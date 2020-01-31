Property Appraiser gets help combatting exemption fraud

January 30, 2020 Government 0

St Johns County Property Appraiser Eddie Creamer reported this week that his office now has another intelligent tool to protect local taxpayers from homestead exemption fraud through a new partnership with the private data-mining company, The Exemption Project.

Using publicly available data from the United States Postal Service, and other proprietary sources, the service monitors residential properties that could be subject to lower property taxes.  That information is compared to other national consumer data, outside of St Johns County, to identify those properties that may have once been a primary residence — but may no longer qualify for homestead exemption.

“Please note these number vary from those published in the St. Augustine Record,” Chief Administrative Officer Nikki Pontello, M.P.P., C.F.E. told local Historic City News reporters.  “Some listed properties were the primary residence of the owner as of January 1, 2019, and they qualified for a 2019 homestead exemption.  However, sometime during 2019, they requested a change of address with the post office.  This implies the owner no longer qualified for homestead exemption at the old address as of January 1, 2020.”

An update of St Johns County properties that claim a homestead exemption is processed by The Exemption Project quarterly. The information furnished to Creamer’s office is being updated by the vendor weekly, explaining the discrepancy.

Creamer explained that the county pays no fees to the vendor unless they identify a property owner who incorrectly claimed an exemption that they were not entitled to.  State law mandates the recovery of certain penalties.  The service fees earned by The Exemption Project are paid from those penalties.  In each case, the county is made whole and recovers additional tax revenue that would have otherwise gone unreported and uncollected.

For example, parcels identified through the 2019 National Change of Address Registry will be denied homestead exemption on the year 2020 tax roll.  Once the exemption is removed, a denial notice is sent to the homeowner prior to certification of this year’s tax roll.  The homeowner has an opportunity to furnish proof that they occupied the residence on January 1, 2020, if they feel they are entitled to the tax exemption.

The following properties have been identified so far by The Exemption Project.  Liens have been filed in several cases.  Some owners have paid the cost of the ineligible exemption, plus penalties, while others are pending notification that their claim for exemption in 2020 is being denied.

Property OwnerProperty Address
15 SEVILLA LLC15 SEVILLA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
ACIERNO EDWARD J,KAREN L2021 SPRING MEADOWS CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
ADAMCZYK KRISTIN3520 D O T RD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
ADAMS JEFFREY D,MELINDA A3960 COASTAL HWY UNIT D, SAINT AUGUSTINE FL 32084
AGATEP FELMOR C,DENISE E1857 FOREST GLEN WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32092
ALCID BYRON-JAMES ET AL22 HYBISCUS AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
ALDRIDGE PHYLLIS425 LA TRAVESIA FLORA UNIT 104, SAINT AUGUSTINE FL 32095
ALTAMIRANO LUIS ANDREY MORA ET AL240 ESTRADA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
ALTENBACH JAMES D119 16TH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
AMATRUDA ANGELA MARIE,JOHN ALPHONSE445 ENREDE LN, SAINT AUGUSTINE FL 32095
AMERICAN HOME MORTGAGE ASSETS TRUST 2006261 ROLLING OAKS RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
AMMONS JODY M254 WILLOW WINDS PKWY, SAINT JOHNS FL 32259
ANDERSON TODD,STACEY256 ROYAL TERN RD N, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
AQUINO JOSEPH L,MARILYN C108 REGENTS PL, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
