE SHOP LLCRISE N VAPE SMOKE SHOP LLC113 KING ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/15/2019RETAIL SALES30.00352-512-8496
201981611ROBERT CARRAWAYCARRAWAY ROBERT59 N TIFTON WAY, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/9/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981559ROSS DRESS FOR LESS #2176ROSS DRESS FOR LESS INC675 DURBIN PAVILION DR, ST. JOHNS FL 3225910/4/2019RETAIL SALES30.00
201981701ROYAL MAJESTY CLEANING SERVICE LLCROYAL MAJESTY CLEANING SERVICE LLC142 TIMBER LN, OUT OF AREA FL 3217710/16/2019CLEANING SERVICE22.00(386)643-0304
201981841RSC PROPERTIES III LLCRSC PROPERTIES III LLC7900 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/29/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981825SANTA BARBARA HOSPITAL GIFT SHOPSPYGLASS TRAVEL LLC32C ST GEORGE ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/25/2019RETAIL SALES30.00386-227-1064
201981823SANTA BARBARA HOSPITAL MUSEUM CORPORATIONSANTA BARBARA HOSPITAL MUSEUM CORPORATION21 SPANISH ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/25/2019EXHIBITS/MUSEUM225.00(386)227-1064
201981687SAWGRASS COMPLETE DENTISTRYCOMFORTABLE CARE DENTAL HEALTH PROFESSIONALS PA5000 SAWGRASS VILLAGE CIR, PONTE VEDRA FL 3208210/15/2019CLINIC22.00(317)960-4060
201981815SIEKHOR HONGSIEKHOR HONG1820 ST RD 13, ST. JOHNS FL 3225910/25/2019COSMETOLOGIST22.00(904)962-5600
201981565SIGMAN FABRICATION AND WELDING LLCSIGMAN FABRICATION AND WELDING LLC6500B CRACKER SWAMP RD, HASTINGS FL 3214510/7/2019WELDING SERVICE22.00904-392-0272
201981619SIGNAL 88 OF FIRST COASTFIRST COAST ASSET PROTECTION SOLUTIONS INC10030 EW PAPPY ROAD, ST. JOHNS FL 3225910/10/2019SECURITY SERVICE22.00(904)808-2142
201981671SLOANE KEATSKEATS SLOANEFARMERS MARKET PIER , ST. AUGUSTINE FL 3208010/14/2019ARTIST30.00(904)441-9048
201981859SOUTHERN STREAM SERVICES FLSOUTHERN STREAM SERVICES FL LLC69 BAINBRIDGE LN, OUT OF AREA FL 3213710/29/2019HANDY MAN (NON-STRUCTURAL)22.00(904)392-8804
201981779ST AUGUSTINE HOME WATCHBALDWIN GINA T1463 SPRING ST, ST. AUGUSTINE FL 3208410/21/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(239)494-2859
201981681STAY TIGHT CHARTERS LLCSTAY TIGHT CHARTERS LLC914 PONTE VEDRA BLVD , PONTE VEDRA FL 3208210/14/2019CHARTER BOAT22.00904-314-0803
201981703SUZANNE STORYSTORY SUZANNE2 DONDANVILLE RD, ST. AUGUSTINE FL 3208010/16/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981719TAYLOR AUTO AIR LLCTAYLOR AUTO AIR LLC56 S DIXIE HWY, ST. AUGUSTINE FL 3208410/16/2019GARAGE22.00(904)342-2723
201981629TERESE WHITLEYWHITLEY TERESE3107 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/11/2019MASSAGE THERAPIST30.00(904)422-0088
201981623THE BARNYARD BUNCHHECKMAN MELISSA9620 LUTHER BECK ROAD, HASTINGS FL 3214510/10/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(352)875-1756
201981785THE EVENT AGENCYBOUQUET BRIAN162 SAN MARCO AVE, ST. AUGUSTINE FL 3208410/22/2019EXHIBITS/MUSEUM225.00(310)902-5461
201981563THE LITTLE WHALEREED ANN M TRUST6 LOVETT ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/4/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981557THE POOL CHICK FLORIDA LLCTHE POOL CHICK FLORIDA LLC150 VERACRUZ DR, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/4/2019SWIMMING POOL CLEANING22.00(904)566-3065
201981653THEODORE KLINGKLING THEODORE4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981537TIFFANYS FRESH TOUCH CLEANING LLCTIFFANYS FRESH TOUCH CLEANING LLC6601 BROWARD ST, ST. AUGUSTINE FL 3208010/3/2019CLEANING SERVICE22.00(561)809-3547
201981517TIME TO SHINE TOTAL LAWN CARE SERVICE LLCTIME TO SHINE TOTAL LAWN CARE SERVICE LLC264 MARGARET ST, OUT OF AREA FL 3219310/2/2019LAWN MAINTENANCE22.00(386)530-0024
201981873TIMOTHY AND CARLA SHANNONSHANNON TIMOTHY AND CARLA3545 COASTAL HWY, ST. AUGUSTINE FL 3208410/31/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981607TURF SURFERSTAYLOR JORDAN753 EAGLE POINT DR, ST. AUGUSTINE FL 3209210/9/2019LAWN MAINTENANCE22.00904-570-2781
201981509UDIINTERKOI INC11225 N ST JOHNS INDUSTRIAL PKWY, JACKSONVILLE FL 3224610/1/2019MISC. PUBLIC SERV.22.00(904)646-9000
201981879US CONCRETE CONTRACTORS INCUS CONCRETE CONTRACTORS INC5322 E AIRPARK LOOP, OUT OF AREA FL 3204310/31/2019PAVING & GRADING22.00
201981695VETERANS DEVELOPMENT GROUP LLCVETERANS DEVELOPMENT GROUP LLC255 GREEN TURTLE LN, ST. AUGUSTINE FL 3208610/15/2019BUSINESS OFFICE22.00(850)597-1976
201981581VILLAGE POOL & PATIOWINIARZ JESSE2816 S PORTOFINO RD, ST. AUGUSTINE FL 3209210/7/20190.00
201981627WHITLEY THERAPEUTIX INCWHITLEY THERAPEUTIX INC3107 SAWGRASS VILLAGE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 3208210/11/2019MASSAGE ESTABLISHMENT30.00(904)422-0088
201981655WILLIAM AND LISABRITT STEVENSSTEVENS WILLIAM AND LISABRITT4250 S A1A , ST. AUGUSTINE FL 3208010/11/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981583WILLIAM F COOKCOOK WILLIAM F149 FERROL RD, ST. AUGUSTINE FL 3208410/7/2019BOOKKEEPING/TAX SERVICE0.00
201981547WILLIAM LUCCHESILUCCHESI WILLIAM16 F ST, CITY OF ST AUGUSTINE BEACH FL 3208010/3/2019RENTAL PROPERTY15.00
201981839WILSON HOUSEFINNEGAN JOSEPH AND MARGARET280 ST GEORGE ST, CITY OF ST AUGUSTINE FL 3208410/28/2019MOTEL/HOTEL/BED & BREAKFAST15.00
201981587WNT TOOLSDECOSTA WAYNE808 NOTTAGE HILL STREET, FRUIT COVE FL 3225910/7/2019RETAIL SALES30.00(678)522-6459

Be the first to comment

Be part of the story -- post a comment