ARINSON CHARLOTTE J LIVING TRUST120 ALSACE CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
ARNOUT MARY C481 MACKENZIE CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
BALDWIN PHILIP L ETAL32 CHARLOTTE ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
BALTZLEY EDWIN W ET AL50 FULLERWOOD DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
BARRETT SHEILA ANN175 N ABERDEENSHIRE DR, SAINT JOHNS FL 32259
BATEH MARK,MELISSA407 CASA SEVILLA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32092
BEACH ANA KARINA56 MAGNOLIA DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
BECKER FREDERICK N,MARY ANN209 SUNSET PT, SAINT AUGUSTINE FL 32080
BECKER ROBERT A REVOCABLE TRUST D: 11/1814 VILLAGE DEL PRADO CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
BEEBE SCOTT ETAL110 SEGOVIA RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
BEGOLLI VALBONA M,PETRIT T3839 N TRAPANI DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
BELL ANDREA LEE25 FOUNTAIN OF YOUTH BLVD UNIT C, SAINT AUGUSTINE FL 32080
BELLAVISTA FRANCESCA LOUISE ET AL788 CRESTWOOD DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
BLAKE MICHAEL,PATRICE B547 WILD CYPRESS CIR, PONTE VEDRA FL 32081
BOTTOMLEY ELLEN AIKENS6840 W SEACOVE AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32086
BREZING DAVID P ETAL5 CINCINNATI AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
BROADUS JOEL,LINDA M308 NINETEENTH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
BROWNING VIVIAN C ***30 BEACHCOMBER WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32084
BRUNS JOHN A JR,LINDA S ETAL29 ARBOR CLUB DR UNIT 213, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
BULLOCK EDWARD K LIVING TRUST CREATED U/15 SPY GLASS LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
BURBANK JUSTIN GREGORY ETAL109 BERMUDA CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
BURNS CATHLEEN ETAL2864 PELLICER RD, SAINT AUGUSTINE FL 32092
BURRIS BENJAMIN J III578 RICHMOND DR, SAINT JOHNS FL 32259
BUTLER CHRISTOPHER,COURTNEY149 LINKSIDE CIR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
CALABRESE PATRICIA A28 NAVARRA CT, SAINT AUGUSTINE FL 32086
CARLSON MYRNA J5331 SOUNDVIEW AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
CARUSO JEFFREY M,LILIAN G99 BISON TRL, PONTE VEDRA FL 32081
CASWELL LEE M500 MAJESTIC OAK PKWY, SAINT AUGUSTINE FL 32092
CATALDO RALPH J JR ETAL622 MANGROVE THICKET BLVD, PONTE VEDRA FL 32081
CHASE JEREMIAH MARK,CRISTIN GRADY251 SOUTHERN OAK DR, PONTE VEDRA FL 32081
CHAU HAI HUU ET AL529 SPARROW BRANCH CIR, SAINT JOHNS FL 32259
CHAUSSE EVE1710 BAYSIDE BLVD, SAINT JOHNS FL 32259
CLARK JUDY A (DECD)53 DOLPHIN BLVD E, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
CLAUS KELLY J (DECD)6270 CEDAR LN, SAINT AUGUSTINE FL 32095
COHEN ALLAN,KATHLEEN F221 WOODY CREEK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
COLOGNE ELMER BLAND REV LVG TRUST U/A/D8960 COUNTY ROAD 13 N, SAINT AUGUSTINE FL 32092
CONRAD MICHAEL RICHARD137 SIERRAS LOOP, SAINT AUGUSTINE FL 32086
CONTENT STEPHEN K ET AL33 WATER ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
CONWAY PATRICIA A2818 COASTAL HWY, SAINT AUGUSTINE FL 32084
COOK RICHARD H,ROSARIO S57 LAKEVIEW PASS WAY, SAINT JOHNS FL 32259
COOPER DWIGHT L,CHRISTINE R209 ISLE WAY LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
CRAIG LISA K ET AL296 W JAYCE WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32084
CUTTER SIGNA D945 RIDGEWOOD LN, SAINT AUGUSTINE FL 32086
DAGGUBATI RAJESH BABU,SANDHYA587 CLOISTERBANE DR, SAINT JOHNS FL 32259
DAIL JOYCE ETAL452 E KESLEY LN, SAINT JOHNS FL 32259
DAMMERICH JAMES L,MARY L1268 N BURGANDY TRL, SAINT JOHNS FL 32259
DANGELO THOMAS128 BAY BRIDGE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
DASILVA ANTONIO,LISA105 1ST ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
DAVIS MICHAEL J,HYACINTH TRUST232 RIBERIA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
DAVIS RITA CARMA100 CUMMER WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32095
DAY EDWARD A,GLENNA P43 FULLERWOOD DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
DEES COLIN H,JESSICA J284 SWEETBRIER BRANCH LN, SAINT JOHNS FL 32259
DELL JOHN,LAURA65 FULLERWOOD DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
DELLO IACONO ARTURO CARLO JR,RITA C65 LITKE LN, SAINT AUGUSTINE FL 32086
DIMSDALE JOHN E,MARGARET C279 PINE LN, SAINT AUGUSTINE FL 32086
DOAK JOHN J,DEBRA M HYDE219 NINETEENTH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
DONDERO JOHN E,SUSAN L129 SEASIDE CIR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
DONNELLY DAVID WILLIAM3 ARBOR CLUB DR UNIT 108, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
DONOVAN WILLIAM JOEL II ET AL5 DOLPHIN BOULEVARD CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
DOROW CAROL A24 HAWKS HARBOR RD, PONTE VEDRA FL 32081
DOUBERLY KATE LAUREN35 MOULTRIE CREEK CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
DOUGHTRY JEREMY C,KAREN D4100 LONICERA LOOP, SAINT JOHNS FL 32259
DOUGLAS SALLY173 MAYA CT, SAINT AUGUSTINE FL 32086
DRISKELL MICHAEL PALMER ETAL6014 COSTANERO RD, SAINT AUGUSTINE FL 32080
DUNAIF GEORGE E,ROSEMARY F122 GRAND RAVINE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
DUPONT JAMES & LINDA TRUST605 C FAVER DYKES RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
EGTS ALESHA K ETAL1019 W TENNESSEE TRCE, SAINT JOHNS FL 32259
ERVIN GABRIELLE-NICOLETTE ET AL22 COMARES AVE UNIT 6A, SAINT AUGUSTINE FL 32080
ESKANDER GEORGE R,KYRILLOS R101 WHITLAND WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32086
EVANSON ERIC S,MARILYN E521 ROBLES LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
EZELL WAYNE ET AL132 DUMONT PL, SAINT JOHNS FL 32259
FACKLER DAVID CHAD,RHIANNA A39 WILD OAK DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
FARISH TIM JOHN,SUSAN K289 WOODED CROSSING CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
FAULKNER JENNIFER M,ADRIAN H128 TEAL POINTE LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
FIGUEROA MAYRA E500 SANDIRON CIR UNIT 535, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
FIORE NICHOLAS,MIWA107 SANCHEZ DR W, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
FONTANEZ TAMMY ET AL16 KINGFISH AVE, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
FOSTER PETER L,JOAN P744 MIDDLE BRANCH WAY, SAINT JOHNS FL 32259
FOTIANOS THEO8 9TH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
FOURNIER ANTHONY A2908 N SEVENTH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
FOURNIER JENNIFER855 SIDNEY ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
FRANCIS SCOTT R,MARY F31 CYPRESS BAY DR, PONTE VEDRA FL 32081
FRANICZEK CHRISTOPH JOHN,BIANCA652 BRONSON PKWY, SAINT AUGUSTINE FL 32095
FRAZIER ELAINE ET AL109 ISLAND HAMMOCK WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32080
FUATA BLESJOVAN ANGELA ETAL1115 HYACINTH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32092
FULFORD GAIL FRANCIS7075 COUNTY ROAD 208, SAINT AUGUSTINE FL 32092
FULWOOD ERNEST,CONSTANCE808 W 3RD ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
FUTRELL ANNA R19 NESMITH AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
GABBEY MATTHEW J,STACEY MARIE338 SERVIA DR, SAINT JOHNS FL 32259
GALANIS PETER,ANN60 VILLAGE WALK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
GALER AARON K860 WYNFIELD CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
GARDNER JAMES P,DONNA E277 JENNIE LAKE CT, SAINT AUGUSTINE FL 32095-
GARDNER KATHLEEN E1161 OVERDALE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32080
GEBERT PAMELA K104 10TH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
GEBHART NICHOLE634 BOWERS CT, SAINT AUGUSTINE FL 32080
GILLESPIE MICHAEL K,MARY448 W SILVERTHORN LN, PONTE VEDRA FL 32081
GONZALES RODNEY,VERONICA243 CYPRESS RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
GOORJIAN FAMILY TRUST D: 10/12/199451 OCALE CT, SAINT AUGUSTINE FL
GREEN DONALD L3609 LONE WOLF TRL, SAINT AUGUSTINE FL 32086
GREEN SHIRLEY J ETAL59 ANDERSON ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
GREEN ZACK,WILLIE MAE1025 W 4TH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
GREGORY JEREME E6825 E SEACOVE AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32086
GREGORY KIRSTEN A,DANIEL X44 MEDITERRA AVE, PONTE VEDRA FL 32081
GRESHAM GEORGE G,LYNN E91 MARSH HOLLOW RD, PONTE VEDRA FL 32081
GRIFFIN SHAWN D,GINA M555 THEODORE ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
GRIGGS LAURA V502 ST AUGUSTINE SOUTH DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
GRISALES ANGELA M4 MIRUELA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
GROSS KENNETH III,TANYA M47 ATLANTIC OAKS CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
GRUNDY DONALD S,PAMELA C479 DEERFIELD RD, SAINT AUGUSTINE FL 32095
GULLO LINDSEY G70 MOULTRIE VILLAGE LN, SAINT AUGUSTINE FL 32086
HAILA JEFFREY J720 PUTTERS GREEN WAY S, SAINT JOHNS FL 32259
HANLON JOHN F REVOCABLE TRUST D:02-27-20628 MIRAMAR LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
HARDY JESSICA L ETAL28214 HARBOUR VISTA CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
HARLEY HARDRICK ETAL266 W KING ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
HARNAGE HELEN (DECD)206 YARBROUGH RD UNIT A, SAINT AUGUSTINE FL 32095
HARRELL ROBERTA S136 E BLACKJACK BRANCH WAY, SAINT JOHNS FL 32259
HARRILL AUDREY J5035 SCAFF RD, SAINT AUGUSTINE FL 32092
HARVEY JESSE,SUMMER4270 BENEDICT ST, HASTINGS FL 32145
HASKINS GERALD M ET AL50 ISLANDER CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
HATCHETT NICHOLAS F213 LARKIN PL UNIT 108, SAINT JOHNS FL 32259
HE AIPING914 E RED HOUSE BRANCH RD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
HENRY J NORMAN,BARBARA351 S ROSCOE BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
HESSELTINE BRIAN1307 TRUMAN DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
HIGGINS NATHANIEL A,STACY N304 SEA WOODS DR N, SAINT AUGUSTINE FL 32080
HIGHTOWER DAVID55 FLORIDA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
HILLYER GUY K ET AL67 VALENCIA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
HIRSHENSON JOAN85 CAPTIVA DR, PONTE VEDRA FL 32081-
HOFFMAN KIMBERLY345 CHARLEMAGNE CIR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
HOLEMAN RODNEY E54 CHARLOTTE ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
HOLLINGSWORTH LARRY LEE,LYNDA KAY188 FONSECA DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
HOLT BOBBY R ETAL7265 A1A S UNIT B3, SAINT AUGUSTINE FL 32080
HOMAN ROBERT G FAMILY TRUST328 MARSHSIDE DR N, SAINT AUGUSTINE FL 32080
HOUSER HAROLD S,CATHERINE G905 PINEBROOK CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
HULL GINA L ***479 ARRICOLA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
HUMMELL ANGELA DROWN,DAVID ROBERT283 CLEARWATER DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
IMBARATTO ANDREA MARIE148 MARTELLO DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
IVEY LINDA1326 WILD PINE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
JACKSON MARIA B ***627 SUMMER PL, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
JACOBSON JEFFREY L,DEBRA167 CRESTHAVEN PL, SAINT JOHNS FL 32259
JACOBY SHERRY M ***22 MAGNOLIA DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
JANES SAUNDRA108 BRANNAN PL UNIT 106, SAINT JOHNS FL 32259
JENKINS JOHN C IV205 E NEW ENGLAND DR, ELKTON FL 32033
JENNINGS-WILLIAMS DOROTHY J916 CHIPPEWA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32086
JHA ANJANI K ETAL4445 COMANCHE TRAIL BLVD, SAINT JOHNS FL 32259
JOHNSON DEBRA L ETAL720 A1A BEACH BLVD, SAINT AUGUSTINE FL 32080
JOHNSON LOGAN SPENCER (DECD)8470 COUNTY ROAD 13 S, HASTINGS FL 32145
JOHNSON PAUL G,TAMARA S70 SAN JUAN DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
JOHNSON SUSAN K677 FRUIT COVE RD, SAINT JOHNS FL 32259
JONES MILES213 W VIVIAN DR, HASTINGS FL 32145
KEENE EVELYN A3620 CRAZY HORSE TRL, SAINT AUGUSTINE FL 32086
KHAN TARIQ,SOHAILA151 NELSON LN, SAINT JOHNS FL 32259
KILLIAN LINDA (DECD)30 COLONY ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
KING JOSEPH A SR (DECD)4628 AVENUE C, SAINT AUGUSTINE FL 32095
KING WILLIAM RAYMOND JR395 SAINT MARKS POND BLVD, SAINT AUGUSTINE FL 32095
KISSINGER JOHN F406 ELEVENTH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
KLING DAVID C,KATHERINE A1080 OAK RIDGE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
KNIGHT DOUGLAS R2 RACHEL CT, SAINT AUGUSTINE FL 32080
KREMER FRED B REVOCABLE TRUST D:2014169 S ROSCOE BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
KYZAR DAVID L10425 W DEEP CREEK BLVD, HASTINGS FL 32145
LACEY JAMES P501 OXFORD ESTATES WAY, SAINT JOHNS FL 32259
LANDERS JOSEPH ETAL53 SPINDRIFT CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
LAURENCE ROBERT J,ROSLYN R139 GREEN TURTLE LN, SAINT AUGUSTINE FL 32086
LEHRSCHALL ANA M,WILLIAM M1929 GROVE BLUFF CIR E, SAINT JOHNS FL 32259
LEONARD DANIEL B993 BLACKBERRY LN, SAINT JOHNS FL 32259
LERBS MARIANNE601 S PONCE DE LEON BLVD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
LINEBAUGH JOHN T,KIA192 WHISPER ROCK DR, PONTE VEDRA FL 32081
LIVINGSTON CORY B4421 COMANCHE TRAIL BLVD, SAINT JOHNS FL 32259
LONGSON ADAM,AUDREY1062 PONTE VEDRA BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
LORA TEOFILO A336 W TROPICAL TRCE, SAINT JOHNS FL 32259
LOVELAND MARCUS,BRITTANY1923 CROSS POINTE WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32092
LOVETTE SUZANNE B REVOCABLE LIVING TRUST313 SAN NICOLAS WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32080
LUMIA FRANK J124 SAVANNA PRESERVE CT, SAINT AUGUSTINE FL 32095
LUNDGREN JOHN A6 SOLANO AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MACHT BRIAN EDWARD300 BERMUDA BAY CIR UNIT 305, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MAGDALEIN SAMEL,TARA4560 E SENECA DR, SAINT JOHNS FL 32259
MANASSA SHERRI L67 BEACHBERRY CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
MANAUTE DAVID J ETAL5313 PELICAN WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MANTION JEAN CLAUDE, RAPICAULT NICOLE10415 ERICKSON AVE, HASTINGS FL 32145
MANUKIAN NURHAN,DORIS TRUST529 LE MASTER DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MAROTTO ROBERT P REVOCABLE TRUST104 MELROSE CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MARSHALL TODD C,HARMONY J2120 STATE ROAD 13 N, SAINT JOHNS FL 32259
MARTIN BARBARA20 TRAVIS PL, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MASON LANE HARLAN3544 CREST ST, SAINT AUGUSTINE FL 32092
MASSA DOLORES,ENNIO108 RIO DEL MAR ST UNIT C, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MAY THOMAS,JANIS W TRUSTEES15 CONTERA DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MCCUE CARRIE C102 ZORATOA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MCCUNE JONATHAN EDWARD,PATRICIA ANN40 PARK LAKE DR, PONTE VEDRA FL 32081
MCDOWALL PATRICIA J2601 SCREECH OWL AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MCGIBONY JAMES T III ETAL236 STELLAR CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MCGOWAN MAUREEN18 PONTE VEDRA COLONY CIR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MCINTYRE CRAIG R,JENNIFER R106 GHILLIE BROGUE LN, SAINT JOHNS FL 32259
MEDLEY DENNIS71 PARK PL, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MELANDER TIMOTHY R ETAL2564 OLEANDER ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MERRIMAN TERRA SHANTI,CLARIE FILLION507 OCEAN MIST CT, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MILLER MAX D,JANET E112 SAN RAFAEL RD, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MITCHELL SHAWNA LEE212 9TH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
MONTES DE OCA MAIA,CARMEN WALESKA COLON732 CABERNET PL, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MONTVILLE JOYCE A ETAL3 LOGGERHEAD LN, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MOORE CLIFFORD D III,JULIE B24604 HARBOUR VIEW DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MOORE CYNTHIA J2081 SANDPIPER CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
MOORE JERRY SHAUN ETAL100 VIA SONRISA, SAINT AUGUSTINE FL 32092
MOORES DOROTHY,CHARLES18 POINCIANA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MORRIS PAUL G,REBECCA A76 ONEIDA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MORRIS PAUL,OMAYRA39 SANFORD ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
MOSER JENNIFER N,NELSON J2065 JIMMY LN, SAINT JOHNS FL 32259
MOSKWA ANTONI,BARBARA201 BRANTLEY HARBOR DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
MRGICH PAUL D1137 LINWOOD LOOP, SAINT JOHNS FL 32259
MUSCARA ANTHONY DAVID160 TURTLE COVE CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
NAGEL JANET M232 N LAKE CUNNINGHAM AVE, SAINT JOHNS FL 32259
NATOLI CHASE,RACHEL354 JACKRABBIT TRL, PONTE VEDRA FL 32081
NAU CHRISTOPHER J,MEGAN E124 N TORWOOD DR, SAINT JOHNS FL 32259
NELSON OLIVIA P181 HAWTHORNE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
NEMECEK NICHOLAS2900 -61 COUNTY ROAD 214, SAINT AUGUSTINE FL 32084
NEUMARK JAY G,ALISON5 SEVILLA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
NGUYEN SHIRLEY HUYNH1020 WINTERHAWK DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
NICKERSON MICHAEL SCOTT ET AL711 COPPERHEAD CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
NICOLINO JAMES18 PARK TERRACE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
NOBLE MARTHA A REVOCABLE TRUST D:7-10-201428 STOCKBRIDGE LN, SAINT AUGUSTINE FL 32084
NORRIS PATRICK J ETAL13 ROHDE AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
NUNEZ CHRISTINA,MATTHEW HALL14 MONTAGE CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
OBRIEN JOHN N,PATRICIA K11 2ND ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
OBROSKY CHERI L991 FRUIT COVE RD, SAINT JOHNS FL 32259
OCONNELL CHRISTINE155 LEGENDARY DR UNIT 205, SAINT AUGUSTINE FL 32092
ODONNELLY KATHLEEN SACCO5765 RUDOLPH AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
OGARA JAMES LOWEL,MARY F309 QUAIL POINTE DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
OGDEN SUE ANN1161 SALT CREEK DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
OLD CITY FARMER MARKET LLC4 ATLANTIC OAKS CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
OLES STEVEN R,ALEXIS C266 PALM ISLAND WAY, PONTE VEDRA FL 32081
OLSON DAVID ROBERT,CHERYL W201 S ROSCOE BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
OSEGUERA CATALINA V52 PROVIDENCE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
OWEN DAVID M ETAL1537 REMINGTON WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32084
OWENS FRANCES DIANE14 CINCINNATI AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32084
Owner Property Address
PAGANI JANET130 FALLEN OAK TRL, SAINT AUGUSTINE FL 32095
PAHL G PAMELA342 CHARLOTTE ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
PANZER BARBARA607 W BIANCA CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
PAPPY MARK C1209 FRUIT COVE TER N, SAINT JOHNS FL 32259
PAVLICA JASON430 TIMBERWALK CT UNIT 1011, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
PAYSEN AIMEE M442 PELICAN POINTE RD, PONTE VEDRA FL 32081
PELLETIER DOUGLAS M,MELISSA377 PALAZZO CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
PELT MARY E725 TEE TIME LN, SAINT JOHNS FL 32259
PERKINS WILBUR B,JANELLE REVOCABLE TRUST928 HAZELTINE CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
PETERSON CATHERINE A1313 SYLVIE LN, PONTE VEDRA FL 32081
PHILCOX JAMES A S111 ZORATOA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
PHILLIPS GENE ETAL2790 J DAVIS CT, SAINT AUGUSTINE FL 32086
PINEDA C CHARLES307 TWENTIETH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
PLATA OSCAR F141 ASHTON OAKS DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
POLIT OSWALDO TRUST D:06-22-1994217 PORTA ROSA CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
POWELL KENNETH A275 N ROSCOE BLVD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
POWELL VIRGINIA COSTELLO738 COPPERHEAD CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
PRICE BRIAN M,ELLEN R478 W NEW ENGLAND DR, ELKTON FL 32033
PROPERTY OWNER 11 LLC58 EAGLES NEST LN, SAINT JOHNS FL 32259
RATAY GARY C,JULIE M2809 OAKGROVE AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32092
REGISTER DEBORAH A561 TART RD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
RENALDO MICHAEL T,JANALEA J1003 WHITE HOUSE BLVD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
REODICA ASHLEY,ANDRE LOUIS RAMALES109 CUMMER WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32095
RICCARDI LINDA TERESE,LEONARD JOHN JR806 SUMMER BAY DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
RITTENHOUSE STANLEY E,LINDA M605 N LEGACY TRL, SAINT AUGUSTINE FL 32092
ROCKWELL NICKOLAS238 LILY RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
ROOPE JOHN RAY III REV LVG TRUST111 DOLPHIN DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
ROPERO CHRISTOPHER LEE503 ARRICOLA AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
ROSATI ANITA J16 MARLIN AVE, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
ROTH ROGER DAVID ET AL374 JASMINE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
ROY ARLENE D100 FAIRWAY PARK BLVD UNIT 2110, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
RUBACH DAVID C,VALLERY S RHODEN137 CAROLINE CREEK CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32095
RUBEN EDWARD J REVOCABLE TRUST5155 DATIL PEPPER RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
RUBIANOK MARYNA ET AL191 WOODFIELD LN, SAINT JOHNS FL 32259-
RUBNICH ELLIOTT J JR127 WASHINGTON ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
RUIZ MARY JO657 INTRACOASTAL CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32095
RUSTICI ROBERT D,CYNTHIA P5108 GRACEWOOD LN, SAINT AUGUSTINE FL 32092
SAGE A GEORGE JR,KATHRYN H TRUST119 WASHINGTON ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SALMON PAUL V,DIANE M2432 NORMANDY CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
SAMET HARTLEY,BRENDA812 IFIELD RD, SAINT AUGUSTINE FL 32095
SANDLER JENNIFER R3 ARBOR CLUB DR UNIT 317, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
SAPP JEFFREY D ETAL23 AVILES DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SCHARNING MELLANY R152 NOTTINGHAM DR E, SAINT JOHNS FL 32259
SCHAU DREMA2364 GOLDEN LAKE LOOP, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SCHAUBLIN RANDY L,CHRISTINA R201 LARKIN PL UNIT 105, SAINT JOHNS FL 32259
SCHOER JOSHUA,SUSAN315 HOWLAND DR, PONTE VEDRA FL 32081
SCHUMACHER RYAN,ALLYSON8224 HALL LN, SAINT AUGUSTINE FL 32092
SCHUSTER LIVING TRUST D:12-29-1995890 A1A BEACH BLVD UNIT 13, SAINT AUGUSTINE FL 32080
SCOTT ALLEN C D II,JANET J40 VIEJO ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SCRUB JAY LAND TRUST U/T/A: 07/18/2018750 SCRUB JAY DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
SEARCY RICHARD H JR121 ABBEYHILL LN, SAINT JOHNS FL 32259
SEIDEL JAMES,LESLIE J5110 BRIDLEWOOD CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
SEVILLA EDWIN A,ROSA M605 FERNWOOD LN, SAINT AUGUSTINE FL 32092
SHEPHERD LEO S ESTATE15 MARILYN AVE, SAINT AUGUSTINE FL 32080
SHEPPARD ALISE C803 GOLDEN LAKE LOOP, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SIECKMANN ERIC GORDON,LAURA DIANE262 PALM BREEZE DR, PONTE VEDRA FL 32081
SIGDA EVELYN ANN ***5197 TOMOKA CT, SAINT AUGUSTINE FL 32086
SKIDMORE HAROLD B IV,MICHELLE804 PINE PARK LN, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SMITH CARL W,SORINA L6227 CEDAR LN, SAINT AUGUSTINE FL 32095
SOKOLSKY DEIDRA,KEITH472 SEBASTIAN SQ, SAINT AUGUSTINE FL 32095
SOLANO HOWARD ETAL875 AVERY ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SPRINGHORN CHRISTOPHER G,LINDA K432 WALNUT DR, SAINT JOHNS FL 32259
STARK DANA1625 MASTERS DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
STELLING RUDI3608 HARBOR DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
STRANGE TORY V B6 3RD ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
STRENGER PAUL J,MARIANNE478 N HORSESHOE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
SULLIVAN TRUST D: 11/29/2018135 MAGNOLIA CROSSING PT UNIT 2303, SAINT AUGUSTINE FL 32086
SUMMERS JAMES C,SHERRILL R8317 SHEILA DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
SZYMANOWSKI EMERY, STEPHANIE137 CELTIC WEDDING DR, SAINT JOHNS FL 32259
TAGGART PRISCILLA4250 A1A S UNIT K36, SAINT AUGUSTINE FL 32080
TAPER ASSOCIATES LLC802 SPINNAKERS REACH DR, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
TAYADE SANDIP S ETUX2138 THORN HOLLOW CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
TAYLOR JOSEPH S,JUDITH A3102 HARBOR DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
THOMAS LESLIE J ETAL32 CORDOVA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
TORREZ DANIELLE L63 SWEET MANGO TRL, SAINT AUGUSTINE FL 32086
TRAN JESSE,MICHELLE179 STRAW POND WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32092
TRAN NHAT ET AL609 PICASSO AVE, PONTE VEDRA FL 32081
TRENT KARREN1527 VISTA COVE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32084
TROCHE RALPH A4533 E SENECA DR, SAINT JOHNS FL 32259
TURKER LEVENT,TRACY LYNN613 ACORN CT, SAINT JOHNS FL 32259
TURNER JANE W ***245 KINGSTON DR, SAINT AUGUSTINE FL 32084
UMHOEFER RICHARD EMIL100 PUTTER’S WAY, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
UPCHURCH DAVID W,CAREY600 RUBA RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
VAN HENRY,TINA2619 S WATERLEAF DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
VANDERSCHOOT JOKE N TRUST D:8-24-112457 LORRAINE CT S, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
VASQUEZ VICTOR A,MARIA A1808 WOODSTONE WAY, SAINT AUGUSTINE FL 32092
VAZQUEZ MYRA201 F ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
VELLA ROBERT C,NANCY M104 AZALEA POINT DR S, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
VENKATARAMAN SRIDHAR ETAL18 PORTSIDE AVE, PONTE VEDRA FL 32081
VERNACOTOLA JAMES,JENNIFER759 CROSS RIDGE DR, PONTE VEDRA FL 32081
WALER JOHNT5385 PORTER ROAD EXT, SAINT AUGUSTINE FL 32095
WALKER BRIAN D ETAL51 ANDORA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32086
WATERMAN WILLIAM B4 FORT MOSE TRL, SAINT AUGUSTINE FL 32084
WATKINS KAY A ETAL125 14TH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
WATSON J EUGENE JR245 JOEY DR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
WEATHERLY SHARON L121 OLD MILL CT, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
WEATHERSBEE ROBERT S,JULIE KATE ELLIS11 SEVILLA ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
WEITHMAN DAVID G ET AL8629 RANCHWOOD LN, SAINT AUGUSTINE FL 32092
WEST THOMAS B305 NINETEENTH ST, SAINT AUGUSTINE FL 32084
WHIPPLE ROBERT,AILEEN137 SUMMERHILL CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
WHITE ALDOPHUS L,WANDA M2616 ASHFIELD CT, SAINT AUGUSTINE FL 32092
WHITE DAVID2 2ND ST, SAINT AUGUSTINE FL 32080
WILLIAMS SANDRA FAYE (DECD)214 W FOX ST, HASTINGS FL 32145
WISNIEWSKI PATRICK3145 COASTAL HWY UNIT 1154, SAINT AUGUSTINE FL 32084
WOOD MERIAH ET AL189 N CHURCHILL DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
WOOD STEPHEN B,LUCIA B240 SIENNA PL, SAINT AUGUSTINE FL 32084
WOOD TIMOTHY S,NEILE K120 RIVER LANDING DR, SAINT AUGUSTINE FL 32095
WOODS NATHAN E1517 TIMBER TRACE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
WOODWORTH KENNETH L1820 LOCHAMY LN, SAINT JOHNS FL 32259
WRIGHT CHELSEA A13111 HARBOUR VISTA CIR, SAINT AUGUSTINE FL 32080
WRIGHT THOMAS1351 NOCHAWAY DR, SAINT AUGUSTINE FL 32092
WYLIE STEVEN L, AMY A49 TIFTON WAY N, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
YAMASA CO LTD505 MAGNOLIA GARDEN CT, SAINT JOHNS FL 32259
YARNELL MICHAEL,ROSANNA405 INAGUA DR, SAINT AUGUSTINE FL 32095
YATES MICHELLE R104 TOURNAMENT RD, PONTE VEDRA BEACH FL 32082
YURYEV ALEXANDRA MARIE429 CABERNET PL, SAINT AUGUSTINE FL 32084
ZAMBRANO JENNIFER L916 S GARDEN LAKE DR, SAINT AUGUSTINE FL 32086
ZEHER KATELYN MARIE3276 OLD MOULTRIE RD, SAINT AUGUSTINE FL 32086
This information reported by the St Johns County Property Appraiser’s Office on Wednesday, January 29, 2020, at 1:24 p.m.

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